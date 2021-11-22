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Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном
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О KIA Carnival

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КИА Карнивал

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Как версия с V6 ведет себя на длинных перегонах под загрузкой? Сколько «прет» и много  ли на это нужно топлива? Трясет ли седоков на плохих дорогах и оправдывает ли модель звание кроссвэна? Ищем ответы на эти и ряд других вопросов в дальнем путешествии к большой воде

Звонок из Kia попросту застал врасплох: «Когда сегодня вы cдадите Carnival? Пресс-парк работает до семи». Не верилось, что этот момент настанет. А слова «сегодня» и «сдавать», словно удары плетью, обожгли ухо. Более чем за неделю вэн стал своим. Мы залили в него под две сотни литров бензина и кофе. Каждую пылинку на нем теперь я знаю в лицо. А устоявшийся запах дорожного быта и всамделишной дорожной усталости еще долго не выветрится из салона. Словом, от мысли о расставании с 7-местной версией Premium+ становилось больно.

Приобрести кроссвэн (так его называют сами корейцы) за разумные деньги в России нынче непросто. Чип-кризис, знаете ли, развязал руки алчным дилерам, которые, прикрываясь дефицитом автомобилей, продолжают взвинчивать цены и злоупотреб­лять навязыванием дополнительного оборудования. Возможно ли приобрести топовый бензиновый Carnival за те 3 779 900 рублей, что обозначены на сайте производителя, а уж тем более 199-cильную базовую версию Comfort с дизелем за 2 799 900, большой-большой вопрос. Наверняка получится дороже. Казалось бы, не хочешь – не бери.

Но как устоять перед такой монументальной статью? Блистающий хромом красавчик хорошо за пять метров в длину с колесной базой более трех метров и «рос­том» под метр восемьдесят! К тому же 7-местный, с двумя несъемными «капитанскими» отдельными кожаными креслами на втором ряду, оснащенными обогревом, вентиляцией и элементами «антигравитации». Если вы когда-нибудь летали первым классом Emirates, поймете, о чем идет речь. К тому же эти кресла, обладая электроприводом поддержки для ног, «ездят» по салону не только в продольной, но и в поперечной плоскости. Водительскому такое и не снилось.

Жуй печеньки!

С собой взяли все. Провиант на четверых из расчета на неделю, спецодежду (планировалась рыбалка), центнер снастей. Но это пустяк. Не забыли 3-местную надувную лодку, лодочный мотор, якоря, а также изрядный запас горюче-смазочных материа­лов и соли. Грузить удобно: две боковые и задняя двери открываются при нажатии всего одной кнопки на чип-ключе. А можно вообще ничего не нажимать – постоишь немного с ключом в кармане у двери, она сама и откроется. Умная!

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Когда все сложили, выяснилось, что можно было взять еще столько же. Третий ряд сидений прячется в подпол, образуя даже при 4-местной конфигурации гигантскую погрузочную площадку. Вес кроссвэн взял играючи, совсем не утратив при пилотаже ощущения легковушки. И мы поехали. В ночь, пока спят дальнобойщики. Задние седоки, а точнее, «лежаки», обложившись гаджетами, для каждого из которых нашлось гнездо зарядки, залегли в свои Premium Relaxation. А передний ряд, тоже не обделенный комфортом, наслаждался ночной трассой и графикой спаренных 12,3-дюймовых экранов.

О медиавозможностях топового Carnival я умолчу. Они исчерпывающие, особенно для человека, слушающего музыку только по радио, раз в полгода заходящего в FB и поверхностно знакомого с работой обычного почтовика. На мой взгляд, чем больше в машине средств и способов связи, тем с ней сложнее. А вот вся электронная машинерия из списка «в помощь водителю» порадовала. Тем более ночью. Активный «круиз» с функциями слежения за полосой и удержания в ней – неотъемлемая опция готового задремать водителя. Оказалась полезной и система предупреждения фронтальных столкновений. Автомат при необходимости переключает могучие проекцион­ные светодиодные фары дальнего света на щадящий ближний. Руль, когда требуется, подруливает, тормоз подтормаживает, газ по необходимости подга… Ну, словом, не езда, а халява. Сиди, дуй кофе, жуй печеньки, борясь со сном, и меняй треки на телефоне, чтобы капризный Android Auto не скучал. Да слушай, как подпевает весьма приличной аудиосистеме «доналоговым» 249-сильным баском 3,5-литровый V6.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Kia Carnival трепетно относится к задним пассажирам. В нем имеется функция видеоконтроля Passenger View, которая на экране медиасистемы покажет, все ли там в порядке. Систему дополняет функция Passenger Talk, усиливающая голос водителя через акустику второго и третьего рядов. А если «галерка» спит, нажатием кнопки можно отключить задние динамики.

Водитель – лопух

Песенка у мотора известная, в переводе с корейского называется «Нам нет преград». V6 весело тянет, дерзко обгоняет, демонстрируя почти премиаль­ную динамику даже под грузом. Его напарник – 8-диапазонный автомат – послушно падает «вниз» сразу на три-четыре передачи, и машина просто прет. А расход на трассе… Он разный. При скорости 130–140 км/ч борткомпьютер пишет в среднем 10,2 л/100 км. Падая до законопослушных 90–100 км/ч, вы достигнете искомых 9–9,2 л/100 км. Это цифры на груженом авто, полученные при использовании круиз-контроля.

Идеальной подвеску, наверное, назвать сложно. Однако 18-дюймовые колеса ей вполне в масть, плавность хода очень приличная. Машина идеально для своего класса маневрирует. Съехав на грунтовку, не имевшую, правда, особенных изъя­нов, мы уверенно держали вполне шоссейные 80–90 км/ч, не испытывая дискомфорта. Корейцы использовали здесь новую платформу с задней «многорычажкой» и улучшенными демпфирую­щими возможностями подвески спереди. Отсюда и комфорт. Автомобиль даже на неидеальном асфальте (и без него) не раскачивается и не козлит – ведет себя благородно, пренебрежительно отзываясь едва заметной дрожью лишь на дорожную мелочевку. А главное – сзади не укачивает, каким бы лопухом ни оказался водитель.

Как вы уже поняли, «корейцем» мы остались довольны. Рыбалкой тоже. Водитель не уснул по дороге, и «писем счастья» дальний пробег в редакцию не принес. Это ли не доказательство возможности абсолютного и безопасного единения с автомобилем? Единственное, в чем Carnival слегка подкачал, – отсутствие подсветки кнопок включения света в салоне, их приходилось искать на ощупь. А еще емкостей под мелочевку и посуду спереди могло бы оказаться больше. В дороге мы – барахольщики…
 

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