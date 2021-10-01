В Lamborghini построили реплику самого первого Countach

У Lamborghini есть подразделение Polo Storico, которое занимается восстановлением старых моделей марки и строительством их реплик. Но этому проекту мы уделим особенное внимание

Перед нами не просто Countach, а предсерийная модель LP 500! Она ценна тем, что мы видим перед собой оригинальный дизайн Марчелло Гандини. В момент проектирования спорткар задумывался, как сочетание простой геометрии и необычного дизайна. Это потом уже на спорткар стали «вешать» антикрылья и массивные расширители арок, которые сформировали узнаваемый облик.

Любопытно, что оригинальный LP 500 был разбит на английском полигоне MIRA во время сертификационных тестов, а затем, как говорят в Lamborghini, он исчез. Так что инженерам пришлось провести титаническую работу- почти полгода им понадобилось лишь на сбор всей информации и анализ эскизов, чертежей и прочей документации. В общей сложности на реализацию проекта у Lamborghini Polo Storico ушло 25 тысяч часов. Машину строили по просьбе неназванного коллекционера с 2017 года.