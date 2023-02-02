Lada возобновила производство Niva Urban

АвтоВАЗ пополнил актуальную производственную гамму внедорожника Lada Niva исполнением Urban

Чем версия Urban отличается от обычного исполнения Legend? Отвечаем - стайлингом. До кризиса данная модификация выделялась, к примеру, пластиковыми бамперами с противотуманками и легкосплавными колёсными диски. Кроме того, в комплектацию Niva Urban входили, к примеру, кондиционер, электрозеркала и улучшенная шумоизоляция.

К сожалению, мы не знаем, какое оснащение будет у модели на этот раз. Стоит учитывать, что автомобили Lada сейчас производятся без системы ABS. Более того, тот же кондиционер сейчас ставится редко, из-за дефицита комплектующих.