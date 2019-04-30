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О KIA Cerato

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КИА Серато

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Kia Cerato 2019 вид спередиKia Cerato 2019 вид спередиKia Cerato 2019 вид сзадиKia Cerato 2019 вид сзади
Kia Cerato 2019 передняя фара
Новые фары вытянулись чуть не до середины передних крыльев
Kia Cerato 2019 передние указатели поворотов
Передние указатели поворотов вписаны в треугольные декоративные элементы бампера
Kia Cerato 2019 боковое зеркало
Наружные зеркала уменьшены в угоду аэродинамике. Небольшая площадь отражающих элементов компенсируется наличием системы контроля «слепых» зон
Kia Cerato 2019 передняя фара
Ночью неповторимый рисунок фар создают многочисленные светодиоды
Kia Cerato 2019 задний фонарь
«Очки» задних фонарей немного напоминают американскую модель Chevrolet Camaro
Kia Cerato 2019 салон
Дизайнеры постарались «развести» модели Cerato и CEED, хотя сходство интерьеров осталось
Kia Cerato 2019 приборная панель
Панель приборов читается отлично. Экран борткомпьютера цветной. При пуске и выключении двигателя звучат музыкальные сигналы
Kia Cerato 2019 приборная панель
Спортивный режим включается не кнопкой Drive mode, а переводом селектора автомата в режим ручного выбора передач
Kia Cerato 2019 руль
Руль у Cerato «прозрачный»: сквозь него видны функциональные кнопки на торпедо слева
Kia Cerato 2019 кнопки
Вот эти кнопки, пользуешься этими функциями нечасто, поэтому их и вынесли на второстепенное место
Kia Cerato 2019 руль
На руле слева — управление подключенным смартфоном и аудиосистемой, кнопка активации голосового помощника
Kia Cerato 2019 руль
На правую спицу вынесены органы управления круиз-контролем и бортовым компьютером
Kia Cerato 2019 центральный монитор
Центральный экран только выглядит «торчащим», на самом деле, он расположен оптимально и обзор не закрывает
Kia Cerato 2019 центральный монитор
Включение всех четырех режимов системы Drive mode красочно иллюстрировано
Kia Cerato 2019 разъемы
В центре под торпедо — площадка для беспроводной зарядки смартфона и разъемы USB и 12 В
Kia Cerato 2019 АКПП
Придать более удобную форму рукоятке селектора автомата, пожалуй, будет трудно
Kia Cerato 2019 кнопка Drive
Кнопка Drive node существенно меняет характер автомобиля. Особенно ярко выражены режимы ECO и Sport
Kia Cerato 2019 торпедо
Вот так оригинально оформлена правая, «свободная» часть торпедо
Kia Cerato 2019 боковые дефлекторы
Боковые дефлекторы системы вентиляции напоминают двигатели реактивного самолета. Такие элементы украсили бы салон и более дорогой модели
Kia Cerato 2019 кнопки на подлокотнике
Кнопки управления центральным замком вынесены на подлокотник водительской двери — это удобнее, чем в CEED,...
Kia Cerato 2019 дверь
...но вставки цвета «рояльного лака», на мой взгляд, выглядят проще, чем металлические в CEED
Kia Cerato 2019 передние кресла
О передних креслах — только хорошее, либо ничего. Посадка за рулем оптимальная, настройки тоже
Kia Cerato 2019 передние кресла
Водительское кресло имеет электрорегулировки, в том числе валика поясничного подпора
Kia Cerato 2019 центральный подлокотник
Центральный подлокотник — со сдвижной крышкой
Kia Cerato 2019 разъем USB
Внутри центрального подлокотника — еще один разъем USB
Kia Cerato 2019 пороги
Пороги кузова, прикрытые дверями, в целом, пачкаются несильно. Эти брызги «проникли» на порог через стык передней и задней дверей
Kia Cerato 2019
Пассажиры на втором ряду могут воспользоваться двухступенчатым подогревом подушки дивана
Kia Cerato 2019 задний диван
Диван сзади плоский, может быть, не очень просторный (134 см в ширину), но посадка троих, думаю, проблем не вызовет
Kia Cerato 2019 багажное отделение
Складываем часть спинки заднего дивана — и получаем вот такую «ступеньку»
Kia Cerato 2019 багажное отделение
Рукоятки механизма складывания находятся в багажнике, у верхней кромки проема
Kia Cerato 2019 багажное отделение
54-литровый бак для воды просто потерялся в просторном багажнике Cerato. При сложенной спинке здесь уместилось весло длиной 197 см
Kia Cerato 2019 запаска
Ниша в полу багажника глубокая, в ней разместилась полноразмерная запаска
Kia Cerato 2019 задняя подвеска
В задней подвеске применена тщательно продуманная скручиваемая балка. Автомобиль радует управляемостью
Kia Cerato 2019 топливный бак
Топливный бак размещен немного выше элементов подвески и выпускной системы
Kia Cerato 2019 капот
Капот изнутри шумоизолирован, и это хорошо, потому что бензиновый мотор изрядно тарахтит на холостом ходу
Kia Cerato 2019 моторный отсек
2,0-литровый 150-сильный мотор на других моделях Kia казался «вялым». Его подменили? Или просто перенастроили?
Kia Cerato 2019 моторный отсек
При снятой крышке удобен доступ к катушкам зажигания, свечам, топливной рампе и форсункам
Kia Cerato 2019 моторный отсек
Крышка двигателя не имеет такого толстого слоя шумоизоляции, как у 1,4-литрового мотора на модели CEED
Kia Cerato 2019 моторный отсек
Ремень привода вспомогательных агрегатов также доступен для замены. Но сквозь проемы в колесных арках в салон может проникать грязь
Kia Cerato 2019 вид сбоку
Под защитой моторного отсека Cerato — всего около 17 см. Передок автомобиля легко прошел над этим бруствером,...
Kia Cerato 2019 вид сбоку
...однако затем автомобиль едва не «сел» на него центральной частью
Kia Cerato 2019 вид сбокуKia Cerato 2019 вид спереди

...Просто я не люблю седаны. Вернее, не считаю их подходящими для своего образа жизни. В целом, в них нет ничего плохого, есть прекрасные представители этого «клана», обладающие и красивой внешностью, и великолепной управляемостью. При этом, у большинства из них есть вполне практичные «двойники» в формате хэтчбеков и универсалов. У нового Kia Cerato это CEED. Есть ли разница между этими моделями в чем-то еще, кроме типа кузова?

Много лет назад мы чуть было не стали обладателями только появившейся тогда модели Cerato. «Перевесила» Elantra четвертого поколения, опять же не седан, а хэтчбек, обладавший, при аналогичной колесной базе, более вместительным и удобным багажником. В «арсенале» Cerato также был хэтчбек, но он нам показался менее объемистым, плюс к тому, смущала новизна модели. Elantra к тому времени выпускалась много лет и пользовалась популярностью.

С тех пор прошло много лет, и седаны Cerato тоже получили распространение — в отличие от хэтчбеков с тем же названием, которые постепенно сошли со сцены. Неудивительно, ведь их с успехом заменяют CEED`ы. У новой Elantra пятидверного «собрата» на нашем рынке нет (или пока нет).

Вообще, на мой взгляд, современный седан Cerato попал, что называется, между «классов».

Ведь «снизу» его подпирает вместительный и отлично оснащенный Rio (недавно он получил прежде недоступную опцию — подогрев всей площади ветрового стекла). А «сверху» — популярная Optima, пересекающаяся с Cerato в ценовом плане. Обе модели побывали на наших тестах, и обе оставили самые приятные впечатления. По логике, Cerato могло бы вообще не быть, маркетологи легко дотянули бы оснащение Rio до уровня базовой «Оптимы» а, с другой стороны, «упростили» базовую «Оптиму. Однако, судя по всему, возобладала идея продолжения выпуска Cerato. И… мы получили вполне самостоятельную модель с достойными характеристиками.

Испытание первое: газовая плита и вертикальные ускорения

Ищу, к чему бы придраться, но нахожу только положительные стороны. Кнопки управления центральным замком — на подлокотнике водительской двери, не надо, как в CEED, тянуться к ним в центр салона, если возникла необходимость. За дефлекторы системы вентиляции в «авиационном» стиле продаст душу владелец иной спортивной модели. Плюсы? Да, но есть и минусы: пластиковые вставки цвета рояльного лака выглядят гораздо проще, чем металлические элементы в CEED. И обивка сидений не такая роскошная, обычный «кожзам» вместо комбинированной, с «рельефной» тканью.

Ну и, конечно, багажник седана… Как нарочно, подвернулась «оказия» перевезти только что купленную газовую плиту. О размещении ее в багажнике не было и речи, грузчик в магазине только рукой махнул. Пришлось распаковать, освободить от картона и пенопласта и вдвоем, осторожно и бережно «ввести» агрегат в салон, разместив на боку на заднем сиденье. При длине (то есть, высоте) около 82 см прибор домашней утвари занял примерно две трети дивана, имеющего ширину 134 см. В принципе, рядом с плитой можно было бы и пассажира усадить.

Диван сзади плоский, легко и втроем здесь усесться. На полу — незначительный по высоте туннельчик, ногам среднего седока помешать таковой не должен. Но вот отсутствие «лишних» портов USB сзади — недостаток. Не в моде это сегодня.

На ходу газовая плита активно подпрыгивает и бренчит своими элементами. Лучше было бы ее разместить в багажнике, не так хорошо было бы слышно. Седан Cerato жесткий, на неровностях это ощущается особенно сильно. К «лежачим полицейским» нужно относиться вежливо.  

Под капотом тестовой версии Cerato — 2,0-литровый 150-сильный бензиновый «атмосферник», наиболее распространенная характеристика которого в среде владельцев различных моделей Kia — не тянет. И мне приходилось встречаться с этим агрегатом, например, на Kia Sportage, по тем временам тоже мог бы сказать — не тянул. Но, во-первых, то был тяжеленький кроссовер. А во-вторых, прошло время, и… мотор словно подменили! Тянет, да еще как! Очень радует динамикой. Хотя и не во всех режимах.

Этих самых режимов здесь четыре. Три включаются кнопкой Drive mode (ECO, Comfort и Smart), перебираю их, разница в динамике невелика, в ощущениях — значительнее. ECO — самый «тормозной», Comfort — самый комфортный, как ни банально это звучит, передачи переключаются плавно. Но ускорения за отметкой 100 км/ч не ждите, особенно при резком добавлении «газа» (последует «провал»). Позиция Smart понравилась меньше, вроде как, более ощутительные переключения. Зато динамика получше, в городе предпочел бы эту позицию. Если бы не четвертый режим – Sport…

Испытание второе: кошка и продольные ускорения

...который включается переводом селектора в позицию ручного выбора передач. То есть, вручную перебирать ступени автомата «просто так» нельзя, можно только «с огоньком». Безусловно, «огонек» заметен, но не так чтобы сильно. Считайте этот режим просто ручным. В сравнении с автоматическими, даже со Smart, он, конечно, энергичнее. На третьей передаче с «газом» в пол можно ускориться с 80 до 120 км/ч на секунду быстрее, то есть, примерно за 7 с. Обороты взлетят до красной зоны, но не напрасно – за отметкой «4000» следует заметный подхват.

Мне опять достается необычный пассажир: кошка в специальном контейнере. Вот кому досталось по полной от тестовых ускорений и замедлений! Отмечаю, что тормозит седан отлично. Людей можно было бы предупредить о том или ином «упражнении», а с кошкой что делать? Как объяснишь ей, что сейчас начнешь разгоняться, а через пять секунд — «клевать носом»? Контейнер стоит сзади, закреплять его дополнительно не требуется, поскольку он очень точно «вписался» между спинкой водительского кресла и спинкой заднего дивана. Отчетливо слышу, как кошка скользит по полу пластмассового контейнера и жалобно пищит. Переставляю контейнер вперед, так хоть поговорить с пассажиркой можно будет. Но тут приходится тормознуть в сложной дорожной ситуации, и… контейнер съезжает с кресла вперед и встает на полу вертикально. Бедная кошка! Всё, фиксирую контейнер ремнем безопасности и на время транспортировки животного упражнения прекращаю.

Тем не менее, выводы можно сделать. Динамика автомобиля, «вооруженного» 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором вас совсем не разочарует. Теперь я даже не уверен, что при выборе универсала CEED я однозначно остановился бы на 1,4-литровом 140-сильном турбомоторе, ведь цифры разгона двух автомобилей с места до 100 км/ч практически одинаковы – 9,4 и 9,8 с. Близок и расход топлива. В режиме ECO, во время движения по городу с периодическим зависанием в пробках, седан Cerato демонстрировал примерно 9-литровый «аппетит». Усиление пробок совпало с тестом режима Smart, замечаю, что расход увеличился до 12-ти литров на сотню. Переход в режим Comfort оказался очень кстати, когда пробки ближе к ночи практически рассосались. Улучшение расхода налицо: 7,7 л, и это в городе.

На трассе, даже при скоростях за 120 км/ч (показания спидометра здесь примерно на 6 км/ч превосходят более точные данные спутникового навигатора), легко уложиться в семилитровый предел. Круиз-контроль (здесь он обычный, не адаптивный) позволяет сэкономить, но немного – всего 0,3-0,5 л. Заметим, речь идет о 92-м бензине, его применение допускается инструкцией для данного мотора. 1,4-литровый двигатель с приставкой turbo требует 95-й бензин.

На Cerato он не устанавливается, применяется только на CEED. Странная ситуация. По идее, седан должен быть спортивнее универсала, на нем чаще ездят в одиночку, со всей доступной резкостью разгонов и торможений. На универсале же чаще что-то или кого-то везешь, те же домашние животные окажутся его пассажирами с большей вероятностью. Тут к месту мотор «поспокойнее». Но мы имеем то, что имеем.

В универсале я мог бы разместить контейнер с кошкой в багажной части, в седане такое было бы не то что невозможно — просто неэтично. Представьте себя на месте кошки, которую заперли в абсолютно темном пространстве. В моих глазах, это очевидный минус седана. Но есть у него и плюс, это — прямо-таки невооруженным глазом заметное качество сборки. С какой легкостью здесь закрывается крышка багажника! Хлопать ею со всей силы абсолютно не требуется. А ведь собирается Cerato в России, на предприятии АВТОТОР в Калининграде. Привет тем, кто ругает отечественные рабочие руки.

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За почти тысячекилометровый тестовый пробег я обнаружил в автомобиле всего пару досадных мелочей. Как-то он отказался отпираться и запираться при нажатии на кнопку на ручке водительской двери. Кнопка справа отработала  нормально. «Глюк» прошел после пуска и остановки двигателя и больше не повторялся. Сложнее было с прерыванием воспроизведения музыки с флэшки. Впоследствии выяснилось, что автомобиль был ни при чем: мой носитель музыки путешествует со мной не один год, и, видимо, у него поистерлись контакты. Замена флэшки на более новую решила проблему. Это здесь легко сделать и на ходу.

Испытание третье: собака и поперечные ускорения

Нет, пассажиров-людей в этот раз у меня не было. Вернее, был один седок, проехавший считанные километры. Из тех, кого я не стал бы интервьюировать на предмет впечатлений. Своей собаке я доверяю гораздо больше, если бы она располагала речью — вполне могла бы написать увлекательную книгу о поездках на разных машинах на большие и очень большие расстояния. Увы, это нереально.

Что бы сказала она о Cerato? Мне остается только догадываться. Но уверен, что обратила бы внимание на поперечные ускорения, возникающие в поворотах или при резких перестроениях. Мы несемся по МКАД в ранний утренний час, машин относительно немного, но, как принято у нас, располагаются они на рядах хаотично, часто слева оказываются более медленные автомобили, а справа, наоборот, спешащие. Выбрав оптимальный для себя темп (максимально возможный в пределах официального скоростного ограничения), я поневоле «играю в шашки». И краем глаза наблюдаю: собака сзади сидит, а это значит, что ей не комфортно. В приятных условиях она сворачивается клубком и спокойно спит. Ей приходилось «высиживать» в машине и сутки напролет (с прогулками, конечно), вот и на этот раз отрезок МКАД — лишь примерно пятая часть нашего пути.

Во время движения по городу с периодическим зависанием в пробках седан Cerato потребляет от 9 до 12 л бензина на сотню. При отсутствии пробок «аппетит» снижается до 7,5-7,7 л. На трассе, даже при скоростях за 120 км/ч, легко уложиться в семилитровый предел, а круиз-контроль позволит сэкономить еще 0,3-0,5 л. Заметим, речь идет о 92-м бензине, его применение допускается инструкцией для данного мотора.

Поначалу я связывал прерывание музыки с неровностями дороги, даже подметил, что композиции чаще «вырубались» при поперечных движениях задней оси. Так что, несмотря на плотность подвески и относительно небольшие крены при резких маневрах, поперечные ускорения все же присутствуют, и чувствуют их не только животные, но и электроника.

За городом шоссе освобождается, резко вилять из ряда в ряд практически незачем, и собака укладывается спать. Ох, как же и мне хочется закрыть глаза и забыться, но нельзя — мы торопимся, нас ждут. Тем не менее, сделать «зеленую» остановку в середине пути необходимо. Съезжаю с трассы на грунтовку и после нескольких сот метров тряски сворачиваю в поле. Тут едва не сажаю автомобиль на днище: земляной бруствер проходит под моторным отсеком, почти касаясь пластикового защитного листа (до него — всего около 17 см). Задний бампер здесь гарантированно останется неповрежденным, поскольку находится на высоте около 28 см. А вот середина кузова касается перегиба местности.

Пока собака разминает мышцы, наматывая круги по полю, я рассматриваю седан Cerato. В сравнении с первым поколением, нынешний автомобиль далеко не «одутловат», у него изящный, я бы даже сказал, заостренный силуэт. Сияет хромом широкая окантовка фальшрадиаторной решетки – фирменная «улыбка тигра». Интересна светодиодная «начинка» фар, сильно вытянутых вдоль крыльев. Кстати, распределение света по дороге у Cerato отличное. При приближении к автомобилю в темноте автоматически включается подсветка наружных ручек передних дверей. Рисунок задних фонарей немного напоминает американский спорткар Chevrolet Camaro.

За рулем сидишь по-спортивному низко, разглядываешь бамперы других автомобилей. Как-то уперся взглядом в незнакомый темный внедорожник впереди. Пригляделся – да это всего лишь универсал Largus…

Кузов нового Cerato стал гораздо более «плоским», однако багажник у него увеличился по сравнению с первым поколением модели. Подвеска стала жестче, управляемость однозначно улучшилась, благодаря, в том числе, более «острому» и точному рулю. Диаметр колес вырос с 15-ти до 17-ти дюймов (в максимальной комплектации).

И все-таки меня не оставляют сомнения… Предположим, что южнокорейская компания отказалась бы от продажи в нашей стране универсала CEED и сконцентрировала бы усилия на продаже седанов. Стала бы модель Cerato паллиативом: чуть более быстрой и вместительной, чем Rio, чуть менее комфортабельной, чем Optima? Или, напротив, оказалась бы «золотой серединой», способной достойно соперничать с любым из других вариантов?

Пожалуй, «снизу» Cerato больше подпирает не Rio, а Hyundai Solaris. Случись такая ситуация, что мне понадобился бы именно седан данной ценовой категории, тут я и думать бы не стал. Хотя, повторюсь, и Rio, и Optima продемонстрировали во время тестов, прежде всего, достоинства. Да и Cerato фактически-то не за что критиковать, при всем моем предвзятом отношении к седанам.

По-моему, сейчас ее шансы на успех дополнительно увеличились благодаря уходу с российского рынка модели Ford Focus. Как говорится, свезло так свезло. Причем, если еще совсем недавно можно было выдвигать в качестве конкурентного преимущества управляемость «Форда», то теперь корейцы здорово подтянули эту «дисциплину». Свято место пустым не останется.

Kia Cerato четвертого поколения предлагается в России по ценам от 1 134 900 до 1 444 900 рублей. Основных комплектаций — пять. Двигатели — бензиновые, атмосферные. 1,6-литровый 128-сильный мотор может сочетаться с шестиступенчатой механикой, либо с шестидиапазонным автоматом, в паре с 2,0-литровым 150-сильным мотором трудится только автомат. Для сравнения, максимальная цена «младшего» седана Kia Rio составляет 1 074 900 рублей, минимальная цена «старшего» седана Optima – 1 344 900 рублей.

   

Технические характеристики Kia Cerato 1.6 AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4640 х 1800 х 1450

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2700

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

502

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1255

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, Р4

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

150 / 6200

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

192 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

203

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

9,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,4

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

50

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