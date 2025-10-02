Самый компактный кроссовер марки Jeep получит новый мотор для бразильского рынка

С 2026 года Avenger будет выпускаться не только в Европе, но и в Южной Америке. Производство модели стартует на заводе Stellantis в бразильском Порту-Реал, там же, где уже выпускаются Citroen C3, C3 Aircross и Basalt

Для Jeep это стратегический шаг, поскольку Бразилия является крупнейшим авторынком континента и важнейшим плацдармом для создания конкуренции в сегменте компактных кроссоверов. В регионе марка уже выпускает модели Renegade, Compass и Commander. При этом для рынка Бразилии компания обычно переделывает интерьер, добавляет в моторную гамму новые силовые установки.

Это коснулось и Avenger. Кроссовер в Бразилии оснастили 1,0-литровым двигателем в составе мягко гибридной силовой установки с системой FlexFuel, которая позволяет заправлять автомобиль не только бензином, но также и смесью с этанолом. Такая же система устанавливается на соплатформенные модели Peugeot 208 и 2008.