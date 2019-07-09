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9 июл 2019

Lexus готовит новый кабриолет

Lexus готовит новый кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Невзирая на то, что основное производство марки сосредоточено на выпуске седанов и кроссоверов, в Lexus не собираются отказываться от нишевых моделей

Спустя почти 10 лет с момента снятия с производства Lexus SC, ставшего первым кабриолетом марки, у модели наконец-то появится преемник. Lexus официально подтвердил, что сделает серийный вариант купе LC с открытым верхом — новинка будет показана уже в 2019 году!

На данный момент марка дразнит поклонников лишь концепткарами. На автосалоне в Детройте в начале года был показан прототип, который к лету превратился в предсерийную модель. Однако, есть мнение, что кроме мягкой складной крыши никаких отличий у Lexus LC Convertible от Lexus LC не будет. Не исключено, что кабриолет выйдет на рынок только с самым мощным из доступных для купе моторов.

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