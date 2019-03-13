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KIA Ceed SW: если мерить в чемоданах
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О KIA Cee'd

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КИА Сид

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до 1 459 900
Kia Seed SW 2019 вид сбоку сверхуKia Seed SW 2019 вид сбокуKia Seed SW 2019 вид сверхуKia Seed SW 2019 вид сзадиKia Seed SW 2019 салонKia Seed SW 2019 приборная панельKia Seed SW 2019 мониторKia Seed SW 2019 управление климатомKia Seed SW 2019 АКППKia Seed SW 2019 передние креслаKia Seed SW 2019 задний диванKia Seed SW 2019 багажное отделениеKia Seed SW 2019 багажное отделениеKia Seed SW 2019 багажное отделение

Герои старого мультфильма измеряли длину удава в попугаях. Тот, кто решит оценить практичность нового корейского универсала в чемоданах, выяснит: среди «одноклассников» ему нет равных

Погода в зимнем Сочи непредсказуема: только что светило ласковое солнце, а указатель забортной температуры показывал 16 °С, но буквально за полчаса набежали черные тучи, поднялся штормовой ветер и начался сильнейший ливень. Температура при этом упала сразу на десяток градусов. Дворники молотят с бешеной скоростью, на дороге водяные реки, однако универсал, словно всепогодный боевой истребитель, уверенно держит курс в горы, где лента шоссе теряется в облаках. У KIA Ceed SW отличные настройки шасси…

Багажник и не только

Как мы помним, модели предыдущего поколения именовались не иначе как cee’d – с маленькой буквы и с апострофом. Теперь название стало более удобоваримым – Ceed как-то привычнее читается, хотя на слух то и другое одинаково. Это слово – аббревиатура от словосочетания Community of Europe, with European Design, что означает «для Европейского сообщества, с европейским дизайном». Впрочем, мы это уже знаем по появившемуся недавно одноименному хэтчбеку. Универсал Ceed SW является второй моделью в линейке, а через несколько месяцев появится еще один спортивный универсал на той же платформе – Proceed. Есть также родственный седан Cerato, у которого вроде бы та же «тележка», но упрощенная – с балкой в задней подвеске вместо многорычажной схемы у остальных моделей.

Главное отличие от хэтчбека, конечно же, багажный отсек. И этот багажник, надо сказать, имеет рекордный объем в своем классе – 625 л. Это почти на 100 л больше, чем у модели предыдущего поколения! Внутри отсека имеется подвижная алюминиевая перегородка, позволяющая надежно закрепить поклажу самой разнообразной формы. В подполье есть специальный органайзер, куда, например, можно убрать багажную полку, если потребуется. В начальных комплектациях спинки заднего дивана складываются в пропорции 40:60, а в более продвинутых – 40:20:40. При этом образуется ровный пол.

Силовые агрегаты те же, что и у одноименного хэтчбека. Все двигатели бензиновые. Два из них, 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 128-сильный, атмосферные. Плюс турбированный мотор объемом 1,4 л, развивающий 140 л.с. Начальному агрегату полагается только механическая коробка передач, 1,6-литровая версия может иметь и «механику», и «автомат», а турбированный двигатель оснащается «роботом» с двумя сцеплениями.

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Как я уже отметил, автомобиль разрабатывали для Европы. Однако для российского рынка Ceed SW прошел дополнительную адаптацию, получив специальные настройки подвески, увеличенный на 10 мм дорожный просвет, а также пакет «теплых» опций: подогрев зеркал, передних и задних сидений, лобового стекла и рулевого колеса по всей площади обода. Появились у новинки и различные электронные ассистенты вроде автоматического торможения, удержания в полосе, контроля за усталостью водителя, активного круиз-контроля и распознавания дорожных знаков.

Европейские манеры

Я проверил в деле 1,6-литровую 128-сильную модификацию с автоматической коробкой передач, которая, по прогнозам представителей бренда, должна стать самой востребованной в линейке. За рулем автомобиль воспринимается как стопроцентный «европеец» благодаря великолепной геометрии посадки за рулем и удобным, при этом достаточно плотным сиденьям.

Салон, опять же с европейским (а точнее, с немецким) дизайном, имеет выверенную эргономику и отменное по меркам класса качество отделочных материалов. На центральном тоннеле находится модная нынче беспроводная зарядка для смартфонов, и с USB-входами никаких проблем. На втором ряду достаточно просторно, а сиденья имеют регулировку наклона спинки.

Двигатель, уже известный по другим моделям KIA и Hyundai, совершенно незаметен на холостых оборотах, да и в движении громким «голосом» не отличается. Тяга ровная, сглаженная плавной работой «автомата». Реакции на нажатие педали акселератора спокойные, без задержек. Разгон довольно интенсивен при активном педалировании, но, если хочется большей резвости, лучше воспользоваться «спортивным» режимом, в котором «автомат» дольше держит низкие передачи, педаль «газа» обостряется, хотя нервной не становится, а руль немного тяжелеет.

Так что я активировал «спортивный» режим и больше его не выключал. Универсал хорошо держит прямую и очень точен в поворотах различной кривизны благодаря плотному шасси и острому рулевому колесу, обладающему, кстати, неплохой обратной связью. Словом, с управляемостью все замечательно, однако платить за это приходится жесткой подвеской, подробно сообщающей водителю и пассажирам обо всех изъянах дорожного покрытия. Зато шумоизоляция отменная без всяких но.
Итак, автомобиль и впрямь получился европейский. Он отлично управляется, хотя подвеска жестковата, даже несмотря на адаптацию к нашим дорогам. Впрочем, с энергоемкостью у нее все в порядке. Сборка универсалов уже началась в Калининграде. Цены стартуют с 1 069 900 рублей. 

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