19 авг 2025

«АВТОВАЗ» получит налоговые льготы, чтобы смягчить последствия снижения спроса

Автор фото: фирма-производитель

«АВТОВАЗ» столкнулся с серьезным снижением загрузки мощностей и продаж. По данным «Автостата», за январь–июль 2025 года компания реализовала 183,7 тыс. автомобилей Lada, что на 24,4% меньше, чем годом ранее. По итогам 2025 года концерн прогнозирует падение на 20–25%

Ситуация затрагивает более 40 тыс. сотрудников предприятия и около 15 тыс. человек в смежных производствах Самарской области. На фоне замедления спроса и переполненных складов «АВТОВАЗ» рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с конца сентября.

Власти региона и федеральные структуры обсуждают меры поддержки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что речь идет о предоставлении налоговых льгот в рамках специнвестконтракта совместно с «Ростехом». «Наша первоочередная задача — не уронить автопром, а наращивать его. Поддержка будет федеральной, но с нашим софинансированием», — отметил глава региона.

Эксперты связывают текущее снижение загрузки не только с состоянием рынка, но и с высокой ключевой ставкой ЦБ, которая ограничивает доступность кредитов и лизинга для покупателей. Если налоговые послабления будут одобрены, «АВТОВАЗ» сможет смягчить последствия снижения спроса и сохранить стабильность производства, однако рынок легковых автомобилей в целом остается под давлением макроэкономических трудностей.
 

