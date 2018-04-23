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23 апр 2018

Land Rover хочет возродить Freelander

Land Rover хочет возродить Freelander
Автор фото: Autocar

Компания Land Rover постепенно продолжает расширять свою линейку кроссоверов, в гамме которой есть как относительно доступные модели типа Land Rover Disscovery Sport, так и дорогие роскошные Range Rover.

Однако, с появлением Land Rover Discovery Sport компания осталась без кроссовера начального уровня, этакого «входного билета», массовой и не недорогой модели. В свое время такой моделью стал Freelander, его второе поколение позволило британцам серьезно увеличить продажи, но затем и от имени и от идеологии доступной машины в Land Rover отказались.

Но в 2021 году компания выведет на рынок новую модель, которая возродит имя Freelander и будет даже короче оригинального: 4,2 метра против 4,45 у первого Freelander. Особых инвестиций в проект не потребуется: для кроссовера используют существующую платформу D8, на которой базируются Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.

Платформа будет модернизирована, получит новый индекс (скорее всего D10), но кроссовер сохранит систему полного привода. Основными конкурентами возрожденного Land Rover Freelander станут Audi Q2, Jeep Renegade и MINI Countyrman.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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