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Машина для жизни

За рулем Rio чувствуешь себя комфортно, причем это ощущение испытываешь во всех дорожных ситуациях – в тесных дворах, в пробках, на загородном шоссе. Сделав покатой крышу, дизайнеры позаботились, чтобы не пострадала обзорность назад, – с водительского места все отлично просматривается. Руль, снабженный электроусилителем, легко крутить при парковке, при этом баранка логично «тяжелеет» с набором скорости. По части курсовой устойчивости в сравнении с предшественником очевиден прогресс. Машина уверенно держит траекторию и на скоростных прямиках, и в связке поворотов. Боковые крены на виражах умеренны. Правда, подвеска, как ни крути, жестковата. Плавный на идеально ровном асфальте, Rio нет-нет да взбрыкнет, преодолевая выбоину, дорожный стык или «лежачего полицейского», а нестись по разбитой дороге на этом автомобиле совсем не хочется – жалко и себя, и подвеску. Хотя энергоемкость шасси очень высокая и пробить вам вряд ли удастся.

Связке 1,6-литрового 123-сильного бензинового мотора и 6-диапазонного «автомата» могут позавидовать большинство производителей семейных седанов массового сегмента. Любителям быстрой езды может показаться, что такой машине немного не хватает задора на старте. Однако, на мой взгляд, Rio способен на резкий рывок в широком диапазоне скоростей. Просто чтобы его взбодрить, следует чаще практиковать кик-даун, прожимая педаль акселератора «в пол». К ускорению со средних скоростей и вовсе нет претензий: автомобиль реагирует на «газ» столь уверенно, что создается ощущение, будто под капотом более «объемный» и мощный силовой агрегат.

Автоматическая коробка работает быстро, плавно и без рывков. «Спортивный» режим, увы, не предусмотрен, а от ручного, честно говоря, особого проку нет. Разве что при переключении «вниз» машина реагирует на «газ» быстрее. Есть и еще один позитивный момент – фактический расход бензина в городском цикле по итогам нашего теста составил порядка 10 л/100 км, что весьма неплохо для модели с классической гидромеханической коробкой передач.

Заслуживают комплимента и тормоза – цепкие и при этом плавные и внятные. Дозировать замедление в Rio столь же приятно, как и совершать ускорение. Уводов с траектории при торможении на скользких поверхностях не замечал. К слову, ABS, система стабилизации с функцией контроля торможения в повороте и система помощи при экстренном торможении предлагаются для Rio уже в базовом исполнении. Как ни крути, ощущается и инженерная школа, и масштаб рывка, который корейская компания осуществила со сменой поколений своего седана.

Выбирая необходимое

Нельзя не радоваться и тому, что локальная сборка позволяет компании KIA держать на Rio конкурентоспособную цену. При урезанном бюджете вполне можно рассматривать автомобиль с начальным 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой» за 724 900 рублей. Такой вариант не только привлекателен в плане налогообложения, но и отличается приемлемой для города динамикой (на ускорение до 100 км/ч уходит 12,2 с), а в его штатное оснащение включены кондиционер, две подушки безопасности, ABS, ESP и электрорегулировки передних стекол и боковых зеркал.

Наш испытуемый, представленный в одной из «старших» комплектаций Prestige, стоит дороже (974 900 рублей). Но за эти деньги вы получите солидный «электропакет», включая вышеописанные «теплые» опции, а также круиз-контроль, светодиодный дневной свет, задние датчики парковки, камеру заднего вида, климат-контроль, громкую связь по протоколу Bluetooth, мультимедиа, поддерживающую приложения Apple CarPlay и Android Auto, и много других решений, отвечающих за комфорт и безопасность. Гарантия на любой Rio составляет пять лет или 150 тыс. км пробега. Такие бонусы – настоящая редкость среди автомобилей сегмента B.

Технические характеристики KIA Rio 1.6 AT6 Габариты, мм 4400х1740х1470 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1198 Диаметр разворота, м 10,4 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 50