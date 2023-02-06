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6 фев 2023

Компания Lamborghini попрощалась с Aventador

Компания Lamborghini попрощалась с Aventador
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini рассекретила два уникальных суперкара — купе Invencible и родстер Autentica. Каждый из них построен в единственном экземпляре

Обе машины базируются на платформе Aventador, одновременно с этим они станут последними спорткарами, которые будут оснащены атмосферными моторами V12. Последующие силовые установки будут уже гибридными. К слову, мощность новинок – 780 лошадиных сил. Тип привода – задний, а в качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот.

В дизайне новых суперкаров использованы отсылки к нескольким прежним эксклюзивным либо уникальным Lamborghihi. Так, передняя часть должна напоминать Essenza SCV12 и Sesto Elemento.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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