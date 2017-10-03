Тест драйв

Универсал на базе Lada Vesta мы все ждали еще в прошлом году. Но из-за кризиса и смены руководства АвтоВАЗа процесс постановки новинки на конвейер несколько затянулся. Я сам лично советовал многим друзьям и коллегам, задумывавшимся о приобретении автомобиля подобного типа, не торопиться и дождаться тольяттинской премьеры. Вот, наконец-то свершилось, дождались. Теперь давайте разбираться, оправдала ли «универсальная» Vesta наши ожидания

Сегодня об этом уже можно говорить. Но тогда, несколько лет назад, все происходило в обстановке строжайшей секретности. У меня отобрали телефон, фотоаппарат и даже, кажется, попросили снять пиджак. А потом Стив Маттин, это главный дизайнер АвтоВАЗа, если вы вдруг не знаете, сдернул с машины шуршащее синее покрывало, и я увидел ее - Lada Vesta с кузовом «универсал»! Это было задолго до того, как модель представили широкой публике, и даже до того, как на Московском автосалоне показали соответствующий концепт. В тот день мне даже пришлось подписать соответствующую бумагу: мол, знаю, понимаю и обязуюсь. Ни слова, ни полслова. Ни в печати, ни в Интернете. Ну, разве что, родным и близким. Неофициально и без конкретики.

Давно это было. Но время летит, и вот, сегодня можно. Даже, пожалуй, нужно. На стоянке сочинского аэропорта, а последнее время едва ли не большую часть отечественных новинок принято представлять в Сочи, передо мной стоит «живая» Lada Vesta SW, а в кармане у меня лежат ключи от нее. Вообще-то, передо мной даже не одна машина, а две. Очень похожие, но, как выяснилось в ходе тест-драйва, одновременно и очень разные. Впрочем, не буду забегать вперед.

О дальнейшем развитии линейки Vesta тольяттинцы говорили довольно давно. Даже делились сомнениями о том, какая модель будет следующей после седана. Обсуждались версии хэтчбек, лифтбек, универсал и даже купе. Почему окончательный выбор был сделан в пользу универсала, сказать сложно. Может быть кто-то вспомнил старую историю о том, как когда-то ВАЗовские маркетологи просчитались, недооценив потенциальный спрос на Kalina с кузовом «универсал» и менять приоритеты пришлось уже по ходу дела. Не знаю. Но мне кажется, что выбор был сделан правильно. Автомобиль удался!

На мой взгляд «универсальная» Vesta выглядит куда эффектнее и органичнее седана. Даже характерные вестовские выштамповки на бортах, к которым многие долго не могли привыкнуть, здесь смотрятся более чем уместно. Автомобиль, не побоюсь этого слова, красив! Видели бы вы, какой интерес он вызывает у окружающих. Прежде чем сесть в машину, я успел ответить на десяток вопросов интересующимхся: «Да, новая Vesta. Да, уже производится и продается. Да, универсал!» Впрочем, даже не универсал. Сами создатели этой модели почему-то избегают термина «универсал» и смертельно обижаются, когда кто-то по привычке произносит сленговое словечко «сарай». Вот, ВАЗ 2104 – это был сарай, а Vesta – это совсем другая песня. Sport Wagon или Vesta SW, как написано на шильдике, закрепленном на двери багажника. Причем, Sport Wagon – это, по задумкесоздателей, здесь даже не тип кузова, а скорее форм-фактор. Новый для АвтоВАЗа тип автомобиля – современный, спортивный и, конечно же, универсальный.

Грузовой Тетрис

Ну, хорошо, пусть будет так, хотя, лично мне больше нравятся термины «караван» или «турер», которые раньше частенько использовали европейские автопроизводители. Но, хозяин — барин. Сказали Sport Wagon, значит Sport Wagon. Рассказывать, чем «спортивный вагон» отличается от седана – занятие неблагодарное. Ежику понятно, что задней частью кузова. Точнее – багажником. С него-то мы и начнем!

Если заглянуть в технические характеристики, то можно увидеть, что его объем в точности такой же, как и седана – 480 л. Но это только до сдвижной шторки. Если ее убрать, а делается это одним движением руки – шторка легко ходит вперед-назад по специальным пазам хитрой формы, то полезный объем возрастет практически вдвое. Не рекорд, согласен. Видали мы багажники и побольше. Но настолько тщательно продуманного и аккуратно сделанного багажного отсека на тольяттинских машинах не было никогда.

Вы нигде здесь не увидите голого металла, торчащих шляпок саморезов или небрежно наклеенной шумоизоляции. Все стенки полностью закрыты декоративными пластиковыми панелями, подгонка которых не вызывает абсолютно никаких вопросов. Для удобства фиксации поклажи предусмотрены две эластичные сетки. На направляющих верхней шторки и на стенках внизу сделаны крючки, позволяющие зафиксировать эти сетки практически в любом положении. Слева в нише, за аркой колесной ниши, организовано сетчатое крепление, позволяющее поставить туда и зафиксировать пятилитровую канистру незамерзайки. Справа ниша закрыта пластиковым лючком, который легко снимается, открывая доступ к ее внутреннему пространству.

У багажника есть второе и даже третье дно! Жесткую панель пола можно поднять и под ней вы увидите органайзер с отсеками для всякой мелочевки. Их общий объем составляет без малого 100 литров! Еще ниже запаска, кстати, полноразмерная, и еще один вставленный в нее органайзер для домкрата, баллонного ключа и т.д. Очень хорошо и удобно. Видно, что конструкторы подумали о тех, кому предстоит этим багажником пользоваться.

Если же вы собрались перевезти что-то более объемное, то спинки задних сидений можно сложить, освободив фиксаторы, до которых несложно дотянуться из багажника, и получить уже 825 л. полезного объема. И это, заметьте, только до подоконной линии. Представители АвтоВАЗа с удовольствием демонстрируют, что в Vesta SW легко помещаются два складных велосипеда. Ну, относительно легко. Большой подпольный органайзер для этого придется вытащить и оставить дома. Да и велосипеды для демонстрации выбрали не самые большие... Я бы сказал – детские. В лучшем случае – подростковые. Зато спинка заднего дивана при этом остается на месте. Складывать ее нет никакой необходимости.

Честно говоря, мне даже жаль, что с собой у меня оказался один единственный небольшой рюкзачок, который я по-быстрому бросил в багажник, зафиксировав для надежности сеткой. Поиграть в «Тетрис» раскладывая и перекладывая всевозможную поклажу в багажнике в этот раз мне не удалось. Виноват, заранее не подумал. В противном случае захватил бы с собой кучу разнокалиберных коробок!

Наконец-то присаживаюсь в машину. Сперва на заднее сиденье. Мне неоднократно приходились слышать, как многие владельцы седана Lada Vesta жаловались на недостаток места над головой пассажиров второго ряда. Разработчики универсала эти жалобы учли, и даже не смотря на то, что на первый взгляд крыша универсала выглядит еще более покатой, места над головой явно прибавилось. Сантиметра три, а, может быть, и все пять. Я специально уточнил, не пришлось ли для этого опускать само сиденье. Говорят, что нет – все точки крепления остались на прежнем уровне. Выходит, что характерная покатость крыши, придающая стремительность всему силуэту автомобиля, это не более, чем иллюзия. Браво, дизайнеры!

В передней части салона все привычно и знакомо. Из нововведений те, кому уже довелось поездить на седане, отметят разве что новый подлокотник, появившийся между передними креслами. Подлокотник – это, конечно же, неплохо. В целом, с ним лучше, чем без него. Но пристегивать ремни безопасности и пользоваться ручным тормозом он, на мой взгляд, мешает. Впрочем, дело привычки. Может быть я просто не успел приноровиться.

Вверх на низкой передаче

Мне надоело устраивать бесплатную презентацию для сочинских таксистов, которые, даже позабыв про встречу очередного прилетевшего рейса, сбежались рассматривать машину. Отвечаю на последний вопрос: «От 639 900 рублей!», это я, понятно, про минимальную цену Lada Vesta SW, и решительно сажусь за руль. Надо ехать.

Выезжая из города я уже было пришел к выводу, что едет Vesta универсал в точности также, как седан, но тут дорога пошла в гору и вскоре я поменял свое мнение. На горном серпантине, когда машину постоянно приходится перекладывать из стороны в сторону, жесткость подвески – несомненное благо. Но тут, похоже, она даже чуть мягче, чем у седана. Нет, не настолько, чтобы возникло ощущение излишней валкости, но все же мягче. Видимо, конструкторы постарались сделать автомобиль еще более комфортабельным. С одной стороны, получилось – даже на весьма заметных дорожных неровностях душу не вытряхивает. А с другой – стабильность автомобиля на длинной скоростной дуге оставляет желать лучшего. Здесь не получается на входе в поворот выставить руль на определенный угол и выровнять его только на выходе. Периодически приходится немного подруливать. И, интересная деталь, даже в напряженном повороте Vesta вовсе не стремится распрямить траекторию, скорее наоборот, на неровностях ее тянет еще круче занырнуть внутрь поворота. Мешает ли это водителю? Скорее нет, чем да. Зато такое поведение делает процесс управления более интересным, привнося в него некоторую «изюминку» - а девушка-то у нас с характером!

Расстроило другое. На тесте были представлены автомобили только с топовым 122-сильным мотором объемом 1,8 л. На всякий случай скажу, что выбор силовых агрегатов здесь такой же, как и на седане. Младший мотор – 1,6 (106 л.с.), старший 1,8. Коробка – АМТ или «механика». Но нам пока показали машины только с механической трансмиссией. Так вот, при езде по городу или по трассе тандем 122-сильного двигателя с МКПП никаких нареканий не вызывал. Но на горной дороге с затяжными подъемами и крутыми поворотами, в которые было бы логично входить под сброс газа, а выходить «под тягой», этой самой тяги машине заметно не хватает. Приходится постоянно переключать передачи, причем, перехода с третьей ступени на вторую частенько не хватает и приходится задействовать даже первую. Двигатель, понятно, в таком режиме ревет, и расход топлива в итоге зашкаливает за отметку 13 л. на 100 км.

Я не стану торопится с выводами, а просто предположу, что проблема заключается в неудачном подборе передаточных чисел трансмиссии. Кое кто из коллег предположил, что в отличии от седана, здесь использовали другую, более «длинную» главную пару. В технической документации я не нашел ни прямого подтверждения, ни опровержения этой гипотезы. В любом случае, если на седане использовалась главная пара с передаточным числом 3,9, то на универсал было бы логично поставить передачу «покороче», например, 4,1. Многие известные автопроизводители, между прочим, так и делали, исходя из того, что универсал сам по себе чуть тяжелее седана, и загрузить его можно куда серьезнее. Да, при этом немного упадет максимальная скорость, возможно чуть вырастет расход топлива, но тяги будет заметно больше. Улучшится и разгон до «сотни».

Кстати, если сверится с техническими характеристиками, то Vesta седан ускоряется до 100 км/ч за 10,2 с., а универсал с таким же мотором за 10,9. Косвенным образом этот факт свидетельствует в пользу высказанной мной гипотезы о разных главных парах или передаточных числах в трансмиссии. Я не думаю, что на динамику разгона так заметно могла повлиять разница в весе. А при одинаковом уровне оснащения универсал тяжелее седана примерно на 20-30 кг. Это не много.

Cross или кроссовер?

Пожалуй, недостаточная динамика разгона – это единственная претензия, которую я могу высказать к Vesta SW. Тем не менее, на вопрос, а купил бы я себе такую машину, я однозначно отвечаю, что нет, не купил бы! Окажись перед выбором, я бы копил деньги, влезал бы в долги, в кредиты, но всеми силами старался бы «дотянуться» до чуть более дорогой Vesta SW Cross.

Помните, в самом начале я сказал, что для теста нам предоставили сразу две машины? Большой интриги тут нет и все вы наверняка уже поняли, что второй была Lada Vesta SW Cross. Так сказать, «внедорожный» вариант тольяттинского универсала. От «обычной» Vesta SW он отличается прежде всего увеличенным дорожным просветом и пластиковым защитным обвесом. Это то, что бросается в глаза даже на первый взгляд. На самом деле у машин еще здорово отличаются настройки подвески, но для того, чтобы понять это надо хотя бы немного проехаться.

Отправляемся на уже знакомый серпантин. Силовые агрегаты здесь такие же, и проблемы с тягой аналогичные. Но пружины и амортизаторы на версии Cross заметно жестче и, за счет этого, машина ведет себя значительно собраннее и стабильнее. Излишняя верткость пропала начисто/ Автомобиль не требует подруливания в виражах и точнее держит траекторию. Вся подвеска здесь более энергоемкая и замкнуть ее до пробоя практически невозможно. Я не знаю в какую выбоину и на какой скорости надо попасть, чтобы выбрать весь ход амортизаторов и почувствовать жесткий удар по кузову. Для наших дорог это очень хорошее и ценное качество. Для бездорожья, естественно, тоже.

Сразу предвижу возможные вопросы по поводу классификации модели Vesta SW Cross. Можно ли отнести ее к кроссоверам? Я думаю, что можно. Даже не смотря на отсутствие версий с полным приводом. Мне почему-то показалось, что представители АвтоВАЗа очень неохотно комментируют вопросы на тему полноприводной трансмиссии. Это значит, что, либо, она уже есть, по крайней мере, в разработке, и нам готовят сюрприз, либо ее нет и быть не может. Я вполне допускаю, что сделать ее не получается конструктивно. Например, сама платформа изначально не рассчитана. Но если учесть, что больше половины «полноценных» кроссоверов других марок продается в России только с передним приводом, то отсутствие такового у Vesta SW Cross вряд ли стоит считать проблемой. Зато клиренс у тольяттинского «внедорожного» универсала составляет аж целых 203 мм. Да у подавляющего большинства импортных кроссоверов он меньше!

Значит ли это, что даже без полного привода Vesta SW Cross будет отнюдь не беспомощна на бездорожье? Мы невольно проверили это. Прозевав малоприметный поворот на маршруте тест-драйва, мы с коллегой не стали возвращаться, а поехали по предложенной штатным навигатором «срезке». А что? Всего-то три километра грунтовки, и мы на месте! Но кто-то из местных, увидев, как мы сворачиваем с асфальта, счел свои долгом предупредить нас, что обычно по этой дороге ездят только на квадроциклах...

Я не первый год за рулем. И даже не первый десяток лет. Я знаю, как правильно ездить по дорогам и без них. Мой напарник – спортсмен раллист и тоже известный автомобильный эксперт. Мы рубились, как могли, проехав по каменистой горной тропе почти два километра из трех. Но потом дорога стало совершенно непроходимой. Будь у нас не штатная низкопрофильная резина Pirelli, а что-то более зубастое, возможно, мы бы продвинулись еще метров на пятьдесят. Будь на машине полный привод, скорее всего, еще на сто. Дальше, фатально не покалечив автомобиль, двигаться было просто невозможно. Мы буквально на руках развернули нашу Vesta SW Cross и не без труда вернулись туда, откуда начали. Своим ходом, без тросов, буксиров и посторонней помощи. Я готов ответственно заявить, что ни один из представленных на нашем рынке компактных кроссоверов принципиально наш результат бы не улучшил. Все они остановились в прямой видимости от того места, где встали мы. Исходя из этого, я считаю, что если не совершать безрассудных поступков, то внедорожных возможностей Vesta Cross вам хватит. Все же 203 мм под днищем – это много, проверено на практике.

И в заключение о шоколадке

Нет, не о дизайн-центре АвтоВАЗа, который в простонародии за характерный коричневый цвет частенько именуют «шоколадкой». Про дизайн я уже се рассказал. А о простой шоколадке, горькой и желательно с миндалем. Сейчас объясню, при чем тут она.

Надеюсь вы уже поняли, что мне симпатична Vesta SW и просто очень симпатична Vesta SW Cross. Думаю, что понравятся они и вам. Да, эти машины не лишены недостатков, но по сравнению со всей предыдущей продукцией АвтоВАЗа это огромный шаг вперед. По большому счету, их можно шагом вперед даже по сравнению с седаном Vesta! Тольяттинцы предложили нам автомобили хорошего европейского уровня. Правда, и цена у них уже тоже почти европейская. Как я уже сказал, «базовая» Lada Vesta SW обойдется в 639 900 руб. За эти деньги вам предложат машину со 102-сильным двигателем объемом 1,6 л. и с МКПП. У нее даже задние тормоза будут не дисковыми, а барабанными. А за самую дорогую машину с мотором 1.8, АМТ и максимальным набором опций придется выложить 804 900 руб. Версия Cross, понятно, дороже. Здесь с отметки 755 900 руб. все только начинается. Машина, на которой мы ездили во время тест-драйва (1.8, МКПП), потянет уже минимум на 780 900. Добавьте сюда пакет опций, включающий в себя штатную навигацию и мультимедийную систему – будет уже более 800 т.р. А за самую богатую, дорогую и престижную Lada Vesta SW Cross в комплектации Prestige с вас попросят 847 900 руб. Это максимум.

Как вы видите, Cross стоит заметно дороже «простого» универсала. Но на мой взгляд она того стоит. Я уже не говорю, что при прочих равных условиях «внедорожная» версия всегда будет более богата оснащена – это политическое решение: на сегодняшний день Vesta Cross SW является флагманской моделью АвтоВАЗа. Она еще и интереснее едет, а к тому же обладает довольно приличными внедорожными способностями. Другими словами – такой универсал, значительно, простите за тавтологию, универсальнее. В общем, я советую Cross! Зря что ли я поспорил на шоколадку с исполнительным вице-президентом АвтоВАЗа, что Vesta SW Cross будет пользоваться большим спросом чем простой универсал?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LADA VESTA SW LADA VESTA SW CROSS ГАБАРИТЫ, ММ 4410 х 1764 х 1512 4424 x 1785 x 1532 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2635 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 178 203 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 480/825 480/825 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1280 – 1330 1300 - 1350 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензин R4, бензин РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1774 1774 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 122 при 5900 об/мин 122 при 5900 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 170 при 3700 об/мин 170 при 3700 об/мин ПРИВОД передний передний ТРАНСМИССИЯ 5-ст. МКПП 5-ст. МКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 180 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 10,9 11,2 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,8 7,9 ОБЪЕМ БАКА, Л 55 55