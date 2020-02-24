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С какой стати Lexus ES старается за двоих
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Lexus ES 2019 вид сбоку
На фоне предшественника новая модель воспринимается как автомобиль классом выше
Lexus ES 2019 вид сзадиLexus ES 2019 салон
Lexus ES 2019 приборная панель
«Приборка» совмещает виртуальные циферблаты с аналоговыми
Lexus ES 2019 кнопки подогрева и вентилляции
У подогрева и вентиляции кресел имеется автоматический режим
Lexus ES 2019 тачпад
Тачпад по-прежнему чувствительный, но привыкаешь к этому довольно быстро
Lexus ES 2019 дверь
Клавиши на дверных панелях заведуют памятью положения сиденья
Lexus ES 2019 передние кресла
Кресла c множеством регулировок очень удобные
Lexus ES 2019 задний диван
Второй ряд очень просторный, его сиденья имеют наклон спинок
Lexus ES 2019 задний пульт управления
Сзади есть собственный пульт управления различными девайсами
Lexus ES 2019 багажное отделение
Объем багажника не рекордный, но пара чемоданов войдет легко
Lexus ES 2019 камера заднего вида
Без камеры заднего вида нынче никак не обойтись

Непростую миссию японцы возложили на модель нового поколения. Справится ли она с ней?

Первой точкой отсчета в истории марки Lexus стал август 1983-го. Именно тогда в недрах Toyota прошло секретное совещание руководства, где директор Эйдзи Тойода заявил, что корпорация должна создать автомобиль представительского класса. Причем он ни много ни мало должен стать лучше всех конкурентов.

Сказано – сделано. В 1989 году увидел свет представительский седан Lexus LS, и очень скоро он отхватил у соперников солидный кусок пирога. Со временем модельный ряд расширился до внушительных размеров, а новый премиальный бренд уверенно застолбил место на рынке. И только один раз модельную линейку сократили…

Один пишем, два в уме

Так вышло, что в бизнес-классе у Lexus оказалось сразу две модели: заднеприводный GS и переднеприводный ES. Первый из них был более престижным и дорогим, второй, соответственно, более доступным вариантом, построенным на шасси Toyota Camry. Тем не менее выпуск GS решено было свернуть. Выходит, новому поколению Lexus ES придется отдуваться и за себя, и за него…

Новинка, как и раньше, построена на шасси Camry, тоже недавно сменившей поколение. И эта смена пошла ей (тойотовской модели) на пользу – как минимум в плане улучшения ходовых качеств. Новый ES вслед за «донором» тоже обзавелся задней многорычажной подвеской вместо прежней McPherson. Кроме того, прибавил в длину и ширину, немного снизив «рост». Выросла колесная база, вес уменьшился, а жесткость кузова увеличилась. А вот амортизаторы, как уверяют представители компании, у ES уникальные – со специальными клапанами, обеспечивающими гашение колебаний при разных скоростях работы штока.

В общем, над улучшением ходовых качеств поработали основательно. Как и над безопасностью. Новейшие системы объединены в пакет Lexus Safety System +, куда входит функция автоматического торможения, распознающая машины, велосипедистов и пешеходов, причем последних – даже ночью. Помимо этого, седан следит за разметкой, видит знаки, мониторит слепые зоны, а также контролирует усталость водителя. Новые фары умеют самостоятельно выключать часть пучка благодаря выборочной работе 24 светодиодов, чтобы не слепить встречные и попутные автомобили. И в рейтинге Euro NCAP новый Lexus ES отличился, заработав максимальные 5 звезд.

Что же касается силовых агрегатов, то два из них известны по модели предыдущего поколения. Речь о 2-литровом моторе мощностью 150 л.с. и 3,5-литровом двигателе, развивающем 249 л.с. Третий агрегат новый, имеет объем 2,5 л и мощность 200 л.с. Именно эта модификация у меня на тесте.

Прогресс налицо

Раз новому седану придется заменить и более престижную модель GS, его салон должен соответствовать новому статусу. И он соответствует! Огромный 12,3-дюймовый дисплей с отменным качеством картинки точно такой же, как и у флагманского представительского седана LS. Проектор показаний на лобовое стекло и рулевое колесо тоже позаимствовали у флагмана. Необычные стремительные линии передней панели приятны взгляду, качество отделочных материалов великолепное.

Проекционный экран у ES, кстати, самый крупный в классе. По сути, с ним обычная «приборка» даже не нужна – водитель видит на лобовом стекле не только скорость, но и подсказки навигатора, знаки ограничений скорости, предупреждения ассистента удержания в полосе и даже уровень топлива. Оригинально (и удобно) организовано управление режимами движения функции Drive Mode Select и системой стабилизации с помощью вынесенных на бока «приборки» рычажков. И я, наконец, почти привык к чувствительному тачпаду, управляющему курсором на центральном экране. Еще недельку поездить – и, думаю, окончательно бы освоился.

Правильное положение за рулем подбираешь без проблем. Разве что мне хоте­лось бы еще сильнее опустить сиденье, а то при 180-сантиметровом росте потолок оказывает­ся совсем близко к макушке. Зато кресло отформовано отлично, оно словно повторяет контуры тела, и даже в многочасовом путешествии не устаешь.

Второй ряд по простору может соперничать с короткобазными представительскими седанами – перед коленями поистине гигантский зазор. Но места для ступней под подушками передних сидений маловато, а если эти кресла опустить совсем, то зазора и вовсе не останется. Зато диван понравился безоговорочно, ведь в комплектации тестового экземпляра есть электрорегулировка спинок и дополнительный климат-контроль для задней части салона (пусть и однозонный).

Багажное отделение – не сильная сторона Lexus ES. Объем (420 л) невелик по меркам класса. И его никак не увеличить: второй ряд сидений не раскладывается из-за распорки, увеличивающей жесткость кузова. То есть практичность принесли в жертву управляемости. Впрочем, пара-тройка чемоданов в отсек войдут без проблем. И еще важный момент – специально для российского рынка в подполье расположили полноразмерное запасное колесо.

Аристократ

Работа 2,5-литрового атмосферного двигателя на холостых оборотах идеально плавная и беззвучная – можно даже случайно завести его повторно. В движении реакции на нажатие педали акселератора своевременные и плавные. Мощности в большинстве дорожных ситуаций достаточно. Иногда, правда, не хватает тяги на низких оборотах. Все-таки развратили нас в последнее время турбомоторы со своим напором на «низах». А здесь, напомню, «атмосферник», и его пик крутящего момента на 4000 об/мин кажется слишком запоздалым. То есть, как в прежние времена, двигатель нужно «крутить». Зато потом наслаждаешься отзывчивостью на подачу топлива, недоступной турбомоторам. А если включить «спортивный» режим, великолепно отлаженный «автомат» не позволит оборотам упасть и проблем с тягой не останется.

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Какой приятной тяжестью налит руль! К тому же он еще и довольно острый – 2,6 оборота от упора до упора. Благодаря таким настройкам почти пятиметровый седан живо и точно реагирует на управляющие действия, не проявляя никакой нервозности. Помнится, у предшественника рулевое управление такой информативностью и отзывчивостью не отличалось.

По автомагистрали «японец» летит стрелой. Разве что колейность слегка напрягает. В поворотах Lexus ES сама надежность, при этом не лишенная азарта, совсем несвойственного модели предыдущей генерации. Запас сцепления в вираже очень велик. А главное, даже при быстрой езде машина уверенно скрывает свою переднеприводную сущность: если не доводить до потери сцепления шин с покрытием, можно и не понять, какие колеса здесь ведущие.

Подвеска настроена плотнее, чем у предшественника, но плавность хода, как ни странно, лучше. Дорожная «мелочь» растворяется без следа, вызывая ощущение езды по мягкому ковру. Только неровности с острыми краями заставляют кузов вздрагивать. Но я виню в этом 18-дюймовые колеса: если желаете «бархатной» езды, берите базовый 17-дюймовый размер. К шумоизоляции никаких претензий – ни ветер, ни шины, ни двигатель не беспокоят.

В свое время я совершил путешествие из Москвы в Казань и обратно на Lexus ES прошлого поколения, и тот автомобиль понравился. Но он не идет ни в какое сравнение с новой моделью. Она превосходит предшественника не только в управляемости и комфорте, но также по ощущению качества и… цены. Новый ES воспринимается гораздо более дорогим и статусным автомобилем, хотя в реальности стоит не так уж много. За 2-литровую версию просят от 2 690 000 рублей, вариант с 2,5-литровым мотором чуть дороже – от 2 769 000 рублей, модификация же с 3,5-литровым двигателем подчеркивает свою исключительность – не менее 3 714 000 рублей. Но в любом случае Lexus с возложенной на него миссией справляется, причем без всяких натяжек.
       

Технические характеристики Lexus ES 250

Габариты, мм

4975х1865х1445

Колесная база, мм

2870

Диаметр разворота, м

11,8

Дорожный просвет, мм

154

Объем багажника, л

420

Снаряженная масса, кг

1695

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, см³

2487

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/6600

Макс. момент, Нм/об/мин

243/4000–5000

Привод

передний

Трансмиссия

8-диапазонный автомат

Макс. скорость, км/ч

210

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,1

Расход топлива (средний), л/100 км

6,6

Объем бака, л

60

         

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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