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В погоню за спорткарами

Дорожный просвет 150 мм – некоторый компромисс между практичностью и управляемостью, и эту «приземленность» нужно держать в уме при парковке у высоких бордюров и езде на грунтовках, по которым потенциальным владельцам наверняка придется пробираться на дачу. С другой стороны, такая конфигурация вкупе со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади гарантируют драйверское удовольствие, недоступное автомобилям, чей кузов отстоит от земли выше. При этом рулевое управление здесь острое и прозрачное, а степень усилия на ободе (как и отзывчивость педали «газа» и алгоритм работы 6-диапазонного «автомата») можно варьировать клавишей системы Drive Mode Select на центральном тоннеле.

Такой «кореец» показал себя весьма послушным и предсказуемым в управлении. Ходовая часть настроена плотно, но вы ощутите тряску только на основательно разбитых дорогах. Лично я за несколько дней езды по Москве и Подмосковью не пожаловался на недостаточную плавность хода ни разу, хотя пружины и амортизаторы откалиброваны здесь жестче, чем у хэтчбека Ceed.

Возможностей 1,6-литрового 128-сильного бензинового «атмосферника» хватает, чтобы разгонять машину со снаряженной массой 1194 кг вполне уверенно, особенно когда вы один в салоне. Хотите быстро перестроиться из ряда в ряд? Пожалуйста! Но ощущения мощного подхвата не возникнет – набор скорости очень плавный, и даже в режиме Sport универсалу недостает прыти на «низах». Зато ускорение со 110 км/ч после кик-дауна происходит стремительнее, чем рассчитываешь. Добавить езде адреналина поможет, кстати, не только спортивный, но и ручной режим трансмиссии – качнул селектор или левый подрулевой рычажок, и автомобиль реагирует на «газ» куда охотнее. В любом случае, если хотите больше приемистости, смотрите в сторону исполнения с 1,4-литровым 140-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом».

Если же во главу угла ставятся комфорт и безопасность, то предпочтительны более дорогие исполнения. В топе среди прочего предлагается адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, автоторможения и распознавания дорожных знаков. Но даже в «базе» вы получите шесть подушек безопасности, ABS, ESP, систему помощи при старте на подъеме, технологию контроля давления в шинах, круиз-контроль, кондиционер и рейлинги на крыше. Согласитесь, оснащение очень небедное, а безопасности уделено максимум внимания. За самый доступный универсал с 1,6-литровым 128-сильным мотором и «автоматом» дилеры попросят от 1 169 900 рублей.



Технические характеристики KIA Ceed SW 1.6 AТ6 Габариты, мм 4600х1800х1475 Колесная база, мм 2650 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 625–1694 Снаряженная масса, кг 1194 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 128/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 155/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 50