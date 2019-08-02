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Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души
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Цены
от 949 900
до 1 459 900
Kia Seed SW 2019 вид спереди сбокуKia Seed SW 2019 вид сбокуKia Seed SW 2019 салон
Kia Seed SW 2019 приборная панель
Циферблаты «приборки» защищены от солнечных бликов
Kia Seed SW 2019 центральная консольKia Seed SW 2019 6АКПП
Kia Seed SW 2019 розетка на 12 В и слоты USB
Розетка на 12 В и слоты USB находятся на расстоянии вытянутой руки
Kia Seed SW 2019 передние кресла
Передние кресла снабжены мощной боковой поддержкой
Kia Seed SW 2019 задний диван
Kia Seed SW 2019 клавиши в задних подлокотниках
Подогрев дивана включается клавишами в задних подлокотниках

Индекс SW в названии нашего испытуемого расшифровывается как Sportswagon, в переводе – «cпортуниверсал». Знакомство с ним убедило нас, что этот «кореец» ведет себя в строгом соответствии с тем, как именуется

Мой сын-старшеклассник стоит у окна и смотрит, как я паркую у подъезда симпатичный корейский «вагон». Не успеваю зайти в квартиру, как слышу предложение: «У тебя универсал? Классно! Давай закинем туда велосипеды и поедем в парк». Я регулярно привожу домой тестовые машины, но именно эта «пятидверка» помогает без колебаний определиться с повесткой уик-энда. KIA Ceed SW с первого взгляда убеждает, что может увезти немало поклажи, а поскольку его внешность получилась породистой, то на таком «сарае» приятно выезжать и «в свет».

Мода на путешествия

«Грузо-пассажирская» модель третьего поколения дебютировала на российском рынке в самом начале 2019-го и менее чем за полгода выбилась в лидеры продаж среди универсалов С-сегмента. Клиенты проголосовали за яркий стиль, практичность и азартную управляемость. Да и цифры говорят о том, что новинку «надо брать». Автомобиль базируется на новой платформе K2, позволившей увеличить длину на 95 мм, ширину на 20 мм, а зад­ний свес растянуть аж на 115 мм! Теперь во вместительном «трюме» целых 625 л, и это если мерить только до рулонной шторки! Для сравнения: былой рекордсмен по вместительности Skoda Octavia Combi обладает багажником на 588 л, а Ceed SW прошлой генерации – на 528 л.

Достигнуто это прежде всего за счет конфигурации багажника без скрадывающих пространство выступов и возможности трансформировать диван в ровный пол. Уложить трехсекционную спинку, кстати, проще простого, достаточно отжать фиксаторы в стенках отсека. Теперь убираем шторку и загружаем два взрослых велосипеда – потребительский тест пройден!

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Более того, корейцы предлагают и набор «умных» компоновочных решений. Особенно понравились штатные боксы под фальшполом, которые можно использовать для мелочевки, хрупких или сыпучих грузов. Причем необязательно поднимать настил целиком – предусмотрены дверцы-секции. Если же купить топовую комплектацию, получите еще и фирменные телескопические распорки и сетки, а также систему интеллектуального открывания пятой двери – чтобы она поднялась, нужно лишь постоять пару секунд у «кормы» автомобиля с ключом в кармане. При этом в любом универсале Ceed в нижнем ярусе багажника вы обнаружите «докатку» и инструмент. Единственный эргономический промах – добираться до этого донного хозяйства долго, когда автомобиль загружен.

Бой бюджетности!

За свою карьеру (модель выпускается с 2006 года) корейский гольф-универсал пообтесался в приличном автомобильном обществе, и теперь ничто премиальное ему не чуждо. Признаюсь, я был удивлен, когда впервые подошел к этой машине с ключом-транспондером, а она поприветствовала меня раскладыванием внешних зеркал и иллюминацией вокруг передних дверных ручек. Нажимаю на кнопку в водительской двери – и электроника разблокирует замки. Сажусь на водительское кресло с развитым профилем, осматриваюсь. Впечатляет и отменный уровень сборки, и почти тотально мягкие отделочные полимеры (исключение – верхняя часть обивки задних дверей и боксы центрального тоннеля), и типичный для KIA акцент на гаджетоманов. Чего стоит только квартет из розетки на 12 В, AUX-разъема и сразу двух USB- слотов на центральной консоли! Дисплей мультимедиа с сенсорным экраном на 7 дюймов – средний «брат». Альтернатива ему – 5- и 8-дюймовый варианты. Черно-белая гамма интерфейса смотрится стильно, цветная картинка с камеры заднего вида внятная, софт достаточно быстрый, смартфоны интегрируются без осечек.

Конфигурация дивана прозрачно намекает, что здесь будет удобнее не втроем, а вдвоем: секция с выдвижным подлокотником выступает на пару сантиметров в салон, из-за чего сидеть по центру не слишком удобно. Но эта особенность усиливает боковую поддержку для левого и правого пассажиров. В подлокотниках организованы клавиши включения подогрева дивана – составляющая обширного пакета «теплых» опций. Голый же задний торец бокса-подлокотника (нет ни дефлекторов вентиляции, ни каких-либо розеток и разъемов) – пожалуй, единственный участок с оттенком бюджетности. Хорошо, что этот пробел заполнен в топовой комплектации – там воздуховоды имеются. Зато сколько здесь пространства под крышей! У меня при росте 176 см пролезло над головой два кулака, хотя силуэт кузова купеобразный. Запас перед коленями тоже вполне приличный: пара-тройка сантиметров.

Продолжение следует…

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