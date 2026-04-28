28 апр 2026

В США набирает обороты новая схема мошенничества с фейковыми автосалонами

В США набирает обороты новая схема мошенничества с фейковыми автосалонами
Автор фото: фирма-производитель

Один из последних случаев завершился потерей 77 300 долларов (5,8 млн рублей) за несуществующий внедорожник Lexus GX 550

Покупатель из Северной Каролины на протяжении примерно 10 дней общался с человеком, который представлялся сотрудником реального дилерского центра. Мошенники действовали убедительно, предоставляя фотографии автомобиля, подробные характеристики и поддельные документы. После перевода средств связь с продавцом сразу прекратилась.

Как выяснилось, злоумышленники клонируют сайты автосалонов, создавая практически точные копии с каталогами автомобилей, фотографиями сотрудников и даже отзывами клиентов, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Дополнительно используются фиктивные отчеты об автомобиле и другие документы, сгенерированные с помощью ИИ.

Эксперты отмечают, что подобные случаи фиксируются несколько раз в неделю, а общий ущерб может достигать миллионов долларов ежемесячно. При этом страдают не только покупатели, но и реальные дилеры, чьи бренды используются в подобных схемах. После обнаружения обмана пострадавшие часто оставляют негативные отзывы, не подозревая, что стали жертвами поддельного автосалона.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

