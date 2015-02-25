Рестайлинг Lexus NX - Японский шик

Модернизированный компактный премиум-кроссовер Lexus NX предлагает клиентам расширенный функционал и повышенный комфорт

Наиболее заметным следствием рестайлинга Lexus NX стали переоформленные бамперы, решетка радиатора, светодиодная фронтальная оптика, а также задние фонари с оптимизированной начинкой. В салоне появились иные варианты отделки, селектор коробки передач новой формы, а центральный дисплей увеличился в размерах – его диагональ в зависимости от комплектации составляет 8 или 10,3 дюйма. Главное техническое новшество – перенастроенные упругие элементы стандартной пружинной подвески и модернизированное опциональное адаптивное шасси. Существенно улучшена и шумоизоляция. Кроме того, для Lexus NX теперь предлагается система активной безопасности Lexus Safety System +, объединяющая функцию предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, адаптивный головной свет, системы контроля рядности и распознавания дорожных знаков. Как и до рестайлинга, модель доступна с линейкой из трех силовых агрегатов: 2-литрового бензинового «атмосферника», 2-литрового 238-сильного бензинового турбомотора и 197-сильной гибридной установки. Транс-миссия в зависимости от комплектации – вариатор или 6-диапазонный «автомат», привод передний или полный.