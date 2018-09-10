Еще никогда этот японский представительский седан не дарил столько водительского удовольствия

Новый Lexus LS – автомобиль-вызов. Вызов общепринятым стереотипам. Потому что это первый Lexus LS, спроектированный с прицелом не на пассажира заднего дивана, а на водителя. Уже один его внешний вид с хищной «мордой» и линией крыши, напоминающей не то купе, не то хэтчбек, способен основательно встряхнуть сознание обывателя: так выглядеть может какая угодно машина, но только не представительский седан. Причем он не похож ни на Mercedes-Benz, ни на BMW, в чем частенько обвиняли модель предыдущих четырех поколений. А еще это первый на моей памяти LS, на который оглядываются прохожие.

Угодит любому

Декоративные вставки из традиционного японского стеклянного орнамента «кирико», ручная обивка дверей в стиле оригами, эксклюзивные деревянные вставки из черного дерева с обработанным лазером узором «шеврон», пневматическая подвеска, поднимающая автомобиль для облегчения посадки-высадки, и сдувающиеся валики боковой поддержки для той же цели, светодиодная подсветка интерьера в манере японских фонарей Andon, аудиосистема Mark Levinson с 23 (!) динамиками и функцией пространственного звучания… Это совсем немногое из оборудования, которым оснащается новый Lexus LS в зависимости от комплектации. Подобного на данный момент не предлагает ни один представительский седан в мире. Словом, японские традиции в ультрасовременной упаковке. Когда подходишь к автомобилю, так и кажется, что он сейчас замрет в почтительном поклоне.

Седан построен на новой платформе, которую уже использует спортивное купе LC. Благодаря применению алюминия и современных методов сварки его кузов прибавил в жесткости, при этом сбросив в весе. Интересно, что если раньше модель предлагалась с двумя вариантами колесной базы (короткой и длинной), то теперь база только одна, но она на 33 мм длиннее, чем у старой длиннобазной модификации, а места для ног задних пассажиров на 55 мм больше по сравнению с той же длиннобазной версией. Подвеска пневматическая.

Двигателей пока два, оба бензиновые 6-цилиндровые объемом 3,5 л. Первый мотор – атмосферный (мощностью 316 л.с.) – находится под капотом заднеприводной модификации LS 350. Цены на нее начинаются с 5 539 000 рублей. Второй агрегат, устанавливаемый на версию LS 500, оснащен турбонаддувом и развивает 422 л.с. Варианты с этим двигателем предлагаются с полным приводом и стоят от 7 026 000 рублей. Коробка передач в любом случае автоматическая 10-диапазонная.

Кроме того, LS 500 теперь можно приобрести в комплектации F SPORT. Этот седан отличается более агрессивными бамперами, спойлером на крышке багажника, видоизмененной решеткой радиатора, разноширокими колесами, алюминиевыми вставками в салоне, новым рулевым колесом, спортивными передними сиденьями, а также алюминиевыми накладками на педали и пороги. За него просят 7 729 000 рублей. Именно такой автомобиль и побывал у нас на тесте.

Японская гостиная

Главный дизайнер модели Коичи Суга старался спроектировать интерьер, «абсолютно отличающийся от того, что предлагают другие автомобили представительского класса». И ему это удалось. Струящиеся линии словно обволакивают водителя и пассажиров, создавая атмосферу особого уюта. Здесь реально приятно находиться – глаз отдыхает на плавных, перетекающих друг в друга элементах интерьера. А каковы будто висящие в воздухе подлокотники на дверных панелях и центральном тоннеле! Но еще уютнее здесь ночью, когда включается прямо-таки интимная подсветка. И качество отделочных материалов отличное. В общем, не салон машины, а комната для релаксации.

Но почему здесь такая высокая посадка? При росте 180 см я чуть ли не упираюсь лбом в солнцезащитный козырек, а волосами «полирую» потолок, притом что кресло опущено до упора. Справедливости ради замечу, что спинку ставлю близко к вертикали, но все равно кресло установлено слишком высоко. Зато сидеть удобно: наполнитель мягкий, профиль отличный, а усиленная боковая поддержка версии F SPORT совсем не давит на ребра и при этом неплохо держит.

Над капотом «висит» изображение самого крупного в мире проекционного дисплея диагональю аж 24,3 дюйма! На него выводится масса разнообразной информации, от скорости и навигации до разрешенной «максималки». Не знаю, откуда Lexus берет сведения о ней, но верить этим показаниям решительно нельзя, а то и прав лишиться недолго. Так, на улицах Москвы на дисплее временами светился знак с цифрой «110», а иногда и «130»!

Если опустить взгляд ниже, увидишь оригинальную (разработанную специально для F SPORT) приборную панель. Нажмешь кнопочку на руле – и расположенный по центру тахометр (с цифровым спидометром в центре) отъедет вправо, освободив место для меню борткомпьютера. Причем диск тахометра настоящий, физический, а не виртуальный, и потому выглядит он очень стильно! Справа от «приборки» крупный экран интерфейса. Меню достаточно логичное, управляется с помощью тачпада на центральном тоннеле. И все бы хорошо, если б этот тачпад не был настолько чувствительным – попасть в нужную пиктограмму получается далеко не сразу. Да и графика, хоть и неплоха, до немецких конкурентов по сегменту все же недотягивает.

На втором ряду места предостаточно, однако в немецких длиннобазных представительских седанах пространства для ног еще больше. Может, все-таки стоит и новому LS обзавестись длиннобазной модификацией? В остальном все шикарно – если выбирать дорогие комплектации модели. Тогда и выдвижная подставка для ног будет, и спинка сможет откидываться на большой угол, и уникальный точечный массаж шиацу появится (пожалуй, лучший в представительском сегменте). Правда, все это не про F SPORT. Здесь владелец ездит только за рулем, поэтому сзади установлен обычный нерегулируемый диван. Впрочем, и на нем сидеть очень удобно.

Про багажный отсек говорить особо нечего. Его объем на фоне «одноклассников» не слишком велик, а запасного колеса нет, поскольку теперь и Lexus перешел на шины типа Runflat.

Смена ориентиров

На стоянке двигатель работает настолько незаметно, что хочется завести его снова. Чтобы включить «драйв», нужно потянуть маленький джойстик трансмиссии влево и на себя. Поехали!

С места автомобиль снимается плавно, педаль акселератора немного задемпфирована. Но в движении «задумчивость» откликов на подачу топлива исчезает, и дальше седан следует за правой педалью как приклеенный. Неслышный на низких оборотах мотор вдруг обнаруживает поставленный «голос», а ускорение растет подобно лавине. Новейшая 10-диапазонная автоматическая трансмиссия «шинкует» передачи молниеносно и совершенно незаметно. А ведь здесь есть еще и «спортивный» режим, а также «спорт плюс», в котором стрелка тахометра не желает опускаться в левую часть шкалы. В этом случае разгон по-настоящему заводит! И тормоза отличные – мощные и хваткие.

Помните легкий руль у Lexus LS? Который можно было одним пальцем крутить? Забудьте! Теперь у LS баранка тяжелая. Правда, не очень «острая» (2,8 оборота от упора до упора), однако для представительского седана вполне отзывчивая. Небольшая, гроссмейстерская пауза в откликах на поворот руля имеется, но лишь для того, чтобы придать весомости повадкам автомобиля. Задумавшись на долю секунды, «японец» меняет направление движения быстро и точно.

Самое главное, за его рулем теперь получаешь удовольствие от быстрой езды по извилистой трассе. Левый поворот, правый, левый… И каждый следующий я прохожу все быстрее. Вот уже и резина запищала, а автомобиль сохраняет прекрасный баланс и обладает цельностью реакций на управляющие действия. Седан лишь обозначает намек на недостаточную поворачиваемость, а потом четко пишет траекторию, поражая отличным «держаком». И совершенно «до лампочки», что чувствует при этом пассажир заднего дивана…

А чувствует он себя не очень. Если мелкие неровности на заднем ряду ощущаются чуть меньше, чем спереди, то все, что покрупнее, явственно транслируется на пятую точку седока, а на «лежачих полицейских», если чуть переборщить со скоростью, его может и подкинуть. Зато впереди все совсем неплохо. Не перина, конечно, как раньше, но неровности большей частью проходятся сбито и упруго, и лишь иногда проявляются толчки от неподрессоренных масс. Вообще, подвеска настроена отлично, и все вышеописанные минусы были бы почти неощутимы, будь автомобиль «обут» в нормальные колеса, а не в 20-дюймовые «катки» с шинами типа Runflat. С этими же колесами владельцу приятно будет ездить только за рулем. Впрочем, на то она и нужна – комплектация F SPORT.

Если же ездить с водителем, то лучше взять колеса поменьше, отказаться от шин Runflat и выбрать другую комплектацию – с раскладным задним сиденьем и подставкой для ног. А может, лучше подождать? Вдруг все-таки появится длиннобазная модификация? Или все же пересесть за руль и наслаждаться отточенными ходовыми качествами седана, бросившего вызов стереотипам.

Технические характеристики Lexus LS 500 F SPORT Габариты, мм 5235х1900х1460 Колесная база, мм 3125 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм 137 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 2320 Тип двигателя V6 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 3444 Макс. мощность, л.с./об/мин 422/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1600–4800 Привод полный Трансмиссия 10-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/45 R20/ 275/40 R20 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,9 Расход топлива (средний), л/100 км 9,9 Объем бака, л 82