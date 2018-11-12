После рестайлинга самая популярная машина из Тольятти начала держать равнение на «старшую» модель Vesta, осталась столь же доступной, но избавилась от шлейфа бюджетности

На живописных просторах самарской области, в пяти километрах от села Жигули, расположилась уникальная фольклорная деревня «Богатырская слобода». До начала «нулевых» здесь размещалась турбаза АвтоВАЗа, сегодня же на территории более 21 га воспроизведен быт средневековой Руси. Антураж, созданный тольяттинским художником Виктором Петровым, не выглядит лубочным и надуманным: терема, сторожевые башни, частокол вокруг богатырского ристалища, конюшня и постройки у пристани реки Усы кажутся на удивление аутентичными, поскольку грамотно состарены работающими в слободе мастерами. Но самое большое впечатление производят огромные ладьи, которые сегодня строят и ремонтируют прямо на территории деревни. Внешне эти весельные парусники напоминают древние боевые корабли, знакомые по школьным учебникам истории и... логотипу вазовских моделей. Так что когда я заехал на территорию деревни на рестайлинговом седане Granta (спасибо протекции вазовских сотрудников), обновленная Lada отлично вписалась в фольклорный контекст, подтверждая славу «народного автомобиля».

Близость к народу

В 2011 году Granta, придя на смену вазовской «классике» и семейству Samara, официально позиционировалась как «лоукостер». Но по мере «взросления» модели бюджетная составляющая становилась все менее явной. Последний же рестайлинг добавил седану, хэтчбеку, лифтбеку и универсалу и (отныне в «младшем» семействе четыре кузовные модификации) привлекательности, и имиджевой силы.

Новый источник харизматичности – это, конечно же, X-образный передок, в котором шеф дизайна тольяттинского бренда Стив Маттин видит привязку к российской символике: двуглавые орлы, православные кресты, перекрестки… Однако за внешними украшательствами рестайлинга кроются и важные нюансы, связанные с отказом от бюджетных решений. К примеру, доработка формы капота и багажника у седана на 1,5% улучшила аэродинамику, а перенесение форсунок стеклоомывателя с капота под его кромку сделало более эффективным очистку лобового стекла и исключило подтеки «омывайки» на капоте. Трудно переоценить также появление электромеханической кнопки открывания багажника.

В салоне бросаются в глаза цитаты из «старшей» Vesta («приборка» с оранжевыми ободками) и центральная консоль от «пяти­дверки» Kalina. Последняя, к слову, с дебютом обновленной Granta ушла в историю. Само собой, в оформлении были использованы X-образные элементы, сиденья стали фактурнее и обзавелись эргономичными подголовниками, а водительское кресло получило долгожданную регулировку по высоте. Тем не менее наполнитель сидений остался излишне мягким, а посадка седоков, как следствие, – несколько расслабленной. Еще один момент связан с невозможностью заказать для обновленной Granta мультимедиа с большим экраном, навигацией и громкой связью Bluetooth. Вероятно, это сделано, чтобы развести по оснащению начальную модель и «старшие» XRAY и Vesta, для которых такие электронные блага предусмотрены.

Несмотря на это, «младший» седан остался хорошо приспособленным к российским реалиям. Так, двери открываются на очень большой угол, сзади вполне можно расположиться втроем, багажный отсек по меркам сегмента огромен (520 л), дорожный просвет 160 мм позволяет без опасений съезжать на проселок.

В погоне за Vesta

При модернизации технической части инженеры сделали акцент на улучшении управляемости и комфорта. Тестовый седан, на котором я сгонял из Тольятти в Жигули, запомнился прежде всего более плотной подвеской и рулем, оставшимся столь же упругим, но при этом прибавившим в информативности. Важнее всего, что рестайлинговая «четырехдерка» ведет себя логичнее на виражах: крены по-прежнему присутствуют, но машина стала явно собраннее. При этом на проселке автомобиль с легкостью сглаживает всевозможные неровности. Уже в «Богатырской слободе» я отметил также достойную геометрическую проходимость: благодаря небольшим свесам и короткой колесной базе седан чувствует себя на «пересеченке» как дома.

Наиболее же весомый вклад в копилку комфорта – это оптимизированная шумоизоляция. В ходе рестайлинга всем представителям семейства добавили изолирующих материалов, а в колесных арках появились мягкие подкрылки, приглушающие удары мелких камней. И стало заметно тише.

Машина со средним в моторной иерархии 1,6-литровым 98-сильным бензиновым агрегатом и 4-диапазонным «автоматом» Jatco способна держать быстрый городской темп и резво ускоряться со средних скоростей. Такая версия отлично подойдет и для движения в пробках, поскольку японская коробка работает предусмотрительно и деликатно. На трассе, однако, обгоны даются такой Granta не особенно легко – трансмиссии все же не хватает пятой передачи.

Другое дело – исполнение с топовым 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой», которое я опробовал на следующий день. Этот вариант позволяет обгонять соседей по потоку быстро и уверенно. К слову, «старший» двигатель в ходе модернизации получил систему инерционного наддува (длина впускного коллектора меняется заслонками в зависимости от оборотов двигателя) и стал более отзывчивым.

Нельзя не упомянуть и прогресс в динамике самой доступной версии с начальным 1,6-литровым 87-сильным бензиновым «восьмиклапанником» и 5-ступенчатой «механикой». При доработке трансмиссии здесь пересмотрели передаточное число главной пары (3,9 вместо 3,7), в результате самый доступный седан (от 419 000 рублей) стал ускоряться до «сотни» на 0,2 с быстрее прежнего. Еще один приятный бонус – все бензиновые моторы Granta отныне оснащаются поршнями Federal Mogul, исключающими загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Как видим, спектр изменений, которые претерпела вазовская начальная модель, весьма и весьма. А учетом того, что ни один конкурент по сегменту В не предлагает сегодня столь же привлекательной цены, вазовская «ладья» вполне способна проложить себе путь к успеху.