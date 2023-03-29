Едва став бестселлером в России, Lada Vesta покинула конвейер. Нам обещают, что ненадолго, и вскоре начнётся производство обновлённой «Весты». Но пока желающие оперативно приобрести эту вазовскую модель вынуждены довольствоваться подержанными вариантами. Чем «прославился» автомобиль, какие достоинства отмечают его владельцы, какие находят недостатки?

Напомним, что создавалась модель в годы сотрудничества «АвтоВАЗа» и Renault, потому в основе конструкции её лежит французская платформа В0. Во многом благодаря этому автомобиль получился достойно управляемым. Это отмечает подавляющее большинство владельцев. «Веста» отлично держит дорогу и хорошо слушается руля, не уступая иномаркам того же размерного класса. Из двух вазовских новинок 2015-2016-го года я, безусловно, отдал бы предпочтение именно «Весте», а не хэтчбеку Xray. Представьте, при одной платформе в основе два автомобиля управляются более чем по-разному. Только вот дело в том, что на момент покупки нашей семьёй хэтчбека Xray модель «Веста» выпускалась только в виде седана, а такой вариант нас не устраивал.

Седан, универсал, кросс-версии — возможны варианты

Впоследствии у «Весты» появились аж две «универсальные» версии: обычная и «кроссовая». Если у первой дорожный просвет составляет 178 мм, то у второй он увеличен до 205 мм. Даже для кроссовера это очень неплохой показатель (у «обычного» Xray и то меньше — 190 мм). Некоторое время выпускался и седан «Веста» в варианте Cross, но большого успеха он не снискал.

Таким образом, «Веста» выпускалась (и, надеюсь, будет выпускаться в дальнейшем) в очень большом числе вариаций, среди которых назовём и спортивную, и «газовую» (работающую на метане). Согласитесь, такое разнообразие у одноклассниц-иномарок — редкость. Большинство моделей предлагается лишь в форм-факторе, якобы, популярного в России седана, редко ещё и хэтчбека, да и то в лучшем случае. Об универсалах нет речи вообще. Правда, у Renault и Kia есть «кроссовые» варианты, только та же версия Rio X уступит «Весте-Кросс» в плане дорожного просвета (у иномарки он первоначально составлял 175 мм, затем был увеличен до 190 мм).

Невелико у иномарок и разнообразие двигателей на отдельно взятую модель. У Kia Rio два варианта: 100-сильный 1,4-литровый и 123-сильный 1,6-литровый, оба бензиновые. У «Весты» больше: три мотора. Вазовские — 1,6-литровый мощностью 106 л. с. и 1,8-литровый 122-сильный, плюс к ним «ниссановский» 1,6-литровый 113-сильный, также локализованный на «АвтоВАЗе». Коробок передач фактически тоже три. Традиционная «механика» насчитывает пять ступеней. «Робот» АМТ насчитывает два поколения (оба, увы, не без нареканий). Наконец, с «ниссановским» мотором (и только с ним) устанавливается вариатор Jatco.

Если 106-сильный мотор считается слабоватым для «Весты» (всё-таки она крупнее и несколько тяжелее, чем Xray), то 122-сильный для неё в самый раз. Хотя, пожалуй, для её шасси вполне подошёл бы агрегат мощностью и 150, и даже 170 л. с. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Правду сказать, в разгоне до сотни с места 1,8-литровая «Веста» выигрывает у 1,6-литровой всего секунду (10 и 11 с), так что преимущество «старшего» мотора невелико.

«Младший» же вазовский мотор ценится за экономичность. Ест ь свидетельства 9-дитрового расхода бензина в городе, причём, как стандартного, а не разового и случайного. На трассе «Веста», обладающая хорошей аэродинамикой любого из кузовов, способна «съесть» даже меньше семи литров на сотню — конечно, при разумных, а не предельных скоростях.

Поликлиновый ремень привода вспомогательных агрегатов обычно меняют обычно при 60 000 км пробега, но чаще профилактически, он вполне может прослужить и дольше. Собственно, такой же срок службы у него и на иномарках.

Теперь о надёжности. Достигшие почти стотысячных пробегов владельцы «Вест» с разными моторами, в общем-то, на проблемы не жалуются. Разве что 1,8-литровый мотор может иметь повышенный масляный «аппетит»: требовать долива масла в промежутке от замены до замены (а замена масла проводится и у того, и у другого двигателя раз в 15 000 км). Одно из условий долговечности — регулярное обслуживание моторов. Не стоит пренебрегать заменой зубчатого ремня привода ГРМ. Первоначально срок его плановой замены приходился на пробег 120 000 км, но со временем его сократили до 90 000 км. А теперь — и до 75 000 км. Недоброжелатели и критики вазовских моделей связывают сокращение этого срока с тем, что моторостроители перешли на установку ремней, произведённых в российском городе Балаково. Ну а подлинные знатоки всегда полагали, что менять ремень ГРМ следует именно на 75-й тысяче километров пробега — так сказать, профилактически.

Независимо от мотора, практически все «Весты» страдают загрязнением подкапотного пространства. На ранних выпусках модели уплотнитель капота вообще себя не оправдывал, впоследствии его заменили на лучший, но до конца проблему это не решило. Владельцам приходится устанавливать дополнительные уплотнители самим.

Меньше автоматики — меньше проблем

Из коробок передач самой беспроблемной считается «механика». Конечно, ей бы добавить шестую передачу… А ещё уменьшить бы шум при работе, который прослушивается не только в салоне, но и со стороны. Шум не уменьшается и при замене заводского трансмиссионного масла на импортное. В этом плане вазовский агрегат далёк от зарубежных образцов на иномарках того же класса.

Вариатор Jatco распространён мало, и о нём известно только то, что с ним у автомобиля ухудшаются и динамика, и экономичность. Так что, если вы любите водить активно, это не ваш выбор. Как, очевидно, и роботизированная трансмиссия АМТ. Самые первые выпуски «Весты» с «роботом» заслужили очень положительные отзывы журналистов: работа коробки им понравилась. Увы, реальная эксплуатация принесла проблемы. Всё же переключался «робот» медленно, с ощутимыми и порой совершенно не предсказуемыми задержками. Кому понравится, если они случаются при обгонах?

Завод работал над проблемой, и на втором поколении АМТ «скорострельность» повысилась, что также было отмечено автомобильной прессой. Однако до конца проблема ликвидирована не была, и главное, за что ценили «робота» владельцы — это за ручной режим, который работал внятно и чётко. Мне он тоже понравился во время зимнего теста «Весты». А не понравилась индикация на панели приборов. Автомобиль показывал стрелочки вверх и вниз, но не показывал номер передачи. Так было на ранних автомобилях, впоследствии это было исправлено.

Хуже было другое. Выяснилось, что «робот» способен очень активно «пожирать» диск сцепления — втрое быстрее, чем это происходило при механической коробке! Сравните — 30 000 и 100 000 км, причём, второй показатель у аккуратного и спокойного водителя — не предел. Владельцам «роботов» в значительной мере помогала замена родного диска на импортный, однако, согласитесь, это не дело.

Подвеска «Весты» унаследовала лучшие традиции моделей Renault и позволяет успешно «дубасить» по просёлкам. Но бесплатного «сыра» не бывает: будете часто «дубасить» — быстро столкнётесь с заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. 40 000, а то и 30 000 км — вот до таких значений сокращается их срок службы. Именно сокращается, это не система. Если водить автомобиль относительно бережно (никто не говорит о том, чтобы только держать его в гараже), и стойки, и втулки доживут до 70-80 тысяч километров. То же самое относится и к передним рычагам с шаровыми опорами: для них и 80 000, и 90 000 тысяч километров — вполне реальные сроки эксплуатации.

Тормоза «Весты» спереди дисковые, сзади — барабанные. Работу тормозной системы владельцы отмечают как достоинство автомобиля, но, заверяю, это лишь в сравнении с прежними вазовскими моделямит. Поездите на любой иномарке — и «Веста» вас разочарует. Всё-таки данную систему у нас не научились доводить до идеала (как и трансмиссию, которая страдает шумностью). Тем не менее, тормоза у «Весты» есть, и они неплохие. А срок службы деталей системы более-менее стандартный: при механической коробке передач передние колодки изнашиваются к 40-50 тысячам километров, задние спокойно дорабатывают до 80-90 тысяч. Диски обычно меняют со вторым комплектом колодок, редко с первым (у иномарок такое случается чаще).

К 80-й или 90-й тысяче может вытянуться трос «ручника», но это происходит у тех владельцев, которые им чаще пользуются. Кстати, напомню, что зимой, особенно при чередовании оттепелей и морозов, задние тормозные колодки во время стоянки могут примёрзнуть к барабанам, иногда прочно, так что придётся прибегать к «отогреву». К тому же колодки барабанных тормозов более склонны к намоканию, чем колодки дисковых механизмов, при этом эффективность работы тормозных механизмов резко снижается. Но, надо сказать, барабанные механизмы сохранились не только на вазовских моделях — они стоят и на Renault, и на VW.

Недозаряд остался в прошлом

Положительная сторона электрооборудования «Весты» — хорошее зарядное напряжение, выдаваемое генератором. При любом режиме работы оно не снижается за 14 В, а это «правильный» показатель. Так что родной аккумулятор проживёт долго, минимум шесть, а чаще семь-восемь лет. Желательно только следить за чистотой клемм, что бывает актуально при забрызгивании моторного отсека грязью во время движения.

Ремень привода вспомогательных агрегатов меняется обычно при 60 000 км пробега, но чаще это делается профилактически, то есть, он вполне может прослужить и дольше. Признак износа ремня и направляющих роликов — громкий свист при пуске автомобиля в сырую погоду.

Отказы электрооборудования, как правило, не «системны». Обычно у владельца перегорает до 3-4 лампочек в год, но на разных машинах это разные лампочки. Известны случаи нарушения (вернее, разрушения) контактов систем обогрева ветрового и заднего стекла, но они не массовые. Недостатком модели считается отсутствие индикатора уровня жидкости в бачке омывателя. Сам бачок «объёмный», для наших не самых чистых дорог это хорошо. Не ленитесь пополнять его, так же, как и менять щётки «дворников». Если на них экономить, к четвёртому-пятому году эксплуатации ветровое стекло очень сильно «затрётся».

Дорожный просвет у обычной «Весты» составляет 178 мм, у весий Cross он увеличен до 205 мм. Это выше, чем у иномарок, предназначенных для эксплуатации, скажем так, за городом. В плане конструкции обычные и «кроссовые» версии практически одинаковы, существенно прежде всего то, что у обычной «Весты» можно варьировать 15- и 16-дюймовые колёса, а версии Cross по штату положены только 17-дюймовые.

Хвалят «Весту» за просторный салон и большой багажник, хотя у кузова SW он мог бы быть и побольше (в номинале 480 л), но этому мешают по-хэтчбековски заваленные задние стойки. Это красиво, но не практично. Менее красив багажник седана, особенно внутри: видно много «голого» металла, на виду расположены пружины приводов крышки. Шумоизоляция, в общем, настоятельного улучшения не требует («Веста» — не «Гранта»), и с пробегом салон не так уж сильно разбалтывается, если и появляются неприятные «сверчки» и стуки, то их немного. Но пластик отделки жёсткий и в целом выглядит бюджетно. Мне кажется не лучшим вариантом панель приборов с оранжевыми окантовками шкал и толстыми стрелками. Во-первых, всё это выглядит каким-то нарисованным на бумаге, во-вторых, точность этих приборов низкая даже на взгляд водителя. Подключите нештатный бортовой компьютер или даже смартфон с соответствующей программой — и убедитесь в этом.

Штатная климатическая установка при штатной же работе справляется и с обогревом салона, и с охлаждением его в жару. Но, бывает, она живёт своей жизнью: то направляет потоки воздуха по заданию водителя, то нет. Лучше всего в этом случае, установив нужную температуру, либо включать режим «Авто», либо не выбирать никакого режима, и всё будет нормально. Интересно, что эта особенность по мере эксплуатации автомобиля пропадает.

Дозаправку кондиционера приходится проводить раз в два года, иногда реже.

За что однозначно хвалят «Весту»? За отличные передние сиденья (у версий Cross ещё и за интересную их отделку). Передние кресла модели однозначно лучше, чем у Lada Xray (унаследованные от Renault Sandero). А ещё нравятся владельцам большие наружные зеркала. В целом, скажем так, модель удалась, получилась вполне конкурентоспособной бюджетным иномаркам как по функционалу, так и по дизайну, и надёжности. Ничего «катастрофического» в ней нет, от прежних моделей АвтоВАЗа она ушла очень далеко (а с рестайлингом уйдёт ещё дальше). И в сравнении с сегодняшними моделями компании она лучшая: Xray маловат, «Гранты» слишком бюджетные, а у «Ларгуса» откровенно устаревший салон.

Один знакомый признался мне, что тоже рассматривал «Весту» для покупки, однако купил всё же одну из престижных иностранных моделей (выбрав самую-самую бюджетную версию). Причина оказалась такова: сервис иномарки был у него рядом с домом, а вообще относительно сервиса «Лады» у него были большие сомнения. Не чинят ли их, как прежде, с помощью кувалды и зубила? Так вот — не чинят. Фирменные сервисы ВАЗ ничем не уступают иномарочным. Правда, и по стоимости работ тоже.

Технические характеристики Lada Vesta 1.6 MT ГАБАРИТЫ, ММ 4410 х 1764 х 1497 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2635 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 178 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1230 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4200 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55