Интерьер, конечно, для меня новый. Экстерьер тоже – Kia Cerato нечасто встречается и ярким дизайном в глаза не бросается. Но почему с первых метров пути мне кажется, что с этим автомобилем я давно и хорошо знаком? Всё ясно – он очень напоминает мне «старшую» Kia Optima

Нет, места внутри поменьше. И дизайн не такой современный, я бы даже сказал, с налетом ретро. Впрочем, у нас на тесте автомобиль не в максимальной комплектации, здесь нет, например, цветного дисплея мультимедиасистемы, вместо него – монохромная панель. Но климат-контроль двухзонный, приборная панель – Supervision, в центре, между спидометром и тахометром, внятный бортовой компьютер, а по бокам шкал – металлизированные накладки-скобки, не вычурные, деликатные, но эффектные. Подрулевые лепестки выбора передач также в наличии и имеют интересную особенность: рифленые поверхности в местах касания пальцев.

Мягче, чем на первый взгляд

Руль – многофункциональный, весь в кнопках и клавишах. В «Оптиме» он выглядит иначе, да и вообще ее салон совершенно другой, но общее ощущение от двух автомобилей у меня, тем не менее, сходное. Прежде всего, от их качества. Сев за руль, осматриваешься вокруг, трогаешь органы управления, материалы отделки – и понимаешь, что деньги уплачены не зря, на тебе не сэкономили. Как с ночной доставкой еды: ожидал, что привезут что-нибудь свежеразмороженное, ан нет – оказывается, свежеприготовленное.

Пластик выглядит жестким? На самом деле, он мягче, чем кажется на первый взгляд. Рулевое колесо обтянуто кожей. Говорят, в Cerato эта отделка недолговечна: быстро протирается. К сожалению, на подобное сетуют и владельцы гораздо более дорогих автомобилей, так что не будем придираться к «корейцу» ценой около 1,1 млн рублей. Зато «приливы» на баранке не такие уж выпуклые. Глядишь, доживем до времени, когда они исчезнут совсем, именно так, как на престижных моделях – образцах для подражания.

Подоконная линия расположена высоковато, но вы можете отрегулировать ее по своему вкусу, приподняв рычажком водительское кресло. А мне в плоских седанах нравится сидеть внизу, да еще установив руль максимально высоко. На мой вкус и рост (182 см), регулировки и сиденья, и руля имеют достаточные диапазоны. С моей «точки зрения» капот Cerato не виден, однако при парковках и маневрах в стесненных местах осторожничать не приходится: помогает передний парктроник. Задний, естественно, тоже есть, а версии подороже располагают камерами заднего обзора.

В последнее время мне не везет с центральными подлокотниками на тестовых автомобилях, особенно недорогих. То этот предмет наличествует, но расположен так неудобно, что хочется его демонтировать, то, наоборот, рука ищет опору, а ее нет, она недоступна даже за доплату. «Цератовский» подлокотник оптимален в любом из положений (его «крышка» может перемещаться вперед-назад). Известно, что есть нарекания на него: он, дескать, поскрипывает под весом руки. Я этого не заметил. Зато ощутил люфт подголовника водительского кресла. Правда, только ощутил, не услышал, при движении посторонних звуков нет.

Да их вообще практически нет! Тишина в салоне даже на скорости, акустический комфорт реально на высоте. И акустика звучит качественно, а если вам так не кажется, то можете установить динамики подороже и наверняка не пожалеете. Это тот случай, когда овчинка стоит дополнительной выделки.

Стоит ли разоряться на обтяжку кресел «экокожей»? На ваш вкус. Это важнее для внедорожника, такую обивку легче отмывать от грязи, а Cerato съезд с асфальта противопоказан (в этом мы еще убедимся). Двухцветная тканевая отделка простовата, но также оптимальна.

143-сантиметровая ширина салона в передней части позволяет не толкаться с передним пассажиром локтями. Сзади пространство чуть меньше, 137 см в ширину и 28 см в длину при посадке «за мной». При своем росте, усевшись для пробы сзади, я не касался головой потолка, но более высоким пассажирам он, пожалуй, может давить на макушки. Наклон спинки заднего дивана значительный, регулировки нет. Зато есть подогрев подушки, причем, двухступенчатый. Кнопки включения расположены на подлокотниках дверей.

Естественно, части спинки можно сложить, но механизм их привода то ли не продуман до конца, то ли сделан таким из тонкого расчета. Дело в том, что освобождение фиксаторов спинок производится со стороны багажника, для этого надо потянуть за небольшие рукояточки справа и слева (точно так же, кстати, как в Jaguar XF). Но части спинки при этом не падают на подушку, их надо укладывать «вручную». Багажник Cerato имеет неплохой объем – 482 л. Точно таков он, в частности, у Toyota Corolla и LADA Vesta. Под фальшполом – полноразмерное запасное колесо и небольшой набор инструментов, в частности, гаечный ключик «10х12». Эх, поздно я об этом узнал, добрый час провел за рулем в мучительных раздумьях, где бы такой взять, очень понадобился он мне в дороге (для совершенно не автомобильных целей). Кто бы мог подумать, что он «ждет» меня в багажнике…

Вверху или внизу?

Корейский седан комплектуется двумя двигателями – 1,6-литровым 130-сильным и 2,0-литровым 150-сильным. Оба бензиновые, четырехцилиндровые, 16-клапанные, атмосферные. Владельцев, разумеется, больше радует второй. С ним и с автоматом Cerato разгоняется до сотни за 9,3 с. Хороший показатель, хотя на высоких оборотах этот мотор «орёт» гораздо громче 130-сильного. Ну и пусть, зато возможности какие! Но менее мощная машина также приятно удивляет динамикой. Хотя 11,6-секундный разгон априори воспринимается… в общем, не называется разгоном. И тем не менее, для города динамики 130-сильному Cerato хватает.

Сейчас на рынке представлено третье поколение Kia Cerato, стартовавшее в 2012-м году. При рестайлинге 2015-го года автомобиль получил новые передние фары с «матовыми» вставками, изменились передний и задний бамперы, спереди появились светодиодные ходовые огни. Изменений в салоне меньше: только глянцевая пластиковая вставка около селектора, углубление под мобильный телефон, а также новые эргономичные кнопки управления мультимедийной системой. Из новых опций теперь доступна система контроля «слепых» зон (на тестовом автомобиле ее не было).

Как бы объяснить это? Тяговитостью мотора на «низах»? Согласно паспортным данным, пиковых показателей мощности и момента он достигает при высоких положениях стрелки тахометра, соответственно, у отметок 6300 и 4580 об/мин. Но на практике дело обстоит иначе. Отчетливый подхват ощущается примерно при 3000 об/мин, а выше 4000 следует спад. При резком добавлении «газа» можно подбросить стрелку тахометра и к 5000 об/мин, и даже выше, но без особой пользы. Правда, тестовые разгоны подтверждают: при работе на высоких оборотах двигатель, на удивление, тих.

Так что характеристики «автоматического» 130-сильного Cerato вполне городские, как бы они ни противоречили паспортным. Обтекаемый седан мягко струится в общем потоке и, легко ускоряясь, плавно перетекает из ряда в ряд. Вести его исключительно приятно, к тому же радует комфорт. Но вот треугольнички наружных зеркал – откровенно маленькие. В плане дизайна их корпуса хороши, в плане безаварийности движения их отражающие элементы могли бы быть и побольше.

Другие треугольники – передние «оперные окна» - фактически бесполезны. Ничего в них толком не видно. Их появление понятно: проектировщики кузова стремились максимально свести три объема к одному. Окажись в этих местах глухие стойки, обзор был бы, конечно, хуже. Но с появлением окошек он улучшился не более, чем на сотую долю.

А ведь на эти стеклышки даже направлены специальные воздуховоды – посмотрите на фото! И, да, система обдува работает, они не запотевают. Чего не скажешь о других стеклянных поверхностях. Вы не поверите, но они могут запотеть внезапно в самых разных местах и, вроде бы, без видимых причин. Парадокс, но, по моим наблюдениям, «туман» сходит быстрее, когда дефлекторы направлены не на стекла, а непосредственно в салон.

Мне не довелось побыть пассажиром Cerato сзади даже короткое время, но могу предположить, что ситуация с обдувом стекол там обстоит хуже, чем спереди. Хотя в торце центрального бокса-подлокотника выполнены два дефлектора, и на ходу оба они были открыты, обмерзшие во время ночного заморозка стекла оттаяли только с повышением наружной температуры. А вот подогрев наружных зеркал сработал оперативно.

Так что за обзорность на городских улицах корейский автомобиль получает минус. Не порадовал. Выходит, он «летний»… впрочем, в дождливую погоду стекла тоже любят затуманиваться. Мне довелось встретить также нарекание на недостаточную площадь сектора ветрового стекла, очищаемого «дворниками». На мой взгляд, это придирка, сектор очистки достаточно велик. Хотя, действительно, у левой передней стойки при движении в снегопад намерзла полоска льда шириной около пяти сантиметров. Но ведь ее образование нетрудно предотвратить, просто отрегулировав ход поводка левой щетки.



Реакции на движения рулевым колесом у Cerato чуть замедленные, они могли бы быть и более оперативными. Видимо, так настроен новый электроусилитель, установленный на рулевой рейке. Руль относительно «длинный», баранка совершает три полных оборота от упора до упора. На более дорогих двухлитровых версиях можно изменять настройки электроусилителя клавишей Drive Mode, однако, по словам пользователей, даже в спортивном режиме «чувство руля» улучшается не сильно.

Тормоза радуют цепкостью и возможностью ее дозировать. Здесь применены дисковые механизмы по кругу (спереди – с вентилируемыми дисками). Подвески Cerato ценятся владельцами за комфорт. Но на крупных неровностях, вроде «лежачих полицейских», оказывается, что это не совсем так. Относительно мягкие подвески имеют короткие ходы. Автомобиль встряхнет вас, причем, как следует, и до пробоев (при полной загрузке автомобиля) вполне может быть недалеко. Что-то будет, если выбраться туда, где ям и ухабов на дороге больше, чем ровной поверхности?

За пределами колец

В абсолютных цифрах ускорение Cerato в городских «пределах» выглядит так. С 60 до 80 км/ч 130-сильный автомобиль разгоняется в «автоматическом» режиме за четыре с небольшим секунды. Примерно в таком же темпе – на пятой и четвертой передачах в ручном режиме. Гарантированно уложиться в 4 секунды можно только на третьей передаче.

Разгон с 80 до 120 км/ч на «автомате», при педали «газа», утопленной в пол, в лучшем случае происходит секунд за 10. Тяга на высоких оборотах не нарастает, а пропадает. Поэтому кажущийся «бойцом» в городе, на трассе Cerato «тушуется». Да, он продолжает радовать комфортом, плавностью хода, тишиной в салоне даже на высоких скоростях. Но одновременно с недостатком динамики всплывают и другие «казусы».

Во-первых, он демонстрирует далекую от идеальной курсовую устойчивость. Чувствителен в этом плане и к асфальтовым колеям, и к их отсутствию. Приходится подруливать, а внятного усилия на руле не хватает, точности тоже. Во-вторых, подвеска на скорости очень громко «бухает» на случайных неровностях. А окажись они на участке шоссе с плавным поворотом, задок седана может даже слегка «переставиться». Это очень неприятно даже водителю, а что на это заявили бы пассажиры? Разумеется, окажись сзади многорычажная конструкция, дело обстояло бы значительно лучше. Но на Cerato применена бесхитростная торсионная балка. Из экономии?

Согласно паспортным данным, седан Kia Cerato, «вооруженный» 1,6-литровым 130-сильным двигателем и шестидиапазонным автоматом расходует 9,1, 5,6 и 7,0 л 95-го бензина на 100 км, соответственно, в городском, загородном и смешанном цикле. По нашим замерам, за время теста седан потреблял в среднем от 9,3 до 9,5 л на 100 км, а в городских пробках расход мог повышаться и до 12-13 литров на сотню.

На разбитых шоссейках комфорт при движении пропадает. Оказывается, корейский седан – это очень жёсткий автомобиль! Он способен «достать» и водителя, и пассажиров, и багаж. Выбитые колесами кусочки асфальта и камешки отчетливо барабанят по колесным аркам и днищу. Но, к чести конструкции и сборки (кстати, российской, на заводе «АВТОТОР» в Калининграде), следует заметить, что элементы отделки салона при этом не скрипят и даже не поскрипывают.

Когда мартовская оттепель сменяется мощным снегопадом и заморозком, это неожиданно оказывается поводом для радости. Дорога заледенела, но стала значительно глаже. Вот теперь бы насладиться комфортом, ан нет, рановато.

На безопасном открытом участке шоссе я пробую, как срабатывает ABS. Казалось бы, надежно: под колесами почти что чистый лед, а автомобиль замедляется, строго выдерживая прямую линию. Хорошо? В этих условиях – да. Но когда под колесами оказывается «микст» асфальта и мокрого снежного месива, система пасует. Так случилось, что в условиях снегопада, то есть, крайне низкой видимости, я недооценил расстояние до движущегося впереди грузовика, мне казалось, что до его габаритных огней еще далеко. Когда же оказалось, что они совсем близко, пришлось тормозить «в пол», но, вопреки наличию ABS, автомобиль заметался по полосе и даже выехал на соседнюю, благо, она была свободна. Его система антиблокировки почему-то не приняла «микст» и сработала некорректно.

В условиях закрытой снежной площадки я попробовал разогнать Cerato, однако система стабилизации нас «одернула», причем, довольно-таки властно. То же самое было замечено и при попытке добавить «газ» в резком повороте. Казалось бы, всё о`кей. Но при движении в снегопад мы обращаемся так с «газом» крайне редко, если не сказать – стараемся не разгоняться вообще. А в таких случаях электроника «молчит». Правда, закономерно ограничивает тягу, когда вы выходите на обгон. Словно советует: лучше не рисковать. Действительно, для более уверенного ускорения во время обгона ESC лучше отключить, но вряд ли вы захотите это сделать, когда дорога покрыта мокрой снежной кашей.

Между Европой и Азией

Сегодня перед автопроизводителями стоят особые задачи. Их модели должны быть не просто хорошими сами по себе, но еще и хотя бы в чем-то превосходить конкурентов. Не обязательно во всем, некоторые позиции можно уступить. Но в чем-то необходимо быть лучшим, первым, главным.

У Kia Cerato немало конкурентов на российском рынке. Причем всё это «сильные фигуры». Вкратце представим преимущества недавно пережившей обновление японской Toyota Corolla. Наряду с эффектным кузовом и салоном она получила гораздо лучшую, чем прежде, управляемость, благодаря перенастроенному шасси, и высокую плавность хода. У нее более плотное и «цепкое» водительское кресло. Но багажник немного меньшего объема (404 л), управление электроникой запутанное, а также не радует ставшая уже традиционной экономия на подсветке клавиш электростеклоподъемников. И подогрев подушки заднего дивана даже заказать нельзя.

Новую «Элантру» владельцы считают более азартной в плане управления. А также высоко оценивают ее эргономику. При этом критикуют материалы отделки салона, пластик передней панели и внутренних панелей дверей здесь в основном жесткий. Дисплей мультимедиасистемы всего лишь пятидюймовый, на таком трудно разглядывать картинку с камеры заднего вида. Зато Elantra, как и Cerato, предлагает дефлекторы обдува для задних пассажиров и двухступенчатый обогрев подушки заднего дивана. Плюс – обогрев руля по всей окружности. Минус – меньший объем багажника (420 л) и слабая шумоизоляция колесных арок.

Kia Cerato производится на калининградском предприятии «Автоторе» по полному циклу, включая сварку и окраску. Там же выпускается и Hyundai Elantra , но только методом промсборки из машинокомплектов. Kia Optima новейшего, четвертого, поколения также сходит с конвейера «Автотора».

Скромные материалы отделки салона и в «третьем» Ford Focus. В глаза бросается не всегда аккуратная сборка. Салон у этой модели тесноват, багажник тоже проиграет корейскому. Из минусов эргономики – отключение электронной системы стабилизации только через меню мультимедиасистемы. Зато безусловные плюсы – это отличная управляемость, плотная подвеска (сзади – многорычажка), гарантирующая минимальные крены в поворотах, информативный руль. Под стать такому характеру – жёсткое водительское сиденье с развитой боковой поддержкой.

VW Jetta подкупает выверенной до мелочей эргономикой, а также качеством отделочных материалов и сборки. На управляемость и «чувство руля» также сетовать не приходится. Двигатели TSI обеспечивают отличную тягу в широком диапазоне оборотов и заметно более экономичны, чем у конкурентов. Есть ли минусы? Увы, да. Прежде всего, многие покупатели убедились в более высокой надежности современных «японцев», а «немцы» откатились ниже десятой позиции. Добавьте к этому сложность и высокую стоимость ремонта европейской электроники. А еще… ну, очень уж усредненная эта «Джетта», нет у нее броских, выразительных элементов. Именно это, на мой взгляд, есть основная причина отставания данной модели в рейтингах продаж.

Также среди соперников Kia Cerato можно было бы назвать Citroen C4, Peugeot 408, Nissan Sentra и даже LADA Vesta. Последняя, безусловно, выиграет по цене и проиграет по оснащению и качеству отделочных материалов. Но нельзя сбрасывать со счетов ее управляемость на заснеженной дороге, а также отличную работу ABS. На стороне «Весты» еще и стоимость обслуживания и ремонта.

При таком выборе у потенциальных покупателей Kia Cerato могут просто разбежаться глаза. Тем более, что у всех конкурентов, за исключением LADA Vesta, очень близкие цены: начальная – примерно 900 000 рублей, максимальная – около 1 400 000 рублей. Но самый «опасный» соперник Cerato, на мой взгляд, это Kia Optima. «Старший» седан в комплектации Comfort с двухлитровым 150-сильным двигателем и автоматом предлагается за 1 249 900 рублей. Ровно столько же стоит Cerato в максимальной комплектации Premium.

Технические характеристики Kia Cerato 1.6 ГАБАРИТЫ, ММ 4560 × 1780 × 1445 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,3 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 482 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1295 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 130 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 157 / 4850 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0-100 КМ/Ч, С 11,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,0 ОБЪЕМ БАКА, Л 50