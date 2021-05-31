KIA Carnival

Пытаемся понять, чем кроссвэн отличается от кроссовера или просто вэна и каковы шансы корейского 8-местного автомобиля на успех

Еще советский лозунг «Все лучшее – детям!» вполне себе актуален и сегодня. «Если у вас много детей, покупайте вэн», – гласит, в свою очередь, народная мудрость. Однако ни лозунг, ни мудрость не говорят, где взять деньги. Любопытная новинка от Kia доступна от 2 699 900 рублей, но только две «низшие» комплектации кроссвэна не подпадают в нашей стране под налог на роскошь, шесть остальных версий выходят дороже 3 млн. И что же нам предлагают за такие суммы?

Подойди ближе

Было интересно, чем ответит Kia на появление у Hyundai громилы Palisade. В Kia Telluride – соплатформенный для Palisade кроссовер с рынка США – мы не верили, он подкосил бы продажи рамного Mohave. Однако марка ответила неожиданно и красиво. Неожиданно, поскольку 7- и 8-местные модели на российском рынке – тот еще актив. А красиво… Да просто взгляните на Carnival, разве не круто?

Издалека кроссвэн выглядит монументальным, этаким американским «крузером» с отличной пластикой и графикой линий кузова. Кроссвэн? Пожалуй, тут не только маркетинг, хотя привод без вариантов передний, а в просвете под «брюшком» скромные 182 мм. В статях проглядывают корни популярной у корейцев платформы, на которой, кроме уже помянутых Telluride и Palisade, построены Sorento и Santa Fe (да простят нас друзья из Kia за смешение корпоративно несмешиваемого).

Мы советуем разглядывать Carnival с расстояния в метр. Тут «поженили» космический «гриль» Tiger nose с оптикой затейливой геометрии, от яркости повсеместных светодиодов темно в глазах, а опять-таки диодная молния через всю пятую дверь, двумя росчерками соединяющая «щелки» обоих задних фонарей, помогая «стопарям», словно тревожная кардиограмма заставляет сердце сильнее пульсировать по ночам.

Но оставим «красивости», добро пожаловать внутрь, куда вас словно приглашают отъезжающие с помощью электроприводов двери. Спрашиваем, почему они отъезжают все вместе, заодно прихватив и поднимающуюся пятую дверь? «Случайно», – лукаво объясняет наш временный водитель, – держал три секунды кнопку на ключе, она отпирает и запирает сразу все, чтобы было удобнее загружать машину длиной более пяти метров. И подобных фокусов у Carnival, похоже, множество.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Интеллектуальная система открытия багажника и сдвижных боковых дверей работает просто: если водитель с ключом на несколько секунд замрет рядом с машиной, все они автоматически откроются. Тот же эффект, если удерживать кнопку разблокировки дверей более трех секунд.

Что вы знали о вэнах?

Внутри бросаются в глаза отнюдь не богатые кресла. Зато буквально гипнотизирует целая медиастена – почти бесшовный панорамный дисплей, составленный из парочки 12,3-дюймовых тачскринов. На таком не грех посмотреть какой-нибудь «Аватар» со спецэффектами. Разве не премиум? Даже «кругляш» коробки передач какой-то необычно прозрачный. Выходит, поделом ему налог на роскошь?

Исследую оба доступных в России вариан­та. Не дизель и бензин (хотя это тоже), а версии с 7- и 8-местным салоном. Да, с вэнами именно так. Второй дешевле, и на него делают особую ставку: родители спереди и шестеро детей сзади. Как раз по числу креплений Isofix. В салоне щедрой рукой рассыпаны подлокотники, столики, подстаканники, порталы USB (они даже в спинках передних кресел) и емкости для бутылочек с молоком (кому что актуальнее).

Каждый владелец Carnival может собрать собственную конфигурацию салона. Третий ряд полноценных кресел эргономично прячется в полу, за счет чего позволяет взять на борт с полдюжины детских колясок или велосипедов. Второй ряд можно двигать на салазках и крутить по салону произвольно: хотите – поверните их спиной вперед, сделав из центрального кресла удобный столик или вовсе удалив его (у многих не хватит и фантазии, чтобы выстроить все возможные комбинации). Их, наконец, можно просто оставить в гараже, и тогда в салон получится впихнуть, скажем, небольшую надувную лодку с мотором. А как вы думали, если объем для поклажи в такой компоновке превышает 4100 л? Больше того, даже в 8-местном походном состоянии за третьим рядом все равно остаются внушительные 627 л объема.

Впечатлили два раздельных кресла второго ряда 7-местной версии. Их называют Premium Relaxation из-за наличия вентиляции, поддержки для ног и функции полной «расслабухи». А получаемую при помощи электрорегулировок горизонтальную конфигурацию кресла-лежанки прозвали Zero gravity («нулевая гравитация»). И как тут вновь не вспомнить о налоге на роскошь? Это кресло – сама роскошь. А налог следовало бы ввести, даже если его не существовало раньше. Версии на семерых есть только в топовой комплектации Premium+ за 3 589 900 руб­лей (это с дизелем, с бензиновым V6 еще на 90 000 дороже).

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Что делают малыши в своих детских креслах, покажет камера системы мониторинга пассажиров, которая работает даже в темноте. Кроме того, система усиливает голос водителя через штатную акустику второго и третьего рядов. А отключить задние динамики можно всего одной клавишей.

Мы едем, едем, едем...

По моторам откровений нет. Их два на выбор: хорошо известные дизель 2.2 CRDi на 199 л.с. и 440 Нм и «доналоговый» бензиновый 249-сильный с крутящим моментом 332 Нм. Оба «везут» отменно. Дизельная четверка больше за счет обширной полки крутящего момента, бензиновый – благодаря природным данным V6. Дизель дешевле и примерно на 30 кг тяжелее, но сделать выбор просто. Если вы уверены в качестве солярки в своем регионе, то берите дизель. Он заметно экономичнее: на трассе укладывается в 8 л/100 км, тогда как бензиновый попросит до 10 л.

Если же с качественным топливом проблемы, появляется риск отказов. Дизель в обслуживании дорогой, требует модульной замены и «гаражного» ремонта из-за обилия электронных датчиков в системе подачи топлива не приемлет. Тогда ваш выбор – бензиновый V6. Изначально он дороже, но на сервисе наверняка сэкономите. Заправляться, увы, придется чаще, но и удовольствия за рулем будет больше – тут вам и напор более энергичного разгона, и благородный звук выхлопа.

Трансмиссия одна – 8-диапазонный автомат, хотя на самом деле их две. Каждая рассчитана под энерговооруженность мотора. Алгоритм настроек различить сложно. В любом случае это абсолютный комфорт. И лишь в режиме кикдауна коробка на V6 «падает вниз» на большее количество передач, чем в такой же ситуации это делает коробка на дизеле. Вне зависимости от загрузки вэн всегда движется плавно, но напористо.

Ощущения за рулем больше похожи на управление легковушкой, чем внедорожником. Ни раскачки, ни борьбы с массой не чувствуется – отличное качество автомобиля, построенного для пассажиров.

Подвески настроены бодро, Carnival предельно собран, что, впрочем, огорчает на плохих дорогах: выбоины с острыми краями желательно объезжать, иначе пасса­жиры будут недовольны. Бездорожья, несмотря на кросс-амбиции, тоже лучше избегать – плавность хода даже на обычной грунтовке не порадует.

Водителю помогает электроника. Тут и активный круиз-контроль, и система предотвращения фронтальных столкновений с распознаванием машин, пешеходов и велосипедистов, и предупреждение столкновения при повороте на перекрестке, и ассистент предотвращения выезда из полосы движения. Все, что обычно бывает в автомобилях премиум класса.

Что же до конкурентов, то идеологически таковой всего один – налогово-беспощадная Toyota Alfard. Но она ощутимо дороже и гораздо менее экономична. Пропуск к «немцам» – Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz V-Class – как минимум 4 млн рублей. Peugeot Traveller и Citroen Space Tourer демократичнее, но, когда автобусная платформа, а под капотом лишь 150-сильный дизель, согласитесь, совсем другая езда. Вот и выходит, что Carnival сегодня наиболее сбалансированное предложение. Опасение только одно – потянет ли нынешний слабый рынок еще один «трехмиллионник»?

Технические характеристики Kia Carnival Габариты, мм 5155x1995x1750 Колесная база, мм 3090 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 182 Объем багажника, л 627/2905/4110 Снаряженная масса, кг 2164 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см³ 3470 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 332/5000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 10,3 Объем бака, л 72

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.