В Россию приехал новый Lexus NX

Автомобиль получил ряд улучшений: новую платформу GA-K, новые двигатели и новое поколение мультимедиа. Кроссовер стал первой моделью бренда, которую оборудовали комплектом систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения. Цены на новинку пока остаются необъявленными

Давайте сразу пройдемся по всем техническим моментам. Начнем с двигателей. Итак, Lexus NX получил новые бензиновые моторы 2,5 и 2,4 литра. Последний также оснащен турбонаддувом. Мощность агрегата 2.5 составляет 199 лошадиных сил. Двигатель 2.4Т стал куда мощнее - 279 лошадиных сил. Моторы работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Теперь поговорим про оснащение. В кроссовере появилась новая мультимедийная платформа с голосовым ассистентом Lexus для управления функциями автомобиля. Приятным обновлением стал 14-дюймовый дисплей — один из самых больших в сегменте. К сожалению, этот экран будет доступен лишь в старших комплектациях машин. Для беспроводного подключения смартфонов к мультимедийной системе автомобиля предусмотрен интерфейс Apple CarPlay. Кроме того, смартфоны можно подключить и через кабель при помощи интерфейса Android Auto. Также Lexus NX стал первым автомобилем в линейке бренда, получившим комплект систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения.

На нем остановимся отдельно, так как комплекс получил новые функции, включая систему мониторинга слепых зон (BSM) систему автоматической смены полосы движения при помощи включения поворотника (LCA), систему избегания столкновения с пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения и объезда препятствия (ASA).