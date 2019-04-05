Бывает так: получишь автомобиль на тест, ездишь на нем — и сомневаешься. Словно окружающие говорят тебе: а почему ты купил именно эту модель, ведь за те же деньги мог бы взять другую, более престижную? Во время теста Kia CEED у меня таких сомнений не возникло. Наоборот, подумалось: насколько же правильным он получился. Особенно модификация SW – универсал

Европа!

Говорят, что человек — сам творец своей жизни. Что, если хочешь быть счастливым, просто будь им, и всё. Наши соседи по географической карте провозгласили курс на Европу. А нельзя ПРОСТО, однажды проснувшись утром, начать жить по-европейски? Поступать логично, избегать ошибок, быть скромным и в то же время выглядеть безупречно, быть практичным, экономным. Наша традиция предполагает покупку автомобиля типа седан, европейцы предпочитают универсалы — что выберете вы? Эффектную самопрезентацию или максимальную практичность?

Простейший пример (из жизни, кстати): два менеджера, российский и английский, в компаниях одного типа, с примерно одинаковой высотой положения и уровнем доходов покупают себе по автомобилю. Наш выбирает новую «пятерку» BMW, иностранец — подержанный Ford Mondeo. Как говорится, почувствуйте разницу.

Ориентируясь на особенности нашего мировоззрения, одна из японских компаний давно уже не предлагает на российском рынке свой бестселлер С-класса с кузовом универсал. А Kia CEED сохранил этот тип кузова в третьем поколении. Сегодняшний его вариант в высшей комплектации Premium стоит сопоставимо с японским седаном. Задаю тот же вопрос: каким будет ваше предпочтение?

Может быть, вы все еще испытываете неловкость от обладания «сараем», как принято у нас в обиходе обзывать универсалы? Ознакомьтесь с перечнем оборудования нового Kia CEED SW – и больше вам никогда не захочется отзываться о нем столь пренебрежительно. Посмотрите, как организовано здесь пространство багажного отделения: есть и съемный барьер-разделитель, который можно сдвигать вперед-назад по направляющим, и сетка для фиксации груза. Понадобилось снять рулонную шторку? Не надо относить ее домой: конструкторы предусмотрели ее размещение под фальшполом, в одном из потайных боксов-органайзеров. Их здесь три, и все вместительные, так что первый взгляд в багажник не всё скажет вам о его объеме. А вам, конечно, сразу бросится в глаза сильно приподнятый фальшпол. Таким он обычно бывает, если под ним скрывают массивную полноразмерную запаску. Нет, CEED SW скрывает органайзеры, а запаска у него маленькая — докатка. Чтобы добраться до нее в случае необходимости, придется блок органайзеров не только разгрузить, но и извлечь из салона. Длина багажника от порога до спинки заднего дивана 108 см, значительный размер. Ну, а излишняя высота фальшпола обманчива: от нее до шторки — 42 см, если не максимально возможная, то, во всяком случае, стандартная высота.

Объем багажника нового Kia CEED SW при пятиместном размещении пассажиров составляет 625 л. При складывании второго ряда сидений он возрастает более чем на кубометр – до 1694 л. Кстати, спинка заднего дивана здесь состоит из трех частей и складывается в пропорции 40:20:40.

Большое пространство для багажа особо не стесняет седоков. Расстояние от подушки заднего дивана до спинки водительского кресла при удобной для меня посадке за рулем составляет около 22 см. Ширина салона, правда, сзади почти на дециметр меньше, чем спереди (134 см против 142 см). Передние сиденья – плотные по-европейски! Боковая поддержка ощущается и спиной, и бедрами. Имеется подогрев, причем, сзади тоже. Подогрев руля обнаружился — и очень пригодился в холодный день начала теста. Двухзонный климат-контроль отработал на «пятерку». Панель управления им здесь такая же, как в «старшем» седане Kia Optima. CEED в таком варианте не предлагается, только в виде хэтчбека и универсала, хотите CEED-седан – рассмотрите Kia Cerato.

Версия SW (Station Wagon) европейская не только по сути, но и по дизайну. Есть в ней что-то от «шутинг-брейков» более именитых компаний. Лично мне предыдущее поколение внешне нравилось больше, но практичность нынешнего перевешивает. Не говоря об оснащении. Вот, в центре торпедо «вырос» вертикальный цветной дисплей с диагональю 8 дюймов, сенсорный и с навигацией (карты обновляются бесплатно в течение семи лет). Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, но я обхожусь воспроизведением музыки с обычной флэшки — и наслаждаюсь качественным звуком динамиков JBL Premium Sound. Чего еще желать?

Пожалуй, пожелал бы более крупных кнопочек на руле. Они здесь, опять же, аналогичны и «Оптиме», и Sorento Prime. Подсветка символов красная, вроде, должна ассоциироваться со спортом, но, по мне, белые значки воспринимались бы лучше. Любители модных гаджетов оценят панель беспроводной зарядки смартфонов. Для меня эта штуковина не так важна, вот два разъема USB под торпедо, один из которых предназначен специально для подзарядки мобильных устройств — это плюс. Но еще интереснее ходовые качества автомобиля. Второе поколение Kia CEED, с которым мы знакомились семь лет назад на дорогах Южного Урала, воспринималось тогда почти европейским. Исчезло ли это «почти»?

Во всем диапазоне оборотов

А почему бы, собственно, и нет? Плотный в плане подвески, с отличной курсовой устойчивостью на трассе, новый Kia CEED SW радует еще и динамикой. Он предлагается с тремя моторами (все бензиновые): 1,4-литровым 100-сильным в сочетании с шестиступенчатой «механикой». 1,6-литровым 128-сильным (та же «механика» либо шестидиапазонный автомат), а также самым мощным, 1,4-литровым 140-сильным с приставкой turbo (его «пара» — семидиапазонный «робот» DCT). С этим «тандемом» универсал ускоряется с места до сотни менее, чем за 10 секунд, проигрывая хэтчбеку 0,2 с (9,4 с против 9,2 с). Максимальная скорость у версий 1.4Т превышает 200 км/ч!

Подтверждаю: автомобиль стартует с места очень бодро, никакой «турбоямы» не преодолевает, ускоряется ровно, с самых «низов» – c 1500 об/мин (но если по правде, то все-таки примерно с 2000 об/мин) и едва не до красной зоны тахометра (а техническая характеристика ограничивает «полку» момента значением 3200 об/мин). Вообще, на «верхах» дело обстоит получше.

Проверим автомобиль на обгонную динамику. С 80 до 120 км/ч CEED SW ускоряется всего за 8 с, а ведь может и быстрее, если стандартный режим движения сменить на спортивный. Как минимум, секунду отыгрывает. Что говорить, в полной мере рассчитан автомобиль на европейские условия движения, при которых «зевать» не принято ни на городских улицах, ни на скоростных шоссе.

Пробую ручную смену передач. Вообще, в ней нет особой необходимости, поскольку агрегат DCT-7 с двумя сцеплениями работает без нареканий, переключения почти не ощущаются. И тем не менее интересно, что же произойдет, если выбрать, например, четвертую ступень и при 80 км/ч утопить педаль «газа» в пол. А происходит следующее: мгновенный «перескок» на третью ступень, очень бодрый разгон с достижением почти 6000 об/мин и у самой отметки «120» смена передачи вновь на четвертую. Время обгона в таком режиме — около 7 с, пожалуй, на толику лучше, чем в спортивном режиме.

Тем не менее, в городских условиях я больше пользуюсь именно настройкой Sport. Мне интересно, расстроит ли меня автомобиль повышенным расходом топлива. Нет, не желает. Сколько ни топил педаль «газа» на трассе, а за 7 л на сотню удалось выйти лишь на автомагистрали, в течение долгого времени поддерживая 110-120 км/ч, причем, «вручную», то есть, без использования круиз-контроля. «Круиз» позволяет сэкономить почти литр: установив значение «120 км/ч», на протяжении 20-30 км я получил результат — от 6,0 до 6,2 л на 100 км. Городской расход, даже в спортивном режиме, оказался не выше 9,0 л на сотню. С пробками, пусть не очень большими.

Но надо оговориться: показания спидометра Kia CEED SW расходятся с реальностью. Так, табло на трассе высветило «113 км/ч» при том, что спидометр демонстрировал 120 км/ч. Добавим здесь: корейский универсал умеет распознавать дорожные знаки и, прежде всего, именно ограничения скорости. Безусловный плюс модели. Еще он различает запреты обгона. Проверил на трассе, на протяжении около 800 км: ошибок не было.

Да, и «круиз» на новом «Сиде» адаптивный. С готовностью помогает сбросить скорость, например, со 120-ти до 60-ти километров в час. Теоретически может и до полной остановки, но это я проверить не рискнул. Только заметил: во время испытания адаптивного «круиза», догнав на трассе очень уж медленный грузовик, универсал стал не просто замедляться, а тормозить. Правда, довершил почти полную остановку я самостоятельно.

Еще понравился «автосвет». Переключения с дальнего света на ближний и обратно происходят задолго до того, как к вам приблизится встречный автомобиль, то есть, устройство «бьет» далеко. И встречные практически не сигналили мне с «просьбой» переключиться на ближний.

…А дверь багажного отделения Kia CEED SW меня чуть не убила. Во всяком случае, напугала. Когда я решил почистить снег позади автомобиля на стоянке, она вдруг начала открываться! Оказывается, для ее автоматического открытия достаточно подойти к автомобилю сзади на близкое расстояние с ключом-брелоком в кармане.

Добавлю к плюсам модели отличную маневренность, быстрый отклик на повороты довольно-таки «острого» руля (примерно 2,75 оборота от упора до упора). Есть здесь камера заднего вида с хорошей картинкой и динамическими направляющими. Особая система позволяет автомобилю самостоятельно парковаться параллельно бордюру.

Так что же, модель не имеет недостатков? Имеет, хотя это, скорее, не недостатки, а особенности. Например, шум в салоне на высокой скорости. Насколько высокой? Своеобразный «порог» — 140 км/ч, если вы в дороге не смотрите на спидометр, то можете определить эту отметку именно по заметному нарастанию шума. «Списать» его на зимние шины с шипами не получится: тестовый автомобиль был «обут» в нешипованную резину. Возможно, модель была бы «тише» на шинах с более высоким профилем. Наш экземпляр (комплектация Premium) щеголял максимальными 17-дюймовыми дисками с шинами 215/65.

Заметна, кстати, и невысокая шумоизоляция колесных арок. На дорогах местного значения и низкого качества камешки очень здорово барабанят по кузову снизу и где-то сзади. Тем, кто окажется на втором ряду сидений, это может не понравиться.

На борту Kia CEED SW обнаруживается одна из наиболее современных систем активной безопасности — контроль линий разметки и подруливание в полосу. Поначалу во время движения по трассе работа данной системы выглядит, скажем так, ненавязчивой. С одной стороны, это радует. Все же, несмотря на наступление по всем фронтам различной автоматики, водители по-прежнему самостоятельно следят за дорогой и легко обходятся без подруливания. С другой стороны, автомобиль не мечется в ряду от левой линии разметки к правой, вероятно, габариты кузова позволяют ему сохранять центральное положение на полосе.

Но вот вы выбрались далеко за город, где камер контроля скорости нет, а передвижные посты отсутствуют по причине позднего вечернего времени. Как тут не превысить дозволенную Правилами скорость? Да этого же просто невозможно избежать, особенно если автомобиль очень динамичен и устойчив на курсе, а трасса в хорошем состоянии. И вот вы летите далеко за сотню… Впереди показывается островок разметки вблизи левого поворота, образуется участок дополнительной полосы, а основная полоса слегка отклоняется вправо. Ручаюсь, 99,9 процента водителей срежет полосатый островок, сохранив прямолинейный курс, что, кстати, безопаснее резкого маневра, напоминающего переставку. Большая часть автомобилей пронесется по этой разметке и тут же «забудет» об этом. Но не Kia CEED! Представьте, в этой ситуации он мощно пихнёт вас в полосу, причем, замечено, толчок будет тем более ощутимым, чем более высокую скорость вы будете держать. Получить такой боковой «хук» крайне неприятно, если не сказать больше. Удостоверившись, что система подруливания на тестовом автомобиле работает, причем, в большом диапазоне скоростей, я ее все же отключил. В целях безопасности.

По скользкому льду

Вообще, в подобных ситуациях, если вы решите «переставиться», огибая на скорости островки разметки, вас должна подстраховать система стабилизации. Но оказалось, что на асфальте довести дело до ее срабатывания проблематично. Вот на снегу или льду — пожалуйста. Хотя, по моим наблюдениям, Kia CEED SW не особенно-то и склонен к заносу. Даже при бездействии системы стабилизации в случае ее отключения.

Нельзя при этом сказать, что она неэффективна. На скользкой лесной дороге (практически полностью ледяной) я пытаюсь тронуться с места поактивнее и разогнаться на прямой. Получается, и прекрасно! Но ощущается «придушивание» двигателя, и для более напористого разгона ESC хочется отключить. Однако в этом случае вам придется… попрощаться не только с быстрым разгоном, но и с разгоном вообще. Автомобиль при добавлении «газа» начнет отчаянно буксовать на месте, а едва тронувшись, будет рыскать на льду, стремиться то к левому, то к правому снежному брустверу вдоль дороги. Произойдет не только потеря времени, но и возникнет опасность повреждения кузова о жёсткие снежно-ледяные брустверы.

В один из моментов теста мне пришлось перепробовать практически все системы автомобиля, которые хоть как-то могли помочь при движении на подъем по голому льду. Да, таким оказался на несколько дней въезд на наш загородный участок. Увы, «Сиду» не помогло ничего, и он, как пария, вынужден был провести одну ночь за забором вместо стоянки у дома под навесом. Но против такого испытания были бы бессильны и другие модели. Возможно, стоило попытаться подняться на скользкий уклон, изо всех сил «шлифуя» лед нешипованными шинами. Но в этом случае возникала опасность смещения машины в сторону правого столба ворот, поэтому я решил не рисковать.

Осенью прошлого года у нас на тесте побывал «старший» седан Kia Optima и очень порадовал просторным салоном, большим багажником, аккуратной сборкой, набором оборудования и ходовыми качествами. В сравнении с ним Kia CEED SW проигрывает разве что в размерах салона, в остальном преимущества на его стороне. Он предлагает больше возможностей в плане бытовых грузоперевозок. В его комплектацию может входить адаптивный круиз-контроль, от которого покупатели «Оптимы», согласно опросам, проведенным фирмой-производителем, отказались в угоду удешевлению модели (!!).

Понятно, что наиболее дорогой Kia CEED SW «перевешивает» по цене наиболее дешевую «Оптиму» (соответственно, 1 639 900 рублей и 1 369 900 рублей). Но при этом более престижный седан будет существенно беднее по оснащению, а под его капотом окажется 2,9-литровый 150-сильный бензиновый агрегат, являющийся, на мой взгляд, самым «немощным» мотором, доступным на моделях Kia и Hyundai.

Насколько привлекательнее универсала CEED седан Cerato? Об этом мы сможем рассказать только после того, как проведем свой тест модели. Заведомый минус ее – в отсутствии «зажигательного» 1,4-литрового турбомотора. Почему компания обделила седан таким динамичным агрегатом, непонятно. С другой стороны, максимальная комплектация Cerato примерно на 200 тысяч рублей дешевле наиболее богатого Kia CEED SW, и для кого-то этот тип кузова может оказаться весомым аргументом при покупке. Но как быть, если за те же деньги предлагается более престижная Optima? Это внутрибрендовое соперничество кажется мне поистине странным… Но в то же время чисто умозрительным, потому что лично для меня достоинства универсала превыше престижа седанов. А потому такой выбор подарил бы мне полный психологический комфорт.

Kia CEED в версии универсал (SW) предлагается в России по ценам от 1 099 900 до 1 639 900 рублей. Основных комплектаций – шесть: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Автомобили с наиболее мощным 1,4-литровым турбомотором (140 л. с.) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями доступны, начиная с комплектации Luxe и цены от 1 314 900 рублей. Для сравнения, цены на седан Kia Cerato (1,6 л, 128 л. с. и 2,0 л, 150 л. с.) – от 1 134 900 до 1 444 900 рублей. Kia Optima (2,0 л, 150 л. с. и 2,4 л, 188 л. с.) обойдется покупателю в 1 344 900 – 2 054 900 рублей.

Технические характеристики Kia CEED SW 1.4 ГАБАРИТЫ, ММ 4600 х 1800 х 1475 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН/МАКС, Л 625 / 1694 РАДИУС РАЗВОРОТА, М н. д. СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1297 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1353 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 140 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 242 / 1500 – 3200 ТРАНСМИССИЯ 7-ст., роботизированная ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,1 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50