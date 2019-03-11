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О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса
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О Lada Vesta Cross

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Лада Веста Кросс

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Цены
от 763 900
до 859 900
Lada Vesta SW Cross 2018 вид спереди
LADA Vesta SW Cross предлагается в России только в исполнении Luxe со штатным «зимним» пакетом, ABS, ESP, климат-контролем, круиз-контролем и «музыкой»
Lada Vesta SW Cross 2018 вид сбокуLada Vesta SW Cross 2018 вид сзадиLada Vesta SW Cross 2018 салон
Lada Vesta SW Cross 2018 приборная панель
Аналоговая «приборка» защищена от солнечных бликов
Lada Vesta SW Cross 2018 5АМКП
«Зимний» режим активируется включением второй передачи
Lada Vesta SW Cross 2018 дверь
Салонные молдинги «оранжевый карбон» сочетаются с цветом кузова
Lada Vesta SW Cross 2018 переднее кресло
Диапазон регулировки водительского кресла по высоте огромен
Lada Vesta SW Cross 2018 задний диван
При складывании спинок дивана образуется почти идеально ровный пол
Lada Vesta SW Cross 2018 багажное отделение
Над фальшполом объем багажника – 385 л. Дополнительные 95 л – во втором ярусе отсека
Lada Vesta SW Cross 2018 запасное колесо
На третьем ярусе багажника скрывается 15-дюймовая запаска
Lada Vesta SW Cross 2018 пятая дверь багажника
Пятую дверь удобно закрывать благодаря ухватистым ручкам
Lada Vesta SW Cross 2018 капот
Капот имеет штатную шумоизоляцию и грязезащитный уплотнитель на передней кромке
Lada Vesta SW Cross 2018 двигатель
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT

Получив модернизированную роботизированную коробку передач, отечественный универсал повышенной проходимости стал более предсказуемым и приспособленным к эксплуатации на зимних дорогах

Первые универсалы Vesta SW Cross сошли с конвейера завода «ЛАДА Ижевск» в сентябре 2017 года. С того момента вазовцы сумели отточить процесс производства и избавить семейство повышенной проходимости от «детских болячек». Главным «терапевтическим» средством стала модернизированная 5-ступенчатая трансмиссия AMT, которой модель обзавелась в феврале 2018-го. Усовершенствованная коробка стала эффективнее примерно на 30% за счет оптимизации работы сервоприводов, разжилась «ползучим» и «зимним» режимами, а при использовании ручного алгоритма перестала без команды переключаться «вверх» на высоких оборотах двигателя.

Мы решили устроить модернизированному универсалу тест с пристрастием – он прошел после обильных снегопадов. Под колесами испытуемого оказался лед, снег и асфальт, скользкий от химических «коктейлей», щедро выливаемых на столичные дороги коммунальщиками.

Практичная фотомодель

Редакционный фотограф смотрит на новенький универсал цвета сочного апельсина, и его рука тянется к камере. Я намеренно не направляю его, а лишь наблюдаю за работой маэстро. Вот он завис над акульим плавником антенны, запечатлел красивые элементы обвеса, крупные внешние зеркала, переместился от модных колесных дисков к не менее эффектным патрубкам выхлопа. А теперь уже открыл капот и начал снимать огромный желоб для отвода воды, стекающей в подкапотное пространство. «Классно, – говорит, – придумали, понятно, почему и кожух двигателя чистый. А еще, смотри, на шумоизоляцию капота не поскупились!»

Мне остается только согласиться. Vesta SW Cross – синтез стиля и удобства. Все исполнения этой модели оснащаются «взрослыми» 17-дюймовыми колесами, дорожный просвет на 25 мм больше, чем у стандартного универсала, а «парящая» крыша, даром что купеобразная, обеспечивает прибавку почти в три сантиметра над головами задних пассажиров в сравнении с версией седан.

По объему багажника здесь полный паритет с «четырехдверкой» (480 л), но конфигурация отсека у универсала оптимальна, а по количеству компоновочных изысков наш герой готов посоревноваться с Skoda Rapid, предлагающим просто-таки изощренную систему размещения и фиксации багажа. Мне особенно понравился двойной пол, в нижнем секторе которого смонтирован органайзер с глубокими ячейками, а также огромное количество крючков, сеток и фиксирующих ремней. Еще ниже расположена запаска на 15-дюймовых дисках. Хорошо и то, что по правому борту отсека смонтирована розетка на 12 В, от которой можно кинуть шнур к сиденьям заднего ряда.

Оказавшись в салоне, понимаешь, что вазовцы старались, чтобы в их флагманской модели не пахло бюджетностью. Отчасти им это удалось. Мультирулем, регулирующимся в двух плоскостях, трехступенчатым подогревом сидений обоих рядов, охлаждаемым перчаточным ящиком и широким центральным боксом-подлокотником может похвастаться далеко не каждый игрок сегмента B+. А еще здесь есть круиз-контроль, климат-контроль, подогрев лобового стекла, датчики дождя и света.

Понравились также передние кресла с удобной регулировкой по высоте, поясничным подпором и развитой боковой поддержкой. Крупный центральный дисплей мультимедиа не выпадает из поля зрения водителя. Его главное достоинство – во внятной картинке с камеры заднего вида. Виртуальные дуги здесь не только дают траекторные подсказки, но и меняют цвет. Желтый – можно маневрировать, красный – предупреждение о препятствии.

Жаль, что не обошлось без эргономических огрехов. Скажем, из-за жестко зафиксированного центрального подлокотника неудобно пристегиваться ремнями безопасности – приходится изгибать кисть. Посетую и на такой пробел в электронной начинке, как отсутствие автоматического режима у стек­лоподъемника водительской двери. Надеемся, он все же появится в ходе дальнейшей модернизации модели.

Впрочем, плюсов в организации салонного пространства все же больше. Взять хотя бы то, что из моделей Lada эта на сегодня самая дружелюбная к задним пассажирам. У людей среднего роста здесь имеется приличный запас пространства перед коленями и над головой. Кроме того, машинам «старших» комплектаций выделен выдвижной подлокотник, а задняя часть бокса-подлокотника не оставлена голой, как у иных конкурентов. В тестовом автомобиле в ней были смонтированы клавиши подогрева дивана и USB-слот, от которого можно заряжать гаджеты.

Гонять и «ползать»

Конечно же, профессиональный интерес заставил нас испытать первым делом новые алгоритмы «робота» AMT, который сочетается у Vesta SW Cross исключительно с топовым 1,8-литровым 122-сильным бензиновым мотором. Фотограф просит, как он выражается, «протянуть машину вперед», чтобы выставить ее на фоне симпатичного жилого массива. Асфальт во дворе после нескончаемых снегопадов очищен «на троечку», под шинами – обледенелый снег. Придавливаю педаль акселератора, и колеса с низкопрофильной «липучкой» лишь елозят по скользкой поверхности. Вот тут-то и пригодился новый «зимний» режим, который активируется на универсале с включением повышенной передачи. Действительно, стоило задействовать «вторую», как Vesta SW Cross без видимых усилий преодолела обледенелый участок.

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Весьма полезным оказался и «ползучий» режим, который, что существенно, действует как при положении селектора Drive, так и при езде задним ходом. Если до модернизации автомобиль трогался при подаче «газа», то теперь начинает плавное движение сам, стоит водителю снять ногу с педали тормоза. Кстати, инженеры предусмотрели так называемую защиту от дурака: если машина удерживается ручником или открыта дверь, режим деактивируется.

И все-таки по удобству использования соперничать с классическим «автоматом» усовершенствованный «робот» по-прежнему не готов. При активной езде и движении в рваном темпе смена передач сопровождается характерными рывками, а при старте на небольшом уклоне машина может откатиться назад (датчики считывают только крутые спуски и подъемы, игнорируя легкие неровности).

Возможностей 1,8-литрового мотора версии с «роботом» вполне хватает для бодрого ускорения со старта и достаточно быстрых обгонов. Того, что коробка принудительно переключится «вверх» в самый ответственный момент ускорения (а именно так она вела себя до модернизации), теперь  бояться не нужно – «робот» стал гораздо честнее. На мой взгляд, это главный плюс случившегося обновления.

Наконец, управлять такой Vesta в связке виражей – одно удовольствие, чему способствуют как грамотно настроенное шасси, так и упругий и информативный руль. Плавность хода, правда, на разбитой дороге могла бы быть и лучше, но откровенно жесткой подвеску не назовешь. Зато плотность упругих элементов помогает универсалу противостоять кренам. Имея клиренс 203 мм, этот автомобиль на удивление стабилен, предсказуем и отзывчив на руление.

Хорошую геометрическую проходимость на проселке также записываем в плюсы. Но за отсутствием полного привода уезжать далеко от асфальта, особенно зимой, не советуем. Штатная система стабилизации хоть и имитирует межколесные блокировки, пробиться через глубокий снег или въехать на крутой скользкий подъем будет для Vesta SW Cross настоящим испытанием. Вместе с тем следует признать, что 830 900 рублей, которые просят за начальное исполнение 1,8-литровой модификации, наш герой отрабатывает в полной мере.

Технические характеристики Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT 

Габариты, мм

4424х1785х1532

Колесная база, мм

2635

Дорожный просвет, мм

203

Объем багажника, л

480

Снаряженная масса, кг

1280

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1774

Макс. мощность, л.с./об/мин

122/5900

Макс. момент, Нм/об/мин

170/3700

Привод

передний

Трансмиссия

роботизированная 5-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

181

Время разгона 0–100 км/ч, с

13,3

Расход топлива (средний), л/100 км

7,7

Объем бака, л

55

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