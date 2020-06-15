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Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга
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О Lada Vesta Sport

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Лада Веста Спорт

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Цены
от 1 009 900
до 1 045 900
Lada Vesta Sport 2019 вид сбоку
Lada Vesta Sport – продукт успешного заводского тюнинга, защищенный гарантией, стандартной для автомобилей этого семейства, – три года или 100 000 км
Lada Vesta Sport 2019 салон
Lada Vesta Sport 2019 приборная панель
Аналоговая приборная панель имеет красный фон оцифровки
Lada Vesta Sport 2019 монитор
Плюс камеры заднего вида – динамические подсказки
Lada Vesta Sport 2019 климат-контроль
Климат-контроль предлагается для всех комплектаций Vesta Sport
Lada Vesta Sport 2019 5МКПП
Рукоять рычага «механики» «одета» в кожу
Lada Vesta Sport 2019 переднее кресло
Передние сиденья снабжены мощной поддержкой и контрастными вставками из замши
Lada Vesta Sport 2019 центральныйподлокотник
Центральный подлокотник затрудняет доступ к ручнику
Lada Vesta Sport 2019 задний диван
Задний диван исполнен в спортивном стиле и отформован под двоих
Lada Vesta Sport 2019 багажное отделение
Пространство багажника на 480 л ограничивают петли его крышки и колесные арки
Lada Vesta Sport 2019 корпус воздушного фильтра
Корпус воздушного фильтра украшен объемной наклейкой Lada Sport
Lada Vesta Sport 2019 бампер
Бамперы и спойлер проработаны в заводской аэродинамической трубе
Lada Vesta Sport 2019 вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta Sport 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta Sport 2019

Если бы в автомобильных конкурсах существовала номинация «народный спорткар», герой этого теста имел бы отличные шансы стать абсолютным победителем

Перенесемся лет на 25 назад, когда слово «иномарка произ­носили» с придыханием. Я в тот момент мучился выбором между вазовскими моделями – 2108 и 2110, склоняясь к первой, поскольку знал, что в ее доводке поучаствовали инженеры Porsche. Помню, предвкушал, как буду колдовать с установкой нештатных пружин и амортизаторов, менять заводскую штамповку на модное «литье» и улучшать «шумку». Однако семья продавила «десятку», и запланированный тюнинг вылился в исправление заводских ляпов – новенький седан отказывался нормально перераспределять тормозные усилия, передняя панель безбожно скрипела, а зимой через кривую рамку одной из дверей в салон набивался снег.

И вот спустя четверть века у меня на тесте, пожалуй, первый вазовский автомобиль, в котором поле деятельности для любителей гаражного тюнинга сведено к нулю. Ведь все «пацанские» (и не только) улучшения в Vesta Sport уже произвели специалисты подразделения «Лада Спорт».

Не колхоз, а завод

Первое, что бросается в глаза при взгляде на нашего «спортсмена», это заниженный дорожный просвет – 147 мм против 178 у стандартной Vesta. Причем носовая часть приникла ближе к земле, чем кормовая, – прямо как у «заколхоженных» «восьмерок» и «девяток» на проставках из 1990-х. Вот только в случае с Vesta Sport все инженерные решения по шасси – заводские, взятые из автоспорта и, соответственно, эффективно работающие на снижение подъемной силы и рост курсовой устойчивости. Не обошлось, правда, без жертв – чуть сократился радиус разворота и ухудшилась геометрическая проходимость. Так что при маневрировании у бордюров нужно быть внимательнее, хотя тут руку помощи протягивают камера заднего вида и датчики парковки.

Уверенно держаться курса Vesta Sport помогает еще одно обстоятельство – «спортсменка» шире базовой модификации на 10 мм. Отсюда, кстати, мускулистые пластиковые передние крылья, компенсирующие увеличение колеи. Подвеска более короткоходная и настроена заметно жестче, чем у остальных Vesta, тормозная система усилена, а в качестве «обувки» предусмотрены только 17-дюймовые колеса с лихо закрученными спицами. А еще вместе с новым аэродинамическим «костюмом» спортседан обзавелся адаптивными «противотуманками», подсвечивающими вираж при повороте руля, – вещь, согласитесь, полезная.

Пожалуй, самое сильное впечатление в салоне производит… потолок. Он обшит черным текстилем – такие своды привычнее видеть в спорткарах Jaguar, BMW и Audi. Есть в арсенале Vesta Sport и пухлый мультируль с красной меткой нулевого положения, такая же алая подсветка «приборки», педального узла, карт дверей и подстаканников у центральной консоли. Ну а за удобнейшие ковшеобразные передние кресла корейской компании Daewon (выпускаются в Ижевске) этой Vesta вполне можно простить тесноватый задний ряд с диваном, для которого, в отличие от других топовых исполнений седана, почему-то нельзя заказать откидной подлокотник и опцию подогрева. Багажное отделение практически такое же, как у других версий модели, разве что в спойлер крышки интегрирован третий стоп сигнал, а 16-дюймовое колесо в подполье выполняет роль «докатки».

Музыкальная шкатулка

Знаете, чем еще подкупает «оспортивленная» Vesta? Голосистостью 1,8-литрового бензинового двигателя. Бархатистый рокот вазовской «четверки» – бальзам на душу водителей, которые ищут в отечественном автопроме ответ на Volkswagen Polo GT и Skoda Rapid Monte Carlo, оснащенных бойким 1,4-литровым 125-сильным турбо­мотором. Правда, в отличие от соперников из стана Volkswagen Group наш седан полагается на 145 «атмосфер­ных» «лошадей», а конструкция силового агрегата основательно доработана – применены оригинальные распредвалы, перенастроены система изменения фаз газораспределения и система выпуска, повышено давление в топливной системе и переписан софт.

Отсюда еще один вопрос: как ускоряется автомобиль, которому добавили 23 л.с. и 14 Нм? Характер мотора получился настолько «верховым», что спортседан буквально требует включения пониженных передач. Если же недодать «газа», «шестнадцатиклапанник» сникнет и вы столкнетесь с дефицитом тяги на «низах». Сюда бы коробку «покороче», чем примененная 5-ступенчатая «механика» Renault с теми же передаточными числами, что и на других 1,8-литровых Vesta.

В результате невольно подлажи­ваешься под агрегатную связку и начинаешь от души «крутить» мотор. При таком раскладе седан пускается в мощные спурты и ритм езды получается довольно рваным. А просто плестись в потоке на этой машине совсем не интересно.
Словом, «тольяттинка» зовет на оперативный простор – куда-нибудь на МКАД, а еще лучше на трассу «Дон», где можно местами легально ехать быстрее 130 км/ч. Там Vesta Sport чувствует себя как рыба в воде, запаса для быстрых обгонов – выше крыши.

Там же, на шоссе, окончательно осо­знаешь, насколько ко двору этой машине пришлись снижение клиренса и «ужесточение» упругих элементов шасси. Седан цепляется за траекторию просто-таки ожесточенно, на вертикальную раскачку нет и намека, а крены на виражах, считай, символические.

Спортивная нагрузка

Конечно, спорт и физкультура – вещи разные: ямы с дорожными стыками отрабатываются, как ни крути, жестковато. И все же назвать эту Vesta некомфортным автомобилем нельзя. Плавность хода осталась на вполне гражданском уровне, подвеска получилась сбалансированной и, несмотря на короткоходность, энергоемкой. Это вам не «девятка» с пружинами, подрезанными в гараже у дяди Сережи.

А как классно Vesta Sport рулится и замедляется! В сравнении с остальными Vesta баранка прибавила в информативности, а система стабилизации допускает больше вольностей, чем на «гражданских» исполнениях. Так что к езде «на грани» провоцирует даже не мотор, а перенастройка шасси, рулевого управления и тормозной системы. При доведении до ума последней, кстати, вазовцы использовали конструктивные элементы Renault Megane – в частности, более крупные тормозные диски и колодки, а также поршни увеличенного диаметра.

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Так стоит ли весь спектр доработок 1 049 900 рублей, что просят за базовую комплектацию Luxe? И уж тем более 1 085 900 рублей, в которые оценен топовый вариант Luxe Multimedia? Тут следует для себя решить, нужны ли вам навигация, камера заднего вида и обогрев ветрового стекла, полагающиеся «старшему» исполнению Vesta Sport. Я для себя ответил утвердительно. Однако наверняка есть молодые россияне, готовые отдать предпочтение более доступной версии, чтобы не получилось так, как у меня в молодости, когда я вместо бескомпромиссной «восьмерки» приобрел ту самую 2110.

В целом же, следует признать, вазовским инженерам удалось совершить маленькое чудо. Благодаря их усилиям у нас есть заводское исполнение того, что принято называть «народными зажигалками». И своего миллиона с лишним этот автомобиль в самом деле стоит.

   

Технические характеристики Lada Vesta Sport

Габариты, мм

4420х1774х1478

Колесная база, мм

2635

Дорожный просвет, мм

147

Объем багажника, л

480

Снаряженная масса, кг

1322

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1774

Макс. мощность, л.с./об/мин

145/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

184/3600

Привод

передний

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая  

Макс. скорость, км/ч

193

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,6

Расход топлива (средний), л/100 км

7,9

Объем бака, л

55 

    

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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