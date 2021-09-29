«Путешествие — это праздник» — наверное, так стоит интерпретировать название Carnival. Инженеры Kia создали автомобиль, поистине идеально подходящих для дальних и очень дальних дорог. А также больших и небольших семей и дружеских компаний

Спросите любого человека, на каком автомобиле лучше путешествовать, и большинство назовет минивэн, кроссовер, внедорожник. А я бы ответил неожиданно: на ЛЮБОМ. Как говорится, было бы желание да немного здравого смысла. При этом желание важнее.

Для реальности, а не виртуала

Путешествовать любят все, автомобильными вояжами интересуются очень и очень многие. Но одни автомобилисты, что называется, садятся за руль и едут, а другие передвигаются в основном на словах. Или в мечтах. Вот был бы у меня (или по-другому: вот когда я куплю) автодом, минивэн или большой кроссовер, тогда бы я показал всем, куда, как и зачем ездить. Рванул бы, например, из Москвы до Владивостока. Ведь о более коротких маршрутах задумываться нет смысла, они все давно изъезжены и подробно освещены как на бумаге — в книгах и путеводителях, — так и в Интернете, в виде текстов с картинками или видеороликов. За чтением текстов о путешествиях, просмотром роликов, а также в мечтах о подходящем автомобиле зачастую проходят годы, в то время как владельцы совсем, казалось бы, неподходящих транспортных средств за каждый отпуск наматывают тысячи и десятки тысяч интереснейших километров. И потом с удовольствием делятся воспоминаниями с родственниками и друзьями.

В теории считается, что наших граждан как бы отваживают от такого рода путешествий. Ведь в нашей стране популярнее всего седаны, а на них «курсировать» далеко и долго не так уж и удобно. Нужны, как минимум, универсалы, а их почему-то в продаже нет (про «Ладу Ларгус», безусловно, слышали лишь тайно посвященные единицы). И те же минивэны — где они? Всего-то навсего несколько моделей у Citroen и Peugeot, Volkswagen и Mercedes, Chrysler, Hyundai, Toyota – ну разве это выбор? На чем, скажите, среднестатистическому обывателю бороздить пространства от Москвы до Владика? А если почитать отзывы владельцев разного рода «бусиков», то можно составить такой список неисправностей, что лучше уж действительно дома посидеть, подождать лучших времен. Когда, наконец, кто-то из производителей вдруг как выкатит нечто потрясающее, да к тому же недорогое — вот тогда сразу и поедем.

Кажется, такое будущее настало: к нам приехал новый Kia Carnival. Четвертое поколение модели увидело свет в 2020-м, теперь оно представлено и в России. Если и этот автомобиль не устроит вас, господа снобы и мечтатели, тогда вам, наверное, стоит копить на космические путешествия. Впрочем, уверен, вы и в межпланетных вояжах и кораблях найдете что-нибудь не устраивающее вас и снова останетесь дома.

А тем, кто действительно любит не виртуальное, а реальное перемещение в пространстве на четырех колесах, мы откроем двери нового Carnival и опробуем все функции и возможности этого минивэна. Кто путешествовал по жизни или по работе, тот знает, чего хотел бы от такого автомобиля. А также — чего не хотел бы. Найти аспекты второго типа в Carnival затруднительно.

Как всегда, на тест Motorpage представлена одна из самых дорогих и богато укомплектованных версий. Она обладает светодиодными фарами и задними фонарями особого рисунка, «акульи плавники» на стойках кузова не только хромированы, но и покрыты рифлением. Сиденья в салоне обшиты кожей двух цветов. Панель приборов — электронная, она объединена в один блок с огромным, более чем 12-дюймовым экраном мультимедиасистемы, точно так же, как в седане К5. И еще, в этой версии семь мест: второй ряд составляют два «капитанских» кресла, третий — три сиденья. Более простые комплектации предлагают восемь мест: второй ряд трехместный, как и третий.

Бензин — динамичнее, дизель — экономичнее

Все «Карнивалы» на нашем рынке «автоматические», восьмидиапазонная трансмиссия работает в паре как с 2,2-литровым дизелем, развивающим 199 л. с., так и с 3,5-литровым бензиновым «атмосферником» конфигурации V6, предлагающим 249 л. с. В более богато оснащенных версиях коробка управляется шайбой-контроллером выбора режимов движения. Удобнее ли это, чем рычаг или подобие компьютерного джойстика? Неудобство заключается только в одном: правая рука при движении автомобиля инстинктивно ищет опору в виде рукоятки рычага. А ее нет. Собственно, выбор режимов непривычен, но к нему приноравливаешься очень быстро. Поверхность шайбы рифленая, пальцы по ней не скользят, так что выбрать нужную позицию удается без труда.

Дополнительно водитель располагает несколькими драйверскими настройками силового агрегата, и мне в очередной раз больше других приходится по душе настройка Smart. А Sport здесь явно лишний. Если вы сами этого не поймете, то ваши пассажиры скоро напомнят вам о том, что «тише едешь — дальше будешь». Carnival может быть и быстрым, но провоцировать его на откровенную агрессию просто нет смысла. Богато декорированный хромом кузов не производит угрожающего впечатления, он просто красивый, благородный и стремительный.

В «продвинутом» варианте мультимедиасистема предлагает навигацию. А еще Carnival мастерски считывает дорожные знаки, так что ограничение скорости или запрет обгона вы не пропустите: электронная панель вовремя подскажет.

Из систем помощи водителю в очередной раз отмечаю отличную работу «подруливателя»: автомобиль мастерски контролирует разметку. Вообще, это характерная черта моделей Kia, система опробована мной на моделях CEED, Sorento, Cerato — и везде с высоким баллом. Радует и активный «круиз». А вот система контроля «слепых» зон с помощью наружных камер и отображения их на панели приборов при включении «поворотников» в тестовой комплектации отсутствовала. Но на автомобилях, предназначенных для российского рынка, она доступна.

Расстояние для ног сидящего за мной пассажира можно варьировать от 20 до 50 см. Правда, во втором случае пространства для ног сидящего на третьем ряду не останется вовсе. А максимально оно может увеличиться до 30 см — как видим, без стеснения седоков второго ряда. Длина багажника по полу при семи пассажирах 60 см, при пяти — 155 см.

249-сильный бензиновый мотор — оптимум для минивэна полной массой далеко за две тонны. Дизель я не опробовал, по идее, он должен лучше «везти» с низов, однако, опять же зададимся вопросом: что значит «везти»? Предлагать более интенсивный разгон? Повторюсь: резкие ускорения может оценить водитель, а его пассажиры — вряд ли. По паспорту, бензиновая версия динамичнее: 8,5 с с места до сотни — очень хороший результат, дизель предлагает чуть больше 10 с.

Мне вообще по душе дизельная тяга, но в случае с «Карнивалом» я бы затруднился сделать однозначный выбор между двумя двигателями, во всяком случае, до теста дизельной версии. К «деятельности» бензинового мотора у меня претензий не возникло. Впрочем, наверное, можно посетовать на расход топлива. Подслушал у видеоблогеров: при спокойном — по их словам — движении по трассе минивэн с бензиновым мотором потреблял аж 14 л на сотню! У меня за городом автомобиль с запасом укладывался в 9 л. Видимо, очень по-разному мы определяем «спокойствие». Вот в городе, да, показатель подскакивал до 14-ти и даже 15-ти. По данным из Интернета, дизельные версии экономичнее на 20-25 процентов.

Специально для России у Kia Carnival изменены характеристики элементов подвески (пружин и амортизаторов), а дорожный просвет повышен до 180 мм. Но не вздумайте штурмовать на нем хоть какое-либо подобие рельефа вне асфальта. Первая же моя попытка закончилась неудачей, автомобиль чуть было не «сел» на передний свес. Задний у него тоже длинный. Это минивэн, а не кроссовер. Под бамперами у него всего-то примерно по 20 см высоты. Полного привода нет ни у одной из модификаций. Жаль? Мне кажется, на асфальте передний привод реализует себя на все сто процентов, особая управляемость от минивэна не требуется (желателен, прежде всего, комфорт). В поворотах на извилистых дорожках излишне разогнавшийся автомобиль склонен к кренам. Руль — длинный, три оборота от упора до упора. Усилие на нем чувствуется и определенная точность есть, но до спорта, конечно, как до Луны.

Ручной режим коробки полноценно реализуется только при выборе настройки Sport, в остальных случаях трансмиссия довольно скоро возвращается в автоматический режим. Пусть хоть так — но вообще, если ручное переключение понадобится зимой, участие спортивного режима будет неуместным. Другого варианта руководить трансмиссией вручную нет. Конечно, для этого в нашем случае применяются подрулевые лепестки, а не шайба-джойстик.

Подвеска настроена прежде всего на комфорт. Раскачку на «волнах» трассы она не провоцирует, но, как мы уже отметили, валкости в поворотах противостоит слабо. Другие тестировавшие автомобиль журналисты отмечают склонность подвески «Карнивала» к излишнему дроблению на мелких неровностях. Я этого не заметил. Правда, в ходе теста мне не удалось побывать пассажиром ни на втором, ни на третьем ряду, где, по словам очевидцев, на плохих дорогах трясет сильнее. На хороших — не трясет, так что делаем вывод: маршруты для корейского минивэна желательно прокладывать по трассам максимально возможного качества.

Размеры и объёмы

Интересное ощущение: автомобиль на самом деле огромен, его длина превышает пять метров, а колесная база — три, однако даже в плотном городском потока ты не ощущаешь, что управляешь неповоротливым «дредноутом». Габариты чувствуются очень отчетливо. Если что, при маневрах можно призвать на помощь камеры кругового обзора, картинки с них не ахти какого качества, но травинки в поле разглядеть можно.

И, да, внутри автомобиль кажется еще больше, чем он выглядит снаружи. Объем салона — запредельный. Не думаю, что это особенность тестовой версии, имевшей два раздельных кресла во втором ряду и трехместный третий ряд. В более дешевых восьмиместных вариантах с ощущением простора салона тоже все в порядке, дополнительное кресло тесноты не добавляет, я заглядывал.

В ходе теста я столкнулся всего с одним сколько-нибудь ощутимым недостатком модели Carnival. Оказывается, у нас существуют автостоянки, где допустимая длина транспортного средства не должна превышать 5 м. Очень странное ограничение, тем паче для открытой площадки, да еще далеко за городскими пределами. Но именно на такую стоянку я в ходе теста не попал. Мелочь, а неприятно. Впрочем, к Kia в данном случае — ни малейших претензий.

А вот что я назвал бы главным преимуществом, основным плюсом модели, выявленным в ходе теста, так это трансформацию салона. И не только саму трансформацию, но и усилия, которые пришлось для нее приложить. Все перемещения, складывания и раскладывания кресел производятся здесь с приличным напряжением. Зато кресла во всех положениях фиксируются плотно и надёжно, а салон не гремит и не скрипит даже на плохих дорогах.

Итак, для начала… посмотрим на второй ряд кресел. Но не в открытую дверь, и даже не обернувшись с одного из передних. Мы включим специальную камеру и выведем на экран электронную картинку. Как она выглядит, можно увидеть на нашем фото. Также водитель может включить микрофон, чтобы не повышать голос для обращения к седокам на задних рядах. Функция для гида? Похоже — потому что ответного микрофона сзади нет. Для двух задних рядов можно спереди настроить «климат» (хотя они имеют свой пульт, расположенный над правой сдвижной дверью) и включить так называемый «режим тишины», когда во время воспроизведения музыки будут отключены все динамики кроме передних.

«Капитанские» сиденья второго ряда имеют все «примочки», доступные для передних кресел. Это и электрорегулировки, и подогрев, и вентиляция. Особые настройки позволяют перевести каждое кресло из «сидячего» положения в почти «лежачее». Спинка при этом очень сильно отклоняется назад, а от подушки отклоняется площадка-«оттоманка», которую можно еще и дополнительно удлинить вручную. По словам наблюдателей, ехать в таком положении неудобно, к тому же сиденье узковато для спального места. Подтвердить не могу, на ходу не опробовал. Но отдохнуть в таком кресле во время остановки — милое дело.

Далее. Специальные рукоятки на внешних боковинах кресел второго ряда позволяют сдвигать их по направляющим вперед-назад, а также… раздвигать в ширину. При этом проход между ними значительно расширяется — примерно до 20 см — и позволяет пройти на третий ряд, состоящий из двух неравных частей (одна как бы сдвоенная). Не уверен, что здесь будет просторно троим седокам, но замер показал, что между условными подлокотниками насчитывается 125 сантиметров. Это значительно превышает показатели семиместных кроссоверов.

Части третьего ряда изящно — другого слова не подберешь — «упаковываются» в специальное подполье в заднем свесе. По логике, в этом подполье должна храниться запаска, но ее здесь нет: для нее нашлось место под днищем автомобиля с правой стороны, в районе сдвижной двери. Для извлечения запаски потребуется применение специального ключа.

В обзорах, посвященных «Карнивалу», я увидел такую претензию к нему: сиденья второго ряда не извлекаются из салона, что снижает количество возможных трансформаций. Вы насчет устройства спальных мест? Да, пожалуй, в газовском «Соболе» пространства для этого побольше, а в вазовском «Иксрее» поменьше. Но и там, и там вполне можно устроиться на ночлег вдвоем, причем, с приемлемым комфортом, так что в Carnival тоже найдется место для этого.

И, наконец, несколько слов про ОГРОМНЫЙ багажник. Он здесь огромен не только при четырехместном размещении седоков и убранном в подполье третьем ряде. Даже если в салоне рассядутся семеро по лавкам, позади «галерки» останется более 600 л пространства для вещей. Часть из них войдет в то самое подполье, в которое «упаковываются» кресла. Высота от его дна до потолка настолько значительна, что не только высокие чемоданы войдут или мягкие сумки и рюкзаки навалом — можно хоть фикус в кадке с собой взять. Вы берете в поездки любимые комнатные растения? Имея «Карнивал», можете об этом задуматься, он согласится.

Добавим, что спинки частей заднего дивана регулируются по наклону, так что объем бездонного багажника можно дополнительно немного варьировать. Но при любом «раскладе» кресел он реально огромен. На его фоне любой семиместный кроссовер, а тем более легковой универсал окажется в полном проигрыше: позади третьих рядов у этих автомобилей остается минимальный запас пространства, и это в лучшем случае — иногда не остается и минимального. В очередной раз возвращаясь к смыслу трехрядной компоновки, могу констатировать: да, для минивэна типа Carnival она вполне подходит. При таких габаритах кузова не приходится делать выбор между пассажирами и поклажей и кого-то или что-то оставлять дома. Поместится всё, повторюсь, даже любимый фикус.

Разумеется, такие возможности предлагает не только корейский «Карнивал». У других минивэнов с компоновкой и трансформацией салонов тоже всё в порядке, пусть механизмы реализованы немного по-другому. Модель от Kia выгодно отличается от них ценой. За 2,8 млн рублей — такова стоимость минимальной комплектации — вы вряд ли подберете что-то конкурентоспособное из кроссоверов о семи посадочных местах. Разве что это будет китайский вариант, но и от него не ждите большого багажника. А с минивэнами «поднебесные» производители на наш рынок пока что не спешат.

Есть, правда, у Carnival особый род конкурентов — это минивэны-«путешественники», построенные на базе коммерческих фургонов (не самопально, конечно, а в заводских условиях). Таковы модели от Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes. Среди них и популярный Hyundai H1, в свое время также побывавший на тесте Motorpage. Да, вместительные модели, да, по большей части недорогие. Только вот Carnival при незначительной разнице в цене кладет их, что называется, на лопатки. Ни один из этих вэнов не предлагает настолько продуманной и удобной трансформации салона и ни один так не радует ходовыми качествами. Тот же Н1 своими неразрезными диванами, к тому же не со складывающимися, а со слегка наклоняющимися спинками, откровенно разочаровал.

Так что, уважаемые «путешественники на словах», если вам и Kia Carnival не придется по душе, тогда ваши шансы отправиться в реальный вояж снижаются до нулевых. Поэтому перестаньте морочить автопроизводителям головы, те из кожи лезут, предлагая вам всё лучшие и лучшие модели, в ожидании, что вы когда-нибудь встанете с дивана и куда-нибудь поедете. Но, похоже, дело и на этот раз ограничится покупкой не автомобиля, а еще более цветного и широкоформатного телевизора. Только вот сравнивать «диванные» путешествия в сравнении с реальными — все равно что небо сравнивать с землей. Попробуйте, хоть раз в жизни. На чем угодно, не обязательно на «Карнивале». Уверен, что вам понравится. И тогда уж вы точно будете знать, чего хотите или не хотите от автомобиля для дальних вояжей.

Новый Kia Carnival доступен в России с двумя вариантами силовых агрегатов: четырехцилиндровым 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л. с. и 249-сильным бензиновым мотором конфигурации V6, развивающим 349 л. с. Коробка передач в обоих случаях — восьмидиапазонный автомат, привод — только передний. Дизельный двигатель предлагается во всех пяти комплектациях (цена — от 2 799 900 до 3 689 900 рублей). Бензиновым мотором оснащаются только версии Prestige, Premium и Premium+ (3 349 900, 3 629 900 и 3 779 900 рублей).

Технические характеристики Kia Carnival 3.5 8AT ГАБАРИТЫ, ММ 5155 х 1995 х 1740 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3090 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 182 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 627 / 2905 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2065 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 3470 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 249 / 6400 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 332 / 5200 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 72