Lancia возродила модель Gamma. Теперь это кроссовер

Итальянская марка Lancia опубликовала первые изображения нового Gamma. Возрожденная модель не купе или хэтчбек, как оригинальный Gamma 70-х и 80-х годов, а крупный кроссовер в стиле фастбэк

Новинка разработана и спроектирована в Италии, а производство наладят на заводе Stellantis в городе Мельфи. Компания уже начала дорожные испытания предсерийных автомобилей, что говорит о скором рыночном дебюте.

В основе модели лежит платформа STLA Medium, созданная специально для электромобилей и гибридов. Длина нового Gamma составляет 4,67 метра, ширина – 1,89 метра, а высота – 1,66 метра. Дизайн модели оформлен в фирменной стилистике бренда, который выделяется узкой светодиодной полосой передних фар, спортивными бамперами, скрытыми дверными ручками и пластиковыми накладками по всему периметру кузова.

Стандартная версия Lancia Gamma комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 145 л.с. Запас хода – 1000 км. Версии подороже получили электрические системы. 230-сильная модификация сможет проехать до 540 км, версия на 245 л.с. – 740 км, а флагманская с двумя электромоторами на 375 л.с. – 675 км.
 

