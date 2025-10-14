Автомобильный портал Motorpage
14 окт 2025

Lexus превратил LS в шестиколесный минивэн

Автор фото: фирма-производитель

На предстоящем Japan Mobility Show компания Lexus готовит концепт трехколесного минивэна под названием LS

На тизере можно заметить, что LS Concept выполнен в футуристичном стиле с квадратным дизайном кузова. Модель выделяется сложной вертикальной оптикой и 6-колесами, которые также оборудованы подсветкой. Судя по прорезям на кузове, автомобиль получит широкую сдвижную дверь, открывающую доступ сразу к нескольким рядам сидений в салоне.

Официальных технических характеристик пока нет, но предположительно концепт оснащен полностью электрической силовой установкой. Если к модели будет проявлена большая заинтересованность, Lexus представит серийную версию уже в следующем году.

