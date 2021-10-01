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1 окт 2021

В Lamborghini построили реплику самого первого Countach

В Lamborghini построили реплику самого первого Countach
Автор фото: фирма-производитель

У Lamborghini есть  подразделение Polo Storico, которое занимается восстановлением старых моделей марки и строительством их реплик. Но этому проекту мы уделим особенное внимание

Перед нами не просто Countach, а предсерийная модель LP 500! Она ценна тем, что мы видим перед собой оригинальный дизайн Марчелло Гандини. В момент проектирования спорткар задумывался, как сочетание простой геометрии и необычного дизайна. Это потом уже на спорткар стали «вешать» антикрылья и массивные расширители арок, которые сформировали узнаваемый облик.

Любопытно, что оригинальный LP 500 был разбит на английском полигоне MIRA во время сертификационных тестов, а затем, как говорят в Lamborghini, он исчез. Так что инженерам пришлось провести титаническую работу- почти полгода  им понадобилось лишь на сбор всей информации и анализ эскизов, чертежей и прочей документации. В общей сложности на реализацию проекта у Lamborghini Polo Storico ушло 25 тысяч часов. Машину строили по просьбе неназванного коллекционера с 2017 года.

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