Получив модернизированную роботизированную коробку передач, отечественный универсал повышенной проходимости стал более предсказуемым и приспособленным к эксплуатации на зимних дорогах

Первые универсалы Vesta SW Cross сошли с конвейера завода «ЛАДА Ижевск» в сентябре 2017 года. С того момента вазовцы сумели отточить процесс производства и избавить семейство повышенной проходимости от «детских болячек». Главным «терапевтическим» средством стала модернизированная 5-ступенчатая трансмиссия AMT, которой модель обзавелась в феврале 2018-го. Усовершенствованная коробка стала эффективнее примерно на 30% за счет оптимизации работы сервоприводов, разжилась «ползучим» и «зимним» режимами, а при использовании ручного алгоритма перестала без команды переключаться «вверх» на высоких оборотах двигателя.

Мы решили устроить модернизированному универсалу тест с пристрастием – он прошел после обильных снегопадов. Под колесами испытуемого оказался лед, снег и асфальт, скользкий от химических «коктейлей», щедро выливаемых на столичные дороги коммунальщиками.

Практичная фотомодель

Редакционный фотограф смотрит на новенький универсал цвета сочного апельсина, и его рука тянется к камере. Я намеренно не направляю его, а лишь наблюдаю за работой маэстро. Вот он завис над акульим плавником антенны, запечатлел красивые элементы обвеса, крупные внешние зеркала, переместился от модных колесных дисков к не менее эффектным патрубкам выхлопа. А теперь уже открыл капот и начал снимать огромный желоб для отвода воды, стекающей в подкапотное пространство. «Классно, – говорит, – придумали, понятно, почему и кожух двигателя чистый. А еще, смотри, на шумоизоляцию капота не поскупились!»

Мне остается только согласиться. Vesta SW Cross – синтез стиля и удобства. Все исполнения этой модели оснащаются «взрослыми» 17-дюймовыми колесами, дорожный просвет на 25 мм больше, чем у стандартного универсала, а «парящая» крыша, даром что купеобразная, обеспечивает прибавку почти в три сантиметра над головами задних пассажиров в сравнении с версией седан.

По объему багажника здесь полный паритет с «четырехдверкой» (480 л), но конфигурация отсека у универсала оптимальна, а по количеству компоновочных изысков наш герой готов посоревноваться с Skoda Rapid, предлагающим просто-таки изощренную систему размещения и фиксации багажа. Мне особенно понравился двойной пол, в нижнем секторе которого смонтирован органайзер с глубокими ячейками, а также огромное количество крючков, сеток и фиксирующих ремней. Еще ниже расположена запаска на 15-дюймовых дисках. Хорошо и то, что по правому борту отсека смонтирована розетка на 12 В, от которой можно кинуть шнур к сиденьям заднего ряда.

Оказавшись в салоне, понимаешь, что вазовцы старались, чтобы в их флагманской модели не пахло бюджетностью. Отчасти им это удалось. Мультирулем, регулирующимся в двух плоскостях, трехступенчатым подогревом сидений обоих рядов, охлаждаемым перчаточным ящиком и широким центральным боксом-подлокотником может похвастаться далеко не каждый игрок сегмента B+. А еще здесь есть круиз-контроль, климат-контроль, подогрев лобового стекла, датчики дождя и света.

Понравились также передние кресла с удобной регулировкой по высоте, поясничным подпором и развитой боковой поддержкой. Крупный центральный дисплей мультимедиа не выпадает из поля зрения водителя. Его главное достоинство – во внятной картинке с камеры заднего вида. Виртуальные дуги здесь не только дают траекторные подсказки, но и меняют цвет. Желтый – можно маневрировать, красный – предупреждение о препятствии.

Жаль, что не обошлось без эргономических огрехов. Скажем, из-за жестко зафиксированного центрального подлокотника неудобно пристегиваться ремнями безопасности – приходится изгибать кисть. Посетую и на такой пробел в электронной начинке, как отсутствие автоматического режима у стек­лоподъемника водительской двери. Надеемся, он все же появится в ходе дальнейшей модернизации модели.

Впрочем, плюсов в организации салонного пространства все же больше. Взять хотя бы то, что из моделей Lada эта на сегодня самая дружелюбная к задним пассажирам. У людей среднего роста здесь имеется приличный запас пространства перед коленями и над головой. Кроме того, машинам «старших» комплектаций выделен выдвижной подлокотник, а задняя часть бокса-подлокотника не оставлена голой, как у иных конкурентов. В тестовом автомобиле в ней были смонтированы клавиши подогрева дивана и USB-слот, от которого можно заряжать гаджеты.

Гонять и «ползать»

Конечно же, профессиональный интерес заставил нас испытать первым делом новые алгоритмы «робота» AMT, который сочетается у Vesta SW Cross исключительно с топовым 1,8-литровым 122-сильным бензиновым мотором. Фотограф просит, как он выражается, «протянуть машину вперед», чтобы выставить ее на фоне симпатичного жилого массива. Асфальт во дворе после нескончаемых снегопадов очищен «на троечку», под шинами – обледенелый снег. Придавливаю педаль акселератора, и колеса с низкопрофильной «липучкой» лишь елозят по скользкой поверхности. Вот тут-то и пригодился новый «зимний» режим, который активируется на универсале с включением повышенной передачи. Действительно, стоило задействовать «вторую», как Vesta SW Cross без видимых усилий преодолела обледенелый участок.

Весьма полезным оказался и «ползучий» режим, который, что существенно, действует как при положении селектора Drive, так и при езде задним ходом. Если до модернизации автомобиль трогался при подаче «газа», то теперь начинает плавное движение сам, стоит водителю снять ногу с педали тормоза. Кстати, инженеры предусмотрели так называемую защиту от дурака: если машина удерживается ручником или открыта дверь, режим деактивируется.

И все-таки по удобству использования соперничать с классическим «автоматом» усовершенствованный «робот» по-прежнему не готов. При активной езде и движении в рваном темпе смена передач сопровождается характерными рывками, а при старте на небольшом уклоне машина может откатиться назад (датчики считывают только крутые спуски и подъемы, игнорируя легкие неровности).

Возможностей 1,8-литрового мотора версии с «роботом» вполне хватает для бодрого ускорения со старта и достаточно быстрых обгонов. Того, что коробка принудительно переключится «вверх» в самый ответственный момент ускорения (а именно так она вела себя до модернизации), теперь бояться не нужно – «робот» стал гораздо честнее. На мой взгляд, это главный плюс случившегося обновления.

Наконец, управлять такой Vesta в связке виражей – одно удовольствие, чему способствуют как грамотно настроенное шасси, так и упругий и информативный руль. Плавность хода, правда, на разбитой дороге могла бы быть и лучше, но откровенно жесткой подвеску не назовешь. Зато плотность упругих элементов помогает универсалу противостоять кренам. Имея клиренс 203 мм, этот автомобиль на удивление стабилен, предсказуем и отзывчив на руление.

Хорошую геометрическую проходимость на проселке также записываем в плюсы. Но за отсутствием полного привода уезжать далеко от асфальта, особенно зимой, не советуем. Штатная система стабилизации хоть и имитирует межколесные блокировки, пробиться через глубокий снег или въехать на крутой скользкий подъем будет для Vesta SW Cross настоящим испытанием. Вместе с тем следует признать, что 830 900 рублей, которые просят за начальное исполнение 1,8-литровой модификации, наш герой отрабатывает в полной мере.

Технические характеристики Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT Габариты, мм 4424х1785х1532 Колесная база, мм 2635 Дорожный просвет, мм 203 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1280 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1774 Макс. мощность, л.с./об/мин 122/5900 Макс. момент, Нм/об/мин 170/3700 Привод передний Трансмиссия роботизированная 5-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 181 Время разгона 0–100 км/ч, с 13,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 55