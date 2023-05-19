Автомобильный портал Motorpage
19 май 2023

Lada Vesta Cross в кузове седан возвращается на конвейер

Lada Vesta Cross в кузове седан возвращается на конвейер

На этапе официального старта производства Vesta NG завод анонсировал только три типа кузова — обычные седан и универсал, а также пятидверную Vesta SW Cross, однако инсайдеры заметили недавно на конвейерной линии и "приподнятый" седан

Надо сказать, что Vesta Cross Sedan будет предложена в богатой комплектации - на снимках можно заметить наличие в салоне мультимедийной системы и климат- контроля.

Между тем, в оснащение самых простых "Вест" войдут, к примеру, две подушки безопасности, АБС, кондиционер и мультируль, но на автомобили не станут устанавливать медиасистему и подогрев передних кресел. Под капотом первое время будет располагаться 8-клапанный, 90-сильный атмосферник объемом 1.6-литра. Шестнадцатиклапанные моторы тоже появятся в гамме. Они развивают 106 и 122 (объем 1.8 литра) лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lada Vesta Cross в кузове седан возвращается на конвейер

19 мая 2023
Lada Granta

Lada Granta установила рекорд продаж

04 мая 2023
Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж Lada Vesta Cross

04 июня 2018
Lada Vesta Cross

Lada Vesta Cross: объявлены цены

15 мая 2018
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta Cross: производство стартовало

26 апреля 2018
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta Cross: известно, когда он поступит в продажу

24 апреля 2018

 Новости Lada Vesta Cross

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости» Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 2 1