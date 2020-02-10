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Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой
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Лада Веста

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Выделив для тольяттинских компактных седанов и универсалов мотор и трансмиссию Альянса Renault-Nissan, инженеры повысили вазовское семейство в табели о рангах. Мы познакомились с радикально обновленными машинами на дорогах Карачаево-Черкесии

Жесткая конкуренция в сегменте B+ не позволяет автопроизводителям откладывать обновления в долгий ящик. Типичный пример – семейство Lada Vesta. Когда модель дебютировала осенью 2015 го, был только седан, и лишь через два года представили универсал и его внедорожный вариант SW Cross. Затем, весной 2018 года, наладили выпуск «приподнятого» седана Cross, а в начале 2019 го – «разогретого» седана Sport. Все они, за исключением спортивной модификации, оснащались вазовскими двигателями объемом 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), а альтернативой 5-ступенчатой «механике» был выполненный на ее основе одноступенчатый «робот» AMT. И вот на второй половине жизненного цикла поколения принято радикальное решение – заменить связку топового двигателя и «робота» на комбинацию ниссановского 1,6-литрового 113-сильного бензинового «атмосферника» и бесступенчатого вариатора Jatco. Одновременно повышен уровень базового оснащения и введено в строй топовое исполнение Exclusive.

Приметы статусности

Обновление для Vesta 2020 модельного года вписывается в стратегию бренда по повышению комфорта, однако налицо и стремление сделать Vesta более презентабельной. Отсюда целый ворох приятных сюрпризов. Скажем, для всех Vesta отныне предлагаются эффективные бескаркасные стеклоочистители, а машины с вариатором оснащаются исключительно дисковыми тормозами. Автомобили новой комплектации Exclusive получили к тому же новые приметы статусности: черные внешние зеркала с функцией автоматического складывания, 16-дюймовые колесные диски нового дизайна, хромированные накладки на пороги и «противотуманки» с функцией подсветки поворота.

Салон «старшей» комплектации отметили имиджевыми «фишками» и оснащением под стать топовым версиям конкурентов – Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и KIA Rio. Особенно выигрышно смотрятся – черная отделка потолка и солнцезащитных козырьков, обшивка кресел кожей серого и кремового оттенков, стальные накладки на педали и клавиша подогрева руля, ранее не предлагавшегося даже для самой дорогой модификации Sport. Еще перед центральной консолью организовали более глубокие подстаканники. Но главная примета обновления, конечно же, селектор вариаторной трансмиссии с зеркальной накладкой на рукоятке, позаимствованный у Renault Fluence. Слева от рычага находится оригинальная, вазовская подсвечиваемая шкала позиций.

В борьбе за комфорт

Новая коробка избавила двухпедальную Vesta от характерных откатываний назад, которые случались у версий с «роботом» при старте на подъеме, а также от раздражающих трансмиссионных рывков при езде в рваном ритме. К слову, на Vesta применили вариатор с двухступенчатым планетарным редуктором, что, с одной стороны, повысило тяговые характеристики, с другой – поспособствовало экономии бензина. Теперь при отнюдь не рекордной мощности (113 л.с.) седан с коробкой CVT достаточно оперативно набирает первую «сотню» (за 11,3 с), причем в алгоритм ускорения можно вносить коррективы, оперируя рычагом селектора в ручном режиме. Универсал SW Cross чуть флегматичнее ввиду большей снаряженной массы, но управляется, на мой взгляд, даже интереснее седана.

Отдельного комплимента заслуживает руль с четким «нулем» и внятной обратной связью, а также упругая и энергоемкая подвеска. И на седане, и на «пяти­дверке» приятно и виражи прописывать, и мчать по разбитому асфальту. Фактический же расход топлива составил по итогам теста порядка 10 л/100 км, и это с учетом езды в бодром темпе в горах и на скоростных прямых. Версия с 1,8-литровым мотором и «роботом», помнится, была более прожорливой, да и шума в салон вариаторных Vesta проникает меньше. Приятнее всего, что новая коробка избавлена от характерных для таких трансмиссий завываний, а голос «атмосферника» заглушает добротная звуко­изоляция. И еще одна важная деталь: покупатели могут не беспокоиться насчет ресурса вариатора. Вместо резинового ремня здесь применен стальной многосекционный элемент толкающего типа.

Мотор, знакомый по моделям Renault Sandero Stepway и Nissan Juke и с 2015 года локализованный на АвтоВАЗе, отличается уверенной тягой, хотя настройки бесступенчатой коробки и ограничивают его прыть на подъемах и при резких ускорениях. Тем не менее запаса мощности хватает как для спуртов в городском трафике, так и для обгонов на шоссе. Да и в плане надежности этот агрегат с цепным приводом ГРМ не разочарует.

Осталось озвучить цены. Протестированные нами седан и универсал повышенной проходимости 1,6 СVT оценены в 736 900 и 866 900 рублей в базовой комплектации. И да, все верно, за аналогичные версии с 1,8-литровым агрегатом и «роботом» просили на 50 000 рублей меньше. Но комфорт и престиж этой надбавки стоят. Тем более что «роботы», похоже, сходят с авансцены: как мне удалось выяснить, их пока будут использовать только в моделях Granta и XRAY.

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