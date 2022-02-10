В ходе рестайлинга корейская модель обрела функции, еще совсем недавно недоступные в массовом сегменте

Наверное, это напоминало выступ­ление фокусника в сельском клубе, когда заинтригованные зрители раз за разом ставят перед ним задачи, а иллюзионист их выполняет. Только на месте публики была добрая дюжина автомобильных журналистов, а роль гастролера исполнял сотрудник Kia с телефоном, вставший неподалеку от машины. «Можете запустить мотор?» – спрашивали его. «Могу», – отвечал он и, ткнув пальцем в экран, заставлял ожить двигатель. «А настроить «климат»?» – допытывались собравшиеся. «Легко! Вам сколько градусов?» – еще несколько движений по смартфону. «Окно тоже откроете?» – наседали недоверчивые граждане. И по мановению руки «факира» ползло вниз, а потом вверх стекло в двери…

Так, с демонстрации возможностей телематической системы Kia Connect начался тест-драйв модернизированного Kia Ceed – самого европейского из автомобилей бренда. В том смысле, что в свое время он создавался для Европы – с учетом предпочтений европейцев – и до сих в Европе производится, будучи довольно популярным в Старом Свете. Впрочем, как и у россиян.

Всего понемногу...

В гольф-классе у Kia две модели – седан Cerato и Ceed, представленный хэтчбеком и универсалом. Последний сейчас стал самым продаваемым универсалом-иномаркой на российском рынке, хотя тут надо понимать, что с таким кузовом в нашей стране вообще мало чего предлагается.

Третье поколение машины компания представила в 2018-м, а ныне провела рестайлинг. Внешних преобразований не так много. Спереди – новый логотип, бампер и LED-оптика, измененные решетки радиатора и воздухозаборника под бампером, стреловидные воздухозаборники на боковинах. Сзади и того меньше – разве что обновленный бампер. Но в исполнении GT Line стильных «фишечек» по кузову и оптике побольше.

Интерьер тоже освежили: появились полностью цифровая 12,3-дюймовая приборка Supervision (правда, только в максимальной комплектации), экран «мультимедийки» на 10,25 дюйма, качественная аудиосистема JBL да глянцевая черная накладка на площадке возле рычага коробки передач. Тем, у кого продвинутые смартфоны, пригодится и беспроводная зарядка. Кстати, во всех комплектациях, включая базовую, обновленный Ceed работает с Apple Car Play и Android Auto. А покупателям, готовым доплатить за версию GT Line, достанутся еще и спортивная баранка с подрулевыми «лепестками», спортивные передние сиденья с выраженной боковой поддержкой и рычаг трансмиссии, отделанный перфорированной кожей.

В целом по эргономике и комфорту у меня замечаний нет. Кресла удобные, с достаточным диапазоном настроек (как и руль), кнопки-регуляторы на своих местах, новый центральный монитор заметно ярче прежнего, «климат» эффективен, обзор... Хотел было сказать отличный, но осекся, по мне, так внешние зеркала желательно иметь побольше, нынешних все же не хватает. А вот второй ряд совсем неплох – пусть и не особенно просторен (что типично для этого размерного сегмента), но удобнее, нежели у большинства из конкурентов.

ЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

У модификации Kia Ceed SW (универсал) самый большой багажник в классе – 625–1694 л. Чтобы фиксировать в нем малогабаритный груз, имеет смысл докупить у дилера подвижную легко трансформирующуюся алюминиевую перегородку.

Занимательная арифметика

Любопытны изменения по инженерии. Так, рестайлинг оставил Kia Ceed без... механической коробки передач. Выяснилось, что модель на «ручке» выбирало лишь около 3% покупателей. Теперь гамма трансмиссий сведена к двум вариан­там – 6-диапазонному гидротрансформаторному автомату и 7-ступенчатому преселективу 7-DCT с двумя сцеплениями. Первый сочетается с уже знакомым 1,6-литровым 128-сильным атмосферным двигателем, а вот роботу в напарники поставили новый мотор – турбированный 1.5 T-GDI, развивающий 150 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

В принципе, для города достаточно и агрегата меньшей мощности – никаких проблем на улицах мегаполиса я не испытывал. А вот на трассе запаса его мощности недостает, если решишь совершить обгон со скорости в районе 100 км/ч. «Наддувник» в этом отношении резвее, динамичнее, хотя у этой парочки – турбомотор с роботом – другой нюанс: на малых скоростях коробка реагирует на педаль газа с небольшой задержкой, в то время как при быстрой езде она работает отлично. Как выяснилось, так сделали осознанно – инженеры Kia настроили преселектив с акцентом на надежность, долговечность, слегка пожертвовав его «скорострельностью». Пожалуй, в случае с семейным автомобилем приоритеты расставлены разумно.

Кроме того, у версий с топовым 1,5-литровым двигателем еще и иная конструкция подвески – сзади использована «многорычажка». Она рассчитана на активную езду в большей степени, нежели McPherson спереди и балка сзади, стоящие на модификации с мотором 1,6 л. И, надо сказать, разница заметна – поездив и на хэтчбеке, и на универсале как с новым силовым агрегатом, так и с прежним, я готов подтвердить более заводной характер турбоверсии. Тем более что она может разгонять хэтчбек с места до сотни за 8,6 с, а универсал за 8,8 с, в то время как у «атмосферника» эти показатели скромнее – 11,5 и 11,8 с соответственно.

Сложив новации агрегатной базы с функциями телематики Kia Connect (насчитывающими 35 позиций) и добавив к ним комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise (предтечу беспилотника), можем сделать вывод: обновленный Ceed – весьма практичный и комфортабельный автомобиль для города. Неспроста его так любят в Европе.