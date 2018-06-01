Седан с увеличенным клиренсом – не самый распространенный тип автомобиля в наше время. Как говорится, на любителя. Рассчитывать на ажиотажный спрос на него, вряд ли стоит. Тем не менее АвтоВАЗ разработал такую модель и запустил ее на рынок. Зачем? «А потому, что можем,» - отвечают представители Волжского автозавода. Поездив на новой Lada Vesta Cross, я готов подтвердить – действительно могут!

Скучающие статистики на досуге подметили, что на каждую тысячу продаваемых в нашей стране бейсбольных бит приходится всего по два-три бейсбольных мячика. Надеюсь не надо объяснять, почему? Во времена моего детства все было строго наоборот. На одну купленную ракетку для большого тенниса приходилось по нескольку сотен мячей. И непосредственно к большому теннису этот феномен не имел решительно никакого отношения. Главный теннисист нашей страны, внесший значительный вклад в популяризацию этого вида спорта, еще перекладывал с места на место бумажки в кабинетах Свердловского обкома Партии и теннисные корты видел только по телевизору. Как, впрочем, и большинство наших сограждан. Так зачем же им понадобилась такая прорва мячиков? Если вы значительно моложе меня, то ответ вас удивит.

Теннисные мячики заталкивали в задние пружины тольяттинских седанов. За счет этого автомобиль можно было заметно приподнять (по крайней мере, его заднюю часть), а также сделать подвеску более жесткой и энергоемкой при перегрузе. О какой-либо корректности работы пружин и амортизаторов после такого кустарного вмешательства даже речь не шла. Автомобильные инженеры приходили в ужас от подобного варварства, а единственный, на тот момент, в стране автомобильный журнал «За рулем» пытался убедить своих читателей, что это опасно и так делать не надо.

А как надо? На самом АвтоВАЗе озаботились этим вопросом только совсем недавно. Зато все сделали, как говорится, «по уму», и в результате на свет появилось целое семейство моделей с приставкой Cross в названии. Начиная от «Калины» и заканчивая «Ларгусом». На днях оно пополнилось седаном Vesta Cross, за рулем которого мне и довелось проехать несколько сотен километров.

Чем хуже, тем лучше

... увидев летящую мне навстречу канистру, я вздрогнул. По всей видимости, она вывалилась из какого-то попутного грузовика и теперь с грохотом скользила по асфальту, аккурат под бампер моего автомобиля. Скорость для резкого маневра была слишком велика, и мне оставалось только попытаться пропустить помеху между колес. Я уже успел смириться с тем, что сейчас придется съезжать на обочину, горестно осматривать повреждения бампера, а то и как-то выковыривать эту самую злосчастную канистру из-под днища машины. Но, как ни странно, удара не последовало. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я убедился, что канистра стремительно удаляется, продолжая скользить по дороге. Похоже, что она даже не поменяла траектории своего движения.

Повезло? Да нет, на самом деле, это было вполне закономерно – дорожный просвет новой Lada Vesta Cross составляет более 20 см. Или 203 мм, если быть предельно точным. Клиренс здесь, между прочим, даже больше, чем у среднестатистического современного кроссовера. Для того, чтобы добиться этого, тольяттинским инженерам не пришлось прибегать к нецелевому использованию теннисных мячиков и прочей «колхозной» дребедени, которую у нас так любят задействовать, когда требуется быстро и недорого подковать очередную блоху. Все сделали грамотно и по науке. Новая подвеска получилась на 25 мм выше, чем у «простого» седана Lada Vesta, и при этом работает она даже лучше! По крайней мере, на мой взгляд.

Когда по конвейеру ижевского автозавода идет только что сваренный и еще даже не окрашенный кузов, уже с первого взгляда можно безошибочно определить, станет ли он основой для обычной «Весты» или превратится в автомобиль семейства Cross. Хотя, на самом деле, отличие между ними не велико. Оно заключается всего лишь в наличии или отсутствии «закладных» на кромках крыльях и порогах, предназначенных для крепления пластикового обвеса. Все остальные кузовные детали у них полностью идентичны.

Практически такую же подвеску мы уже видели на модели Vesta SW Cross. Но, в отличии от универсала, на котором стоят усиленные задние пружины, рассчитанные на повышенную нагрузку, здесь обошлись без них. Передние пружины и все амортизаторы как у седана, так и у универсала одинаковые. А еще у них абсолютно идентичный «защитный» обвес кузова. Выглядит он здорово, но на самом деле, никого и не от чего не защищает. Ну, разве что, от мелких камешков, летящих из-под колес других машин. И то, вряд ли.

Я не буду здесь описывать расширители колесных арок, накладки на пороги и декоративную отделку бамперов – все эти детали прекрасно видны на наших фотографиях. Лучше вернемся к работе подвески. Она действительно удивляет. Энергоемкость столь высока, что «замкнуть» пружины и амортизаторы до пробоя на кузов просто невозможно. Разнокалиберные «лежачие полицейские» преодолеваются ходом, без тени сомнения. Через несколько километров пути за рулем Vesta Cross, невольно ловишь себя на том, что начинаешь выбирать не самую гладкую дорогу, а наоборот, самую разбитую. Выбоины в асфальте, торчащие канализационные люки, продавленные грузовиками колеи – это то, что нам надо. Автомобиль прыгает по ним с задором каучукового мячика. Ухабистая грунтовка? Прекрасно! Нам сюда. Старый раллийный принцип «больше хода, меньше ямы» работает в данном случае на все сто.

Не помеха для машины и достаточно глубокая колея, перед которой спасует едва ли не большинство кроссоверов. Клиренс позволяет безбоязненно нырять в нее и легко выскакивать обратно. Единственное, что может охладить пыл любителей штурмовать бездорожье, это чисто шоссейные шины Pirelli, которые бессильны перед жидкой, раскисшей грязью. Ну и еще, конечно, отсутствие блокировок и полного привода. Ход подвески здесь не настолько большой, чтобы не бояться диагонального вывешивания. А случись вдруг такая неприятность, и дальше только толкать, или тянуть. Трактором!

Все выше и выше

Автомобиль, на котором мне довелось поездить, был оснащен 122-сильным мотором объемом 1,8 л. Представители АвтоВАЗа говорят, что «на нем применена наиболее современная прошивка контроллера двигателя, что позволило улучшить его характеристики и повысить динамику». Это я цитирую по официальному пресс-релизу. На деле характер силового агрегата тут довольно специфический. Тяга «с низов» определенно оставляет желать лучшего. Куда они загнали всех этих лошадей? А вот куда, вверх! Далеко вверх. Двигатель заметно оживает примерно с 4500 оборотов, и буквально выстреливает автомобиль вперед. Это надо помнить при обгонах и не бояться раскрутить мотор посильнее. А вот переключаться «вниз» следует осторожнее. Дело в том, что уже с 6000 оборотов в минуту наступает отсечка и электроника резко перекрывает подачу топлива. При интенсивном разгоне создается впечатление, что автомобиль утыкается в стену. Водитель буквально повисает на ремнях безопасности. Неужели нельзя было организовать отсечку как-то поделикатнее? Да и рабочий диапазон мотора, когда автомобиль максимально динамичен, получается чересчур узким.

Всего в продажу поступят три модификации Lada Vesta Cross. Самая доступная из них станет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. Такой мотор сочетается только с 5-ступенчатой МКПП. Для более дорогих версий предусмотрен 122-сильный агрегат объемом 1,8 л. Приобретая автомобиль с таким мотором покупатель уже волен выбирать между 5-ступенчатой «механиком» и фирменной вазовской роботизированной трансмиссией АМТ. Все доступные модификации будут исключительно переднеприводными. Дело в том, что платформа, на которой базируются все модели семейства Vesta, даже теоретически не предполагает применения полного привода.

Лично мне очень хотелось бы иметь «полку момента» пошире, да и сместить ее в диапазоне оборотов пониже. Все же, согласитесь, для машины, которой приходится съезжать на бездорожье, крутящий момент «на низах» важен. А здесь его как-то маловато. Я уверен, что об этой проблеме знает и сам автопроизводитель. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что на нашу модификацию «Весты Кросс» с 1,8 литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой» он устанавливает более короткую главную пару МКПП: 4,2 против стандартных 3,9. Полностью указанную проблему это не решает, но позволяет сделать автомобиль чуть более динамичным при старте с места. Вялой я бы такую Vesta Cross не назвал. Разгон до «сотни» у нее занимает 10,2 с., а это вполне не плохо. Максимальная же скорость, если верить данным производителя, составляет 180 км/ч. Под горку и при попутном, как говорится, ветре нам удалось разогнать машину до 193 км/ч. Это, заметьте, данные GPS, а не спидометра. Но столь высокие скорости «Весте Кросс» явно противопоказаны. Уже при 140-150 км/ч передняя часть автомобиля ощутимо разгружается, и он становится менее стабильным на прямой. К тому же, еще и крайне чувствительным к боковым порывам ветра и длинным асфальтовым волнам. Чудес, увы, не бывает – двадцать сантиметров воздуха под днищем на больших скоростях еще никому не шли на пользу.

Автомобиль, на котором нам довелось поездить, был оснащен 5-ступенчатой «механикой». Машин с роботизированной трансмиссией в демонстрационном парке пока нет. А жаль! Старый агрегат, который нередко ругали за излишнюю «задумчивость» при смене передач, уступил свое место обновленной версии АМТ 2.0, как ее называют сами тольяттинцы. Разработчики утверждают, что в перенастроенной коробке время переключения снизилось на 40%. Также предусмотрен «зимний режим», позволяющий на скользком покрытии трогаться с места на второй передаче. Введена функция «ползущего движения» в плотном транспортом потоке. Автомобиль теперь будет двигаться вперед, как только водитель уберет ногу с тормоза.

Очень понравилось рулевое управление. Оно достаточно острое – всего 2,8 оборотов руля от упора до упора, и «прозрачное» с точки зрения информативности. Не скажу дурного слова и про механизм переключения передач – он четкий и с прекрасной избирательностью. Перещелкивать ступени МКПП можно даже не всей кистью, а только пальцами. Это удобно делать, положив правую руку на штатный подлокотник. Похвалю тольяттинцев и за качество внутренней отделки. После всех наших гонок по грунтовкам и разбитому асфальту в машине не завелось ни одного «сверчка». Ничего не разболталось и не задребезжало. Правда, справедливости ради отмечу, что кое-кто из моих коллег жаловался на скрип переднего стабилизатора поперечной устойчивости, который временами возникал при проезде неровностей, но на моей машине ничего подобного я не заметил.

Мы за ценой не постоим?

В официальных пресс-релизах везде написано, что «кросс-седан» - машина нишевая, расчитанная на относительно узкий круг потребителей. Примерно тоже самое при личном общении говорили и представители АвтоВАЗа. Честно говоря, я не очень представляю себе человека, который дословно «испытывает необходимость в комбинации кузова седан и возможностей автомобиля повышенной проходимости». Это я снова цитирую по пресс-релизу. В России, по большому счету, необходимость в автомобиле повышенной проходимости испытывают все, живущие за пределами городов-миллионников и вынужденные ездить скорее по направлениям, чем по дорогам. Для них с появлением Vesta Cross полностью теряется смысл в приобретении «обычного» седана. Точнее, терялся бы, если бы не ее стоимость. За самую доступную Vesta Cross седан со 106-сильным двигателем и МКПП придется заплатить 763 900 руб., в то время, как цена базовой «Весты» начинается от 584 800 руб.

Разница почти в 180 000 руб. весьма существенна, и объясняется она не только перенастроенной подвеской и увеличенным клиренсом. Дело в том, что в семействе Cross «пустых» машин просто не бывает, и даже самая доступная Vesta Cross уже по умолчанию будет оснащена не многим хуже, чем топовая Vesta. По крайней мере, «климат», круиз-контроль, приличная «музыка» и 17-дюймовые колесные диски на ней уже будут. Наша же машина, на которой мне удалось поездить, оценивается и вовсе в 834 900 руб. Это всего на 30 000 руб. дешевле аналогичного универсала Vesta SW Cross. Окажись я перед таким выбором, мне бы пришлось сильно задуматься. Универсал, спору нет, смотрится куда эффектнее. Он практичнее и у него прекрасно организованное пространство багажника – с дополнительными полочками, сеточками и органайзерами. У кросс-седана ничего этого нет. Зато он чуть легче и, за счет этого, немного динамичнее. А также, на мой взгляд, у него лучше работает подвеска, и он кажется более стабильным на дороге. Возможно, исключительно за счет более мягких задних пружин. Не знаю. Впрочем, выбирать вам. Но автомобиль, в любом случае, получился интересный. Рекомендую!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LADA VESTA CROSS ГАБАРИТЫ, ММ 4424 x 1785 x 1526 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2635 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 203 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1230 – 1380 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензин R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1774 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 122 при 5 900 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 170 при 3 700 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 5-ст. МКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,7 ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л 55