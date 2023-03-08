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О Lada Granta

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Лада Гранта

Тест-драйвов
7 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
56 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
11 (прочитать)
Цены
от 419 900
до 633 800
Lada Granta (2019) вид спереди
Седан Lada Granta. Так выглядит автомобиль в дизайне 2018-го года. Автомобили с механической коробкой передач и автоматом внешних различий не имеют
Lada Granta (2019) вид сбокуLada Granta (2019) вид сзади
Lada Granta (2019) вид сзади
Lada Granta в версии лифтбек по объёму багажника находится посередине между седаном и универсалом
Lada Granta Cross (2019) вид спереди
Lada Granta в исполнении Cross доступна только с кузовом универсал
Lada Granta Cross (2019) вид сбоку
Lada Granta Cross (2019) вид спереди
Версия Cross украшена серебристыми вставками на переднем и заднем бамперах
Lada Granta Cross (2019) пластиковые молдинги
Также этому автомобилю положены неокрашенные пластиковые молдинги на пассажирских дверях и окантовки колёсных арок
Lada Granta Cross (2019) рейлинги
Рейлинги на крыше есть и у обычного универсала, и у версии Cross
Lada Granta Cross (2019) боковое зеркало
Зеркала по форме одинаковы и у обычной версии, и у кроссовой
Lada Granta Cross (2019) боковое зеркало
У оранжевого кроссового кузова зеркала в чёрных глянцеывых корпусах
Lada Granta Cross (2019) лючок топливного бака
У всех автомобилей линейки лючки топливных баков без дополнительного запора, и крышки без замков
Lada Granta (2019) задний фонарь
Задний фонарь кузова лифтбек
Lada Granta (2019) колесо
Штатная «обувка» «Гранты» — шины размерностью 185/55R15
Lada Granta Cross (2019) колесо
У версии Cross шины чуть-чуть побольше: 195/55R15. Штатные диски у «Кросса» обязательно легкосплавные
Lada Granta Cross (2019) моторный отсек
Так выглядит под капотом «Гранты» 1,6-литровый 16-клапанный 106-сильный двигатель
Lada Granta Cross (2019) моторный отсек
Это тоже 1,6-литровый мотор, но 8-клапанный, мощностью 90 л. с. Такие моторы сейчас в основном ставятся на новые машины
Lada Granta Cross (2019) моторный отсек
Кузов ярко-оранжевый, но под капотом видны детали, окрашенные чёрным
Lada Granta Cross (2019) салон
Салон «Гранты». Кнопки на руле практически всегда отсутствуют, но это могут быть только кнопки звукового сигнала
Lada Granta Cross (2019) дверь
Салон «Гранты» в версии Cross дополнительно украшен вставками оранжевого цвета
Lada Granta (2019) передние кресла
Сиденья обычной «Лады Гранты» в кузове лифтбек Так теперь выглядит фирменная прострочка. Боковая поддержка ощущается, но ненавязчиво
Lada Granta (2019) передние кресла
Водительское сиденье может быть оснащено механизмом регулировки по высоте
Lada Granta Cross (2019) передние кресла
У версии Cross сиденья с ярко-оранжевой подсветкой
Lada Granta (2019) задний диван
Задний диван по размерам у всех версий «Гранты» одинаковый. Но есть различия, и они существенные
Lada Granta (2019) задний диван
Так выглядит частично сложенный задний диван. Для складывания его приходится снимать подголовники. У седана задний диван не складывается
Lada Granta (2019) АКПП
Роботизированная коробка передач не так неудобна и ненадёжна, как иногда заявляют те, кто никогда не тестировал версию «Гранты» с «роботом»
Lada Granta (2019) АКПП
Автомат на «Гранте» был от японской фирмы Jatco. Сейчас его нет, но есть вариатор от Jatco. Тесты показали, что из всех «Грант» та, что с автоматом, самая «не едущая»
Lada Granta (2019) АКПП
Единственная возможность «подстегнуть» автомат — отключить специальной кнопкой овердрайв и ограничить переключение вверх третьей ступенью
Lada Granta (2019) центральная консоль
Стандартная аудиосистема «Гранты». На данном фото она выключена, но вообще индикация на экране довольно тусклая
Lada Granta (2019) мини-бокс
Мини-бокс с крышкой на верхней части торпедо удобен: здесь можно вертикально установить смартфон. Однако крышка хлипкая, она люфтит и скрипит
Lada Granta (2019) монитор
Да, «Гранта» может быть оснащена и вот такой, просто супер-продвинутой мультимедиасистемой с доступом в Интернет…
Lada Granta (2019) монитор
...и сервисами Яндекса
Lada Granta (2019) управление климатом
Дизайн панели отопителя изменился в последнее время в сторону упрощения. Появился ручной рычажок рециркуляции, исчезли кондиционер и кнопка спортрежима
Lada Granta (2019) приборная панель
Панель приборов версии Cross с «роботом». Да, дизайн близкий к флагманской модели «Веста», это хорошо. Но крупная «цифирь» и толстые стрелки делают приборы неточными
Lada Granta (2019) приборная панель
Многие владельцы критикуют экран бортового компьютера: дескать, меркнет при ярком свете. Ну да, в темноте или в тени индикация очень чёткая и внятная
Lada Granta Cross (2019) багажное отделение
Багажник универсала и, соответственно, версии Cross имеет объём 360 л
Lada Granta (2019) багажное отделение
Багажник версии лифтбек значительно больше — 435 л. Преимущество данного кузова — возможность сложить задний диван, в том числе по частям
Lada Granta (2019) багажное отделение
Самый большой багажник у «Гранты» с кузовом седан: 520 л. Но задний диван здесь не складывается, в отличие от «Калины»
Lada Granta (2019) багажное отделение
Запаска у всех версий расположена под фальшполом багажника. Обычно это полноразмерное колесо, но иногда оно чуть меньше штатных
Lada Granta (2019) дверь багажника
Дверь багажника версии Cross. Здесь меньше «голых» металлических поверхностей, чем в других версиях, однако салон всё равно шумноват
Lada Granta (2019) капот
Капот «Гранты»-лифтбека. Что обращает на себя внимание? У выпускаемых ныне автомобилей капоты оснащены гидравлическими упорами
Lada Granta (2019) задняя подвеска
Задняя подвеска «Гранты» представлена скручиваемой торсионной балкой. Эта штука очень живучая: её сайлентблоки «дохаживают» до 150 000 и даже до 180 000 км пробега
Lada Granta (2019) вид спереди

Таков разброс потребительских мнений об этой модели. Шире, как говорится, некуда. Тем не менее, ответ на вопрос, покупать этот автомобиль или нет, в большинстве своём однозначен. Потому что отвечает на него каждый для себя и за себя

Говорят, что прогресс в автомобилестроении старательно обходит АвтоВАЗ. Или, наоборот, модели ВАЗ объезжают прогресс, как водители — глубокую выбоину на дороге. Очевидно, что это не так. Четыре симпатичных кузова — это уже линейка, и достаточно богатая. Причём, дизайн универсала, особенно версии Cross, а также лифтбека откровенно удался. Помню, как одна знакомая, начинающая автомобилистка, выбирая свой первый автомобиль, спросила меня про симпатичную оранжевую модель на стоянке в соседнем московском дворе. Это был лифтбек Lada Granta. Девушка была потрясена.

Салон любит «поговорить»

А сам я, доведись мне выбирать между лифтбеком и универсалом, откровенно раздвоился бы. Ну, оба варианта хороши, и оба вместительны, и недостаток лифтбека для меня только в том, у него нет варианта Cross с увеличенным до 198 мм дорожным просветом. А насчёт вместительности — самый большой багажник в линейке у седана: 520 л. В нашей семье, у одного из родственников, был седан Lada Kalina, ещё из первых выпусков. Мне случилось поездить на этой машине пару месяцев, в том числе, с полной загрузкой багажника. Высокий и глубокий, он вмещал весьма «габаритные» коробки и другие предметы. Так что в плане практичности вазовские модели также продвинулись вперёд.

Смотря с чем сравнивать? Разумеется, с предшествующими моделями завода, владельцы которых часто пересаживаются на новые «Гранты». Салоны автомобилей стали просторнее и эргономичнее. Но пластик отделки многие подвергают критике. Детали интерьера «разбалтываются», особенно быстро — на плохих дорогах. Шумность также вызывает недовольство, и большой популярностью в Интернете пользуются ролики о доработке «Грант» в плане шумоизоляции. Даже не очень профессиональное вмешательство приносит заметные плоды.

Тесты «Грант», проведённые motorpage, показывают: да, машинки шумноваты. Во время движения в салоне хорошо прослушивается и двигатель, и набегающий поток воздуха. А пластиковые детали пошумливают буквально с нуля. К этому покупателю «Гранты» любого возраста и пробега следует быть готовым.

А что иномарки? Так ли уж они превосходят российский «бюджет»? «Гранту» нередко связывают с корейским Hyundai Solaris, так вот, он тоже грешит шумностью салона. И продавцы оправдывают это именно ценой автомобиля. Только сейчас разница в цене между двумя моделями чуть не трёхкратная.

Эргономика — да, у «Гранты» более «продвинутая», чем у прежних ВАЗов. Но простор интерьера я бы не превозносил. Двум взрослым седокам, особенно в зимней одежде, даже впереди будет тесновато, а сзади — троим. Между передними креслами нет места даже небольшому подлокотнику. Нет никаких кнопок управления на рулевом колесе, сегодня это уже непривычно. Но обзор и в окна, и в наружные зеркала хорош безоговорочно, «Гранта» в этом плане ощущается водителем как небольшой аквариум. Исключение — стекло пятой двери лифтбека, вот это с водительской точки зрения — настоящая амбразура.

Не знаю, за что, но некоторые владельцы критикуют комбинацию приборов «Гранты». Вот не нравится она им, и всё. А по мне она вполне удобочитаемая, и борткомпьютер, пусть неброского дизайна, предлагает разом множество сведений, а не по одному параметру, которые надо переключать вручную. Вот что есть минус, так это «подслеповатая» индикация у головного устроства штатной аудиосистемы. Впрочем, сейчас многие меняют эту «голову» на гораздо более продвинутые сторонние устройства.

Тормоза — не сильная сторона «Гранты», особенно если сравнивать её с иномарками. Возможно, поэтому водить её стараются так, чтобы тормозить реже. От этого на четвертом-пятом году эксплуатации или к 90-100 тысячам километров пробега могут «закиснуть» суппорты передних тормозов.

Мотор с добрыми традициями

Доступных двигателей на автомобилях семейства сейчас два. «Старший» — 1,6-литровый 16-клапанный 106-сильный, тот самый, что и на «Вестах», «Ларгусах» и «Иксреях». Обладатели «Грант» с таким мотором довольны и приёмистостью автомобиля, и экономичностью. Серьёзных конструктивных недостатков у двигателя за годы эксплуатации не выявлено, в отличие от 16-клапанного 1,4-литрового мотора, который устанавливался на первые «Калины» и был снят с производства за сложность конструкции и не очень высокую надёжность. По личным воспоминаниям, мотор «Калины» в нашей семье отличался тем, что слегка «гнал» масло в один из свечных колодцев. Справиться с неприятностью нам не довелось: машина была продана «как есть».

Что касается 1,6-литрового 16-клапанного мотора, то от знакомого автомобилиста я получил сведения, что служебная «Гранта» по месту его работы за 90 тысяч километров пробега дважды рвала ремень ГРМ. Это для тех «наездников» и лентяев, которые считают, что обслуживание автомобилю не требуется вообще. Но вот ещё момент: зная манеру вождения своего знакомого, я бы за долгий срок службы автомобиля в его руках не поручился. Да, он разбирается в технике, умеет диагностировать и устранять неисправности, однако ездит так… как лучше не надо.

Насколько стало ясно из обзора Интернета, большинство покупателей новых «Грант» выбирают машины с восьмиклапанным 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. Это экономно даже не в квадрате, а в кубе. Конечно, такие версии «Гранты» стоят дешевле. И обслуживание этого мотора не так уж дорого, к тому же он прост и доступен для самостоятельного сервиса. Ведь это потомок того самого мотора, который впервые увидел свет на первых переднеприводных ВАЗах.Здесь намного доступнее все элементы, и для замены ремня ГРМ не требуется отсоединять опору силового агрегата. Третий плюс этого двигателя — в том, что «Гранта» с ним очень экономична. Владельцы свидетельствуют о менее чем о семилитровом расходе на трассе даже зимой, а в городе многие укладываются в 8 л на сотню.

Но, разумеется, гоночных качеств этот мотор машине не придаёт. Характер у него низкооборотный, более чем спокойный, подходящий дла пенсионеров и коммерсантов-перевозчиков. Я тестировал его на «Ларгусе», часть маршрута длиной около 1000 км машина прошла гружёной, и заметной нехватки мощности не ощутил, хотя и избытка её — тем более. Для передвижения по трассе со скоростью около 100 км/ч, без рискованных обгонов, двигателя вполне хватало. Более того, горевший на панели приборов странный индикатор, как выяснилось, пытался сообщить мне о какой-то неисправности двигателя, однако на эксплуатацию это абсолютно никак не влияло.

На первых ВАЗах с таким мотором была карбюраторная система питания. Когда её сменил впрыск, появилась проблема с датчиком положения дроссельной заслонки: это устройство было подвержено быстрому физическому износу, и его требовалось менять каждые 2-3 тысячи километров пробега. Сейчас этой проблемы давно уже нет.

Коробок передач у «Грант» насчитывается три. Четырёхдиапазонный автомат Jatco, правда, остался в прошлом, но в недавнем прошлом, и наверняка машины с ним встречаются на рынке. Важно отметить, что им комплектовались машины с 1,4-литровым мотором. И они не отличались ни динамикой, ни экономичностью. Машина достойно ехала только при переключениях не выше третьей передачи, а расходовала в среднем, как минимум, лишние литр, а то и полтора на сотню километров пробега. Прямо скажу — коробка для ленивых. Ничем, кроме нежелания утруждать себя работой с рычагом переключения, я ей выбор мотивировать не могу.

«Робот» — другое дело. Он ближе к «механике» по многим параметрам, и скорость переключений у него при модернизации была увеличена. В целом, коробка нравилась даже любителям активного вождения. Но недостатки у «робота» те же — «тормоза» при переключениях, отказы актуаторов, быстрый износ диска сцепления. Главная же причина отказа от «робота» у покупателей «Гранты»— более низкая цена моделей с «механикой»,

Проблем же с «механикой» немного. Эта трансмиссия шумная, хотя её шумность, на удивление, купируется заменой заводского трансмиссионного масла на импортное. Свидетельствую на основании личного опыта. Срок службы сцепления — 90 тысяч километров, и даже больше, это зависит от аккуратности водителя. Следует только помнить, что 16-клапанный 106-сильный мотор высокооборотный, он предлагает переключать передачи при 3000 об/мин, а восьмиклапанный 90-сильный мотор, наоборот, лучше тянет с «низов».

Рулевое управление с электроусилителем считается среди активных водителей не слишком информативным в сравнении с отсутствием на прежних переднеприводных ВАЗах какого-либо усилителя вообще. Управляемость модели, как говорят, оставляет желать, в поворотах она кренится, курсовая устойчивость невысокая. Но большинство владельцев просто радуется тому, что у «Гранты», в отличие от «Жигулей», руль наконец-то стал лёгким. Электроусилитель в процессе эксплуатации больших проблем не вызывает.

Сложнее с тормозами. Как и в случае с «Вестой», эффективность их на «Грантах» ниже, чем на иномарках, и это с нуля. В какой-то мере улучшает ситуацию замена тормозных колодок на импортные Ferodo или Brembo — такие выпускались специально для «Гранты». Но с возрастом автомобиля проблемы с тормозами усугубляются: на четвертом-пятом году эксплуатации или к 90-100 тысячам километров пробега могут «закиснуть» суппорты передних тормозов, и потребуется их полная замена. Вытягивается трос «ручника».

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Плотная, даже в какой-то мере жёсткая подвеска «Гранты», к сожалению, не улучшает управляемость, но нравится владельцам тем, что позволяет носиться по плохим дорогам. Как мы понимаем, чем активнее носишься, тем меньше её срок службы. Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости легко «уничтожить» к 30-40 тысячам километров пробега, за такой же срок могут прийти в негодность и рычаги подвески с шаровыми опорами. Если же водить аккуратно, то срок службы подвески можно удвоить. Это касается и ступичных подшипников, они — не «сильная» сторона «Гранты», и их стоит поберечь. Задняя полунезависимая балка, как выясняется, не демонстрирует признаков заметного износа сайлент-блоков и к 150 тысячам километров.

Не равняйтесь с таксистами

Электрооборудование не такое уж сложное, «Гранту» не назовёшь богато оснащённой. С другой стороны, имеющиеся на борту системы обслуживать удобно. В отличие от прежних ВАЗов, блок реле и предохранителей теперь расположен в салоне. А на «приборке» есть индикация зарядного напряжения, уровень его средний, где-то 13,7 — 13,8 В, и это при включении не всех потребителей. Повысить уровень позволяет установка светодиодных источников вместо всех ламп накаливания, кроме головного света. Считается, что это повышает и надёжность приборов, поскольку светодиоды перегорают легче. Не знаю, лично экспериментировал с ними давно и такого не заметил, «летели» они, как обычные лампочки.

Головной свет «Гранты» считается слабым, не чета прежним «Калинам», у которых были яркие фары. Яркие? Не согласен категорически. Именно плохим светом наряду со слабыми тормозами и очень шумной трансмиссией мне запомнилась недолгая эксплуатация этого автомобиля. Многие поездки пришлись на ночные трассы, так что я знаю, о чём говорю. Впрочем, «Гранту» не обеляю, вообще считаю, что хороший свет — это очень высокий (если не самый высокий) залог безопасности, и в идеале «ксенон» или мощные светодиоды надо бы внедрить на всех моделях в обязательном порядке. Но пока этого нет даже у флагманской вазовской «Весты».

Лакокрасочное покрытие не отличается толщиной. Первые очаги коррозии появляются у автомобиля на третьем-четвёртом году «жизни» в местах сколов эмали, а также на стыках задних крыльев и бампера. Так что регулярное обновление антикора — обязательная процедура.

Встретил необычную рекомендацию по обслуживанию «Гранты»: на 70-й тысяче километров наряду с ремнём ГРМ заменить также ремень привода вспомогательных агрегатов, все ролики, а также помпу и генератор. Мол, так удастся избавиться от дальнейших проблем. А они есть? О хроническом износе помпы к этому пробегу сведений не встретилось. А генератор вообще крайне «живуч», о нём не вспоминают годами (разве что вот ремень привода изнашивается, но современный многоручьевой — куда медленнее, чем прежний клиновой). Причина замены генератора — в основном брак производства, что сейчас тоже не массовое явление. Мне довелось видеть генератор со стёртыми в ноль контактными кольцами, но это было на иномарке с пробегом за 200 000 км. Также был случай, когда генератор на практически новом автомобиле слетел с «катушек», то есть, отвалился на ходу при поломке пластины крепления. При этом сам прибор не пострадал.

Что действительно подлежит критике у «Гранты», так это красивый кузов. Уплотнение дверей слабое, пороги часто в грязи. Толщина металла такова, что даже лёгкое нажатие в неудачном месте может вызвать появление «хлопунца». Лакокрасочное покрытие тоже не отличается толщиной. Первые очаги коррозии появляются у автомобиля на третьем-четвёртом году «жизни» в местах сколов эмали, а также на стыках задних крыльев и бампера. Так что регулярное проведение антикоррозионной обработки — обязательная процедура.

По итогам изучения отзывов владельцев «Грант» я пришёл к выводу, что эти люди очень чётко делятся на две категории. Одни ездят на автомобиле, по ходу дела устраняя недостатки и изнашивающиеся детали, другие же скрупулёзно иытаются устранить недостатки, никуда толком не выезжая (видимо, профилактически) и бомбардируют сервисы бесконечными претензиями. От них же исходит и основная критика модели. То есть, на самом деле, «Гранта», конечно же, не идеал, а изрядный такой «бюджет» со всеми вытекающими последствиями, однако проблем на единицу пробега у неё вскрываестся не так уж и много.

Второе. Изучение опыта таксистов-«грантоводов» бессмысленно (это для покупателей с высоким уровнем тревожности). Вы столько не ездите. Сотня тысяч километров в год — это очень много, недостижимо для среднего владельца, так что абсолютно не факт, что поломки такси за этот год повторятся и на вашей машине, пробежавшей вдесятеро меньше.

Третье — для тех, кто выбирает «Гранту» как вообще первый свой автомобиль. В отзывах можно встретить очень лестные для неё сравнения, якобы, по комфорту она превосходит даже иномарки типа «Соляриса», «Фокуса» и «Поло». Эти оценки весьма субъективны, как и все «крайние» мнения, в том числе, отрицательные, типа того, что «Гранта» разваливается на ходу, а её кузов ржавеет насквозь в первый же год эксплуатации. На такие оценки ориентироваться не стоит. Лучше изучать мнения тех владельцев, которые использовали автомобиль в течение нескольких лет при годовых пробегах среднего или выше среднего уровня.

Lada Granta выпускается с 2011-го года, в 2018-м она претерпела существенный рестайлинг. Автомобиль представлен в четырёх основных кузовах: хэтчбек, седан, лифтбек и универсал (соотношение объёмов багажника — 240, 520, 435 и 360 л). Есть псевдо-внедорожная модификация универсала Cross и спортивная модификация седана. Цена подержанных седанов варьирует от 250 000 до 1 400 000 рублей, средняя на конец января 2023-го года — 680 000 рублей.

      

Технические характеристики Lada Granta 1.6 8v 5MT

ГАБАРИТЫ, ММ:

4280 х 1700 х 1500

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2476

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

520

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1185

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1596

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

90 / 5000

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

140 / 3800

ТИП ТРАНСМИССИИ

механическая, 5-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

176

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,8

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

50

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