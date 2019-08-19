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Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2
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О KIA Cee'd

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КИА Сид

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12 (все тесты)
Двигателей
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Комлектаций
10 (открыть)
Последнее поколение
III (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 949 900
до 1 459 900
Kia Seed SW 2019
KIA Ceed с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым «атмосферником» сертифицирован на заправку бензином Аи-92
Kia Seed SW 2019 багажное отделение
Под многочисленными отделениями фальшпола организованы вещевые ниши
Kia Seed SW 2019 багажное отделение
В нижнем ярусе багажника размещены «докатка» и инструмент
Kia Seed SW 2019 багажное отделение
На стенке отсека смонтированы розетка на 12 В и крючки для фиксации сумок
Kia Seed SW 2019 багажное отделение
Задний ряд можно сложить, отжав фиксаторы на стенках багажного отсека
Kia Seed SW 2019 вид сзади
С Увеличением заднего свеса на 115 мм багажник стал на 60 л больше и изменил пропорции корейского универсала, добавив модели стиля и основательности
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Ceed SW 1.6 AТ6 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Ceed SW 1.6 AТ6 2019

Продолжение. Начало читайте здесь

В погоню за спорткарами

Дорожный просвет 150 мм – некоторый компромисс между практичностью и управляемостью, и эту «приземленность» нужно держать в уме при парковке у высоких бордюров и езде на грунтовках, по которым потенциальным владельцам наверняка придется пробираться на дачу. С другой стороны, такая конфигурация вкупе со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади гарантируют драйверское удовольствие, недоступное автомобилям, чей кузов отстоит от земли выше. При этом рулевое управление здесь острое и прозрачное, а степень усилия на ободе (как и отзывчивость педали «газа» и алгоритм работы 6-диапазонного «автомата») можно варьировать клавишей системы Drive Mode Select на центральном тоннеле.

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Такой «кореец» показал себя весьма послушным и предсказуемым в управлении. Ходовая часть настроена плотно, но вы ощутите тряску только на основательно разбитых дорогах. Лично я за несколько дней езды по Москве и Подмосковью не пожаловался на недостаточную плавность хода ни разу, хотя пружины и амортизаторы откалиброваны здесь жестче, чем у хэтчбека Ceed.

Возможностей 1,6-литрового 128-сильного бензинового «атмосферника» хватает, чтобы разгонять машину со снаряженной массой 1194 кг вполне уверенно, особенно когда вы один в салоне. Хотите быстро перестроиться из ряда в ряд? Пожалуйста! Но ощущения мощного подхвата не возникнет – набор скорости очень плавный, и даже в режиме Sport универсалу недостает прыти на «низах». Зато ускорение со 110 км/ч после кик-дауна происходит стремительнее, чем рассчитываешь. Добавить езде адреналина поможет, кстати, не только спортивный, но и ручной режим трансмиссии – качнул селектор или левый подрулевой рычажок, и автомобиль реагирует на «газ» куда охотнее. В любом случае, если хотите больше приемистости, смотрите в сторону исполнения с 1,4-литровым 140-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом».

Если же во главу угла ставятся комфорт и безопасность, то предпочтительны более дорогие исполнения. В топе среди прочего предлагается адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, автоторможения и распознавания дорожных знаков. Но даже в «базе» вы получите шесть подушек безопасности, ABS, ESP, систему помощи при старте на подъеме, технологию контроля давления в шинах, круиз-контроль, кондиционер и рейлинги на крыше. Согласитесь, оснащение очень небедное, а безопасности уделено максимум внимания. За самый доступный универсал с 1,6-литровым 128-сильным мотором и «автоматом» дилеры попросят от 1 169 900 рублей.
              

Технические характеристики KIA Ceed SW 1.6 AТ6

Габариты, мм

4600х1800х1475

Колесная база, мм

2650

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

625–1694

Снаряженная масса, кг

1194

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1591

Макс. мощность, л.с./об/мин

128/6300

Макс. момент, Нм/об/мин

155/4850

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая 

Макс. скорость, км/ч

192 

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,8

Расход топлива (средний), л/100 км

7,3

Объем бака, л

50

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