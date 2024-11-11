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О Lada Vesta

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Лада Веста

Тест-драйвов
9 (все тесты)
Двигателей
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Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 514 000
до 634 000
LADA Vesta SE (2025) вид сбокуLADA Vesta SE (2025) вид сзади
LADA Vesta SE (2025) салон
Место водителя сейчас лучшее в сегменте С нашего рынка
LADA Vesta SE (2025) приборная панель
LADA Vesta SE (2025) приборная панель
Вид приборов с картой очень удобен
LADA Vesta SE (2025) кнопки
Кнопки аварийки и ESC прямо под рукой
LADA Vesta SE (2025) монитор
Парктроник тревожный, донимает частыми сигналами
LADA Vesta SE (2025) бардачок
LADA Vesta SE (2025) передние кресла
В планах еще и светлая обивка
LADA Vesta SE (2025) задний диван
LADA Vesta SE (2025) боковое зеркало
Реакция на помехи нестабильная
LADA Vesta SE (2025) вид сзади

LADA Vesta успешно идет на поправку. Два года назад она пережила паралич: известные события разом оставили ее без комплектующих. Но ВАЗовцы подобрали других партнеров, возвратили модель к жизни и продолжают решать задачи на умножение опций. Вот и очередной серьезный апгрейд — более десятка обновок

Скорость около 60 км/ч. Вдруг на грейдер перед машиной как выскочит, как выпрыгнет зайчик. Тормоз! Руль влево-вправо-влево! Vesta ловко исполняет переставку по гравию и замирает в туче пыли. Не волнуйтесь о зайчике, я его придумал для имитации объезда. Проверяю самую значимую из восполненных былых утрат — систему стабилизации.

Ассистентка названа ESC и предложена в «базе». Vesta сохраняет четыре уровня оснащения — Comfort, Life, Enjoy и Techno. Все дополнены опциями. Но подорожали лишь на 10–74 тыс. рублей, и максимальная цена составляет 2 191 000 рублей за топ-универсал Vesta SW Cross 1.8 с вариатором. Экая щедрость по нынешним временам. Давайте рассмотрим новое в комплектациях по порядку.

Comfort от 1 525 000 рублей

Как удалось вернуть ESC? Прежнюю систему Bosch заменили аналогом от компании «Итэлма», а создать его помогли спецы из Китая. АВТОВАЗ с теми китайцами не общался, спрашивал с итэлмовцев. Точно киногерой Михалкова: «Это ваши дела. А вот насчет золота...». Референсными выступали ранние Vesta с упомянутой бошевской электроникой. Доводка российской модификации заняла почти два года с испытаниями в условиях критических температур и на разных миксах покрытия с калибровками под каждую версию.

Сегодня пытаем седан Vesta SE и универсал Vesta SW Cross с моторами 1.8 и вариаторами. Зигзаги, повороты с торможением — и по сухому асфальту, и по гравийному участку. ESC всяко молодцом! У обеих версий реагирует вовремя, не допускает размашистых уводов и «залипаний» блокировок, позволяет держать траекторию. В моменты резких разгонов оберегает трансмиссию, уменьшая пробуксовку, которую так не любит вариатор.

А на бездорожье? Нашли грунтовку с резкими промоинами и с песком. Пока офф-роуд средней трудности, система помогает и, что важно, не слишком «душит» мотор. Когда становится сложнее, она уже не в прок, — отключаем, а дальше успех зависит от сцепления заводских шин Pirelli и от запаса тяги. Vesta осилила и вывезла к месту пикников у воды.

Заодно с контролем устойчивости имеем усилитель экстренного торможения и распределения тормозных усилий между осями. Нравится ассистент стартов на подъем, надежно фиксирует машину три секунды. Заявлено авто­включение аварийки при экстренных остановках, ан нет, у тестовых образцов функция почему-то не работала. Вазовцы забеспокоились, обещали разобраться.

Кроме того, базовую комплектацию оснастили подсветкой в перчаточном ящике. И выключателем фронтального пассажирского эйрбега на случай, когда к переднему сиденью крепят детское кресло.

Life от 1 626 000 рублей

В комплектации второго уровня появились обогреваемые форсунки омывателя, а обогрев кресел стал трехступенчатым. Максимальный режим топит по-африкански. До конца текущего года добавится раздельный обогрев подушки дивана.

Enjoy от 1 720 000 рублей

Тут обратите внимание на расширенный по заявкам клиентов функционал мультимедиа Enjoy Pro Vision с «Яндекс.Авто». Отныне авторизоваться можно по QR-коду, Алиса научилась совершать телефонные звонки, у музыкальных альбомов опять видны обложки, доступны книги, снят запрет на просмотр видео в движении. Enjoy Pro будет обновляться «по воздуху» и у ранее выпущенных Vesta.

Другие новости комплектации: разметка на картинке с камеры обрела подвижность, а у дивана появился центральный подлокотник с подстаканниками.

Techno от 1 885 000 рублей

Топ-комплектация отличилась автоматикой передних стеклоподъемников и механизмами складывания зеркал. А из набора 16 дюймовых дисков красноярского завода K&K ей полагается свежий двухцветный комплект Clover. Локализованы и противотуманки (их производит димитровоградский «Автосвет»). Да непростые: у Techno при включенном «ближнем» подсвечивают повороты на скоростях до 40 км/ч. При выезде реверсом — тоже, дабы ничего не зацепить сослепу передними углами кузова. Датчики парктроника в этой комплектации еще и спереди. Различаются объекты толщиной от 7,5 см — значит и столбики.

Наконец, сверхновая прогрессивная Techno-фишка — система мониторинга слепых зон в радиусе трех метров на скоростях 30–130 км/ч. Вазовцы специально загрубили ее настройки, чтобы не мельтешила сигналами. По идее, машина отслеживает обгоняющих, если те едут быстрее с разницей до 25 км/ч, и обгоняемых, если те медленнее с разницей до 10 км/ч.

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По факту тусклые красные огоньки на зеркалах мигают рандомно, с неясной логикой, игнорируя многие попутки. Зато когда катишь по лесу, сигналят о близких деревьях. Конечно, с подстраховкой безопаснее, чем без нее. Но сигнализацию лучше бы общепринятую — заметную ярко-оранжевую.

Чего еще желать

В итоге LADA Vesta почти вернулась к докризисному состоянию. Осталось снабдить ее климат-контролем, контурной подсветкой и функцией бесключевого доступа. «Постараемся успеть в следующем году», — говорит мне директор по продуктам Олег Груненков. А я ему свои мысли — после теста.

Пуск мотора кнопкой удобен. Но нажать ее надо за 45 с, иначе перестанет реагировать и придется выкладывать ключ в нишу под консоль. Груненков комментирует: «Заморочка вынужденная, исправят с внедрением бесключевого доступа». К слову, ниша с мелким подстаканником неудачная, тесная.

Хорошо бы, Олег Евгеньевич, пищалка парктроника отключалась насовсем, а не до очередного срабатывания датчиков. Знаю, дорого, но в идеале улучшить бы шумоизоляцию моторного отсека и плавность хода на мелких неровностях. Кстати, работа подвески тоже слышится. И разместить бы в багажнике седана пару крючков…

Однако главный плюс Vesta в том, что она существует, несмотря на известные события. Оставаясь пока единственной альтернативой массовым китайским понаехавшим моделям, а вдобавок и народным мерилом их достоинств. Причем у конкурентов нет ни Cross-версий, ни спортивных. Да-да, флагманская Vesta Sport вернется! «Планов вообще много», — делится Олег Груненков. Ведь АВТОВАЗ решает задачи на умножение и по модельному ряду — ждем от завода Iskra и кроссовер.

       

Технические характеристики LADA Vesta SE

Габариты

4440х1764х1498 мм

Колесная база

2635 мм

Дорожный просвет

171 мм

Объем багажника

480 л

Снаряженная масса

1220 кг

Двигатель

бензиновый L4, 1774 см3

Мощность

122 л.с. при 5900 об/мин

Крутящий момент

170 Нм при 3700 об/мин

Трансмиссия

вариатор

Привод

передний

Макс. скорость

181 км/ч

Время разгона

11,6 с до 100 км/ч

Расход топлива (средний)

7,7 л/100 км

Объем бака

55  л

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