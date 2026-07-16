Lamborghini отказалась от идеи имитации «механики»

Компания Lamborghini не собирается идти по пути Ferrari и внедрять систему, имитирующую работу механической коробки передач. Об этом рассказал директор по маркетингу и продажам марки Федерико Фоскини

По его словам, интерес покупателей к механической трансмиссии действительно существует, однако в компании не считают это направлением, которое должно получить развитие в серийных автомобилях Lamborghini. Фоскини подчеркнул, что философия Lamborghini заключается в тесной связи дорожных автомобилей с гоночной техникой. Поскольку современные гоночные модели бренда давно не используют механические коробки передач, компания не видит причин возвращать их и на серийные автомобили.

Последней моделью бренда с механической коробкой передач стал Gallardo LP 560-2 50th Anniversario. С тех пор прошло уже более 13 лет, и за это время механическая коробка полностью исчезла из модельного ряда итальянской марки.

При этом представитель Lamborghini не исключил, что в будущем может появиться ограниченная серия с «механикой». Однако на сегодняшний день подобный проект не рассматривается как приоритетный.

