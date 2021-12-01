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1 дек 2021

Lexus объявляет прием заказов на новый NX

Lexus объявляет прием заказов на новый NX
Автор фото: фирма-производитель

Японский кроссовер получил новую внешность и новую техническую начинку. Цены на новый NX стартуют с отметки в 4050000 рублей

Смену поколения у Lexus NX можно действительно назвать таковой. Перед нами не рестайлинг, а полноценная модернизация, так как автомобиль переехал на новую платформу GA-K и получил новые же двигатели – атмосферный мотор 2.5 (мощность – 199 лошадиных сил)  и турбированный мотор 2.4 (279 лошадиных сил). Оба двигателя работают с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также кроссовер оборудован системой полного привода с функцией динамического перераспределения крутящего момента.

Что касается оснащения, то стоит отметить один важный факт - кроссовер стал первой моделью бренда, получившей комплект систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения. В него входят система автоматической смены полосы движения, система предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения и объезда препятствия (ASA), а также система контроля слепых зон с функцией визуального и звукового оповещения о приближающемся сбоку препятствии (FCTA).

В начальной комплектации Comfort для Lexus NX 250 доступны сидения первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях, мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple Carplay и Android Auto и 9,8” цветным монитором на центральной консоли с сенсорным дисплеем. В этой комплектации уже доступны светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, а также противотуманные фары, 2 ключа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, система Start&Stop и интеллектуальная система доступа в автомобиль, двухзонный климат-контроль.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

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