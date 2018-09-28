«Младшие» модели АвтоВАЗа приобрели единое имя Granta и Х-образный дизайн передка, напоминающий Vesta и Xray. Раскроем все секреты этих новых «неизвестных»

Под общим названием Granta будут выпускаться все четыре кузова: седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. Исконно российское имя «Калина» уходит в прошлое, но, как я надеюсь, вернется. Наверняка найдется проект под него. Или для него. Или оно как нельзя лучше подойдет какому-нибудь новому проекту.

Прежний дизайн передних бамперов у вазовских «малышек» и был неплох, но с рестайлингом стал, конечно, лучше. Машинки смотрятся теперь «взрослее», солиднее. С хромированными «усами» появились и более крупная эмблема-ладья, и решетка радиатора с широкими прорезями. Способствует ли новый дизайн решетки лучшему охлаждению двигателя? Не уверен. Даже в не очень жаркую погоду вентилятор под капотом включался довольно-таки часто и гудел подолгу. Впрочем, температура охлаждающей жидкости во время тестовых поездок не превышала нормы.

Без поддержки с «флангов»

Панель приборов – новая, также одинаковая у всех моделей. Подсветка стала белой с черным фоном, у бортового компьютера – тоже. «Круги» спидометра и тахометра – бело-оранжевые, как у Vesta Cross. Красиво… но дизайн приборки стал менее «домашним». Хотя все показатели остались и читаются хорошо. Управление борткомпьютером – с кнопок на правом подрулевом переключателе.

Магнитола в тестовых модификациях – седане и лифтбеке – была «обычной», без сенсорного экрана и навигации, но с возможностью проигрывания музыкальных файлов с флэшки и подключения смартфона по Bluetooth. Помимо агрегатов, слегка различались и комплектации, так, в лифтбеке у внешних световых приборов был режим «Авто», а у седана его не было. И, покатавшись на лифтбеке, я попросту забыл включить ближний свет в седане вручную, в результате проехал несколько кварталов вечернего Тольятти с одними лишь дневными ходовыми огнями. Быстро привыкаешь к хорошему… Но вообще, эта функция давно бы должна стать нормой, даже на бюджетных моделях.

Присядем внутрь. Сразу обращает на себя внимание тот факт, что передние двери под собственным весом распахиваются на всю доступную ширину. Даже на ровной площадке. В средних положениях почти не фиксируются, и это чревато касанием соседних машин, если они окажутся рядом. Закрываются двери без лишнего усилия, но с «жестяным» звуком, и изнутри их доносится дребезжание тяг центрального замка и других устройств. То, с чем борются владельцы «Грант» с самого начала выпуска модели: снимают обивку и шумоизолируют бренчащие элементы. Пора бы начать это делать на заводе. Скажем так, звук закрывания дверей не соответствует привлекательному внешнему виду моделей, выдает их «бюджетность».

Богатством материалов отделки меньшие «Лады» не поражают, однако радуют большим набором разнообразных опций (конечно, в дорогих комплектациях) и, в целом, группировкой органов управления. Всё под руками, всё доступно. Правда, подрулевые переключатели-«лопатки» поскрипывают и люфтят… Но это мелочь.

Некуда пристроить смартфон? А для чего емкость с крышечкой на верхней части торпедо? Открываем ее, устанавливаем свой прибор экраном к себе, и при движении он почти не падает, позволяя пользоваться навигатором. Крышка бокса защищает экран от солнечных лучей и не мешает обзору через ветровое стекло. Но если в салоне окажутся владельцы двух или нескольких смартфонов, подзарядить «севшее» устройство сможет лишь один, так как 12-вольтовая розетка здесь единственная. Или понадобятся разветвители.

Сиденья имеют симпатичную обивку, но очень плоские. Средняя часть спинки выпирает, подголовник оказывается далеко от затылка. Боковая поддержка практически равна нулю. Это при том, что в Lada Granta Sport великолепные передние кресла! Сам себе такое хочу (в наш семейный Xray, который также не балует удобством посадки). Водительское кресло новых «Грант» имеет регулировку по высоте, но в ней практически нет смысла (или есть смысл для очень невысоких седоков). Подоконная линия в автомобиле расположена низко, это обеспечивает хороший обзор, но создает ощущение близости потолка к макушке. На самом деле, у меня при росте 182 см и практически вертикальном положении спинки над головой был запас «воздуха».

Паспортный дорожный просвет «Гранты» составляет 190 мм. Вот некоторые наши замеры, проведенные мной на незагруженном лифтбеке, стоявшем на асфальте. Под концами балки полузависимой задней подвески (местами крепления ступиц задних колес) рулетка показала 19 см, под глушителем 24 см, под металлической защитой подкапотного пространства – 20 см, но на этой защите есть заметный выступ, от которого до земли – только около 16 см.

Низкая подоконная линия создает еще одну особенность: наружные зеркала оказываются чуть не на уровне коленей. Это не столько неудобно, сколько непривычно. Взгляд непроизвольно ищет зеркала выше… Размер их при этом нормальный, обзор они обеспечивают хороший, регулируются электроприводами и подогреваются, в общем, всё, как мы любим. Только в салонное зеркало в лифтбеке смотреть практически бесполезно: наклонное стекло пятой двери становится похожим на амбразуру. Парктроник тут незаменим.

Посадка сзади? Да здесь и троим не слишком полным седокам место найдется: ширина салона 133 см. Расстояние для ног при посадке «за мной» 22 см, и это тоже немало, сам я не касаюсь коленями спинки переднего кресла, если «зазор» составляет 19-20 см. Спинка заднего дивана разрезная, но прежде чем сложить ее части, надо поднять части подушки. Слева это почти невозможно при «моей» посадке за рулем, необходимо подвинуть водительское кресло вперед. Не подняв подушку, часть спинки можно лишь слегка наклонить вперед, и удобства перевозки грузов это не прибавит нисколько. А фиксация подголовников здесь поистине «мертвая». Мы извлекали их вдвоем. Потому что не извлечешь их – не сложишь спинки, не хватит места.

Запасное колесо под фальшполом – временного использования (175/65 R14 против штатных колес «старших» версий 185/55 R15). Статический диаметр у запасного и основных колес близок, в этом мы убедились, так как во время теста пробили правое переднее колесо. Но для докатки есть ограничение по скорости – 120 км/ч. Впрочем, до такой скорости мы практически и не разгонялись.

Вытянет с самых низов

На тестовом лифтбеке был установлен 1,6-литровый 106-сильный двигатель в сочетании с «механикой». Интересное сочетание для поездки в Жигулевские горы. Покладистый характер мотора я оценил сразу, еще на улицах Тольятти. У него очень хорошая тяга снизу, для переключения вверх не обязательно раскручивать двигатель, как, например, на Xray, до 3000 об/мин. Можно переключаться намного раньше, и автомобиль потянет.

На одном из первых подъемов я задал ему непростую задачу: взобраться наверх на 4-й передаче при 1000 об/мин. Издевательство! Подсказчик переключения передач предлагал здесь 2-ю! Однако мы въехали. При 1500 об/мин тяга заметно улучшается, при 2000 об/мин – еще. Переключения передач – четкие, безошибочные. Но шум от коробки заметный. Помнится, в «Калине» первого поколения он был таким же (если не большим), и мы с владельцем «победили» его, сменив заводское масло на импортную трансмиссионку тех же параметров.

На гладких покрытиях к «Гранте» вопросов нет, да и на разбитом асфальте их немного. Салон не дребезжит, как того ожидаешь (привет некоторым «китайцам»), подвеска не «разговаривает». В поворотах ощущаются крены, центр тяжести автомобиля воспринимается, как высокий, но во многом из-за того, что сидишь высоко (относительно подоконной линии). В общем, особого драйва на серпантинах Жигулевских гор не получаешь, но и страха не испытываешь. Комфорт и управляемость – на свои деньги.

Разгон с 80 до 120 км/ч на горизонтальной прямой проверяем на четвертой передаче. Получается немногим более 10 секунд. Паспортное время разгона с нуля до сотни – 10,6 с, в целом, тоже неплохой показатель. Но вот заявленному расходу топлива – в среднем, 6,5 л на сотню – я бы не поверил. Без инструкции я не сразу разобрался, как обнулить расходомер, а он при получении автомобиля демонстрировал 11-литровый расход. В процессе теста аппетит снизился до 10 л, что касается мгновенного расхода, то он подолгу находился на уровне 7,5 л, что я и принял бы за средний результат для не слишком скоростной трассы (рекомендованный бензин, кстати, 95-й). А в нашем случае свою «лепту» добавила поездка на гору Стрельная высотой 300 с лишним метров. Дорога на нее до середины почти четырехкилометрового подъема представляла собой остатки асфальта вперемешку с грунтом и гравием, выше – один только гравий. Двигались, в основном, на второй передаче при 2000 об/мин со скоростью 30 км/ч, изредка включая третью, увеличивая обороты до 2500 об/мин и разгоняясь до 40 км/ч. Именно на этом маршруте, уже на спуске, было пробито переднее левое колесо.

Все новые «Гранты» окрашиваются в семь цветов. Белый («Белое облако») и черный («Пантера») представляют собой двухслойные эмали. Остальные пять вариантов (красный «Сердолик», ярко-синий «Голубая планета», серебристый «Рислинг», серебристо-серый «Борнео» и золотисто-коричневый «Кориандр») – «металлики», за такую окраску потребуется доплата в размере 6000 руб.

Примечательно, что буквально за считанные минуты до этого я фотографировал автомобиль рядом с крупным камнем, демонстрируя наглядно высокий дорожный просвет «Гранты» (190 мм). Не этот ли камень повредил боковину колеса? Нет, во-первых, автомобиль успешно прошел над ним. А во-вторых, повреждение было снаружи, камень же был способен коснуться только внутренней поверхности шины.

В целом, штатного дорожного просвета «Гранты» вполне хватило, чтобы автомобиль ни разу не «приложился» о неровности на довольно-таки трудной дороге к площадке на горе Стрельная. Вот некоторые замеры, проведенные мной на незагруженном лифтбеке, стоявшем на асфальте. Под концами балки полузависимой задней подвески (местами крепления ступиц задних колес) рулетка показала 19 см, под глушителем (кстати, он покрыт черным, а не серебристым составом) 24 см. Под металлической защитой подкапотного пространства обнаружились 20 см, но на этой защите есть заметный выступ, от которого до земли – только около 16 см.

Осторожнее с селектором!

Вторым тестовым автомобилем в этой поездке стал седан «Гранта» с 98-сильным бензиновым мотором и четырехдиапазонным автоматом. Всего в «арсенале» модели три мотора, все – рабочим объемом 1,6 л, но разной мощности: 87, 98 и 106 л. с. «Младший» мотор сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, 98-сильный двигатель комплектуется только автоматом Jatco, а 106-сильный мотор может идти в паре либо с «механикой», либо с пятиступенчатым «роботом» АМТ.

98-сильный седан с автоматом с первых же метров движения кажется более динамичным, чем 106-сильный лифтбек с «механикой». «Автоматическая» Granta очень резво берет с места, но с увеличением скорости движения это ощущение исчезает. Наиболее приятен этот автомобиль при отключении овердрайва, то есть, при использовании только трех передач из четырех. Такой режим подходит для энергичного городского драйва, также, я уверен, он сыграл бы положительную роль на серпантинах дороги в Жигулевских горах. Кроме того, есть возможность ограничить переключения этой коробки второй и даже только первой передачей. Ручного режима выбора ступеней данное устройство не имеет.

«Средний» мотор почти не уступает «старшему», 106-сильному, в величине крутящего момента, он развивает 146 Нм против 148-ми, и обороты максимума почти одинаковы: соответственно, 4000 и 4200 об/мин. Но автоматический седан при этом медленнее «механического» в плане максимальной скорости (176 и 184 км/ч) и в разгоне с места до сотни (13,1 и 10,5 с). Примечательно, что лифтбек с теми же моторами и трансмиссиями уступает седану и в «максималке», и в разгоне. Странно, ведь по идее он должен быть более обтекаемым.

Не очень порадовал расход топлива у автоматической «Гранты». Во время фотосъемки, когда двигатель подолгу работал на холостом ходу, аппетит автомобиля достигал тридцати (!!) литров на сотню. Последовавшая за этим поездка длиной в несколько километров сократила расход до 22-х литров. Более длинный городской вояж позволил уменьшить этот показатель до 11,8 л. Честно сказать, все равно многовато. Но при этом комфортно. Все-таки автомат – очень приятное устройство. На «Гранте» он работает плавно, без тычков и рывков. Только при движении старайтесь не держать правую руку на рукоятке селектора. Тот легко меняет свою позицию даже при незначительном нажиме. Можно случайно передвинуть его либо в положение «2», либо в «нейтраль».

К сожалению, нам на тест не были предложены версии с роботизированной коробкой АМТ. Так что о работе этого устройства (как мы знаем, недавно обновленного) мы рассказать не можем. Но это – дело ближайшего будущего.

Данный тест пресс-служба АвтоВАЗа предложила журналистам провести совместно с их семьями. Мы приехали в Тольятти с женой и по окончании поездки обсудили автомобили. Что ей понравилось? Прежде всего, огромный и удобный багажник лифтбека (из двух предложенных кузовов лифтбек мне тоже понравился больше седана, в том числе, более изящной «фигурой»). А еще супруге понравилось то, что в «Ладе», собственно говоря, нечему не нравиться. В смысле – за свои деньги.

«Гранты» доступны в четырех вариантах исполнения: Standard, Classic, Comfort и Luxe. К ним прилагаются два пакета – Optima и Prestige. В сентябре 2018-го года рекомендованные цены лифтбека «Гранта» составляли от 436 900 руб. до 553 800 руб. за версии с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой»; от 596 500 руб. до 623 800 руб. за автомобили с 98-сильным мотором и автоматом; от 531 500 руб. до 587 800 руб. за машины со 106-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» и от 536 500 руб. до 612 800 руб. за 106-сильный двигатель и пястиступенчатую роботизированную коробку АМТ. «Гранты»-седаны в сопоставимых комплектациях могут быть как дороже, так и несколько дешевле лифтбеков.

Технические характеристики Lada Granta лифтбек 1,6 16v 5МТ ГАБАРИТЫ, ММ 4250 х 1700 х 1500 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2476 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 435/750 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1085 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4200 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50