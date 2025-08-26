Lada Iskra получит метановую версию

Lada Iskra может получить битопливную модификацию с метановым баллоном. АвтоВАЗ пока официально не объявлял о старте продаж такой версии, но намеки на нее уже обнаружены в самом автомобиле

Во-первых, на приборной панели Iskra есть индикатор низкого давления газа в баллоне, который загорается при включении зажигания. Во-вторых, в руководстве по эксплуатации содержится прямая ссылка на модификацию Iskra CNG, с отсылкой к отдельному приложению. Правда, само приложение пока недоступно.

Разработкой и выпуском газовых версий Lada традиционно занимается группа компаний «АТС» («Альтернативные топливные системы»). В ее портфеле уже есть Largus CNG с тремя 90-литровыми баллонами и запасом хода до 1000 километров. Такой автомобиль в 2,5 раза экономичнее традиционной бензиновой версии, плюс владельцы получают налоговые льготы.