2 фев 2026

Lexus снимет с производства модель LC с двигателем V8

Автор фото: фирма-производитель

Купе и кабриолет Lexus LC 500 с атмосферным 8-цилиндровым двигателем будут сняты с производства после 2026 модельного года

В компании пояснили, что решение принято в рамках пересмотра продуктовой стратегии и структуры модельного ряда. По словам представителей Lexus, текущим приоритетом бренда является выпуск новой спортивной линейки.

Lexus LC был представлен в 2016 году на автосалоне в Детройте как серийное воплощение концепта LF-LC. Производство стартовало в 2017 году, а годом позже к купе присоединилась версия кабриолет. Модель получила бензиновый V8 объемом 5.0 литра мощностью 471 л.с. Но помимо нее в моторной гамме также присутствовала гибридная модификация с 3.5-литровым V6, однако лишь малая доля покупателей отдала предпочтение этой версии. Гибрид сняли с производства еще в прошлом году.

Идейным преемником Lexus LC станет спортивное купе на базе пока не вышедшего Toyota GR GT. Рыночный дебют модели состоится не раньше 2027 года.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

