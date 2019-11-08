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Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных
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О Lada Granta

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Лада Гранта

Тест-драйвов
6 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
56 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
10 (прочитать)
Цены
от 419 900
до 633 800
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Новинка из Тольятти создана для тех, кто любит драйв и хочет быть заметным на дорогах, не зря в ее создании приняло участие подразделение Lada Sport

Как утверждали классики, статистика знает все. На фоне общего падения продаж на нашем авторынке, спрос на машины Lada вырос. И в первую очередь в этом заслуга двух неоспоримых лидеров – моделей Vesta и Granta, причем в сентябре вторая из них вырвалась вперед. Granta может похвалиться четырьмя типами кузова, но самым популярным остается седан. Теперь же в ее линейке появился еще и яркий автомобиль со спортивными генами бренда.

Двойное знакомство

Версия Drive Active создана на основе седана Granta в комплектации «комфорт». Отличия от базовых машин небольшие, но важные. В том, как автомобиль едет, разберусь чуть позже, а пока фиксирую, что спортивные нотки в экстерьере и салоне видны сразу. Правда, подробно рассмотреть все детали удалось лишь утром, когда стало светло, поскольку не совсем обычный тест начался с ночного рейда по столице Татарстана.

К концу дня улицы города пустеют, и наступает время ночных драйверов. Казань, один из красивейших волжских городов, предстает в нарядной подсветке, а голос заботливого гида, идущий из динамиков новой Granta, рассказывает о важнейших достопримечательностях и ведет меня от Казанского университета к Кремлю. Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф поражают стилем и красотой – ради одних только этих видов стоит приехать в город, раскинувшийся на слиянии Волги и Казанки.

Одновременно осваиваюсь в машине. Для ночных приключений я выбрал седан с автоматизированной механической трансмиссией. Под мостом Цоя организаторы подготовили площадку для проверки управляемости машины, где она уверенно справляется со сложными маневрами в узких лабиринтах.

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Навигатор и гид ведут к берегу Казанки, где расположен эффектный дворец бракосочетания в виде огромного… казана. Жаль, конечно, что ночью он закрыт, взглянуть на город с 32-метровой высоты придется в другой раз. Зато к концу ночной поездки стало ясно, что Granta Drive Active с обновленным «роботом» – хороший выбор для горожан. Хотя, если учесть, что покупателями этой модификации будут в основном молодые парни, приоритетной должна стать «механика».

Все только начинается

Вопреки плохому прогнозу погоды утром деловая и энергичная Казань залита осенним солнцем. Самое время подробнее изучить машину, в разработке которой участвовало подразделение Lada Sport. За счет изменения пружин подвески кузов опустили на 18 мм. О более спортивном характере говорят также красные полоски выразительных бамперов, задний спойлер и хромированная насадка на выхлопе. Спойлер почти наполовину снижает подъемную силу на скорости от 60 км/ч, а весь «обвес» сделан из качественных материалов и хорошо пригнан. Изменений в салоне еще больше. Здесь доминирует черный цвет и красные акценты на сиденьях с хорошей боковой поддержкой, руле с отделкой перфорированной кожей и ковриках.

Общее впечатление очень позитивное. Но пора двигаться в путь – на автомобиле с 5-ступенчатой «механикой» отправляюсь на правый берег Куйбышевского водохранилища, где напротив села Свияжска в 2012 году заложили поселок, позднее получивший название Иннополис и статус города. Интересно, что в проектах этот технологический кластер с особой экономической зоной назывался просто «IT-деревней». Дорога до Иннополиса от центра Казани заняла около часа. Движение в столице «зарегулировано» камерами, и проверить динамику машины удалось только на подъездах к новому «городу-саду» – светлому, компактному, без светофоров, с молодым населением. Заехав в университет, заглядываю и на местный курорт «Свияжские холмы». В теплое время года здесь на живописных холмах собираются любители гольфа, а зимой на трассы выходят горнолыжники и сноубордисты. Красиво, но пришло время возвращаться в Казань.

Granta Drive Active отлично бежит по асфальту трассы М-7, что неудивительно, это же городская модель. Однако далее маршрут ведет к паромной переправе по маленьким дорожкам, иногда лишь с неким подобием асфальта. Но даже здесь в стильном седане вполне комфортно, а благодаря более энергоемкой подвеске днище кузова ни разу не задело кочки. Работа рычагом четко настроенной «механики» добавляет удовольствия. В Верхнем Услоне заезжаю на паром и через два десятка минут, насладившись видами Волги, оказываюсь в Аракчино, пригороде Казани.

Первое знакомство с новой версией Lada Granta подошло к концу. Пожалуй, этот спортивный седан с богатой комплектацией и разумной ценой (от 629 900 рублей) быстро найдет своих поклонников. И, хотя эта версия не станет самой популярной в гамме бренда, цифры годовых продаж Lada Granta Drive Active точно будут значительно превышать численность населения Инно­полиса – новейшего города России, которая в 2019 году впервые превысила 400 человек. Для него, как и для нового спортседана, все только начинается.

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