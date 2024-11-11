LADA Vesta успешно идет на поправку. Два года назад она пережила паралич: известные события разом оставили ее без комплектующих. Но ВАЗовцы подобрали других партнеров, возвратили модель к жизни и продолжают решать задачи на умножение опций. Вот и очередной серьезный апгрейд — более десятка обновок

Скорость около 60 км/ч. Вдруг на грейдер перед машиной как выскочит, как выпрыгнет зайчик. Тормоз! Руль влево-вправо-влево! Vesta ловко исполняет переставку по гравию и замирает в туче пыли. Не волнуйтесь о зайчике, я его придумал для имитации объезда. Проверяю самую значимую из восполненных былых утрат — систему стабилизации.

Ассистентка названа ESC и предложена в «базе». Vesta сохраняет четыре уровня оснащения — Comfort, Life, Enjoy и Techno. Все дополнены опциями. Но подорожали лишь на 10–74 тыс. рублей, и максимальная цена составляет 2 191 000 рублей за топ-универсал Vesta SW Cross 1.8 с вариатором. Экая щедрость по нынешним временам. Давайте рассмотрим новое в комплектациях по порядку.

Comfort от 1 525 000 рублей

Как удалось вернуть ESC? Прежнюю систему Bosch заменили аналогом от компании «Итэлма», а создать его помогли спецы из Китая. АВТОВАЗ с теми китайцами не общался, спрашивал с итэлмовцев. Точно киногерой Михалкова: «Это ваши дела. А вот насчет золота...». Референсными выступали ранние Vesta с упомянутой бошевской электроникой. Доводка российской модификации заняла почти два года с испытаниями в условиях критических температур и на разных миксах покрытия с калибровками под каждую версию.

Сегодня пытаем седан Vesta SE и универсал Vesta SW Cross с моторами 1.8 и вариаторами. Зигзаги, повороты с торможением — и по сухому асфальту, и по гравийному участку. ESC всяко молодцом! У обеих версий реагирует вовремя, не допускает размашистых уводов и «залипаний» блокировок, позволяет держать траекторию. В моменты резких разгонов оберегает трансмиссию, уменьшая пробуксовку, которую так не любит вариатор.

А на бездорожье? Нашли грунтовку с резкими промоинами и с песком. Пока офф-роуд средней трудности, система помогает и, что важно, не слишком «душит» мотор. Когда становится сложнее, она уже не в прок, — отключаем, а дальше успех зависит от сцепления заводских шин Pirelli и от запаса тяги. Vesta осилила и вывезла к месту пикников у воды.

Заодно с контролем устойчивости имеем усилитель экстренного торможения и распределения тормозных усилий между осями. Нравится ассистент стартов на подъем, надежно фиксирует машину три секунды. Заявлено авто­включение аварийки при экстренных остановках, ан нет, у тестовых образцов функция почему-то не работала. Вазовцы забеспокоились, обещали разобраться.

Кроме того, базовую комплектацию оснастили подсветкой в перчаточном ящике. И выключателем фронтального пассажирского эйрбега на случай, когда к переднему сиденью крепят детское кресло.

Life от 1 626 000 рублей

В комплектации второго уровня появились обогреваемые форсунки омывателя, а обогрев кресел стал трехступенчатым. Максимальный режим топит по-африкански. До конца текущего года добавится раздельный обогрев подушки дивана.

Enjoy от 1 720 000 рублей

Тут обратите внимание на расширенный по заявкам клиентов функционал мультимедиа Enjoy Pro Vision с «Яндекс.Авто». Отныне авторизоваться можно по QR-коду, Алиса научилась совершать телефонные звонки, у музыкальных альбомов опять видны обложки, доступны книги, снят запрет на просмотр видео в движении. Enjoy Pro будет обновляться «по воздуху» и у ранее выпущенных Vesta.

Другие новости комплектации: разметка на картинке с камеры обрела подвижность, а у дивана появился центральный подлокотник с подстаканниками.

Techno от 1 885 000 рублей

Топ-комплектация отличилась автоматикой передних стеклоподъемников и механизмами складывания зеркал. А из набора 16 дюймовых дисков красноярского завода K&K ей полагается свежий двухцветный комплект Clover. Локализованы и противотуманки (их производит димитровоградский «Автосвет»). Да непростые: у Techno при включенном «ближнем» подсвечивают повороты на скоростях до 40 км/ч. При выезде реверсом — тоже, дабы ничего не зацепить сослепу передними углами кузова. Датчики парктроника в этой комплектации еще и спереди. Различаются объекты толщиной от 7,5 см — значит и столбики.

Наконец, сверхновая прогрессивная Techno-фишка — система мониторинга слепых зон в радиусе трех метров на скоростях 30–130 км/ч. Вазовцы специально загрубили ее настройки, чтобы не мельтешила сигналами. По идее, машина отслеживает обгоняющих, если те едут быстрее с разницей до 25 км/ч, и обгоняемых, если те медленнее с разницей до 10 км/ч.

По факту тусклые красные огоньки на зеркалах мигают рандомно, с неясной логикой, игнорируя многие попутки. Зато когда катишь по лесу, сигналят о близких деревьях. Конечно, с подстраховкой безопаснее, чем без нее. Но сигнализацию лучше бы общепринятую — заметную ярко-оранжевую.

Чего еще желать

В итоге LADA Vesta почти вернулась к докризисному состоянию. Осталось снабдить ее климат-контролем, контурной подсветкой и функцией бесключевого доступа. «Постараемся успеть в следующем году», — говорит мне директор по продуктам Олег Груненков. А я ему свои мысли — после теста.

Пуск мотора кнопкой удобен. Но нажать ее надо за 45 с, иначе перестанет реагировать и придется выкладывать ключ в нишу под консоль. Груненков комментирует: «Заморочка вынужденная, исправят с внедрением бесключевого доступа». К слову, ниша с мелким подстаканником неудачная, тесная.

Хорошо бы, Олег Евгеньевич, пищалка парктроника отключалась насовсем, а не до очередного срабатывания датчиков. Знаю, дорого, но в идеале улучшить бы шумоизоляцию моторного отсека и плавность хода на мелких неровностях. Кстати, работа подвески тоже слышится. И разместить бы в багажнике седана пару крючков…

Однако главный плюс Vesta в том, что она существует, несмотря на известные события. Оставаясь пока единственной альтернативой массовым китайским понаехавшим моделям, а вдобавок и народным мерилом их достоинств. Причем у конкурентов нет ни Cross-версий, ни спортивных. Да-да, флагманская Vesta Sport вернется! «Планов вообще много», — делится Олег Груненков. Ведь АВТОВАЗ решает задачи на умножение и по модельному ряду — ждем от завода Iskra и кроссовер.

Технические характеристики LADA Vesta SE Габариты 4440х1764х1498 мм Колесная база 2635 мм Дорожный просвет 171 мм Объем багажника 480 л Снаряженная масса 1220 кг Двигатель бензиновый L4, 1774 см3 Мощность 122 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 170 Нм при 3700 об/мин Трансмиссия вариатор Привод передний Макс. скорость 181 км/ч Время разгона 11,6 с до 100 км/ч Расход топлива (средний) 7,7 л/100 км Объем бака 55 л