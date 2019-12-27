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Lada Vesta AT: операция на сердце
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О Lada Vesta

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Лада Веста

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6 (все тесты)
Двигателей
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Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 514 000
до 634 000
Lada Vesta 2019 вид сбоку
Внешне автомобиль практически не изменился - в палитре появился лишь новый оттенок – синий металик «Дайвинг», новые диски, да пара штрихов в виде спойлера
Lada Vesta 2019 вид спереди
Дизайн продолжает радовать своей свежестью
Lada Vesta 2019 вид сбоку
Плюсом ко всему можно добавить окраску корпусов зеркал в черный глянец, правда, это прерогатива комплектации Exclusive (для седана и обычного универсала)
Lada Vesta 2019 задний диван
То же самое касается черного потолка в отделке салона и новой обивки кресел
Lada Vesta 2019 салон
Салон сохранил свое главное преимущество – простор. У автомобиля появились и новые опции – обогрев руля и электрический механизм складывания зеркал
Lada Vesta 2019 салон
В старших комплектациях у пассажиров заднего ряда появляется обогрев кресел и пара USB - разъёмов
Lada Vesta SW Cross 2019 салон
К звучанию мультимедийной системы претензий нет, однако управление не радует отзывчивостью, зато есть штатная навигация
Lada Vesta SW Cross 2019 передние кресла
Кресла удобны, но высоким людям подушка сидения может оказаться короткой. Почему бы не начать ставить кресла от Vesta Sport, где этой проблемы нет?
Lada Vesta 2019 багажное отделение
Багажник еще одна сильная сторона Весты, в особенности, если мы говорим об универсале, где помимо объемов присутствует прекрасный органайзер
Lada Vesta SW Cross 2019 АКПП
Роботизированная трансмиссия останется только на семействе Granta, на Весты теперь устанавливается вариатор Jatco…
Lada Vesta SW Cross 2019 моторный отсек
… который сочетается только с одним мотором - ниссановским 1.6 со знакомым индексом HR16
Lada Vesta SW Cross 2019 вид сзади
На вопрос: «Почему бы не подружить вариатор с мотором 1.8?» ответ прост – экономически невыгодно
Lada Vesta 2019 вид сбоку
Главное, что получит владелец Весты с вариатором – комфорт. Задумчивые переключения, дерготня, провалы тяги - все это осталось в прошлом
Lada Vesta 2019 вид спереди
По ощущениям, первую сотню автомобиль разменивает минимум за 12 секунд
Lada Vesta SW Cross 2019 вид сбоку
Версия SW Cross, к сожалению, выглядит аутсайдером, ибо едет еще медленнее, чем обычный универсал и седан, заодно уступает им в управляемости
Lada Vesta SW Cross 2019 вид спереди
Высокий дорожный просвет позволяет без каких-либо забот прохватить и по грунтовкам
Lada Vesta SW Cross 2019 вид сбоку
Хочется отметить отличную работу тормозов - они, к слову, теперь полностью дисковые
Lada Vesta 2019 вид сзади
В городе автомобиль себя чувствует как рыба в воде
Lada Vesta SW Cross 2019 вид спереди
На трассе уже стоит быть внимательным, особенно при обгонах
Lada Vesta 2019 вид спереди
Средний расход – около восьми литров на сто километров
Lada Vesta SW Cross 2019 вид спереди
Мотор адаптирован под девяносто второй бензин, что тоже плюс

После неудачной попытки удовлетворить спрос на «автоматы» при помощи роботизированной коробки АМТ, АвтоВАЗ решил исправить положение и теперь Vesta предлагается с вариатором... . Забегая вперед, скажу, что люди, которые ждали изменений будут довольны, правда, скорее всего, не полностью. Впрочем, обо всем по порядку

Можно было бы начать разговор об автомобиле с его внешности, вот только говорить мне здесь, по большому счету, нечего, ибо все слова были произнесены еще в 2015 году, когда автомобиль только появился на нашем рынке, и дополнены в 2017-ом, в момент выхода версии универсал.  К чему я веду? Да к тому, что автомобиль с момента своего выхода абсолютно не изменился внешне. Впрочем, это ему и не требуется - тольяттинский кудесник британского происхождения (читай - Стив Маттин), хорошо постарался и нарисовал, без сомнения, запоминающийся и яркий силуэт. Сторонники и противники икс-образного стиля до сих пор ведут свою холодную войну.  Впрочем, некоторые новые штрихи  все же появились, например, глянцевые черные накладки на стойках, небольшой спойлер на крышке багажника, новые диски... .  На самом деле, сейчас я перечислил лишь небольшой набор внешних отличий новой версии Exсlusive, которая доступна лишь для седана и обычного универсала. Да, флагман SW Cross лишен всего этого великолепия, как и отделки потолка черной алькантарой,  дополнительной подсветки салона и комбинированной отделки кресел. Впрочем, я не назову это какой-то категорической потерей, ну разве что, черный потолок действительно делает автомобиль несколько богаче. Да и все эти штрихи, на мой взгляд, не слишком важны - ждем настоящего рестайлинга, который, по слухам, уже должен произойти в следующем году.

Чего нельзя умалять, так это, например, простора салона, благодаря чему Веста спокойно может замахнуться на автомобили классом выше (в универсалах вообще можно лечь спать в полный рост). К сожалению, некоторые вопросы у меня вызывают кресла - не скажу, что они не удобны, однако подушка сиденья для меня, высокого человека, оказалась несколько коротковатой. Здесь я вспоминаю Весту Спорт, где стоят уже другие кресла - с более длинной подушкой. Почему бы не поставить их и на обычную Весту? Вопрос открытый. В продолжение о повышении класса автомобиля отмечу, что и опциями автомобиль укомплектован под завязку -  всего перечислять не буду, но в максимальной комплектации у нас есть и подогрев кресел, включая задний ряд, и обогрев руля, и камера, и электрический привод складывания зеркал. С ним, кстати, связана забавная ситуация - АвтоВАЗ называет эту опцию эксклюзивной в своем классе, что является небольшим лукавством - вспоминаем Шкоду и Фольксваген. Сейчас же я хочу предупредить вас о минутке ненависти, потому что мы переходим к слабому месту Весты - к мультимедийной системе. Поймите меня правильно, к звуку претензий нет, к качеству картинки с камеры заднего вида -  тоже, но сам аппарат являет собой настоящего инвалида в мире "мультимедиек" - его сенсор нерасторопен, а интерфейс несколько туп. Захотите подключить телефон? Забудьте - это еще тот танец с бубном... . От половины проблем можно разом избавиться, поставив  сторонний "мафон с алиэкспресса", но далеко не каждый владелец будет так заморачиваться. Впрочем, при  уже упомянутом ранее рестайлинге мультимедийную систему также должны заменить... .

Теперь же настала пора поговорить о самом главном - о технике. Здесь ситуация также складывается интересным образом. Во-первых, про робот теперь стоит забыть окончательно - ему осталось место лишь в семействе Грант. Во-вторых, вариатор сочетается только с одним мотором - ниссановским 1.6 со знакомым индексом HR16. Вариатор тоже имеет знакомый многим индекс - Jatco JF015E. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже. Добавлю лишь то, что эта связка мотора и коробки устанавливалась на громадное количество других машин. Назову лишь пару их них: Renault Logan, Renault Kaptur, Nissan Juke. Предвижу вопрос о том, почему на АвтоВАЗ не подружили вариатор, например, с мотором 1.8. Ответ - это экономически невыгодно и технически сложно. Так что пока довольствуемся японскими агрегатами... .

Между тем они весьма неплохи, во всяком случае, их использование подарит владельцам новых Вест один очень важный параметр -  комфорт. Да, сев за руль Весты с вариатором, вы его обретете - настолько велика разница с АМТ.  Задумчивые переключения, дерготня, провалы тяги - все это осталось в прошлом. Теперь мы имеем плавный старт с места и мягкое переключение виртуальных передач, иначе говоря, имитацию без раздражающих задержек. К слову, пропали и вибрации - здесь, правда, еще имеют значение переработанные опоры двигателя. Похвалю и тормоза -  теперь они полностью дисковые. В целом, передвигаться в городе и толкаться в пробках - одно удовольствие, однако на трассе начинается боль. Понимаете, поменяв робот на вариатор, АвтоВАЗ ничуть не добавил автомобилю важного - динамики. Нет, на бумаге демонстрируется улучшение разгона чуть ли не на секунду, но в реальности он все такой же вялый.  Субъективно, автомобиль даже разгоняется медленнее паспортных данных - нам заявляют  11.3  секунды до сотни, но на деле кажется, что автомобиль берет разбег минимум за 12 секунд, как какая-нибудь Приора или классическая Восьмерка. Кстати, версия SW Cross, к сожалению, выглядит вообще полным аутсайдером, ибо едет еще медленнее, а заодно и уступает в управляемости обычному универсалу и седану. Справедливости ради добавим, что он тяжелее,  да и обладает более высоким центром тяжести. Поводя черту скажу, что обгоны надо планировать  заранее, а когда все-таки выходишь на них, то, как выразился мой коллега, понимаешь, что вроде, и «тапок в пол», вроде, и звук раскрученного коленвала очевиден, но он явно превосходит дорожное ускорение. Зато всех определенно порадует расход топлива -  в среднем вы будете видеть  цифру  в восемь литров при движении в смешанном цикле. Кроме того, мотор адаптирован под девяносто второй бензин, что тоже плюс.

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Так что же в итоге? Внедрение вариатора положительно повлияло на восприятие автомобиля в целом, ибо этот агрегат разом решил львиную долю проблем по комфорту передвижения. Что же до динамики, то здесь особенно хаять автомобиль все же не стоит. Да, на трассе динамики машине категорически не хватает, но то же самое можно сказать и о конкурентах, во всяком случае о тех, кто оснащен аналогичными агрегатами, но в городе, например, Веста передвигается дюже приятно. Кстати, я не случайно указал индекс вариатора - знающие люди вспомнят, что в свое время он гремел своей ненадежностью, но с тех пор уже столько воды утекло, да и сам АвтоВАЗ заявляет об успешных испытаниях и общем пробеге испытуемых машин в миллион километров. Так что свой гарантийный срок в 120 тысяч агрегат отходить должен. Единственный вопрос, что будет потом, когда эти машины хлынут на вторичный рынок, ведь не так много мастерских которые в принципе берутся за обслуживание и  ремонт этого агрегата. Кстати, производитель заявляет, что рабочую жидкость в вариаторе менять не придется: она рассчитана на весь срок службы (на восемь лет или 120 000 км). В тоже время, сервисмены скажут вам другое, что своевременная замена жидкости - залог долгой жизни вариатора.

Впрочем, мы отвлеклись, ведь во многом Веста осталась той Вестой, которую мы знаем. У нее просторный салон, неплохая управляемость, щедрое оснащение за свои деньги и отличная подвеска, которая не боится российских дорог. Кроме того, она до сих пор остается самым выгодным предложением на рынке. Жаль что, с каждой доработкой преимущество по стоимости стремительно сокращается... .
    

Технические характеристики Lada Vesta

ГАБАРИТЫ, ММ

4410 х 1764 х 1497

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2635

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

178

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

480 / 825

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1380

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

113/ 5500

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

152 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

вариатор

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

175

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,1

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

55

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