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Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе
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О KIA Cee'd

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КИА Сид

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Цены
от 949 900
до 1 459 900
Kia Seed 2019 вид спереди
Kia Seed 2019 вид спереди
Автомобиль построен на совершенно новой платформе K2
Kia Seed 2019 вид сбокуKia Seed 2019 вид сзади
Kia Seed 2019 передняя фара
В «верхних» комплектациях фары целиком светодиодные
Kia Seed 2019 задний фонарь
Для кузова предлагается палитра из 11 цветов
Kia Seed 2019 салон
Kia Seed 2019 приборная панель
Ceed стал первой в истории KIA моделью с автопилотом второго уровня
Kia Seed 2019 монитор
В разных комплектациях экран «мультимедийки» бывает 5-, 7- или 8-дюймовым
Kia Seed 2019 управление климатом
«Климат» удобнее настраивать с помощью привычных кнопок
Kia Seed 2019 задний диван
Спинки задних сидений могут регулироваться по наклону
Kia Seed 2019 багажное отделениеKia Seed 2019 багажное отделение
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Ceed 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Ceed 2019

Третье поколение корейского хэтчбека вынуждает раз за разом повторять слова «впервые» и «самый». Соперников это наверняка нервирует, зато радует клиентов марки

Эксперимент, который я затеял, честно говоря, пугал. На скорости под 100 км/ч на извилистой дороге отпустить руль, убрать ноги с педалей и ждать, впишется машина, оснащенная системой автопилотирования второго уровня, в очередной поворот или нырнет в кювет; замедлится перед едущим впереди грузовиком или на полном ходу влетит под эту фуру? Однако я цел и невредим, пишу отчет о тест-драйве и думаю, как втиснуть все самое важное и интересное о новом KIA Ceed в журнальную публикацию.

Прежде всего могу подтвердить: комплекс Drive Wise, объединяющий не менее восьми систем активной безопасности, действительно работает. «Кореец» в самом деле считывает знаки скорости, определяет помехи в слепых зонах, может подруливать, удерживая автомобиль в полосе, держит дистанцию до впередиидущего транспортного средства и даже тормозит, если перед капотом вдруг окажется препятствие. Кроме того, Ceed научился сам менять дальний свет на ближний (когда «увидит» встречную машину), распознавать усталость водителя и почти самостоятельно парковаться.

Скажете, все это не новость? Верно. Но вспомните, что речь идет не о каком-то представительском седане премиальной марки, не о роскошном внедорожнике, а о хэтчбеке массового бренда, играющем в сегменте средних городских моделей. В том, где моду обычно диктовали Volkswagen Golf, Ford Focus, Skoda Octavia. Конечно, все вышеперечисленное представитель KIA пока имеет лишь в своей самой дорогой версии Premium+ (1 459 900 рублей), но и в других комплектациях, включая базовую Classic (949 900 рублей), этот автомобиль теперь демонстрирует лидерские качества – подчас он может предложить то, чего у соперников нет в принципе.

Теплый прием

До сих пор эту модель KIA все знали как cee’d, именно так – строчными буквами, да еще с апострофом. Выпендреж, конечно. Теперь же, в третьей генерации, все встало на свои места – Ceed, просто Ceed. Однако за этой простотой кроется настоящий Клондайк технических новаций.

Начнем с того, что автомобиль построен на совершенно новой платформе K2. Благодаря ей представитель C-сегмента стал шире (+20 мм) и ниже (–23 мм), хотя колесная база в точности повторила длину прежней – 2650 мм. Тем не менее за счет укороченного свеса спереди и ставшего чуть больше сзади пропорции кузова изменились – во-первых, капот удлинился, сделав машину динамичнее, во-вторых, салон стал просторнее в ширину, в-третьих, багажник получился более емким (+15 л) и удобным для укладки скарба. Его погрузочную высоту понизили сразу на 87 мм, попутно увеличив ширину и высоту. Как результат, объем отсека этого хэтчбека – 395 л – теперь лучший в классе. Кстати, с бампера на пятую дверь переехал и номерной знак (видимо, будет меньше пачкаться).

Заглядываю в салон и понимаю – интерьер изменился радикально. Тут вам и новые сиденья, и выглядящие весьма дорогими материалы, и полностью измененная передняя панель. Ее горизонтальное зонирование логично, отсутствие сложных форм (как у предшественника) успокаивает, а водруженный в центре 8-дюймовый (в «верхних» комплектациях) сенсорный экран удивляет адекватностью – сразу реагирует на все касания, не «тупит» и выдает четкую, сочную картинку. Отдельно отмечу эргономику и кнопки с регуляторами «климата» и некоторых других функций: все на своих местах и нужного размера, и никаких вам заморочек с поиском той или иной настройки в недрах мультимедиа!

Кресла, гордящиеся регулировками по 8 направлениям, в целом удобные – и боковой поддержки в меру, и перебора скользкой кожи нет. Впрочем, после нескольких часов тест-драйва спина все-таки затекла, хотя от других коллег жалоб не было. На пассажирском месте тоже все в порядке – сидеть можно по-настоящему вольготно. Похоже, правду говорят корейцы: пространство для ног здесь самое большое в классе. Приятно удивил и второй ряд. При своих 182 см я разместился там вполне комфортно – и крыша не давит, и для коленей место есть. К тому же наклон спинок задних кресел можно регулировать и, более того, в трех из шести возможных комплектаций для них доступен даже обогрев.

Вообще пакет «теплых» опций для России в новом KIA Ceed едва ли не самый внушительный в этом размерном и ценовом классе – уже в «базе» имеется подогрев форсунок стеклоомывателей и зеркал заднего вида. В следующей комплектации не даст замерзнуть руль, передние сиденья и дополнительный (помимо «климата») электроотопитель салона. А начиная с версии Prestige (четвертой по счету) владельцы обретут уже упомянутый подогрев дивана и лобовое стекло с обогревом. Поскольку первый тест машины проходил летом, да еще в Испании, то эти функции я, разумеется, не проверял, зато могу утверждать другое – даже в жару климат-контроль уверенно поддерживал в салоне заданные 20 градусов.

Из прочих «мелочей», которых подчас так недостает машинам, выделю складывающиеся спинки задних кресел, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, систему контроля давления в шинах, регулировку руля в двух плоскостях, внешние зеркала с электроприводом, Bluetooth, USB/iPod-вход, датчик света. Причем все это уже в самой доступной версии. Дальше – больше. В следующих комплектациях найдутся и «противотуманки», и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, и камера заднего вида, и раздельный «климат», и оптика со светодиодами. А также бесключевой доступ в салон, люк в крыше, задние и передние парктроники и даже беспроводная зарядка для мобильника. Как ни крути, а получается и щедро, и разумно.

Пора менять привычки?

Но еще больше новый Ceed удивил меня тем, как едет. В сравнении с предшественником – практически небо и земля! Куда подевался слегка «пустой» руль и несколько разболтанная подвеска? Где дребезжание на плохом асфальте и шум, мешающий слышать собеседника? Забудьте!

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На руле инженеры увеличили передаточное число для пущей «остроты» (теперь всего 2,4 оборота от упора до упора), а заодно оптимизировали настройки электроусилителя. В результате хэтчбек стал куда более чутко реагировать на каждое движение баранкой, при этом сохраняя редкую стабильность в виражах и на прямой (даже с учетом увеличенного для России на 10 мм клиренса). Полностью независимая подвеска (McPherson спереди и «многорычажка» сзади) уверенно «поедает» дефекты полотна, не доводя дело до пробоев и на больших стыках. А что касается звукоизоляции, то и по дорожным шумам, и по аэродинамическим Ceed превосходит как модель прошлого поколения, так и прямых конкурентов: согласно замерам, он тише.

Этот «кореец» управляется до такой степени точно, азартно и комфортно, что впору заподозрить под его кузовом платформу от какого нибудь «немца». Но перед нами KIA, и к этому надо привыкать. Правда, следует держать в памяти, что эта модель практически во всем – от внешнего дизайна до настроек шасси – делалась в первую очередь для европейцев. И, кстати, в значительной мере европейцами же, сманенными в компанию из других марок, в том числе премиальных.

Вместе с тем у меня есть вопросы к коробке передач – к той самой новой 7-ступенчатой  роботизированной трансмиссии DCT с двумя сцеплениями, что ныне впервые установлена на KIA Ceed на российском рынке. Действуя в паре с новым турбированным 140-сильным двигателем 1.4 T-GDI семейства Kappa, она все же недотягивает до статуса спортивной, каковой ее позиционируют корейцы: вот не спешит «робот» переходить на пониженные передачи, хоть ты тресни! А оттого и на обгон идешь с некоторым напряжением, и на шоссейных скоростях автомобиль не сразу получается «пришпорить». Конечно, его можно «привести в чувство», нажав кнопку Sport возле рычага коробки, но тогда следует забыть об экономичности трансмиссии (6,1 л/100 км), что считается ее вторым преимуществом.

Впрочем, эта связка двигателя и коробки передач не единственная. Предлагаются также уже знакомые нам 1,4-литровый мотор Kappa мощностью 100 л.с. с 6-ступенчатой «механикой» и 128-сильный агрегат семейства Gamma объемом 1,6 л, сочетающийся с той же «ручкой» или 6-диапазонным «автоматом» с подрулевыми «лепестками». Думаю, у таких версий есть немало плюсов. Но их мы будем выявлять позднее – уже на длительных редакционных тестах.

Технические характеристики KIA Ceed

Габариты, мм

4310х1800х1447

Колесная база, мм

2650

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

395–1291

Снаряженная масса, кг

1260

Диаметр разворота, м

нет данных

Тип двигателя

турбированный L4

Рабочий объем, см3

1353

Макс. мощность, л.с./об/мин

140/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

242/1500–3200

Привод

передний

Трансмиссия

роботизированная 7-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

205

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,1

Объем бака, л

50

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