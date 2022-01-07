Эх, не распробовали россияне корейский «гран-туризмо» — Kia ProCeed. Но с появлением очередной рестайлинговой версии «Сида» у него появился вариант GT Line. Может быть, приверженцам корейского автопрома достаточно спортивного имиджа?

«Особо-спортивная» серия представлена в нескольких вариантах. Во-первых, комплектаций будет две: GT Line и GT Line +. А во-вторых, в таком исполнении доступны автомобили с кузовами как хэтчбек, так и универсал. Нам на тест достался хэтчбек. Разница не только в типах кузовов, есть и другие различия.

Две параллельные реальности

Фальшрадиаторная решетка новая и изящная в обоих случаях. Она двухэтажная, и низ, и верх украшены хромированными вставками. Удивительно, но вместо «противотуманок» видны лишь треугольные черные заглушки. На самом деле, противотуманный свет здесь есть, специальные лампы встроены в основные фары. Они, кстати, светодиодные, и одинаковые у хэтчбека и универсала. А вот задние фонари у хэтчбека иные, как бы «сотовые». Очень интересные, броские детали.

Еще интереснее заглянуть под эти фонари, а точнее, под бампер. Версии GT Line имеют независимую заднюю подвеску, в отличие от полунезависимой балки у всех остальных, обычных «Сидов». Вот это уже реальный признак спортивной «формы».

В остальном же модель в очередной раз похорошела. Ее абрис со временем «округляется», но от этого не становится каким-то грузным, чересчур массивным. Напротив, его стремительность если не нарастает, то сохраняется. Посмотришь — и сразу скажешь: этот «парень» с огоньком.

Для версий GT Line предусмотрены особые передние кресла. Форма их очень рельефная, и боковая поддержка отчетливо ощущается и корпусом водителя, и бедрами. Интересно, что главное кресло в автомобиле имеет полностью электрические настройки и даже может сохранять в памяти два фиксированных положения. У пассажирского сиденья регулировки механические, но поясничный подпор настраивается с помощью клавиши и электропривода. А что, логично, думаю, механизм устройства не так уж сложен. Подобное решение применено и в «европейце» — новом Volkswagen Caddy.

Обшивка из алькантары прострочена по «оcи». Сзади — так же. Это усиливает впечатление спортивности. Точно так же, как и рулевое колесо, «срезанное» снизу и имеющее металлическую «спицу» с фирменной эмблемой GT Line. Эта эмблема вышита и на верхних частях спинок передних кресел.

Яркий мультимедиаэкран, в общем-то, стандартен, таким никого уже не удивишь. А вот экран, служащий приборной панелью, дизайном покоряет. Данные приборов высвечиваются на красивой картинке, изображающей пейзаж: прямую автостраду, убегающую вдаль, в сторону то ли далеких гор, то ли города. В процессе движения картинка меняется едва заметно, видимо, чтобы не отвлекать водителя мельканием «второго» пейзажа — с реальностью это изображение ничего общего не имеет. Как тут не вспомнить «дополненную реальность», предлагаемую кроссовером Genesis GV70. Вот уж она отвлекает точно. А в «Сиде» — нет, приятный пейзаж и сам по себе не навязчив, и не мешает считыванию показаний приборов.

Показания — «цифровые». Другого вида панели приборов в хэтчбеке не существует, а в спортивном универсале можно вызвать на экран шкалы, причем, двух видов: стандартного и спортивного. При этом ни там, ни там нет вывода на экран картинок с боковых камер во время включения «поворотников». Думаю, появление этой функции — дело ближайшего будущего.

Часть информации на новой «приборке» — дорожные знаки, которые «Сид» отлавливает по пути следования. Отлавливает не всегда точно, но в большинстве случаев все же не ошибается. Помимо знаков ограничения скорости, автомобиль способен различать знаки запрещения обгона.

Если «робот» и 150-сильный турбомотор положены только версиям GT Line и GT Line +, то все остальные варианты предлагают только хорошо знакомый 1,6-литровый 128-сильный «атмосферник» и шестидиапазонный автомат. «Механики» на «Сидах» больше нет. Разница в разгоне с места до сотни у «атмосферы» и «турбо» более чем существенная: без малого три секунды — 11,5 с против 8,6 с.

Немало полезной информации можно вывести и на центральный дисплей. Дело в том, что новый Ceed буквально «нафарширован» многочисленными системами комфорта и, конечно, безопасности. Так что визуальное и звуковое изображение уютного камина или заснеженной деревни — только часть бортовой программы, причем, часть очень небольшая. Гораздо шире список, включающий, например, радарный круиз-контроль, систему контроля линий разметки и подруливания в полосу и многие другие устройства.

Из настроек силового агрегата в спортивной версии Ceed присутствует только Sport. Режим включается отдельной кнопкой, расположенной около селектора трансмиссии. Здесь это — семиступенчатый «робот», определить его наличие на борту легко по рукоятке селектора: она имеет накладку из перфорированной кожи. Такая же кожа покрывает обод рулевого колеса, но, если сравнить руль версии GT Line с рулями других версий автомобиля, то в тестовом варианте баранка несколько тоньше. Что, впрочем, не делает ее существенно менее «ухватистой».

Независимость — на пользу

Среди технических особенностей нового Ceed GT Line — не только «робот». Под капотом — новый мотор, полуторалитровый 150-сильный бензиновый турбоагрегат серии Smartstream.Эта серия уже известна нам по премиальным «Дженезисам», но у «рядового» Ceed двигатель, конечно, послабее. Он — замена прежнего, 1,4-литрового 140-сильного мотора, который встречался не только на хэтчбеках и универсалах Kia, но и, в частности, на кроссовере Hyundsi Tucson предыдущего поколения. Все машины, вооруженные агрегатом с турбиной, отличались неплохой динамикой. Однако постепенно корейцы отказались от этого мотора — может быть, ради замены его новым?

Казалось бы, прибавка в десять «лошадок» должна быть ощутима водителем. Но я ее, честно говоря, не отметил. Городские старты и спурты — вот основная стихия спортивного хэтчбека Ceed GT Line. Тестовый «заводной апельсин» активно рассекает потоки на московских улицах, проспектах и МКАД. Можно дополнительно подстегнуть автомобиль, включив спортивный режим, но лучше задействовать ручной и оперировать передачами самому. Желательно не подниматься выше пятой. Переключаться можно как собственно селектором, так и удобными подрулевыми лепестками. Мне удобнее работать селектором. Его рукоятка немного отличается от рукоятки аналогичного устройства в обычных «Сидах». Назвать ее более удобной или менее не могу, но перфорированная кожа на ощупь приятнее обычной гладкой.

Тем, кто ценит управляемость и присматривается к моделям Kia, скажу однозначно: ваш выбор — Ceed, а не Rio. Первый обставит второго и с полунезависимой балкой задней подвески, а уж с независимыми парами рычагов и подавно. Автомобиль отлично, цепко держится за дорогу, подвеска жёсткая, настроенная на драйв. Возможно, немного не хватает поперечной жёсткости, но это терпимо. Не те общие настройки, скажем так, не тот уровень спортсмена. Была бы версия, аналогичная ProCeed, претензий было бы больше. А так — прощаешь, потому что, нет, не кандидат в мастера, а продвинутый юниор.

Между прочим, подвеска изменена, задние стойки теперь больше завалены внутрь, к продольной оси автомобиля, это положительно сказывается на объеме багажника — особенно у универсала, — но, честно говоря, при взгляде под днище конкретного завала не замечаешь. А багажник и у хэтчбека стал удобнее, как бы логичнее, стенки вертикальные, общая форма кубическая. И еще одно дополнение о нем: съемный фальшпол, установленный в верхнее положение, позволяет образовать ровную поверхность со сложенными спинками задних сидений. Но пространство между ним и запаской-докаткой невелико, стандартная сумка с аварийным набором в него не войдет. Это место могла бы занять полноразмерная запаска, но, видимо, из экономии не заняла. А фальшпол, однако, весьма грузоподъемный: на ручке указано, что он способен выдержать до 60 кг.

150-миллиметровый клиренс не ограничивает ареал применения спортивного хэтчбека только асфальтовыми трассами. На проселках он не слишком активно собирал на «губу» бампера песок. Однако грунт выявил такой недостаток кузова, как слабую шумоизоляцию задних колесных арок. Уплотнить их чем-либо будет не лишним для придирчивого владельца.

Продолжаем заниматься спортом

Итак, даже в хэтчбеке можно перевозить немалые грузы, хотя багажник его заметно меньше, чем у универсала, и организация попроще — нет удобных «рельсов» с подвижными перегородками. Есть только эластичная сетка, способная пристегиваться к петлям на полу.

Этой сеткой я фиксирую свою поклажу, ее немного, поэтому в свободном состоянии она может летать по багажнику. А так — держится, и беззвучно. В то время как Ceed GT Line «зажигает» на дальней трассе, где камеры контроля скорости не так внимательны, и легко позволить себе немного вольности. Каковы впечатления?

Динамика. Хороша, но хочется большей. Шасси этого заслуживает. Для обгонов однозначно следует понизить передачу. Двигатель действительно начинает отдавать «снизу», но отдает несколько меньше, чем ожидаешь. Но хороший показатель — экономичность. Если соблюдать скоростной режим, за городом можно и в шесть с небольшим литров на сотню уложиться. Если не соблюдать — как я, спалите аж на два литра больше. «Круиз» с фиксированной скоростью 120 км/ч принес средний результат: 7 литров на 100 км.

Трансмиссия. Читал и смотрел чужие отзывы: «робот» обвиняют в невысокой плавности переключений. А они на самом деле плавные. Гораздо более плавные, опять же, чем ожидаешь. Под сброс «газа» смена низких передач может происходить заметно. Но не до критики.

Подвеска. Как я уже говорил — жёсткая, с легкой поперечной «недостаточностью». Курсовая устойчивость высокая, даже если отбросить ухищрения страхующей электроники. Крены в поворотах незначитальные.

Страхующая электроника. Трудится рьяно, даже слишком. Ну, это по другим Kia знакомо. Может неожиданно подрулить, особенно на скорости, и ещё активнее — когда включен «круиз». Собственно, к «круизу» претензий нет. А к контролю полосы — есть. Уж очень настойчиво требует вернуть руки на руль, даже тогда, когда они с него и не снимались.

Во время теста мне повезло с погодой. Вернее, с погодами. Автомобилю достались и сухие, трассы, и влажные покрытия, и даже снег. Удалось попытаться раскрутить его на заснеженной площадке. Ceed раскрутился широковато. Но не могу не отметить оперативно сработавшую систему стабилизации. Сработала, «приструнила», но, тем не менее, раскрутиться позволила. Хотя в любом случае менее широко, чем автомобиль раскрутился при ее отключении.

Общий комфорт. Да, как ни странно, можно говорить о комфорте. Он вполне мирится с жёсткостью подвески. Эта модель — редкий образец того, как надо правильно преодолевать «лежачих полицейских». Их можно просто игнорировать и в буквальном смысле перепрыгивать. Без раскачки, опасности «приложиться», ударов по «пятым точкам». Вот такая тут настройка подвески.

Шумность на среднем уровне. Нарастает к 120-130 км/ч. На холостом ходу двигатель в салоне не слышен. Если стоять рядом с машиной, то он слышен едва заметно. Потрескивает только при открытом капоте. Работает очень равномерно, не чета 1,6-литровому «атмосфернику», никаких подергиваний и вибраций. Из особенностей компоновки моторного отсека могу отметить только труднодоступность турбины — она «втиснута» между двигателем и моторным щитом кузова. Но при своевременном и правильном обслуживании этот агрегат обычно живет долго, так что часто обращаться к нему по поводу ремонта вам придется вряд ли.

Ну, что же, прямо скажем, полноценной заменой спортивному «ПроСиду» новый Ceed G Line не стал. Однако задатки автомобиля для актвного перемещения в пространстве он сохранил. А это — главное. Бег трусцой — конечно, далеко не большой спорт, но, тем не менее, это все равно спорт. Важно поддеживать активность, не прерывать, не отказываться от нее. Это позволяет сохранять здоровье и жизненный тонус.

В ходе рестайлинга третьего поколения Kia Ceed лишлся «механических» версий, а 1,4-литровый 140-сильный турбомотор был заменен 1,5-литровым 150-сильным. Цены «автоматических» 1,6-литровых 128-сильных хэтчбеков составляют от 1 564 900 до 1 869 900 рублей. Версии GT Line и GT Line + дороже: 1 979 900 и 2 109 900 рублей. Но это, так сказать, каталожные цены. В реальном московском дилерском центре мне не удалось увидеть ни одной модификации хэтчбека Ceed дешевле двух миллионов рублей.

Технические характеристики Kia Ceed 1.5T 7AT ГАБАРИТЫ, ММ 4310 х 1800 х 1447 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 395 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1285 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1482 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 253 / 1500 — 3500 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50