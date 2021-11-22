Как версия с V6 ведет себя на длинных перегонах под загрузкой? Сколько «прет» и много ли на это нужно топлива? Трясет ли седоков на плохих дорогах и оправдывает ли модель звание кроссвэна? Ищем ответы на эти и ряд других вопросов в дальнем путешествии к большой воде
Звонок из Kia попросту застал врасплох: «Когда сегодня вы cдадите Carnival? Пресс-парк работает до семи». Не верилось, что этот момент настанет. А слова «сегодня» и «сдавать», словно удары плетью, обожгли ухо. Более чем за неделю вэн стал своим. Мы залили в него под две сотни литров бензина и кофе. Каждую пылинку на нем теперь я знаю в лицо. А устоявшийся запах дорожного быта и всамделишной дорожной усталости еще долго не выветрится из салона. Словом, от мысли о расставании с 7-местной версией Premium+ становилось больно.
Приобрести кроссвэн (так его называют сами корейцы) за разумные деньги в России нынче непросто. Чип-кризис, знаете ли, развязал руки алчным дилерам, которые, прикрываясь дефицитом автомобилей, продолжают взвинчивать цены и злоупотреблять навязыванием дополнительного оборудования. Возможно ли приобрести топовый бензиновый Carnival за те 3 779 900 рублей, что обозначены на сайте производителя, а уж тем более 199-cильную базовую версию Comfort с дизелем за 2 799 900, большой-большой вопрос. Наверняка получится дороже. Казалось бы, не хочешь – не бери.
Но как устоять перед такой монументальной статью? Блистающий хромом красавчик хорошо за пять метров в длину с колесной базой более трех метров и «ростом» под метр восемьдесят! К тому же 7-местный, с двумя несъемными «капитанскими» отдельными кожаными креслами на втором ряду, оснащенными обогревом, вентиляцией и элементами «антигравитации». Если вы когда-нибудь летали первым классом Emirates, поймете, о чем идет речь. К тому же эти кресла, обладая электроприводом поддержки для ног, «ездят» по салону не только в продольной, но и в поперечной плоскости. Водительскому такое и не снилось.
С собой взяли все. Провиант на четверых из расчета на неделю, спецодежду (планировалась рыбалка), центнер снастей. Но это пустяк. Не забыли 3-местную надувную лодку, лодочный мотор, якоря, а также изрядный запас горюче-смазочных материалов и соли. Грузить удобно: две боковые и задняя двери открываются при нажатии всего одной кнопки на чип-ключе. А можно вообще ничего не нажимать – постоишь немного с ключом в кармане у двери, она сама и откроется. Умная!
Когда все сложили, выяснилось, что можно было взять еще столько же. Третий ряд сидений прячется в подпол, образуя даже при 4-местной конфигурации гигантскую погрузочную площадку. Вес кроссвэн взял играючи, совсем не утратив при пилотаже ощущения легковушки. И мы поехали. В ночь, пока спят дальнобойщики. Задние седоки, а точнее, «лежаки», обложившись гаджетами, для каждого из которых нашлось гнездо зарядки, залегли в свои Premium Relaxation. А передний ряд, тоже не обделенный комфортом, наслаждался ночной трассой и графикой спаренных 12,3-дюймовых экранов.
О медиавозможностях топового Carnival я умолчу. Они исчерпывающие, особенно для человека, слушающего музыку только по радио, раз в полгода заходящего в FB и поверхностно знакомого с работой обычного почтовика. На мой взгляд, чем больше в машине средств и способов связи, тем с ней сложнее. А вот вся электронная машинерия из списка «в помощь водителю» порадовала. Тем более ночью. Активный «круиз» с функциями слежения за полосой и удержания в ней – неотъемлемая опция готового задремать водителя. Оказалась полезной и система предупреждения фронтальных столкновений. Автомат при необходимости переключает могучие проекционные светодиодные фары дальнего света на щадящий ближний. Руль, когда требуется, подруливает, тормоз подтормаживает, газ по необходимости подга… Ну, словом, не езда, а халява. Сиди, дуй кофе, жуй печеньки, борясь со сном, и меняй треки на телефоне, чтобы капризный Android Auto не скучал. Да слушай, как подпевает весьма приличной аудиосистеме «доналоговым» 249-сильным баском 3,5-литровый V6.
Песенка у мотора известная, в переводе с корейского называется «Нам нет преград». V6 весело тянет, дерзко обгоняет, демонстрируя почти премиальную динамику даже под грузом. Его напарник – 8-диапазонный автомат – послушно падает «вниз» сразу на три-четыре передачи, и машина просто прет. А расход на трассе… Он разный. При скорости 130–140 км/ч борткомпьютер пишет в среднем 10,2 л/100 км. Падая до законопослушных 90–100 км/ч, вы достигнете искомых 9–9,2 л/100 км. Это цифры на груженом авто, полученные при использовании круиз-контроля.
Идеальной подвеску, наверное, назвать сложно. Однако 18-дюймовые колеса ей вполне в масть, плавность хода очень приличная. Машина идеально для своего класса маневрирует. Съехав на грунтовку, не имевшую, правда, особенных изъянов, мы уверенно держали вполне шоссейные 80–90 км/ч, не испытывая дискомфорта. Корейцы использовали здесь новую платформу с задней «многорычажкой» и улучшенными демпфирующими возможностями подвески спереди. Отсюда и комфорт. Автомобиль даже на неидеальном асфальте (и без него) не раскачивается и не козлит – ведет себя благородно, пренебрежительно отзываясь едва заметной дрожью лишь на дорожную мелочевку. А главное – сзади не укачивает, каким бы лопухом ни оказался водитель.
Как вы уже поняли, «корейцем» мы остались довольны. Рыбалкой тоже. Водитель не уснул по дороге, и «писем счастья» дальний пробег в редакцию не принес. Это ли не доказательство возможности абсолютного и безопасного единения с автомобилем? Единственное, в чем Carnival слегка подкачал, – отсутствие подсветки кнопок включения света в салоне, их приходилось искать на ощупь. А еще емкостей под мелочевку и посуду спереди могло бы оказаться больше. В дороге мы – барахольщики…
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