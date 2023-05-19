Lada Vesta Cross в кузове седан возвращается на конвейер

На этапе официального старта производства Vesta NG завод анонсировал только три типа кузова — обычные седан и универсал, а также пятидверную Vesta SW Cross, однако инсайдеры заметили недавно на конвейерной линии и "приподнятый" седан

Надо сказать, что Vesta Cross Sedan будет предложена в богатой комплектации - на снимках можно заметить наличие в салоне мультимедийной системы и климат- контроля.

Между тем, в оснащение самых простых "Вест" войдут, к примеру, две подушки безопасности, АБС, кондиционер и мультируль, но на автомобили не станут устанавливать медиасистему и подогрев передних кресел. Под капотом первое время будет располагаться 8-клапанный, 90-сильный атмосферник объемом 1.6-литра. Шестнадцатиклапанные моторы тоже появятся в гамме. Они развивают 106 и 122 (объем 1.8 литра) лошадиные силы.