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2 фев 2023

Lada возобновила производство Niva Urban

Lada возобновила производство Niva Urban

АвтоВАЗ пополнил актуальную производственную гамму внедорожника Lada Niva исполнением Urban

Чем версия Urban отличается от обычного исполнения Legend? Отвечаем - стайлингом. До кризиса данная модификация выделялась, к примеру, пластиковыми бамперами с противотуманками и легкосплавными колёсными диски. Кроме того, в комплектацию Niva Urban входили, к примеру, кондиционер, электрозеркала и улучшенная шумоизоляция.

К сожалению, мы не знаем, какое оснащение будет у модели на этот раз. Стоит учитывать, что автомобили Lada сейчас производятся без системы ABS. Более того, тот же кондиционер сейчас ставится редко, из-за дефицита комплектующих.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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