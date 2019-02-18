Редакционный тест помог лучше понять, за счет чего корейский седан четвертой генерации уверенно держится в лидерах продаж на российском рынке

Модель KIA Rio так часто встречается на российских дорогах, что уже и не воспринимается как иномарка. Шутка ли, с момента выхода в свет первого поколения машины минуло уже почти 18 лет. При этом с июля прошлого года на заводе под Санкт-Петербургом производятся седаны четвертой генерации, а в октябре того же года компанию им составили хэтчбеки повышенной проходимости Rio X-Line, имеющие статус отдельной модели. Чтобы разобраться в причинах популярности одного из главных российских хитов марки, мы взяли на тест щедро укомплектованный седан со «старшим» 1,6-литровым бензиновым 123-сильным мотором и 6-диапазонным «автоматом».

У дверей гольф-класса

Сверхзадача корейского седана – служить семейным автомобилем и в то же время привлекать молодую аудиторию. Отсюда и особенности экстерьера: мускулистый капот, покатая крыша и заостренная кромка переднего бампера дополнены округлыми бортами и крупными фарами. Кроме того, у автомобиля сравнительно небольшой по российским меркам дорожный просвет (160 мм), низкая посадка водителя и достаточно жесткие в сравнении с «одноклассниками» настройки шасси.

В салоне уютно. Такое ощущение создают продуманная эргономика и минимализм оформления водительской зоны. Аналоговая черно-белая «приборка» гармонирует с центральным 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа. При включении передачи заднего хода на экран выводится четкая картинка с камеры заднего вида, снабженная траекторными подсказками. Есть две розетки на 12 В, разъемы USB и iPod, поддержка протокола Bluetooth и комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС».

Отделочный пластик, если присмотреться, грубоват, но элементы салона подогнаны с отменной точностью, а формы руля, селектора трансмиссии и тумблеров климатической системы артистичны. Чувствуется также, что компоновщики стремились выжать из салона максимум пространства. Рулевое колесо регулируется в обеих плоскостях на большом плече, проемы дверей широкие, сиденьям лишь немного не хватает боковой поддержки, но регулировок достаточно, чтобы разместиться с комфортом. Посадка водителя, на мой взгляд, могла бы быть и повыше – лифт сиденья хоть и «везет» вверх, но все равно на дорогу смотришь, почти как с кресла спорткара. Придерусь и к размеру внешних зеркал – хотелось бы, чтобы они были чуть крупнее и, соответственно, информативнее.

На «галерке» лично мне при росте 175 см достаточно просторно: перед коленями остается зазор в 2–3 см. Излишков по высоте не наблюдается, однако головой потолок не подпираешь. Впрочем, нужно помнить, что мы имеем дело с представителем компакт-класса, пусть и приблизившегося по длине и ширине к нижней границе гольф-седанов. Багажник Rio при этом – мечта тех, кто любит возить «картину, корзину, картонку и маленькую собачонку»: отсек широкий, глубокий и удобный, с полноразмерной запаской в подполье.

Наконец, как и другие представители KIA, наш герой предлагает солидный «зимний пакет» и передовые электронные «фишки». Прежде всего, обогрев руля, ветрового стекла и всех сидений. В «старших» комплектациях имеются системы бесключевого доступа и мониторинга давления в шинах, передние и задние датчики парковки, а также интеллектуальная система открывания багажника (чтобы крышка открылась, нужно постоять с ключом-транспондером у заднего бампера в течение трех секунд). Даже не верится, что весь этот арсенал доступен для бюджетного седана сегмента B.

Продолжение следует...