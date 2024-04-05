Пару лет назад флагманская модель АВТОВАЗа Vesta ушла с конвейера, чтобы вернуться через год, но в упрощенном варианте и только с механикой. Потом начали возвращаться и «пропавшие» было опции, а теперь в салонах дилеров появилась и Vesta c мотором 1.8 л и вариатором

Собственно, тут вариантов не было. Vesta — флагман и самый современный автомобиль марки LADA, и не иметь автоматической трансмиссии сегодня –просто нонсенс. Основные покупатели машины горожане, а они ценят свой комфорт. Поэтому еще 9 лет назад сделали версию с вазовским роботом AMT (надо отметить, большого успеха эта коробка не имела). В 2019 году появилась Vesta cо 113 сильным французским двигателем и вариатором Jatco. Потом случился массовый исход западных компаний из России, и о японском вариаторе (как и о французском моторе) пришлось забыть. Однако рынок требовал наличия в линейке версий с двумя педалями. Так, по данным агентства «Автостат», в 2021 году более 80% покупателей новых автомобилей сегментов B и C выбрали варианты с автоматом…

И вот наконец появилась Vesta 1.8 Evo AT. Надо сказать, что ни по внешнему виду, ни по оснащению она не отличается от автомобилей с 1,6 литровым мотором и механикой, разве что появился шильдик «1.8» сзади. Но в любом случае машина по-прежнему смотрится ладно, современно, и недавний рестайлинг пошел ей на пользу. Открываешь двери, садишься на водительское место и понимаешь, что и эргономика, и сам интерьер — на самом высоком уровне. Некоторые даже не ожидают такого качества от отечественного автомобиля… И по уровню электроники — полный порядок! Вертикально расположенный 10,25 дюймовый сенсорный экран монитора со встроенной навигацией «Яндекс» работает быстро и управляется логично. Приборная панель с «нарисованной» комбинацией приборов порадовала возможностью вывести не только необходимые именно вам показатели, но и навигационную карту. В общем, ничуть не хуже, чем у большинства китайских авто. А с точки зрения управления всей этой «музыкой» — проще и удобнее.

Но главное в этом тесте не это. Главное — возможность проверить новый силовой агрегат: атмосферный 1,8 литровый мотор (122 л.с.) с приставкой Evo и вариатор.

Если вспомнить историю вазовского двигателя 1,8 л, то ее тоже простой не назовешь. Предшественник Evo, ВАЗ-21179, считался проблемным — мотор не отличался экономичностью и славился изрядным «масложором». К 2021 году основные проблемы удалось решить, но тут пришли санкции, и производство двигателя остановилось. Пришлось быстро заняться импортозамещением, искать новых поставщиков в России и за рубежом. Плюс найти нового производителя вариатора, а затем «поженить» их с мотором. И вся эта работа была проделана фактически за год! Марку вариатора, между прочим, заводчане не разглашают, говорят просто «от нашего восточного партнера». Видимо, китайский производитель не хотел бы столкнуться со вторичными санкциями... Специалисты утверждают, что конструктивно это вполне современный агрегат с 7 виртуальными передачами; аналогичную коробку уже не первый год ставит на свои кроссоверы и седаны с атмосферными двигателями концерн Chery. И проблем с ними нет. Залитое в вариатор масло рассчитано на мороз до -40 °С (проверяли зимой в Сургуте!), а поменять его нужно лишь однажды за весь срок службы автомобиля — при пробеге 30 тыс. км. Интересная новация, такого прежде не слышал: обычно производители уверяют, что масло в вариаторе вовсе менять не надо. Но вообще ходовые и стендовые испытания показали, что «парочка» из 122 сильного двигателя и вариатора способна преодолеть порядка 300 тыс. км без проблем.

…А нам уже на практике предстояло проверить, что представляет собой двухпедальная Vesta и как работает связка 1,8 литрового мотора и вариатора в разных дорожных условиях. Кстати, они устанавливаются на все 4 типа кузовов — седан, универсал и их кросс-версии.

Начался тест с маленького казуса. Я только-только отъехал от парковки, как на приборной панели замигала лампочка, сигнализирующая о пустом топливном баке. И указатель уровня топлива застыл на отметке «ноль», хотя на старте нас убеждали, что бак полный. А буквально через несколько километров пути лампочка погасла, а указатель сообщил… о практически полном баке. Позже нам объяснили, что при заправленном под пробку баке датчик уровня горючего почему-то «залипает» и начинает бить ложную тревогу. Обещали проблему решить. Верю. Тем более что других проблем не возникло.

Как едет LADA Vesta с 1.8 Evo и вариатором? В обычном, повседневном режиме — очень понятно и приятно. Плавно стартует, не дергается в пробках... Если не лихачить, порадует и расход топлива — можно уложиться в 8 л/100 км. На педаль газа коробка реагирует практически мгновенно, без серьезных задержек, с места до 100 км/ч седан без приставки Cross, самый шустрый в гамме, разгоняется (по паспорту) за 11,6 с. Конечно, далеко не рекорд, но в рамках своего сегмента эта цифра выглядит вполне пристойно. Во всяком случае, у конкурентов (BAIC U5 Plus CVT, Omoda S5 CVT, Geely Emgrand и т. д.) показатели примерно такие же или даже на секунду медленнее. В общем, можно себе позволить и энергичные перестроения, и быстрые обгоны.

Однако определяющее в LADA Vesta 1.8 Evo AT — это все-таки ездовой комфорт. Мало того что не надо больше переключать рычаг коробки в пробках, так еще на хорошей дороге можно включить круиз-контроль, который тоже вернулся в список оснащения. И шумоизоляция очень неплохая, звук мотора прорывается в салон только на высоких оборотах, например при обгоне. А работа подвески — просто на высшем уровне. Плотная, собранная, энергоемкая, она позволяет не сбрасывать скорость даже на плохом, неровном покрытии.

Наш тест проходил на самых разных дорогах и дорожках Челябинской области, причем по ночам изрядно подмораживало, а днем лед и снег таяли, и улицы превращались в грязные реки. Так вот, могу сказать, что Vesta — универсальный автомобиль, отлично адаптированный к нашим условиям. Хватило бы дорожного просвета в 178 мм, как у обычных версий, а уж 203 мм «кроссов», на которых проходил наш тест-драйв, тем более.

Теперь про цены. Самый дешевый вариант автомобиля с мотором 1.8 Evo и вариатором — седан в комплектации Comfort, который стоит 1?588?900 рублей. Удивительно, доплата за более мощный мотор и вариатор при прочих равных составляет всего 75 тыс. рублей! Да, тут нет круиз-контроля и только аудиоподготовка, зато уже присутствуют кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев боковых зеркал и передних сидений. Такая же комплектация, но в кузове универсал, стоит 1?718?900 рублей. Ну а в топовом варианте Techno (от 1?885?900 до 2?127?900 рублей) есть практически все, необходимое для комфортной и безопасной жизни в современном автомобиле класса В+. Или почти все.

В принципе, сейчас эти цены выглядят весьма конкурентными на фоне китайских соперников, будь то седаны или даже переднеприводные кроссоверы. Хотя… инженерам Волжского автозавода есть над чем поработать. Так, Vesta до сих пор не оснащается системой стабилизации, а это уже давно стандарт в классе (обещают, что появится с августа текущего года!). И про другие перспективные опции представители марки говорят, что, мол, «подождите, не все сразу, но обязательно будет». Поверим?

LADA Vesta 1.8 Evo AT седан Габариты 4440х1764х1496 мм Колесная база 2635 мм Дорожный просвет 178 мм Объем багажника 480 л Снаряженная масса 1220–1345 кг Двигатель бензиновый 4-цилиндровый рядный, 1774 см3 Мощность 122 л.с. при 5900 об/мин, 170 Нм при 3700 об/мин; Трансмиссия вариатор Привод передний Макс. скорость 181 км/ч Время разгона до 100 км/ч 11,6 с Средний расход топлива л/100 км 7,7 Объем бака 55 л