Осколки монаршей особы

Совсем недавно стало известно о громкой аварии, в которую попал принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы второй. С самим принцем все в порядке, однако, его машина была разбита в хлам. Казалось бы, на этом можно поставить точку, однако, недавно на Ebay появился уникальный лот - обломки той самой машины

И закрутилось. Изначально цена на обломки кроссовера Land Rover Freelander была символической, всего каких-то 99 пенсов, однако, в ходе торгов цена взлетела на отметку в 65 900 фунтов стерлингов. На секундочку, в рублевом эквиваленте, эта сумма равна 5,63 миллионам рублей. Для большей ясности - за такие деньги можно купить новый Range Rover.

Разумеется, поклонников у монаршей семьи целая армия. Но бешеный фанатизм, когда ты готов купить обломки машины за кругленькую сумму - это нонсенс. Интересный факт, в объявлении было указано, что обломки были просто подобраны с места происшествия, так как их долгое время никто не убирал. Кстати средства от продажи пойдут на благотворительность, а именно, в фонд, спонсирующий исследования онкологических заболеваний.