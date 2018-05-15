Автомобильный портал Motorpage
15 май 2018

Lada Vesta Cross: объявлены цены

Lada Vesta Cross: объявлены цены
Автор фото: фирма-производитель

Седан Lada Vesta Cross с дорожным просветом в 203 мм «вещь в себе»: конкурентов у него на российском рынке нет. АвтоВАЗ объявил цены на данную модификацию, которая будет доступна только в комплектации Luxe.

Версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. будет предлагаться по цене в 763 900 рублей, это на 63 тысячи рублей дороже обычного седана и на 32 тысячи рублей дешевле универсала Lada Vesta SW Cross.

В комплектацию входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым бардачком, круиз-контроль, аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным экраном, Bluetooth USB- и AUX-входами, мультируль, 17-дюймовые колеса и комбинированная обшивка сидений с вставками из экокожи.

Версия с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) и механической коробкой передач предлагается за 788 900 рублей, а вариант с роботизированной трансмиссией АМТ5 будет стоить 813 900 рублей.

Для кросс-версии седана предусмотрено два пакета опций Multimedia и Prestige. Первый включает в себя мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида, он обойдется в 28 тысяч рублей. Пакет Prestige стоит 48 тысяч рублей и помимо перечисленного включает в себя подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-розетку в центральном боксе и тонировку задних стекол.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
АМТ5

Автомобили Lada получили модернизированный «робот»

10 мая 2018
Lada 4x4

Lada: теперь и в Тунисе

03 мая 2018
Lada 4x4

АвтоВАЗ обновит внедорожник Lada 4x4

03 мая 2018
Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport получит темный интерьер

28 апреля 2018
Автоваз

АвтоВАЗ впервые за 6 лет получил прибыль

27 апреля 2018
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta Cross: производство стартовало

26 апреля 2018

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"

Написано новостей:

2 1 2 0 8