Индекс SW в названии нашего испытуемого расшифровывается как Sportswagon, в переводе – «cпортуниверсал». Знакомство с ним убедило нас, что этот «кореец» ведет себя в строгом соответствии с тем, как именуется

Мой сын-старшеклассник стоит у окна и смотрит, как я паркую у подъезда симпатичный корейский «вагон». Не успеваю зайти в квартиру, как слышу предложение: «У тебя универсал? Классно! Давай закинем туда велосипеды и поедем в парк». Я регулярно привожу домой тестовые машины, но именно эта «пятидверка» помогает без колебаний определиться с повесткой уик-энда. KIA Ceed SW с первого взгляда убеждает, что может увезти немало поклажи, а поскольку его внешность получилась породистой, то на таком «сарае» приятно выезжать и «в свет».

Мода на путешествия

«Грузо-пассажирская» модель третьего поколения дебютировала на российском рынке в самом начале 2019-го и менее чем за полгода выбилась в лидеры продаж среди универсалов С-сегмента. Клиенты проголосовали за яркий стиль, практичность и азартную управляемость. Да и цифры говорят о том, что новинку «надо брать». Автомобиль базируется на новой платформе K2, позволившей увеличить длину на 95 мм, ширину на 20 мм, а зад­ний свес растянуть аж на 115 мм! Теперь во вместительном «трюме» целых 625 л, и это если мерить только до рулонной шторки! Для сравнения: былой рекордсмен по вместительности Skoda Octavia Combi обладает багажником на 588 л, а Ceed SW прошлой генерации – на 528 л.

Достигнуто это прежде всего за счет конфигурации багажника без скрадывающих пространство выступов и возможности трансформировать диван в ровный пол. Уложить трехсекционную спинку, кстати, проще простого, достаточно отжать фиксаторы в стенках отсека. Теперь убираем шторку и загружаем два взрослых велосипеда – потребительский тест пройден!

Более того, корейцы предлагают и набор «умных» компоновочных решений. Особенно понравились штатные боксы под фальшполом, которые можно использовать для мелочевки, хрупких или сыпучих грузов. Причем необязательно поднимать настил целиком – предусмотрены дверцы-секции. Если же купить топовую комплектацию, получите еще и фирменные телескопические распорки и сетки, а также систему интеллектуального открывания пятой двери – чтобы она поднялась, нужно лишь постоять пару секунд у «кормы» автомобиля с ключом в кармане. При этом в любом универсале Ceed в нижнем ярусе багажника вы обнаружите «докатку» и инструмент. Единственный эргономический промах – добираться до этого донного хозяйства долго, когда автомобиль загружен.

Бой бюджетности!

За свою карьеру (модель выпускается с 2006 года) корейский гольф-универсал пообтесался в приличном автомобильном обществе, и теперь ничто премиальное ему не чуждо. Признаюсь, я был удивлен, когда впервые подошел к этой машине с ключом-транспондером, а она поприветствовала меня раскладыванием внешних зеркал и иллюминацией вокруг передних дверных ручек. Нажимаю на кнопку в водительской двери – и электроника разблокирует замки. Сажусь на водительское кресло с развитым профилем, осматриваюсь. Впечатляет и отменный уровень сборки, и почти тотально мягкие отделочные полимеры (исключение – верхняя часть обивки задних дверей и боксы центрального тоннеля), и типичный для KIA акцент на гаджетоманов. Чего стоит только квартет из розетки на 12 В, AUX-разъема и сразу двух USB- слотов на центральной консоли! Дисплей мультимедиа с сенсорным экраном на 7 дюймов – средний «брат». Альтернатива ему – 5- и 8-дюймовый варианты. Черно-белая гамма интерфейса смотрится стильно, цветная картинка с камеры заднего вида внятная, софт достаточно быстрый, смартфоны интегрируются без осечек.

Конфигурация дивана прозрачно намекает, что здесь будет удобнее не втроем, а вдвоем: секция с выдвижным подлокотником выступает на пару сантиметров в салон, из-за чего сидеть по центру не слишком удобно. Но эта особенность усиливает боковую поддержку для левого и правого пассажиров. В подлокотниках организованы клавиши включения подогрева дивана – составляющая обширного пакета «теплых» опций. Голый же задний торец бокса-подлокотника (нет ни дефлекторов вентиляции, ни каких-либо розеток и разъемов) – пожалуй, единственный участок с оттенком бюджетности. Хорошо, что этот пробел заполнен в топовой комплектации – там воздуховоды имеются. Зато сколько здесь пространства под крышей! У меня при росте 176 см пролезло над головой два кулака, хотя силуэт кузова купеобразный. Запас перед коленями тоже вполне приличный: пара-тройка сантиметров.

Продолжение следует…