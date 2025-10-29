Lexus показал шестиколесный ультрароскошный минивэн, футуристичный кроссовер и одноместный трицикл

Lexus привез на выставку Japan Mobility Show в Токио сразу несколько ярких концептов с индексом LS, которые должны продемонстрировать возможные пути развития будущего флагмана марки. Самым обсуждаемым стал необычный LS Concept, представляющий собой огромный роскошный минивэн с шестью колесами

Модель получила квадратную форму кузова, сложную светодиодную оптику, визуально напоминающую очертания буквы “L”, панорамную крышу, разделенную на две части по вертикали, и более крупные передние колеса. Салон рассчитан на комфортное размещение 6 человек. Второй ряд выполнен в виде 2-местного дивана, который можно разложить практически в лежачее положение. По задумке кресло водителя и переднего пассажира можно поворачивать на 180 градусов. Отдельное внимание привлекают нестандартные боковые окна с декоративными решетками.

Вместе с минивэном дебютировал LS Coupe Concept. Как сообщает компания, это кроссовер в стиле фастбэк, который на самом деле визуально напоминает больше футуристичный спортивный лифтбек с большим дорожным просветом и крупными колесами. Также автомобиль получил распашные двери в стиле Rolls-Royce и багажник с выдвижным днищем.

Третьим шоу-каром стал LS Micro Concept — представляет собой одноместный автономный городской автомобиль в виде вытянутой коробки с тремя колесами. Он выглядит наименее реалистичным с точки зрения будущего серийного производства, но демонстрирует видение компании будущей городской мобильности.

