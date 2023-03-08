Таков разброс потребительских мнений об этой модели. Шире, как говорится, некуда. Тем не менее, ответ на вопрос, покупать этот автомобиль или нет, в большинстве своём однозначен. Потому что отвечает на него каждый для себя и за себя

Говорят, что прогресс в автомобилестроении старательно обходит АвтоВАЗ. Или, наоборот, модели ВАЗ объезжают прогресс, как водители — глубокую выбоину на дороге. Очевидно, что это не так. Четыре симпатичных кузова — это уже линейка, и достаточно богатая. Причём, дизайн универсала, особенно версии Cross, а также лифтбека откровенно удался. Помню, как одна знакомая, начинающая автомобилистка, выбирая свой первый автомобиль, спросила меня про симпатичную оранжевую модель на стоянке в соседнем московском дворе. Это был лифтбек Lada Granta. Девушка была потрясена.

Салон любит «поговорить»

А сам я, доведись мне выбирать между лифтбеком и универсалом, откровенно раздвоился бы. Ну, оба варианта хороши, и оба вместительны, и недостаток лифтбека для меня только в том, у него нет варианта Cross с увеличенным до 198 мм дорожным просветом. А насчёт вместительности — самый большой багажник в линейке у седана: 520 л. В нашей семье, у одного из родственников, был седан Lada Kalina, ещё из первых выпусков. Мне случилось поездить на этой машине пару месяцев, в том числе, с полной загрузкой багажника. Высокий и глубокий, он вмещал весьма «габаритные» коробки и другие предметы. Так что в плане практичности вазовские модели также продвинулись вперёд.

Смотря с чем сравнивать? Разумеется, с предшествующими моделями завода, владельцы которых часто пересаживаются на новые «Гранты». Салоны автомобилей стали просторнее и эргономичнее. Но пластик отделки многие подвергают критике. Детали интерьера «разбалтываются», особенно быстро — на плохих дорогах. Шумность также вызывает недовольство, и большой популярностью в Интернете пользуются ролики о доработке «Грант» в плане шумоизоляции. Даже не очень профессиональное вмешательство приносит заметные плоды.

Тесты «Грант», проведённые motorpage, показывают: да, машинки шумноваты. Во время движения в салоне хорошо прослушивается и двигатель, и набегающий поток воздуха. А пластиковые детали пошумливают буквально с нуля. К этому покупателю «Гранты» любого возраста и пробега следует быть готовым.

А что иномарки? Так ли уж они превосходят российский «бюджет»? «Гранту» нередко связывают с корейским Hyundai Solaris, так вот, он тоже грешит шумностью салона. И продавцы оправдывают это именно ценой автомобиля. Только сейчас разница в цене между двумя моделями чуть не трёхкратная.

Эргономика — да, у «Гранты» более «продвинутая», чем у прежних ВАЗов. Но простор интерьера я бы не превозносил. Двум взрослым седокам, особенно в зимней одежде, даже впереди будет тесновато, а сзади — троим. Между передними креслами нет места даже небольшому подлокотнику. Нет никаких кнопок управления на рулевом колесе, сегодня это уже непривычно. Но обзор и в окна, и в наружные зеркала хорош безоговорочно, «Гранта» в этом плане ощущается водителем как небольшой аквариум. Исключение — стекло пятой двери лифтбека, вот это с водительской точки зрения — настоящая амбразура.

Не знаю, за что, но некоторые владельцы критикуют комбинацию приборов «Гранты». Вот не нравится она им, и всё. А по мне она вполне удобочитаемая, и борткомпьютер, пусть неброского дизайна, предлагает разом множество сведений, а не по одному параметру, которые надо переключать вручную. Вот что есть минус, так это «подслеповатая» индикация у головного устроства штатной аудиосистемы. Впрочем, сейчас многие меняют эту «голову» на гораздо более продвинутые сторонние устройства.

Тормоза — не сильная сторона «Гранты», особенно если сравнивать её с иномарками. Возможно, поэтому водить её стараются так, чтобы тормозить реже. От этого на четвертом-пятом году эксплуатации или к 90-100 тысячам километров пробега могут «закиснуть» суппорты передних тормозов.

Мотор с добрыми традициями

Доступных двигателей на автомобилях семейства сейчас два. «Старший» — 1,6-литровый 16-клапанный 106-сильный, тот самый, что и на «Вестах», «Ларгусах» и «Иксреях». Обладатели «Грант» с таким мотором довольны и приёмистостью автомобиля, и экономичностью. Серьёзных конструктивных недостатков у двигателя за годы эксплуатации не выявлено, в отличие от 16-клапанного 1,4-литрового мотора, который устанавливался на первые «Калины» и был снят с производства за сложность конструкции и не очень высокую надёжность. По личным воспоминаниям, мотор «Калины» в нашей семье отличался тем, что слегка «гнал» масло в один из свечных колодцев. Справиться с неприятностью нам не довелось: машина была продана «как есть».

Что касается 1,6-литрового 16-клапанного мотора, то от знакомого автомобилиста я получил сведения, что служебная «Гранта» по месту его работы за 90 тысяч километров пробега дважды рвала ремень ГРМ. Это для тех «наездников» и лентяев, которые считают, что обслуживание автомобилю не требуется вообще. Но вот ещё момент: зная манеру вождения своего знакомого, я бы за долгий срок службы автомобиля в его руках не поручился. Да, он разбирается в технике, умеет диагностировать и устранять неисправности, однако ездит так… как лучше не надо.

Насколько стало ясно из обзора Интернета, большинство покупателей новых «Грант» выбирают машины с восьмиклапанным 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. Это экономно даже не в квадрате, а в кубе. Конечно, такие версии «Гранты» стоят дешевле. И обслуживание этого мотора не так уж дорого, к тому же он прост и доступен для самостоятельного сервиса. Ведь это потомок того самого мотора, который впервые увидел свет на первых переднеприводных ВАЗах.Здесь намного доступнее все элементы, и для замены ремня ГРМ не требуется отсоединять опору силового агрегата. Третий плюс этого двигателя — в том, что «Гранта» с ним очень экономична. Владельцы свидетельствуют о менее чем о семилитровом расходе на трассе даже зимой, а в городе многие укладываются в 8 л на сотню.

Но, разумеется, гоночных качеств этот мотор машине не придаёт. Характер у него низкооборотный, более чем спокойный, подходящий дла пенсионеров и коммерсантов-перевозчиков. Я тестировал его на «Ларгусе», часть маршрута длиной около 1000 км машина прошла гружёной, и заметной нехватки мощности не ощутил, хотя и избытка её — тем более. Для передвижения по трассе со скоростью около 100 км/ч, без рискованных обгонов, двигателя вполне хватало. Более того, горевший на панели приборов странный индикатор, как выяснилось, пытался сообщить мне о какой-то неисправности двигателя, однако на эксплуатацию это абсолютно никак не влияло.

На первых ВАЗах с таким мотором была карбюраторная система питания. Когда её сменил впрыск, появилась проблема с датчиком положения дроссельной заслонки: это устройство было подвержено быстрому физическому износу, и его требовалось менять каждые 2-3 тысячи километров пробега. Сейчас этой проблемы давно уже нет.

Коробок передач у «Грант» насчитывается три. Четырёхдиапазонный автомат Jatco, правда, остался в прошлом, но в недавнем прошлом, и наверняка машины с ним встречаются на рынке. Важно отметить, что им комплектовались машины с 1,4-литровым мотором. И они не отличались ни динамикой, ни экономичностью. Машина достойно ехала только при переключениях не выше третьей передачи, а расходовала в среднем, как минимум, лишние литр, а то и полтора на сотню километров пробега. Прямо скажу — коробка для ленивых. Ничем, кроме нежелания утруждать себя работой с рычагом переключения, я ей выбор мотивировать не могу.

«Робот» — другое дело. Он ближе к «механике» по многим параметрам, и скорость переключений у него при модернизации была увеличена. В целом, коробка нравилась даже любителям активного вождения. Но недостатки у «робота» те же — «тормоза» при переключениях, отказы актуаторов, быстрый износ диска сцепления. Главная же причина отказа от «робота» у покупателей «Гранты»— более низкая цена моделей с «механикой»,

Проблем же с «механикой» немного. Эта трансмиссия шумная, хотя её шумность, на удивление, купируется заменой заводского трансмиссионного масла на импортное. Свидетельствую на основании личного опыта. Срок службы сцепления — 90 тысяч километров, и даже больше, это зависит от аккуратности водителя. Следует только помнить, что 16-клапанный 106-сильный мотор высокооборотный, он предлагает переключать передачи при 3000 об/мин, а восьмиклапанный 90-сильный мотор, наоборот, лучше тянет с «низов».

Рулевое управление с электроусилителем считается среди активных водителей не слишком информативным в сравнении с отсутствием на прежних переднеприводных ВАЗах какого-либо усилителя вообще. Управляемость модели, как говорят, оставляет желать, в поворотах она кренится, курсовая устойчивость невысокая. Но большинство владельцев просто радуется тому, что у «Гранты», в отличие от «Жигулей», руль наконец-то стал лёгким. Электроусилитель в процессе эксплуатации больших проблем не вызывает.

Сложнее с тормозами. Как и в случае с «Вестой», эффективность их на «Грантах» ниже, чем на иномарках, и это с нуля. В какой-то мере улучшает ситуацию замена тормозных колодок на импортные Ferodo или Brembo — такие выпускались специально для «Гранты». Но с возрастом автомобиля проблемы с тормозами усугубляются: на четвертом-пятом году эксплуатации или к 90-100 тысячам километров пробега могут «закиснуть» суппорты передних тормозов, и потребуется их полная замена. Вытягивается трос «ручника».

Плотная, даже в какой-то мере жёсткая подвеска «Гранты», к сожалению, не улучшает управляемость, но нравится владельцам тем, что позволяет носиться по плохим дорогам. Как мы понимаем, чем активнее носишься, тем меньше её срок службы. Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости легко «уничтожить» к 30-40 тысячам километров пробега, за такой же срок могут прийти в негодность и рычаги подвески с шаровыми опорами. Если же водить аккуратно, то срок службы подвески можно удвоить. Это касается и ступичных подшипников, они — не «сильная» сторона «Гранты», и их стоит поберечь. Задняя полунезависимая балка, как выясняется, не демонстрирует признаков заметного износа сайлент-блоков и к 150 тысячам километров.

Не равняйтесь с таксистами

Электрооборудование не такое уж сложное, «Гранту» не назовёшь богато оснащённой. С другой стороны, имеющиеся на борту системы обслуживать удобно. В отличие от прежних ВАЗов, блок реле и предохранителей теперь расположен в салоне. А на «приборке» есть индикация зарядного напряжения, уровень его средний, где-то 13,7 — 13,8 В, и это при включении не всех потребителей. Повысить уровень позволяет установка светодиодных источников вместо всех ламп накаливания, кроме головного света. Считается, что это повышает и надёжность приборов, поскольку светодиоды перегорают легче. Не знаю, лично экспериментировал с ними давно и такого не заметил, «летели» они, как обычные лампочки.

Головной свет «Гранты» считается слабым, не чета прежним «Калинам», у которых были яркие фары. Яркие? Не согласен категорически. Именно плохим светом наряду со слабыми тормозами и очень шумной трансмиссией мне запомнилась недолгая эксплуатация этого автомобиля. Многие поездки пришлись на ночные трассы, так что я знаю, о чём говорю. Впрочем, «Гранту» не обеляю, вообще считаю, что хороший свет — это очень высокий (если не самый высокий) залог безопасности, и в идеале «ксенон» или мощные светодиоды надо бы внедрить на всех моделях в обязательном порядке. Но пока этого нет даже у флагманской вазовской «Весты».

Лакокрасочное покрытие не отличается толщиной. Первые очаги коррозии появляются у автомобиля на третьем-четвёртом году «жизни» в местах сколов эмали, а также на стыках задних крыльев и бампера. Так что регулярное обновление антикора — обязательная процедура.

Встретил необычную рекомендацию по обслуживанию «Гранты»: на 70-й тысяче километров наряду с ремнём ГРМ заменить также ремень привода вспомогательных агрегатов, все ролики, а также помпу и генератор. Мол, так удастся избавиться от дальнейших проблем. А они есть? О хроническом износе помпы к этому пробегу сведений не встретилось. А генератор вообще крайне «живуч», о нём не вспоминают годами (разве что вот ремень привода изнашивается, но современный многоручьевой — куда медленнее, чем прежний клиновой). Причина замены генератора — в основном брак производства, что сейчас тоже не массовое явление. Мне довелось видеть генератор со стёртыми в ноль контактными кольцами, но это было на иномарке с пробегом за 200 000 км. Также был случай, когда генератор на практически новом автомобиле слетел с «катушек», то есть, отвалился на ходу при поломке пластины крепления. При этом сам прибор не пострадал.

Что действительно подлежит критике у «Гранты», так это красивый кузов. Уплотнение дверей слабое, пороги часто в грязи. Толщина металла такова, что даже лёгкое нажатие в неудачном месте может вызвать появление «хлопунца». Лакокрасочное покрытие тоже не отличается толщиной. Первые очаги коррозии появляются у автомобиля на третьем-четвёртом году «жизни» в местах сколов эмали, а также на стыках задних крыльев и бампера. Так что регулярное проведение антикоррозионной обработки — обязательная процедура.

По итогам изучения отзывов владельцев «Грант» я пришёл к выводу, что эти люди очень чётко делятся на две категории. Одни ездят на автомобиле, по ходу дела устраняя недостатки и изнашивающиеся детали, другие же скрупулёзно иытаются устранить недостатки, никуда толком не выезжая (видимо, профилактически) и бомбардируют сервисы бесконечными претензиями. От них же исходит и основная критика модели. То есть, на самом деле, «Гранта», конечно же, не идеал, а изрядный такой «бюджет» со всеми вытекающими последствиями, однако проблем на единицу пробега у неё вскрываестся не так уж и много.

Второе. Изучение опыта таксистов-«грантоводов» бессмысленно (это для покупателей с высоким уровнем тревожности). Вы столько не ездите. Сотня тысяч километров в год — это очень много, недостижимо для среднего владельца, так что абсолютно не факт, что поломки такси за этот год повторятся и на вашей машине, пробежавшей вдесятеро меньше.

Третье — для тех, кто выбирает «Гранту» как вообще первый свой автомобиль. В отзывах можно встретить очень лестные для неё сравнения, якобы, по комфорту она превосходит даже иномарки типа «Соляриса», «Фокуса» и «Поло». Эти оценки весьма субъективны, как и все «крайние» мнения, в том числе, отрицательные, типа того, что «Гранта» разваливается на ходу, а её кузов ржавеет насквозь в первый же год эксплуатации. На такие оценки ориентироваться не стоит. Лучше изучать мнения тех владельцев, которые использовали автомобиль в течение нескольких лет при годовых пробегах среднего или выше среднего уровня.

Lada Granta выпускается с 2011-го года, в 2018-м она претерпела существенный рестайлинг. Автомобиль представлен в четырёх основных кузовах: хэтчбек, седан, лифтбек и универсал (соотношение объёмов багажника — 240, 520, 435 и 360 л). Есть псевдо-внедорожная модификация универсала Cross и спортивная модификация седана. Цена подержанных седанов варьирует от 250 000 до 1 400 000 рублей, средняя на конец января 2023-го года — 680 000 рублей.

Технические характеристики Lada Granta 1.6 8v 5MT ГАБАРИТЫ, ММ: 4280 х 1700 х 1500 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2476 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 520 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1185 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 90 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 140 / 3800 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 176 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50