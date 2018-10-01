Третье поколение корейского хэтчбека вынуждает раз за разом повторять слова «впервые» и «самый». Соперников это наверняка нервирует, зато радует клиентов марки

Эксперимент, который я затеял, честно говоря, пугал. На скорости под 100 км/ч на извилистой дороге отпустить руль, убрать ноги с педалей и ждать, впишется машина, оснащенная системой автопилотирования второго уровня, в очередной поворот или нырнет в кювет; замедлится перед едущим впереди грузовиком или на полном ходу влетит под эту фуру? Однако я цел и невредим, пишу отчет о тест-драйве и думаю, как втиснуть все самое важное и интересное о новом KIA Ceed в журнальную публикацию.

Прежде всего могу подтвердить: комплекс Drive Wise, объединяющий не менее восьми систем активной безопасности, действительно работает. «Кореец» в самом деле считывает знаки скорости, определяет помехи в слепых зонах, может подруливать, удерживая автомобиль в полосе, держит дистанцию до впередиидущего транспортного средства и даже тормозит, если перед капотом вдруг окажется препятствие. Кроме того, Ceed научился сам менять дальний свет на ближний (когда «увидит» встречную машину), распознавать усталость водителя и почти самостоятельно парковаться.

Скажете, все это не новость? Верно. Но вспомните, что речь идет не о каком-то представительском седане премиальной марки, не о роскошном внедорожнике, а о хэтчбеке массового бренда, играющем в сегменте средних городских моделей. В том, где моду обычно диктовали Volkswagen Golf, Ford Focus, Skoda Octavia. Конечно, все вышеперечисленное представитель KIA пока имеет лишь в своей самой дорогой версии Premium+ (1 459 900 рублей), но и в других комплектациях, включая базовую Classic (949 900 рублей), этот автомобиль теперь демонстрирует лидерские качества – подчас он может предложить то, чего у соперников нет в принципе.

Теплый прием

До сих пор эту модель KIA все знали как cee’d, именно так – строчными буквами, да еще с апострофом. Выпендреж, конечно. Теперь же, в третьей генерации, все встало на свои места – Ceed, просто Ceed. Однако за этой простотой кроется настоящий Клондайк технических новаций.

Начнем с того, что автомобиль построен на совершенно новой платформе K2. Благодаря ей представитель C-сегмента стал шире (+20 мм) и ниже (–23 мм), хотя колесная база в точности повторила длину прежней – 2650 мм. Тем не менее за счет укороченного свеса спереди и ставшего чуть больше сзади пропорции кузова изменились – во-первых, капот удлинился, сделав машину динамичнее, во-вторых, салон стал просторнее в ширину, в-третьих, багажник получился более емким (+15 л) и удобным для укладки скарба. Его погрузочную высоту понизили сразу на 87 мм, попутно увеличив ширину и высоту. Как результат, объем отсека этого хэтчбека – 395 л – теперь лучший в классе. Кстати, с бампера на пятую дверь переехал и номерной знак (видимо, будет меньше пачкаться).

Заглядываю в салон и понимаю – интерьер изменился радикально. Тут вам и новые сиденья, и выглядящие весьма дорогими материалы, и полностью измененная передняя панель. Ее горизонтальное зонирование логично, отсутствие сложных форм (как у предшественника) успокаивает, а водруженный в центре 8-дюймовый (в «верхних» комплектациях) сенсорный экран удивляет адекватностью – сразу реагирует на все касания, не «тупит» и выдает четкую, сочную картинку. Отдельно отмечу эргономику и кнопки с регуляторами «климата» и некоторых других функций: все на своих местах и нужного размера, и никаких вам заморочек с поиском той или иной настройки в недрах мультимедиа!

Кресла, гордящиеся регулировками по 8 направлениям, в целом удобные – и боковой поддержки в меру, и перебора скользкой кожи нет. Впрочем, после нескольких часов тест-драйва спина все-таки затекла, хотя от других коллег жалоб не было. На пассажирском месте тоже все в порядке – сидеть можно по-настоящему вольготно. Похоже, правду говорят корейцы: пространство для ног здесь самое большое в классе. Приятно удивил и второй ряд. При своих 182 см я разместился там вполне комфортно – и крыша не давит, и для коленей место есть. К тому же наклон спинок задних кресел можно регулировать и, более того, в трех из шести возможных комплектаций для них доступен даже обогрев.

Вообще пакет «теплых» опций для России в новом KIA Ceed едва ли не самый внушительный в этом размерном и ценовом классе – уже в «базе» имеется подогрев форсунок стеклоомывателей и зеркал заднего вида. В следующей комплектации не даст замерзнуть руль, передние сиденья и дополнительный (помимо «климата») электроотопитель салона. А начиная с версии Prestige (четвертой по счету) владельцы обретут уже упомянутый подогрев дивана и лобовое стекло с обогревом. Поскольку первый тест машины проходил летом, да еще в Испании, то эти функции я, разумеется, не проверял, зато могу утверждать другое – даже в жару климат-контроль уверенно поддерживал в салоне заданные 20 градусов.

Из прочих «мелочей», которых подчас так недостает машинам, выделю складывающиеся спинки задних кресел, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, систему контроля давления в шинах, регулировку руля в двух плоскостях, внешние зеркала с электроприводом, Bluetooth, USB/iPod-вход, датчик света. Причем все это уже в самой доступной версии. Дальше – больше. В следующих комплектациях найдутся и «противотуманки», и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, и камера заднего вида, и раздельный «климат», и оптика со светодиодами. А также бесключевой доступ в салон, люк в крыше, задние и передние парктроники и даже беспроводная зарядка для мобильника. Как ни крути, а получается и щедро, и разумно.

Пора менять привычки?

Но еще больше новый Ceed удивил меня тем, как едет. В сравнении с предшественником – практически небо и земля! Куда подевался слегка «пустой» руль и несколько разболтанная подвеска? Где дребезжание на плохом асфальте и шум, мешающий слышать собеседника? Забудьте!

На руле инженеры увеличили передаточное число для пущей «остроты» (теперь всего 2,4 оборота от упора до упора), а заодно оптимизировали настройки электроусилителя. В результате хэтчбек стал куда более чутко реагировать на каждое движение баранкой, при этом сохраняя редкую стабильность в виражах и на прямой (даже с учетом увеличенного для России на 10 мм клиренса). Полностью независимая подвеска (McPherson спереди и «многорычажка» сзади) уверенно «поедает» дефекты полотна, не доводя дело до пробоев и на больших стыках. А что касается звукоизоляции, то и по дорожным шумам, и по аэродинамическим Ceed превосходит как модель прошлого поколения, так и прямых конкурентов: согласно замерам, он тише.

Этот «кореец» управляется до такой степени точно, азартно и комфортно, что впору заподозрить под его кузовом платформу от какого нибудь «немца». Но перед нами KIA, и к этому надо привыкать. Правда, следует держать в памяти, что эта модель практически во всем – от внешнего дизайна до настроек шасси – делалась в первую очередь для европейцев. И, кстати, в значительной мере европейцами же, сманенными в компанию из других марок, в том числе премиальных.

Вместе с тем у меня есть вопросы к коробке передач – к той самой новой 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии DCT с двумя сцеплениями, что ныне впервые установлена на KIA Ceed на российском рынке. Действуя в паре с новым турбированным 140-сильным двигателем 1.4 T-GDI семейства Kappa, она все же недотягивает до статуса спортивной, каковой ее позиционируют корейцы: вот не спешит «робот» переходить на пониженные передачи, хоть ты тресни! А оттого и на обгон идешь с некоторым напряжением, и на шоссейных скоростях автомобиль не сразу получается «пришпорить». Конечно, его можно «привести в чувство», нажав кнопку Sport возле рычага коробки, но тогда следует забыть об экономичности трансмиссии (6,1 л/100 км), что считается ее вторым преимуществом.

Впрочем, эта связка двигателя и коробки передач не единственная. Предлагаются также уже знакомые нам 1,4-литровый мотор Kappa мощностью 100 л.с. с 6-ступенчатой «механикой» и 128-сильный агрегат семейства Gamma объемом 1,6 л, сочетающийся с той же «ручкой» или 6-диапазонным «автоматом» с подрулевыми «лепестками». Думаю, у таких версий есть немало плюсов. Но их мы будем выявлять позднее – уже на длительных редакционных тестах.

Технические характеристики KIA Ceed Габариты, мм 4310х1800х1447 Колесная база, мм 2650 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 395–1291 Снаряженная масса, кг 1260 Диаметр разворота, м нет данных Тип двигателя турбированный L4 Рабочий объем, см3 1353 Макс. мощность, л.с./об/мин 140/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 242/1500–3200 Привод передний Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 50