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О Lada Granta

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Лада Гранта

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Цены
от 419 900
до 633 800
Lada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид сбокуLada Granta (2019) вид сзадиLada Granta (2019) вид сзади
Lada Granta (2019) передняя фара
Фары сложной «архитектуры» обеспечивают мощный свет — и ближний, и дальний. Когда-то «Лада Калина» освещала дорогу неважнецки
Lada Granta (2019) боковое зеркало
В корпуса наружных зеркал встроены повторители сигналов поворота,...
Lada Granta (2019) боковое зеркало
...а отражающие элементы имеют немалую площадь
Lada Granta (2019) дверь
Дорогими материалами отделки салона «Гранта», может быть, и не блещет, но полный набор «дверного» оборудования предлагает
Lada Granta (2019) управление передним светом
Слева от рулевого колеса — переключатель головного света, кнопки включения противотуманных фар и задних фонарей, корректор фар
Lada Granta (2019) салон
В плане дизайна, эргономики и оснащённости салоны бюджетных ВАЗов прогрессируют. Но куда деваются прежние, более мягкие сорта отделочного пластика?
Lada Granta (2019) приборная панель
У семейства «Гранта» своя комбинация приборов, однако стиль ее оформления схож с другими моделями АвтоВАЗа
Lada Granta (2019) приборная панель
8,4 л на сотню километров — таким оказался средний расход топлива у седана «Гранта» с восьмиклапанным 1,6-литровым мотором и «механикой»
Lada Granta (2019) приборная панель
Один из пунктов меню бортового компьютера — зарядное напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Ниже 14 В этот показатель опускался крайне редко
Lada Granta (2019) подрулевой рычажок
Кнопок на спицах рулевого колеса у «Гранты» нет, но их частично заменяет вот этот многофункциональный правый подрулевой рычажок
Lada Granta (2019) торпедо
В верхней части торпедо выполнен небольшой бокс с плотно закрывающейся крышкой
Lada Granta (2019) монитор
Тестовая Granta была оснащена поистине роскошной для автомобиля такого класса мультимедиасистемой на платформе Яндекс.Авто
Lada Granta (2019) монитор
Стартовая панель Яндекса выглядит так же, как и на персональном компьютере или ноутбуке
Lada Granta (2019) монитор
Серьёзного звука от динамиков аудиосистемы ждать, конечно, не приходится, и всё же он неплох, действительно неплох
Lada Granta (2019) монитор
Направляющие на картинке с камеры заднего вида неподвижные. Но картинку можно подстроить в плане яркости и цветности
Lada Granta (2019) управление климатом
Климатическая установка радует логичным управлением и качеством исполнения и работы рукояток. Приятно, что в бюджетной «Гранте» есть подогрев всего ветрового стекла
Lada Granta (2019) подстаканники
Также здесь есть подогрев передних сидений. Подстаканники тоже в наличии, но уж очень они маленькие по диаметру и неглубокие
Lada Granta (2019) передняя дверь
Если стёкла передних дверей опускаются полностью, то стёкла задних дверей — только на две трети
Lada Granta (2019) задний диван
Задний диван отформован для двоих и оснащён двумя подголовниками, но ремней безопасности здесь три. Для ног места немного
Lada Granta (2019) второй ряд
Из пола выступает трансмиссионный туннель. Зачем он здесь, если у автомобиля нет полноприводной трансмиссии?
Lada Granta (2019) багажное отделение
Части заднего сиденья складываются так: сначала поднимаются и устанавливаются вертикально подушки, затем на их места укладываются спинки
Lada Granta (2019) багажное отделение
Крышка багажника удерживает сама себя только в таком положении. Находясь под наклоном, она «самозакрывается»
Lada Granta (2019) багажное отделение
Багажник седана «Гранта» радует вместимостью. На его полу легко размещаются четыре стандартных складных ящика (а в Niva Travel всего два)
Lada Granta (2019) запасное колесо
Запасное колесо — полноразмерное. В мешочке внутри него — очень компактный «бутылочный» винтовой домкрат
Lada Granta (2019) запасное колесо
Жёсткий фальшпол в багажнике этого автомобиля, похоже, относится к предметам роскоши
Lada Granta (2019) передняя подвеска
Передняя подвеска — независимая, типа «МакФерсон», с коваными поперечными рычагами
Lada Granta (2019) задняя подвеска
Задняя подвеска — полунезависимая, со скручиваемой торсионной балкой, кстати, по виду очень массивной и прочной. Задние тормоза — барабанные
Lada Granta (2019) топливный бак
Топливный бак — из пластика, современный и более безопасный, чем стальной
Lada Granta (2019) моторный отсек
Сам по себе 1,6-литровый восьмиклапанный двигатель невелик, но значительную часть подкапотного пространства занимает впускной трубопровод
Lada Granta (2019) моторный отсек
Топливная рампа «вписалась» внутри впускного трубопровода
Lada Granta (2019) моторный отсек
Вот здесь действительно легко поменять зубчатый ремень привода газораспределительного механизма
Lada Granta (2019) моторный отсек
Относительно небольшой аккумулятор (на мой взгляд) расположился слева по ходу движения автомобиля
Lada Granta (2019) моторный отсек
Знакомое по «Иж-2126» решение: верхние опоры передних амортизаторных стоек можно развернуть для увеличения кастера. Впрочем, здесь он уже увеличения
Lada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид спередиLada Granta (2019) вид сбокуLada Granta (2019) вид спереди

По сути, эта модель — квинтэссенция «Жигулей». В ней собрано всё, чего не хватало советским и первым постсоветским автомобилям. Начни мы развивать свою автомобильную промышленность в рыночных условиях чуть раньше — наверное, к сегодняшнему дню результат был бы иным. Но, видимо, сказались нерыночные факторы, и на сегодняшний день мы имеем то, что имеем

А ведь, если вдуматься, имеем-то не так уж мало. Для своего класса «Гранта» вполне себе автомобиль, вместительный и неплохо оснащённый, да ещё с целой гаммой очень симпатичных кузовов: седан, лифтбек и универсал. Один изящнее другого, дизайнеры постарались. И все варианты, как один, практичны в повседневном использовании, поскольку имеют большие багажники.

С Интернетом по жизни

Правда, складывается задний ряд сидений всё ещё «по-жигулёвски»: сначала необходимо поднять подушку, установить её вертикально вплотную к тыльным частям передних кресел, а затем «положить» спинку. Двухступенчатое складывание — не самый удобный алгоритм, но за объёмы багажников «младшие» «Лады» похвалить стоит. Даже седан — впрочем, почему даже? У многих моделей именно кузов седан имеет пальму первенства за размер грузового «трюма», и «Гранта» в их числе — 520 л.

Но у багажника седана нет фальшпола. Запаска скрыта под мягкой шторкой на полу, если так можно назвать этот элемент. Кстати, непосредственно над запаской на этой шторке есть утолщение. В общем, небольшие, но тяжёлые предметы под эту шторку провалиться не сумеют. И всё же я лично для себя вырезал бы панель из оргалита или фанеры.

В багажник седана с запасом входят четыре стандартных складных ящика. Но это по площади, второй «этаж» из них здесь не построишь, хотя высота «трюма» просто невероятная: превышает 60 см, в то время как аналоги предлагают лишь около 40 см.

Передние сиденья выглядят рельефными, однако это иллюзия: их поверхности практически абсолютно гладкие. Боковой поддержкой тут почти не ощущается. Эх, сделать бы сиденье от «Гранты Спорт» стандартным для всех моделей семейства — цены б им не было! Но — нет. Стоит упомянуть при этом, что спортивное сиденье не имеет регулировки по высоте, а «гражданское» имеет. Хотя подавляющему большинству водителей эта регулировка не пригодится: обладателям среднего или близкого к нему роста здесь и так нормально, а высоким двигаться вверх будет просто некуда.

Это не означает что салон «Гранты» тесен. Может быть, полным седокам в толстой зимней одежде да, но в целом нет. Спереди — точно нет. Но для подлокотника между спинками передних сидений места не хватило. Как ёмкость, он был бы не так важен, но как опора для руки вполне пригодился бы. Подошёл бы даже опускной подлокотник, а-ля Land Rover или Volkswagen. Даже только на боковине спинки водительского сиденья.

На заднем сиденье, зимой, в тёплой одежде точно усядутся только двое. Летом могут попытаться усесться трое субтильных и не очень плотно одетых пассажира. На подогрев сидений рассчитывать не приходится, его нет. Будем надеяться, что определённое тепло будет обеспечивать тканевая обивка сидений.

А передние кресла подогревом оснащены, и он эффективен. Подогрев есть и у заднего стекла, и у ветрового, причём, всей его площади. Использую его при старте морозным утром — работает эффективно. Можно отогреть и наружные зеркала. Они здесь большие, в корпуса встроены повторители сигналов поворота. Но, конечно, электронных систем, следящих за обстановкой в невидимых зонах «флангов», здесь нет. Правда, эти зоны и не велики.

Тестовая «Гранта» оснащена также ограничителем скорости и «круизом». Управление этими системами вынесено на правый подрулевой переключатель, что превращает его в оригинальный джойстик. С его помощью можно, в том числе, переключать экраны бортового компьютера и музыкальные треки, но нельзя регулировать громкость. Последняя регулировка  доступна только «физической» рукояткой непосредственно на корпусе мультимедиасистемы. Рукоятка эта маленькая, на неровной дороге попробуй за неё ухватить и что-то отрегулировать.

А вообще мультимедиасистема — просто жемчужина тестовой «Гранты». Она оснащена, ни много, ни мало, системой Яндекс.Авто. И имеет модем, связывающий его напрямую с Интернетом. Эта система может вас приветствовать, если вы не садились в машину сутки или немного больше. В движении она предупреждает о камерах контроля скоростного режима, о ремонтных работах на тех или иных участках дорог. В целом, сообщения соответствуют действительности. Но в плане обозначения камер возможны ошибки. А возможно, это и не ошибки. Возможно, камеры на рампах над дорогой, о которых не сообщает бортовая система «Гранты», просто не работают. Зачем же сообщать о неработающих? Поэтому, может быть, прибор и молчит, но проверять правильность его действий не хочется.

Сервисов у этого «комбайна» много, но с движением автомобиля они связаны мало, поэтому лично мне они не очень интересны. В дальней дороге мне бы музыку любимую послушать, поэтому сопрягаю телефон через Bluetooth, подключаюсь и слушаю. А вот захваченные с собой флэшки с музыкой использовать не могу. Порт USB на борту всего один, и он занят модемом. Честно говоря, я бы добавил, как минимум, ещё один порт, связанный с аудиосистемой. И ещё пару зарядных портов.

Заводские отверстия

В скором времени нас ждёт кардинальное обновление модели «Гранта». Возможно, она даже получит иное название и будет лишь формально относиться к размерному классу В. Но если вдруг дело застопорится и заводу придётся обновлять ту «Гранту», которая выпускается сейчас, то я бы заострил внимание на материалах отделки салона. Сейчас здесь пластики — один жёстче другого. При движении по неровностям все они «конфликтуют» друг с другом, и изменить это, улучшив качество сборки, вряд ли возможно. Мне кажется, что качество сборки и так неплохое, но качество материалов просто не очень современное.

Ещё я добавил бы автомобилю шумоизоляции. Судя по роликам в Интернете, хозяева «Грант» сплошь и рядом занимались улучшением их «шумки», разбирая двери, а то и «раскапывая» автомобиль глубже. Результаты онлайн оценить трудно, но владельцы утверждают, что довольны. Эффект «низкой базы»?

Внутри же необклеенного автомобиля при движении создается ощущение, что едешь… снаружи. Ну, или во всяком случае, с открытыми окнами (при том, что они все закрыты). Хотя нет. Когда я перетопил салон, и стало очень жарко, пришлось открыть окно со стороны водителя, в салоне стало, безусловно, шумнее.

90-сильный восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель, напротив, при движении шума добавляет немного. Вообще, после второго подряд теста, он продолжает радовать возможностями. Лёгкой «Гранте» с ним хватает динамики. Тяга — с низких оборотов, замечаю, что не только с 2000, но даже с 1500 об/мин можно начать плавное ускорение.

В сравнении с «Ларгусом», вооружённым тем же двигателем, «Гранта» немного динамичнее, в разгоне с 80 до 120 км/ч — на секунду или полторы. Разумеется, она легче, снаряженная масса седана чуть больше тонны.

Радует и экономичность. Средний за тест расход 92-го бензина составил 8,3 л на 100 км, на трассе же можно уложиться и в 6 л. Такой результат был достигнут после пробега 50 км со средней скоростью 85 км/ч. Немаленькая средняя скорость, максимально достигались при этом и 120 км/ч, и больше. При таком темпе, разумеется, в салон начинают проникать аэродинамические шумы. Но главное не это.

Lada Granta может комплектоваться также 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 106 л. с. С ним в паре иногда поставляется «робот». Так вот, с автоматизированной трансмиссией 106-сильный автомобиль разгоняется с места до сотни за 12 с. Версия с таким же мотором и «механикой» несколько активнее: время разгона составляет 10,5 с. 90-сильный автомобиль комплектуется только «механикой», его результат — средний между двумя названными: 11,2 с.

Очень сильно шумела на тестовой «Гранте» коробка передач — хорошо всем знакомая пятиступенчатая «механика». Низкое качество? Скорее, просто нестабильное. На тестовом коммерческом «Ларгусе» аналогичная коробка шумела меньше. Но даже при повышенной шумности агрегата я не могу пожаловаться на чёткость и лёгкость механизма переключения. С ним всё нормально, и к подбору передаточных чисел претензий нет. Правда, от шестой передачи я бы всё же не отказался. Надеюсь, со временем она появится.

По-разному работали и двигатели двух вазовских машин. В одном случае мне довелось проехать около тысячи километров, как выяснилось, с какой-то не определённой неисправностью мотора, которая, опять же, не повлияла ни на пуски, ни на динамику машины, ни на расход. Единственным отличием ненормальной работы от нормальной было подёргивание на холостом ходу. Мотор «Гранты» отработал тысячекилометровый тест без проблем.

Много лет назад мне довелось познакомиться со своеобразной разработкой одного доморощенного умельца-конструктора. Он применил в подвеске «Москвича-2141» дополнительные тяги, улучшившие поведение автомобиля на дороге, но для этого ему пришлось просверлить рычаги. Дипломированные инженеры тогда идею оценили, однако сверление рычагов раскритиковали в пух и прах: небезопасно, ослабляет жизненно важные детали! Вот если бы отверстия были выполнены при изготовлении рычагов, то есть, в заводских условиях, а прочность рычагов была предварительно просчитана…

Почему мне это вспомнилось сейчас? Потому что передняя подвеска «Гранты» очень похожа по идее на то домашнее изобретение. Только отверстия в рычагах автомобиля выполнены на заводе. И, в общем, подвеска вполне достойная в плане управляемости и жёсткости. Хотя я бы жёсткости добавил, особенно поперечной. Если машинка маленькая и большой хозяйственной нагрузки нести не может (хотя при более чем 500-литровом багажнике — наверное, всё-таки может), то пусть будет спортивной или хотя бы околоспортивной, приносит радость, удовольствие от вождения. В этом плане, наверное, хороша «Гранта Спорт», однако с ней я, к сожалению, не знаком. Только сидел в её салоне, где в истинный восторг привело водительское сиденье, очень плотное, с развитыми валиками боковой поддержки и на спинке, и на подушке.

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Обратите внимание на наши фото, сделанные в подкапотном пространстве. На двух из них видно, что стойки передней подвески можно установить так, чтобы увеличился кастер — угол их продольного наклона. Это положительно влияет на курсовую устойчивость автомобиля и улучшает управляемость. Правда, здесь мы видим, что кастер уже увеличен. Так что для придания «Гранте» спортивных качеств подвеске требуется доработка.

Задняя подвеска «Гранты», полунезависимая, со скручиваемой балкой поражает… монументальностью. Мощная такая балка — правда, может, только кажется мощной, потому что заимствована у какой-то другой модели и приспособлена к компактной «Гранте». На ходу массивность балки не чувствуется. Избыточно жёсткой заднюю подвеску я бы тоже не назвал.

На ледяных и снежных дорогах «Гранта» — типичный переднеприводник, реализующий принцип «больше тяги — лучше курс». При этом автомобиль не ограничивает вас в выборе тяги никогда и никак: системы стабилизации он пока не заслужил. Некоторые эксперты пеняют ему на это, считая ESC гарантированным залогом безопасности, так же, как и ABS. Да, это залог — но лишь в определённой мере, в весьма ограниченных условиях, и нужно знать эти условия и уметь пользоваться данной системой, а не уповать на неё, как на панацею от любых бед. В том числе, на более дорогих автомобилях, даже на премиальных.

На дороге важнее вовремя заметить опасность, и в этом плане обращает на себя внимание хорошая работа фар «Гранты» в ночное время. Яркий ближний свет и далеко «бьющий» дальний. Кто-то скажет, мол, так и должно быть, а как иначе? Иначе — бывает. У «Калины» первого поколения, на которой мне довелось ездить пару месяцев и преодолеть не одну тысячу километров, в том числе ночных, фары светили слабо. Хотя мощность ламп, возможно, была и та же, наверное, не были до конца продуманы рассеиватели и отражатели. Так что фары «Гранты» не только красивые, но и мощные.

Чего бы ещё пожелать?

Что ещё может интересовать потенциального покупателя «Гранты»? Наверное, надёжность — но, к сожалению, ресурсных испытаний мы не проводим, а мой 80-тысячный пробег на собственной «Ладе» не в счёт, поскольку моя модель построена на другой платформе, отличной от «грантовской». О безопасности тоже говорить не будем, так как это в большей степени вопрос философии, нежели техники.

Коммерческий «Ларгус» с 1,6-литровым 90-сильным мотором, без загрузки, с одним водителем, разгоняется с 80 до 120 км/ч на четвёртой передаче примерно за 10 с. Седан «Гранта» чуть быстрее. Хотя «картина» оборотов при движении у неё примерно аналогичная: при 100 км/ч 3000 об/мин, при 110 — около 3500. Но при этом «младший» автомобиль заметно экономичнее: при сопоставимых скоростях — на литр топлива.

Пожалуй, главное сейчас, что заботит многих — это имидж «Лады». Марка за маркой уходит с российского рынка, покупатели невольно остаются без выбора. Как убедить их в том, что «Гранта» это тоже автомобиль? Или в этом убедить невозможно?

Я предлагаю такой аргумент: если ехать нужно, но больше не на чем, то лучше ехать на «Гранте», чем идти пешком или сидеть дома. Подождать очередных лучших времён? Можно не дождаться, поскольку никто не знает, когда они наступят и наступят ли вообще. Известно ведь, что, стоит временам улучшиться, как их тут же сделают (или признают) плохими или худшими, чем прежде. Точно так же не факт, что к этим временам у вас сохранятся или появятся деньги на новый автомобиль, более того — сохранится ли у вас желание куда-то ехать. Именно поэтому лучше ехать сейчас, в офисы или по магазинам, отвозить детей в школы и спортивные секции, выезжать по выходным на пикники и отправляться в отпускные путешествия. «Гранта» не надёжна, не комфортабельна и не безопасна? Поверьте: поездки на ней в разы интереснее и полезнее, чем отказы от поездок вообще. Тридцать лет назад машины были гораздо менее надёжными, безопасными и комфортабельными — и тем не менее на них ездили, часто, много и далеко, и пропасть между теми, кто ездил (то есть, имел автомобиль), и теми, кто сидел дома (то есть, не имел автомобиля), была огромная.

Автомобиль — это возможности, это перспективы, это свобода — не только передвижения, но и много чего ещё. Простейшие примеры: автомобиль всегда способен увезти больше, чем человек — унести на себе, и делает это быстрее, чем самый тренированный спортсмен способен бежать без груза. Всё это относится и к маленькой бюджетной «Гранте», так что не стоит её недооценивать.

И ещё: покупка автомобиля есть, так или иначе, вклад, инвестиция в его развитие. Так что парадокс, но чем больше народа приобретёт в пользование, может быть, не ультра-современные, но вполне способные ездить и возить «Лады» и «Нивы», тем больше вероятность, что со временем они станут более современными. Особенно, когда для развития будут созданы рыночные предпосылки. Я вот не понимаю, например, почему автомобили до сих пор поголовно не обзавелись электронными панелями приборов. Эти панели иногда существуют в виде опытных образцов, но стоят запредельные деньги — почему? Ведь достаточно за фигурную окантовку поместить в разы более дешёвый электронный планшет, связать его с диагностическим OBD-разъёмом автомобиля и получить самую полную информацию и о параметрах движения, и о работе всех бортовых систем. Красочную, наглядную информацию, не требующую при этом ни запредельных объёмов памяти, ни фантастической «оперативки». Варианты панели приборов? Да хоть сотню загрузите, если столько найдёте в природе. Лишь бы приборы не «врали», но как они смогут это делать, если «правду» им поставляет диагностический разъём?

Так что в перспективе — надеюсь, ближайшей — я вижу «Гранту» более «электроннофицированной» или «цифровизированной», более качественно отделанной, может быть, чуть более спортивно настроенной (не в плане двигателя, а в плане шасси). Никаких прогнозов относительно дизайна и оснащения делать не хочу, да это и бесполезно. Но, опять же, об обновлении модели можно говорить только тогда, когда модель уже обновлена и в новом обличье выставлена в автосалоне. А пока она там не выставлена, а существует только в рекламном проспекте, лучше взять «Гранту» нынешнюю. Такую, как она есть.

Машинка до миллиона: «Гранта» — редкая модель, чья цена укладывается в миллион рублей. Начальная цена — около 719 000 рублей, максимальная — примерно 950 рублей. 90-сильный 1,6-литровый мотор предлагается только в паре с пятиступенчатой «механикой», двигатель того же объёма, но о 16-ти клапанах, развивающий 106 л. с., может идти как с «механикой», так и с «роботом» АМТ.

     

Технические характеристики Lada Granta Sedan 1.6 8v 5МT

ГАБАРИТЫ, ММ

4268 х 1700 х 1500

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2476

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

520 / 815

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1075

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1596

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

90 / 5000

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

143 / 3800

ТИП ТРАНСМИССИИ

механическая, 5-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

179

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,8

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

50

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