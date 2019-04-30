...Просто я не люблю седаны. Вернее, не считаю их подходящими для своего образа жизни. В целом, в них нет ничего плохого, есть прекрасные представители этого «клана», обладающие и красивой внешностью, и великолепной управляемостью. При этом, у большинства из них есть вполне практичные «двойники» в формате хэтчбеков и универсалов. У нового Kia Cerato это CEED. Есть ли разница между этими моделями в чем-то еще, кроме типа кузова?

Много лет назад мы чуть было не стали обладателями только появившейся тогда модели Cerato. «Перевесила» Elantra четвертого поколения, опять же не седан, а хэтчбек, обладавший, при аналогичной колесной базе, более вместительным и удобным багажником. В «арсенале» Cerato также был хэтчбек, но он нам показался менее объемистым, плюс к тому, смущала новизна модели. Elantra к тому времени выпускалась много лет и пользовалась популярностью.

С тех пор прошло много лет, и седаны Cerato тоже получили распространение — в отличие от хэтчбеков с тем же названием, которые постепенно сошли со сцены. Неудивительно, ведь их с успехом заменяют CEED`ы. У новой Elantra пятидверного «собрата» на нашем рынке нет (или пока нет).

Вообще, на мой взгляд, современный седан Cerato попал, что называется, между «классов».

Ведь «снизу» его подпирает вместительный и отлично оснащенный Rio (недавно он получил прежде недоступную опцию — подогрев всей площади ветрового стекла). А «сверху» — популярная Optima, пересекающаяся с Cerato в ценовом плане. Обе модели побывали на наших тестах, и обе оставили самые приятные впечатления. По логике, Cerato могло бы вообще не быть, маркетологи легко дотянули бы оснащение Rio до уровня базовой «Оптимы» а, с другой стороны, «упростили» базовую «Оптиму. Однако, судя по всему, возобладала идея продолжения выпуска Cerato. И… мы получили вполне самостоятельную модель с достойными характеристиками.

Испытание первое: газовая плита и вертикальные ускорения

Ищу, к чему бы придраться, но нахожу только положительные стороны. Кнопки управления центральным замком — на подлокотнике водительской двери, не надо, как в CEED, тянуться к ним в центр салона, если возникла необходимость. За дефлекторы системы вентиляции в «авиационном» стиле продаст душу владелец иной спортивной модели. Плюсы? Да, но есть и минусы: пластиковые вставки цвета рояльного лака выглядят гораздо проще, чем металлические элементы в CEED. И обивка сидений не такая роскошная, обычный «кожзам» вместо комбинированной, с «рельефной» тканью.

Ну и, конечно, багажник седана… Как нарочно, подвернулась «оказия» перевезти только что купленную газовую плиту. О размещении ее в багажнике не было и речи, грузчик в магазине только рукой махнул. Пришлось распаковать, освободить от картона и пенопласта и вдвоем, осторожно и бережно «ввести» агрегат в салон, разместив на боку на заднем сиденье. При длине (то есть, высоте) около 82 см прибор домашней утвари занял примерно две трети дивана, имеющего ширину 134 см. В принципе, рядом с плитой можно было бы и пассажира усадить.

Диван сзади плоский, легко и втроем здесь усесться. На полу — незначительный по высоте туннельчик, ногам среднего седока помешать таковой не должен. Но вот отсутствие «лишних» портов USB сзади — недостаток. Не в моде это сегодня.

На ходу газовая плита активно подпрыгивает и бренчит своими элементами. Лучше было бы ее разместить в багажнике, не так хорошо было бы слышно. Седан Cerato жесткий, на неровностях это ощущается особенно сильно. К «лежачим полицейским» нужно относиться вежливо.

Под капотом тестовой версии Cerato — 2,0-литровый 150-сильный бензиновый «атмосферник», наиболее распространенная характеристика которого в среде владельцев различных моделей Kia — не тянет. И мне приходилось встречаться с этим агрегатом, например, на Kia Sportage, по тем временам тоже мог бы сказать — не тянул. Но, во-первых, то был тяжеленький кроссовер. А во-вторых, прошло время, и… мотор словно подменили! Тянет, да еще как! Очень радует динамикой. Хотя и не во всех режимах.

Этих самых режимов здесь четыре. Три включаются кнопкой Drive mode (ECO, Comfort и Smart), перебираю их, разница в динамике невелика, в ощущениях — значительнее. ECO — самый «тормозной», Comfort — самый комфортный, как ни банально это звучит, передачи переключаются плавно. Но ускорения за отметкой 100 км/ч не ждите, особенно при резком добавлении «газа» (последует «провал»). Позиция Smart понравилась меньше, вроде как, более ощутительные переключения. Зато динамика получше, в городе предпочел бы эту позицию. Если бы не четвертый режим – Sport…

Испытание второе: кошка и продольные ускорения

...который включается переводом селектора в позицию ручного выбора передач. То есть, вручную перебирать ступени автомата «просто так» нельзя, можно только «с огоньком». Безусловно, «огонек» заметен, но не так чтобы сильно. Считайте этот режим просто ручным. В сравнении с автоматическими, даже со Smart, он, конечно, энергичнее. На третьей передаче с «газом» в пол можно ускориться с 80 до 120 км/ч на секунду быстрее, то есть, примерно за 7 с. Обороты взлетят до красной зоны, но не напрасно – за отметкой «4000» следует заметный подхват.

Мне опять достается необычный пассажир: кошка в специальном контейнере. Вот кому досталось по полной от тестовых ускорений и замедлений! Отмечаю, что тормозит седан отлично. Людей можно было бы предупредить о том или ином «упражнении», а с кошкой что делать? Как объяснишь ей, что сейчас начнешь разгоняться, а через пять секунд — «клевать носом»? Контейнер стоит сзади, закреплять его дополнительно не требуется, поскольку он очень точно «вписался» между спинкой водительского кресла и спинкой заднего дивана. Отчетливо слышу, как кошка скользит по полу пластмассового контейнера и жалобно пищит. Переставляю контейнер вперед, так хоть поговорить с пассажиркой можно будет. Но тут приходится тормознуть в сложной дорожной ситуации, и… контейнер съезжает с кресла вперед и встает на полу вертикально. Бедная кошка! Всё, фиксирую контейнер ремнем безопасности и на время транспортировки животного упражнения прекращаю.

Тем не менее, выводы можно сделать. Динамика автомобиля, «вооруженного» 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором вас совсем не разочарует. Теперь я даже не уверен, что при выборе универсала CEED я однозначно остановился бы на 1,4-литровом 140-сильном турбомоторе, ведь цифры разгона двух автомобилей с места до 100 км/ч практически одинаковы – 9,4 и 9,8 с. Близок и расход топлива. В режиме ECO, во время движения по городу с периодическим зависанием в пробках, седан Cerato демонстрировал примерно 9-литровый «аппетит». Усиление пробок совпало с тестом режима Smart, замечаю, что расход увеличился до 12-ти литров на сотню. Переход в режим Comfort оказался очень кстати, когда пробки ближе к ночи практически рассосались. Улучшение расхода налицо: 7,7 л, и это в городе.

На трассе, даже при скоростях за 120 км/ч (показания спидометра здесь примерно на 6 км/ч превосходят более точные данные спутникового навигатора), легко уложиться в семилитровый предел. Круиз-контроль (здесь он обычный, не адаптивный) позволяет сэкономить, но немного – всего 0,3-0,5 л. Заметим, речь идет о 92-м бензине, его применение допускается инструкцией для данного мотора. 1,4-литровый двигатель с приставкой turbo требует 95-й бензин.

На Cerato он не устанавливается, применяется только на CEED. Странная ситуация. По идее, седан должен быть спортивнее универсала, на нем чаще ездят в одиночку, со всей доступной резкостью разгонов и торможений. На универсале же чаще что-то или кого-то везешь, те же домашние животные окажутся его пассажирами с большей вероятностью. Тут к месту мотор «поспокойнее». Но мы имеем то, что имеем.

В универсале я мог бы разместить контейнер с кошкой в багажной части, в седане такое было бы не то что невозможно — просто неэтично. Представьте себя на месте кошки, которую заперли в абсолютно темном пространстве. В моих глазах, это очевидный минус седана. Но есть у него и плюс, это — прямо-таки невооруженным глазом заметное качество сборки. С какой легкостью здесь закрывается крышка багажника! Хлопать ею со всей силы абсолютно не требуется. А ведь собирается Cerato в России, на предприятии АВТОТОР в Калининграде. Привет тем, кто ругает отечественные рабочие руки.

За почти тысячекилометровый тестовый пробег я обнаружил в автомобиле всего пару досадных мелочей. Как-то он отказался отпираться и запираться при нажатии на кнопку на ручке водительской двери. Кнопка справа отработала нормально. «Глюк» прошел после пуска и остановки двигателя и больше не повторялся. Сложнее было с прерыванием воспроизведения музыки с флэшки. Впоследствии выяснилось, что автомобиль был ни при чем: мой носитель музыки путешествует со мной не один год, и, видимо, у него поистерлись контакты. Замена флэшки на более новую решила проблему. Это здесь легко сделать и на ходу.

Испытание третье: собака и поперечные ускорения

Нет, пассажиров-людей в этот раз у меня не было. Вернее, был один седок, проехавший считанные километры. Из тех, кого я не стал бы интервьюировать на предмет впечатлений. Своей собаке я доверяю гораздо больше, если бы она располагала речью — вполне могла бы написать увлекательную книгу о поездках на разных машинах на большие и очень большие расстояния. Увы, это нереально.

Что бы сказала она о Cerato? Мне остается только догадываться. Но уверен, что обратила бы внимание на поперечные ускорения, возникающие в поворотах или при резких перестроениях. Мы несемся по МКАД в ранний утренний час, машин относительно немного, но, как принято у нас, располагаются они на рядах хаотично, часто слева оказываются более медленные автомобили, а справа, наоборот, спешащие. Выбрав оптимальный для себя темп (максимально возможный в пределах официального скоростного ограничения), я поневоле «играю в шашки». И краем глаза наблюдаю: собака сзади сидит, а это значит, что ей не комфортно. В приятных условиях она сворачивается клубком и спокойно спит. Ей приходилось «высиживать» в машине и сутки напролет (с прогулками, конечно), вот и на этот раз отрезок МКАД — лишь примерно пятая часть нашего пути.

Во время движения по городу с периодическим зависанием в пробках седан Cerato потребляет от 9 до 12 л бензина на сотню. При отсутствии пробок «аппетит» снижается до 7,5-7,7 л. На трассе, даже при скоростях за 120 км/ч, легко уложиться в семилитровый предел, а круиз-контроль позволит сэкономить еще 0,3-0,5 л. Заметим, речь идет о 92-м бензине, его применение допускается инструкцией для данного мотора.

Поначалу я связывал прерывание музыки с неровностями дороги, даже подметил, что композиции чаще «вырубались» при поперечных движениях задней оси. Так что, несмотря на плотность подвески и относительно небольшие крены при резких маневрах, поперечные ускорения все же присутствуют, и чувствуют их не только животные, но и электроника.

За городом шоссе освобождается, резко вилять из ряда в ряд практически незачем, и собака укладывается спать. Ох, как же и мне хочется закрыть глаза и забыться, но нельзя — мы торопимся, нас ждут. Тем не менее, сделать «зеленую» остановку в середине пути необходимо. Съезжаю с трассы на грунтовку и после нескольких сот метров тряски сворачиваю в поле. Тут едва не сажаю автомобиль на днище: земляной бруствер проходит под моторным отсеком, почти касаясь пластикового защитного листа (до него — всего около 17 см). Задний бампер здесь гарантированно останется неповрежденным, поскольку находится на высоте около 28 см. А вот середина кузова касается перегиба местности.

Пока собака разминает мышцы, наматывая круги по полю, я рассматриваю седан Cerato. В сравнении с первым поколением, нынешний автомобиль далеко не «одутловат», у него изящный, я бы даже сказал, заостренный силуэт. Сияет хромом широкая окантовка фальшрадиаторной решетки – фирменная «улыбка тигра». Интересна светодиодная «начинка» фар, сильно вытянутых вдоль крыльев. Кстати, распределение света по дороге у Cerato отличное. При приближении к автомобилю в темноте автоматически включается подсветка наружных ручек передних дверей. Рисунок задних фонарей немного напоминает американский спорткар Chevrolet Camaro.

За рулем сидишь по-спортивному низко, разглядываешь бамперы других автомобилей. Как-то уперся взглядом в незнакомый темный внедорожник впереди. Пригляделся – да это всего лишь универсал Largus…

Кузов нового Cerato стал гораздо более «плоским», однако багажник у него увеличился по сравнению с первым поколением модели. Подвеска стала жестче, управляемость однозначно улучшилась, благодаря, в том числе, более «острому» и точному рулю. Диаметр колес вырос с 15-ти до 17-ти дюймов (в максимальной комплектации).

И все-таки меня не оставляют сомнения… Предположим, что южнокорейская компания отказалась бы от продажи в нашей стране универсала CEED и сконцентрировала бы усилия на продаже седанов. Стала бы модель Cerato паллиативом: чуть более быстрой и вместительной, чем Rio, чуть менее комфортабельной, чем Optima? Или, напротив, оказалась бы «золотой серединой», способной достойно соперничать с любым из других вариантов?

Пожалуй, «снизу» Cerato больше подпирает не Rio, а Hyundai Solaris. Случись такая ситуация, что мне понадобился бы именно седан данной ценовой категории, тут я и думать бы не стал. Хотя, повторюсь, и Rio, и Optima продемонстрировали во время тестов, прежде всего, достоинства. Да и Cerato фактически-то не за что критиковать, при всем моем предвзятом отношении к седанам.

По-моему, сейчас ее шансы на успех дополнительно увеличились благодаря уходу с российского рынка модели Ford Focus. Как говорится, свезло так свезло. Причем, если еще совсем недавно можно было выдвигать в качестве конкурентного преимущества управляемость «Форда», то теперь корейцы здорово подтянули эту «дисциплину». Свято место пустым не останется.

Kia Cerato четвертого поколения предлагается в России по ценам от 1 134 900 до 1 444 900 рублей. Основных комплектаций — пять. Двигатели — бензиновые, атмосферные. 1,6-литровый 128-сильный мотор может сочетаться с шестиступенчатой механикой, либо с шестидиапазонным автоматом, в паре с 2,0-литровым 150-сильным мотором трудится только автомат. Для сравнения, максимальная цена «младшего» седана Kia Rio составляет 1 074 900 рублей, минимальная цена «старшего» седана Optima – 1 344 900 рублей.

Технические характеристики Kia Cerato 1.6 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4640 х 1800 х 1450 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 502 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1255 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, Р4 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 192 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 203 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50