Lada Vesta Sport

Если бы в автомобильных конкурсах существовала номинация «народный спорткар», герой этого теста имел бы отличные шансы стать абсолютным победителем

Перенесемся лет на 25 назад, когда слово «иномарка произ­носили» с придыханием. Я в тот момент мучился выбором между вазовскими моделями – 2108 и 2110, склоняясь к первой, поскольку знал, что в ее доводке поучаствовали инженеры Porsche. Помню, предвкушал, как буду колдовать с установкой нештатных пружин и амортизаторов, менять заводскую штамповку на модное «литье» и улучшать «шумку». Однако семья продавила «десятку», и запланированный тюнинг вылился в исправление заводских ляпов – новенький седан отказывался нормально перераспределять тормозные усилия, передняя панель безбожно скрипела, а зимой через кривую рамку одной из дверей в салон набивался снег.

И вот спустя четверть века у меня на тесте, пожалуй, первый вазовский автомобиль, в котором поле деятельности для любителей гаражного тюнинга сведено к нулю. Ведь все «пацанские» (и не только) улучшения в Vesta Sport уже произвели специалисты подразделения «Лада Спорт».

Не колхоз, а завод

Первое, что бросается в глаза при взгляде на нашего «спортсмена», это заниженный дорожный просвет – 147 мм против 178 у стандартной Vesta. Причем носовая часть приникла ближе к земле, чем кормовая, – прямо как у «заколхоженных» «восьмерок» и «девяток» на проставках из 1990-х. Вот только в случае с Vesta Sport все инженерные решения по шасси – заводские, взятые из автоспорта и, соответственно, эффективно работающие на снижение подъемной силы и рост курсовой устойчивости. Не обошлось, правда, без жертв – чуть сократился радиус разворота и ухудшилась геометрическая проходимость. Так что при маневрировании у бордюров нужно быть внимательнее, хотя тут руку помощи протягивают камера заднего вида и датчики парковки.

Уверенно держаться курса Vesta Sport помогает еще одно обстоятельство – «спортсменка» шире базовой модификации на 10 мм. Отсюда, кстати, мускулистые пластиковые передние крылья, компенсирующие увеличение колеи. Подвеска более короткоходная и настроена заметно жестче, чем у остальных Vesta, тормозная система усилена, а в качестве «обувки» предусмотрены только 17-дюймовые колеса с лихо закрученными спицами. А еще вместе с новым аэродинамическим «костюмом» спортседан обзавелся адаптивными «противотуманками», подсвечивающими вираж при повороте руля, – вещь, согласитесь, полезная.

Пожалуй, самое сильное впечатление в салоне производит… потолок. Он обшит черным текстилем – такие своды привычнее видеть в спорткарах Jaguar, BMW и Audi. Есть в арсенале Vesta Sport и пухлый мультируль с красной меткой нулевого положения, такая же алая подсветка «приборки», педального узла, карт дверей и подстаканников у центральной консоли. Ну а за удобнейшие ковшеобразные передние кресла корейской компании Daewon (выпускаются в Ижевске) этой Vesta вполне можно простить тесноватый задний ряд с диваном, для которого, в отличие от других топовых исполнений седана, почему-то нельзя заказать откидной подлокотник и опцию подогрева. Багажное отделение практически такое же, как у других версий модели, разве что в спойлер крышки интегрирован третий стоп сигнал, а 16-дюймовое колесо в подполье выполняет роль «докатки».

Музыкальная шкатулка

Знаете, чем еще подкупает «оспортивленная» Vesta? Голосистостью 1,8-литрового бензинового двигателя. Бархатистый рокот вазовской «четверки» – бальзам на душу водителей, которые ищут в отечественном автопроме ответ на Volkswagen Polo GT и Skoda Rapid Monte Carlo, оснащенных бойким 1,4-литровым 125-сильным турбо­мотором. Правда, в отличие от соперников из стана Volkswagen Group наш седан полагается на 145 «атмосфер­ных» «лошадей», а конструкция силового агрегата основательно доработана – применены оригинальные распредвалы, перенастроены система изменения фаз газораспределения и система выпуска, повышено давление в топливной системе и переписан софт.

Отсюда еще один вопрос: как ускоряется автомобиль, которому добавили 23 л.с. и 14 Нм? Характер мотора получился настолько «верховым», что спортседан буквально требует включения пониженных передач. Если же недодать «газа», «шестнадцатиклапанник» сникнет и вы столкнетесь с дефицитом тяги на «низах». Сюда бы коробку «покороче», чем примененная 5-ступенчатая «механика» Renault с теми же передаточными числами, что и на других 1,8-литровых Vesta.

В результате невольно подлажи­ваешься под агрегатную связку и начинаешь от души «крутить» мотор. При таком раскладе седан пускается в мощные спурты и ритм езды получается довольно рваным. А просто плестись в потоке на этой машине совсем не интересно.

Словом, «тольяттинка» зовет на оперативный простор – куда-нибудь на МКАД, а еще лучше на трассу «Дон», где можно местами легально ехать быстрее 130 км/ч. Там Vesta Sport чувствует себя как рыба в воде, запаса для быстрых обгонов – выше крыши.

Там же, на шоссе, окончательно осо­знаешь, насколько ко двору этой машине пришлись снижение клиренса и «ужесточение» упругих элементов шасси. Седан цепляется за траекторию просто-таки ожесточенно, на вертикальную раскачку нет и намека, а крены на виражах, считай, символические.

Спортивная нагрузка

Конечно, спорт и физкультура – вещи разные: ямы с дорожными стыками отрабатываются, как ни крути, жестковато. И все же назвать эту Vesta некомфортным автомобилем нельзя. Плавность хода осталась на вполне гражданском уровне, подвеска получилась сбалансированной и, несмотря на короткоходность, энергоемкой. Это вам не «девятка» с пружинами, подрезанными в гараже у дяди Сережи.

А как классно Vesta Sport рулится и замедляется! В сравнении с остальными Vesta баранка прибавила в информативности, а система стабилизации допускает больше вольностей, чем на «гражданских» исполнениях. Так что к езде «на грани» провоцирует даже не мотор, а перенастройка шасси, рулевого управления и тормозной системы. При доведении до ума последней, кстати, вазовцы использовали конструктивные элементы Renault Megane – в частности, более крупные тормозные диски и колодки, а также поршни увеличенного диаметра.

Так стоит ли весь спектр доработок 1 049 900 рублей, что просят за базовую комплектацию Luxe? И уж тем более 1 085 900 рублей, в которые оценен топовый вариант Luxe Multimedia? Тут следует для себя решить, нужны ли вам навигация, камера заднего вида и обогрев ветрового стекла, полагающиеся «старшему» исполнению Vesta Sport. Я для себя ответил утвердительно. Однако наверняка есть молодые россияне, готовые отдать предпочтение более доступной версии, чтобы не получилось так, как у меня в молодости, когда я вместо бескомпромиссной «восьмерки» приобрел ту самую 2110.

В целом же, следует признать, вазовским инженерам удалось совершить маленькое чудо. Благодаря их усилиям у нас есть заводское исполнение того, что принято называть «народными зажигалками». И своего миллиона с лишним этот автомобиль в самом деле стоит.

Технические характеристики Lada Vesta Sport Габариты, мм 4420х1774х1478 Колесная база, мм 2635 Дорожный просвет, мм 147 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1322 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1774 Макс. мощность, л.с./об/мин 145/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 184/3600 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Макс. скорость, км/ч 193 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9 Объем бака, л 55

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.